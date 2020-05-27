УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8319 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 063 44

Зі США вилетів дев'ятий спецрейс з українцями: на Батьківщину повертаються 277 громадян. ФОТО

У вівторок, 26 травня, зі США в Україну вилетів черговий комерційний спецрейс, організований для повернення українців додому в період карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України у США у Facebook.

"Ще 277 громадян повертаються додому в Україну зі США. Спеціальний комерційний літак забрав людей із Нью-Йорка. Це вже дев'ятий спецрейс, організований українською стороною в період карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Зі США вилетів девятий спецрейс з українцями: на Батьківщину повертаються 277 громадян 01
Фото: посольство/Facebook

Читайте також: 143 українці хворіють на COVID-19 в інших країнах, 78 - вилікувалися, 9 - померли, 18 985 - звернулися по допомогу, - МЗС

Зі США вилетів девятий спецрейс з українцями: на Батьківщину повертаються 277 громадян 02

Автор: 

карантин (18172) посольство України (284) США (22665) українці (2537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Хай відразу до Польщі летять,там полуниця гниє вже.
показати весь коментар
27.05.2020 09:30
+3
Я коли почув, що він відмовився від прізвища батька, не захотів вчити вірменську, але вивчив арабську... Цю людину не можна поважати😏
показати весь коментар
27.05.2020 09:41
+3
А ты за кобылу хйловскую решил мазу потянуть,или личные обиды?
показати весь коментар
27.05.2020 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай відразу до Польщі летять,там полуниця гниє вже.
показати весь коментар
27.05.2020 09:30 Відповісти
Та краще летіти до Польщі ніж сидіти тут з неадекватними зебілами.
показати весь коментар
27.05.2020 13:31 Відповісти
Так там їх ще більше.Самі вершки зебілів зе-чмо обрали і поїхали до поляків батрачити по безвізу від "злодія" Пороха.
показати весь коментар
27.05.2020 14:00 Відповісти
Из США вылетел девятый спецрейс с украинцами: на Родину возвращаются 277 граждан - Цензор.НЕТ 8755
Из США вылетел девятый спецрейс с украинцами: на Родину возвращаются 277 граждан - Цензор.НЕТ 5656
показати весь коментар
27.05.2020 09:31 Відповісти
Ну и рожа
показати весь коментар
27.05.2020 09:33 Відповісти
Бо він Калантарян, а не Лавров!
показати весь коментар
27.05.2020 09:34 Відповісти
Від слова "кал"
показати весь коментар
27.05.2020 09:38 Відповісти
Я коли почув, що він відмовився від прізвища батька, не захотів вчити вірменську, але вивчив арабську... Цю людину не можна поважати😏
показати весь коментар
27.05.2020 09:41 Відповісти
Нагуляний бастард
показати весь коментар
27.05.2020 09:44 Відповісти
Можливо, але навіть при цьому не можна було так вчинити!
показати весь коментар
27.05.2020 09:46 Відповісти
А ты на поезде любишь кататься? 6 раз подряд
показати весь коментар
27.05.2020 09:50 Відповісти
А ты за кобылу хйловскую решил мазу потянуть,или личные обиды?
показати весь коментар
27.05.2020 09:53 Відповісти
Боже упаси.И у лошадей не рожа,а морда
показати весь коментар
27.05.2020 10:02 Відповісти
в принципі - може поступав кудись, я навіть ворога оцінюю - що він зробив та робить, а не типу - Ой, він бабусю не перевів через дорогу(а може він в той же час читав в сортирі томик всім відомого лисого сифілітика?)
показати весь коментар
27.05.2020 09:48 Відповісти
Коли людина зневажає свою націю, то її не можна поважати.
показати весь коментар
27.05.2020 10:12 Відповісти
Ну а Політковська? Мельнікофф? Новодворська?
і шо там - вони теж - дурні зрадники?
давай не будемо вникати в "зраду", якщо нікому не присягав. Ще скажи шо мільйони совків, загнаних в армію Сраліна когось зрадили" мовляв.

перед тобою розстріляють 2 чувака, а потім ласкаво подадуть папір - "я добровільно вступаю в лайно"(а автомат, можливо, видадуть згодом)
показати весь коментар
27.05.2020 10:19 Відповісти
ЗЕ підвозить свіжачок. Зустрічайте.
показати весь коментар
27.05.2020 09:31 Відповісти
А ти їм заборони додому повертатись. Дійсно розуму на 5 копійок.
показати весь коментар
27.05.2020 09:36 Відповісти
Такі як вони і привезли заразу в Україну.
показати весь коментар
27.05.2020 09:47 Відповісти
Мертвечук з зажопниками розповсюджує заразу в Україні і тебе чомусь це не бентежить.А тих хто повертається Україна змусила податись шукати заробітків, бо неспроможна дати людям гідного життя.
показати весь коментар
27.05.2020 10:24 Відповісти
Везут новую порцию коронавируса...
показати весь коментар
27.05.2020 09:34 Відповісти
Дарма вони повертаються, бо епідемія пройде, а роботи нема в Україні!
показати весь коментар
27.05.2020 09:36 Відповісти
Роботи вистачає тільки бригадир шмигаль пропанує працювати на будівництві доріг за 6тис грн.
показати весь коментар
27.05.2020 09:40 Відповісти
Так це я не вважаю роботою😊
показати весь коментар
27.05.2020 09:42 Відповісти
Тобто вони самі збудуються?
показати весь коментар
27.05.2020 10:26 Відповісти
Витя а чем плохо за 6000?
показати весь коментар
27.05.2020 09:44 Відповісти
Не бачу тебе Стьопа в черзі бажаючих зі своєю лопатою
показати весь коментар
27.05.2020 10:27 Відповісти
Я уже строю дороги, я был в голове очереди, к открытию
показати весь коментар
27.05.2020 11:16 Відповісти
Не зламай лопату бо не заробиш на нову і нічим буде працювати.
показати весь коментар
27.05.2020 11:28 Відповісти
Шмыгаль новую выдаст
показати весь коментар
27.05.2020 11:37 Відповісти
Да и как не заработаешь?
6000 - не бедность(с)
показати весь коментар
27.05.2020 11:38 Відповісти
Головне щоб ти за ті 6 тис ні в чому собі не відмовляв і на лопату вистачило.
показати весь коментар
27.05.2020 11:43 Відповісти
Не отказываю, спасибо жителям экрана ...
показати весь коментар
27.05.2020 12:09 Відповісти
Якщо будеш заробляти 6тис то екран тобі не загрожує,хоча б на лопату вистачило.
показати весь коментар
27.05.2020 16:59 Відповісти
Мне экран не нужен))
показати весь коментар
27.05.2020 17:31 Відповісти
Дивись на лопату
показати весь коментар
27.05.2020 17:41 Відповісти
Я вижу тебя)))
показати весь коментар
27.05.2020 17:55 Відповісти
Жили в США не тужили, там бы и закончили свои дни, но подлый вирус нарушил все планы - надо смываться, в Украине безопаснее, вот видимо и весь патриотизм, я так думаю.
показати весь коментар
27.05.2020 09:42 Відповісти
Основная масса покидающих США сейчас - это граждане Украины, проходившее различное обучение в Штатах, люди, у которых закончились рабочие контракты, родственники украинских американцев. Мажоров среди них нет. Мажоры летают частными самолетами. Для них карантин не помеха. В Украине ничуть не безопаснее с ее уровнем медицины и квалификацией врачей. Просто никто не хочет нарушать американское визовое законодательство. Вся эта истерия с липовой пандемией скоро закончиться и границы опять откроются.
показати весь коментар
27.05.2020 11:32 Відповісти
Это детишки, ***** и собаки бояр.
показати весь коментар
27.05.2020 09:56 Відповісти
бо США - це така країна, де приїжджі залишаються жити, тому що не можуть заробити на зворотній тікет
ги
показати весь коментар
27.05.2020 10:15 Відповісти
Везуть привіт від Білла Гейтса.
показати весь коментар
27.05.2020 10:29 Відповісти
И на кой такая новость?!мажоров возят туда обратно,других проблем нет что ли?
показати весь коментар
27.05.2020 10:38 Відповісти
Не по теме.
Только что встретила:
Если слуг и бубочку одеть в шерстяную одежду, а ветеранам раздать эбонитовые палки, снизятся ли тарифы на электоенергию?
показати весь коментар
27.05.2020 10:46 Відповісти
 
 