Зі США вилетів дев'ятий спецрейс з українцями: на Батьківщину повертаються 277 громадян. ФОТО

У вівторок, 26 травня, зі США в Україну вилетів черговий комерційний спецрейс, організований для повернення українців додому в період карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України у США у Facebook.

"Ще 277 громадян повертаються додому в Україну зі США. Спеціальний комерційний літак забрав людей із Нью-Йорка. Це вже дев'ятий спецрейс, організований українською стороною в період карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.



Фото: посольство/Facebook

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