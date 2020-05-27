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Зі США вилетів дев'ятий спецрейс з українцями: на Батьківщину повертаються 277 громадян. ФОТО
У вівторок, 26 травня, зі США в Україну вилетів черговий комерційний спецрейс, організований для повернення українців додому в період карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України у США у Facebook.
"Ще 277 громадян повертаються додому в Україну зі США. Спеціальний комерційний літак забрав людей із Нью-Йорка. Це вже дев'ятий спецрейс, організований українською стороною в період карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Мария Орловская #276965
показати весь коментар27.05.2020 09:30
+3 Ali Hasan
показати весь коментар27.05.2020 09:41
+3 Мария Орловская #276965
показати весь коментар27.05.2020 09:53
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і шо там - вони теж - дурні зрадники?
давай не будемо вникати в "зраду", якщо нікому не присягав. Ще скажи шо мільйони совків, загнаних в армію Сраліна когось зрадили" мовляв.
перед тобою розстріляють 2 чувака, а потім ласкаво подадуть папір - "я добровільно вступаю в лайно"(а автомат, можливо, видадуть згодом)
6000 - не бедность(с)
ги
Только что встретила:
Если слуг и бубочку одеть в шерстяную одежду, а ветеранам раздать эбонитовые палки, снизятся ли тарифы на электоенергию?