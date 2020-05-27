За добу на COVID-19 захворіли 14 дітей і 58 медпрацівників, всього 1 595 дітей і 4 241 медик, - Степанов

За минулу добу провели 9 412 досліджень методом ПЛР.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіла (коронавірусною хворобою. - Ред.) 321 особа, з них 14 дітей та 58 медпрацівників. Було госпіталізовано 95 осіб. Зафіксовані 14 летальних випадків. Одужали 420 осіб. Це другий день поспіль, коли кількість хворих менше, ніж видужалих. Всього з початку пандемії захворіли 21 905 осіб, з них 1 595 дітей, 4 241 медпрацівник. За минулу добу провели 9 412 досліджень методом ПЛР", - розповів міністр.

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