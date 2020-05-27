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За добу на COVID-19 захворіли 14 дітей і 58 медпрацівників, всього 1 595 дітей і 4 241 медик, - Степанов
За минулу добу провели 9 412 досліджень методом ПЛР.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіла (коронавірусною хворобою. - Ред.) 321 особа, з них 14 дітей та 58 медпрацівників. Було госпіталізовано 95 осіб. Зафіксовані 14 летальних випадків. Одужали 420 осіб. Це другий день поспіль, коли кількість хворих менше, ніж видужалих. Всього з початку пандемії захворіли 21 905 осіб, з них 1 595 дітей, 4 241 медпрацівник. За минулу добу провели 9 412 досліджень методом ПЛР", - розповів міністр.
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б*же.... тут у мене вже наші слова закінчились, а залишились тільки "братські" - ************************************************************************************************* блин.
Вирус кочечно кринжов, но такая подача новости = много больше погибших дома детей, чем бы их лечили.... хотя, вроде наоборот - браво, стебанов, стебанулся очень тонко, кхи-кхи(бежит в больницу в 1-х кедах)
Иначе тяжело легитимизировать ввод тоталитаризма...