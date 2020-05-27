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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 14 дітей і 58 медпрацівників, всього 1 595 дітей і 4 241 медик, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 14 дітей і 58 медпрацівників, всього 1 595 дітей і 4 241 медик, - Степанов

За минулу добу провели 9 412 досліджень методом ПЛР.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіла (коронавірусною хворобою. - Ред.) 321 особа, з них 14 дітей та 58 медпрацівників. Було госпіталізовано 95 осіб. Зафіксовані 14 летальних випадків. Одужали 420 осіб. Це другий день поспіль, коли кількість хворих менше, ніж видужалих. Всього з початку пандемії захворіли 21 905 осіб, з них 1 595 дітей, 4 241 медпрацівник. За минулу добу провели 9 412 досліджень методом ПЛР", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Івано-Франківську тестують на COVID-19 усіх новонароджених, - міськрада

Автор: 

діти (5055) карантин (18172) МОЗ (5391) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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4221 медик хворий на короновірус! У когось є думки щодо роботи Степанова?
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27.05.2020 09:38 Відповісти
тут хтось відео давав, 4хв., - як одягають костюм(нормальний, ну, не совковий і не китайський, хоча може і китайський), маску і т.д. - так таке всім роздати Стебанов не витягне.
б*же.... тут у мене вже наші слова закінчились, а залишились тільки "братські" - ************************************************************************************************* блин.
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27.05.2020 09:42 Відповісти
Паксим Стебанов намекнул шоб родуны и рожалки - не несли своих потомков в больницу(от слова "боль", по-кацапски), ибо медиков в разы больше больных чем деточек))

Вирус кочечно кринжов, но такая подача новости = много больше погибших дома детей, чем бы их лечили.... хотя, вроде наоборот - браво, стебанов, стебанулся очень тонко, кхи-кхи(бежит в больницу в 1-х кедах)
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27.05.2020 09:39 Відповісти
Во как - бьют по самому больному - дети аказываются фсе повально заражаются.
Иначе тяжело легитимизировать ввод тоталитаризма...
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27.05.2020 10:43 Відповісти
 
 