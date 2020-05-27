"Укрзалізниця" відновила роботу залізничних квиткових кас: пасажирам без масок квитки не продаватимуть

"Укрзалізниця" з 27 травня відновила роботу залізничних квиткових кас на вокзалах.

"Із 8 ранку сьогоднішнього дня ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поруч з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дістанціӥ між пасажирами", - цитується в повідомленні на сайті компанії виконувач обов'язків голови правління компанії Іван Юрик, передає Цензор.НЕТ.

Пасажирам, які будуть звертатися до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема, без масок, квитки не будуть продаватися.

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