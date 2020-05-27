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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" відновила роботу залізничних квиткових кас: пасажирам без масок квитки не продаватимуть

"Укрзалізниця" з 27 травня відновила роботу залізничних квиткових кас на вокзалах.

"Із 8 ранку сьогоднішнього дня ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поруч з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дістанціӥ між пасажирами", - цитується в повідомленні на сайті компанії виконувач обов'язків голови правління компанії Іван Юрик, передає Цензор.НЕТ.

Пасажирам, які будуть звертатися до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема, без масок, квитки не будуть продаватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 потягів далекого прямування. СПИСОК

Автор: 

квитки (448) залізниця (1502) карантин (18172) Укрзалізниця (6836) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Не будут, патаму шо бронебойное стекло не защищает кассира?))) Надо было тогда еще добавить - без рукавичек! с восемью слоями антивирусного жира!...
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27.05.2020 09:55 Відповісти
"Пассажирам без масок билеты продавать не будут"-идиоты конченые,купит Вася билет,снимет маску не отходя от кассы.Дебилы)
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27.05.2020 09:57 Відповісти
"Укрзалізниця" відновила роботу залізничних квиткових кас: пасажирам без масок квитки не продаватимуть - Цензор.НЕТ 3753
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27.05.2020 11:06 Відповісти
Противники масочного режима, перед походом в кассы надевайте двое труселей.
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27.05.2020 10:04 Відповісти
Противники масочного режиму можуть просто зайти в інтернет на сайт УЗ і купити там квиток))
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27.05.2020 10:32 Відповісти
А що так можливо, думав з вірусом у людей і мізки пропали.
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27.05.2020 10:57 Відповісти
одні передом другі задом щоб більше мікробів протидіяло вірусу.
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27.05.2020 10:58 Відповісти
А когда я буду покупать билет через приват 24, тоже нужно будет находиться в маске?
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27.05.2020 12:36 Відповісти
 
 