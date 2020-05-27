Міжнародне авіасполучення планують відновити з 15 червня, але ті, хто прилетіли, муситимуть піти на самоізоляцію, - Степанов

Українці можуть виїхати в країни ЄС і Білорусь на автомобільному транспорті, незважаючи на умови адаптивного карантину.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ніяких обмежень на сьогодні немає", - зазначив він.

Пасажирські авіаперельоти попередньо планують відновити з 15 червня.

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"Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно з планом виходу з карантину, воно розпочнеться з 15 червня, але хочу нагадати, що при поверненні людини з іншої країни вона має піти на самоізоляцію, встановивши додаток "Дій вдома", і бути там 14 днів", - повідомив він.