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Міжнародне авіасполучення планують відновити з 15 червня, але ті, хто прилетіли, муситимуть піти на самоізоляцію, - Степанов
Українці можуть виїхати в країни ЄС і Білорусь на автомобільному транспорті, незважаючи на умови адаптивного карантину.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Ніяких обмежень на сьогодні немає", - зазначив він.
Пасажирські авіаперельоти попередньо планують відновити з 15 червня.
"Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно з планом виходу з карантину, воно розпочнеться з 15 червня, але хочу нагадати, що при поверненні людини з іншої країни вона має піти на самоізоляцію, встановивши додаток "Дій вдома", і бути там 14 днів", - повідомив він.
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