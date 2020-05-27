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Новини Коронавірус і карантин
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Міжнародне авіасполучення планують відновити з 15 червня, але ті, хто прилетіли, муситимуть піти на самоізоляцію, - Степанов

Міжнародне авіасполучення планують відновити з 15 червня, але ті, хто прилетіли, муситимуть піти на самоізоляцію, - Степанов

Українці можуть виїхати в країни ЄС і Білорусь на автомобільному транспорті, незважаючи на умови адаптивного карантину.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ніяких обмежень на сьогодні немає", - зазначив він.

Пасажирські авіаперельоти попередньо планують відновити з 15 червня.

Читайте також: Україна і Грузія обговорили відновлення авіасполучення, - МЗС

"Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно з планом виходу з карантину, воно розпочнеться з 15 червня, але хочу нагадати, що при поверненні людини з іншої країни вона має піти на самоізоляцію, встановивши додаток "Дій вдома", і бути там 14 днів", - повідомив він.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) авіасполучення (3066) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+4
Незрозуміла суть цієї самої "самоізоляціі"...Адже в прибулих стільки ж шансів бути хворими,скільки у перших-ліпших зустрічних на вулиці...
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27.05.2020 10:24
+3
Так і є. Із запуском внутрішнього транспортного сполучення, яка різниця чи ти приїхав з Варшави, чи, наприклад, зі Львова
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27.05.2020 10:53
+2
Очень странно, а почему для тех кто гоняет автотранспортом например в Беларусь никаких ограничений нет, а самолетом если слетал то 2 недели сидеть дома.
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27.05.2020 10:03
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Очень странно, а почему для тех кто гоняет автотранспортом например в Беларусь никаких ограничений нет, а самолетом если слетал то 2 недели сидеть дома.
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27.05.2020 10:03 Відповісти
Патамушта в Білорусі вірус давлять трактором, а у нас ні.
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27.05.2020 10:07 Відповісти
Это они чтоб никто практически не летал и сидели дома,так как к примеру кто поедет в Турцию или Испанию на неделю которая в лидерах по вирусу и та обьявила что с 1 июля принимает всех иностранцев туристов и им не надо проходить там две недели в обсервации а потом по прилету в Украине сидеть 2 недели дома то есть 3 недели и это минимум а у кого отпуск 2 недели там и дома 2 итого месяц и какой шеф отпустит работника или самому туристу не захочется
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27.05.2020 10:11 Відповісти
Було б сказано.
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27.05.2020 10:04 Відповісти
на ху#цію.
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27.05.2020 10:05 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/karantin-yak-budut-jizditi-potyagi-novini-ukrajini-50090575.html Напівпорожні вагони, пасажири в масках: нові правила проїзду в потягах після ослаблення карантину (НВ),было бы правильно увеличить внутри страны авиа перевозки пассажиров,чтобы часами не контактировать с пассажирами в поездах.
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27.05.2020 10:12 Відповісти
Незрозуміла суть цієї самої "самоізоляціі"...Адже в прибулих стільки ж шансів бути хворими,скільки у перших-ліпших зустрічних на вулиці...
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27.05.2020 10:24 Відповісти
Так і є. Із запуском внутрішнього транспортного сполучення, яка різниця чи ти приїхав з Варшави, чи, наприклад, зі Львова
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27.05.2020 10:53 Відповісти
А чому не можна дати людині вибір: або самоізоляція два тижні, або здати ІФА (навіть за свій рахунок) і, при негативному результаті не ізолюватись?
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27.05.2020 11:22 Відповісти
Что за идиотизм?! А если прилетает на 2 дня на переговоры? А если на 7 дней?
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27.05.2020 13:43 Відповісти
 
 