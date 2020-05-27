Венедіктова - САП: "Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги - прокурори САП! Оцінку роботи прокурора дає суд. Не потрібно виправдань, пояснень, посилань на поважні причини чи дорікань вашим колегам з інших правоохоронних органів. Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам у 2019-2020 роках, за які вам не соромно, якими ви можете пишатися чи хоча б за 5 років вашого існування. Цього буде достатньо. І покажіть цей результат зараз", - зазначила Венедіктова.

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Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.