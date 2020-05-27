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Венедіктова - САП: "Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках"

Венедіктова - САП:

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги - прокурори САП! Оцінку роботи прокурора дає суд. Не потрібно виправдань, пояснень, посилань на поважні причини чи дорікань вашим колегам з інших правоохоронних органів. Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам у 2019-2020 роках, за які вам не соромно, якими ви можете пишатися чи хоча б за 5 років вашого існування. Цього буде достатньо. І покажіть цей результат зараз", - зазначила Венедіктова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Холодницький - Венедіктовій: Ви звинувачуєте САП у закритті справ, де ГПУ сама допустила порушення. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

Венедіктова - САП: Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках 01

Автор: 

Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+34
"Стремление во что бы то ни стало завести дело на Порошенко вылилось в позорище власти - политолог". Самозашквар власти.

Итак, давайте по порядку. В ГБР в стремлении во что бы то ни стало завести дело на пятого президента взялись за 43 картины. Последовательность такая:

1. В ГБР утверждали, будто бы картины из коллекции Порошенко вывезены за границу. Порошенко организовал выставку, и доказал, что в ГБР врут. 2. Затем в ГБР начали утверждать, что при ввозе картин не была уплачена пошлина. Порошенко продемонстрировал квитанции об уплате таможенных пошлин, чем опять доказал, что в ГБР врут.

3. Дальше в ГБР и отдельных СМИ стали утверждать, что картины оплачены непрозрачно. Порошенко показал платежки, которые свидетельствуют, что деньги за картины уплачены из его личных счетов и средствами, из которых были уплачены все налоги, и опять доказал, что в ГБР врут.И вот после всех этих зашкваров власть, вместо того, чтобы извиниться и закрыть это псевдодело, прислала спецназ ГБР штурмовать Музей Гончара, где выставлена ​​экспозиция. Директору музея соответствующие документы, объясняющие штурм, не были предоставлены.

Это и есть верховенство права в понимании ГБР, ГПУ и Офиса президента? Да это позорище! Когда несостоятельность в выполнении своих предвыборных обещаний власть решила компенсировать политически предвзятыми преследованиями. Олеся ЯХНО
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27.05.2020 10:13
+27
Андрій Дар | https://defence-line.org/2020/05/rozhdenie-legendy-2/#comment-249845 26 Травня, 2020 at 18:16 | https://defence-line.org/2020/05/rozhdenie-legendy-2/?replytocom=249845#respond Відповіcти

И еще, жестяк, хочу опубликовать:
Юрий Бирюков
В кои-то веки я крайне недоволен действиями Порошенко.
Это неспортивно. Это как-то так… ну вот как если бы чемпион мира по боксу бил школьника… кувалдой. Вот именно так и выглядит сейчас моральное избиение безмозглых идиотов из ДБР/ОГПУ/ОПУ, которые решили возбудить криминальное производство по "контрабандному ввозу" картин. Это моральное избиение граничит с жестоким обращением с животными, так что следующее криминальное производство нужно регистрировать именно по этой статье.
Особенно циничным и вызывающим выглядит искренняя благодарность Венедиктовой и всей прочей перхоти, которая своими действиями ускорила открытие выставки. На выставке представлены ВСЕ картины, в в̶о̶р̶о̶в̶с̶т̶в̶е̶… в̶ы̶в̶о̶з̶е̶… а, ВВОЗЕ которых подозревается Порошенко. Ага, нашел картины по всему миру, купил их официально, ввез их официально, налоги все заплатил - каков однако мошенник - вот и иди теперь на допрос.
Да, все именно так.
Картины куплены официально.
Картины ввезены официально.
Налоги оплачены официально.
Пошлины оплачены официально.
Картины выставлены в подлинниках.
Платежные поручения выставлены в подлинниках.
Таможенные декларации выставлены в подлинниках.
Я недоволен Порошенко. Это жестоко. Это цинично. Этот процесс публичной порки идиотов граничит в порнографией.
Браво, Петр Алексеевич! Браво!
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27.05.2020 10:15
+24
"И покажите этот результат сейчас"-ты дура Венедиктова,"сейчас"-это за последний год существования зелёного дерьма."Сейчас"-это ты должна показывать.Шмара безмозглая.
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27.05.2020 10:06
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Макака безграмотная!
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27.05.2020 11:13 Відповісти
Ах,оставьте Ирочку в покое.Она не думала что это будет так сложно и уже устала.
Венедіктова - САП: "Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках" - Цензор.НЕТ 1811
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27.05.2020 15:33 Відповісти
БОЖЕ!!!!
Знал что она дура! Но НАСТОЛЬКО!!!!
Да еще и в детство впала - детсадовское "сам дурак"!!!!
Дура - у нас суды ГОДАМИ идут, если не проплачены или с АП не звонили!!!
Какие результаты нафиг?
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27.05.2020 11:21 Відповісти
Интересно девки пляшут...
Разве наличие приговора это не к суду вопрос?
Эта тетя генпрокурор или домохозяйка?
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27.05.2020 11:22 Відповісти
але від якісної роботи прокурорів залежить вирок . А, якщо на одній сторінці Обвинувального акту. прокурор стверджує одне, а на іншій сторінці- щось друге, то і вирок буде відповідний.
Так, що Венедіктова тут права.
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27.05.2020 16:00 Відповісти
Якщо на різних сторінках, різні ствердження, то суддя повинен відправити справу на дорослідування, а не виносити якийсь вирок..., хіба не так, пане Адвокатику..!?
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27.05.2020 17:34 Відповісти
а так - да не так.
деякі протиріччя можна побачити лише при дослідженні доказів, а Обвинувальний акт суду можна відправити лише на стадії Підготовчого засідання, де докази не досліджуються.
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27.05.2020 17:38 Відповісти
я так понял ты эти акты читал?
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27.05.2020 22:21 Відповісти
какая твоя разніца
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27.05.2020 23:22 Відповісти
Если на одной стороне обвинительное заключение САП, а на другой деньги или звонок из Офиса президента, то что выберет "независимый" украинский суд? Тем более, что реформой была задета только высшая ветвь судебной системы, а на нижней так и правят судьи Вовки.
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28.05.2020 08:59 Відповісти
У нее папашка "героический", 20 лет проректор в Школе милиции, ныне Университет внутренних дел. Входной билет 3$, плюс специализация от 1 до 5$. Оно его же и заканчивало. А "преподавание" в Университете Каразина, на т.н. историческом факультете, это как всемирный чемпионат Олимпийских игр сельсовета. Его создавали под дочь Кушнарева, там все недоумки и лузеры.
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27.05.2020 19:33 Відповісти
да уж, луцик у порівнянні із цією амебою просто гігант думки. навіть луцик, блєать!
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27.05.2020 11:27 Відповісти
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет. - но порохоботы почему то ни в состоянии прочитать предложение до конца.
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27.05.2020 11:31 Відповісти
Go to hell Russian pig!
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27.05.2020 11:51 Відповісти
Провокаторов - стукачей я посылаю
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27.05.2020 11:54 Відповісти
Убейся об стенку! Посылатель хренов.
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28.05.2020 09:08 Відповісти
Венедіктова наведи приклад своєї яскравої діяльності на посту в.о. голови дбр та генерального прокурора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.05.2020 11:45 Відповісти
Венедиктова в должности без году неделя. Ну, и начните работать, покажите, что вы соответствуете должности! Вместо этого "звернення до громадськості". Чего вдруг? Пиар, самореклама! А хто ви така вимагати звіту від САП та НАБУ?
Дуже хочете сподобатися президенту Зеленькому? Так покажіть працю Закону! Ви не в 95-му кварталі!
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27.05.2020 11:47 Відповісти
Нікчемні борцуни-покидьки посперечаються трохи для публіки, погадять один на одного, а там дивись і пора відпусток підійшла. І так з року в рік. Зростає лише кількість борцунів і дірка в бюджеті на їх утримання. І саме огидно, дибільно і паскудно - згідно законодавства створеного доморощеною гівноелітою за останніх 20 років. то все "законно".
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27.05.2020 11:58 Відповісти
В 2025 дело Бенедиктовой будет ярким примером.
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27.05.2020 12:04 Відповісти
Бенедиктовой от мудрых:

Тот, кто хочет обвинять, не вправе торопиться.
Мольер

Кто быстро судит, тот быстро и раскаивается.
Публий Сир
Нельзя полагаться на показания озлобленного свидетеля.
Цицерон
Опаснейший подводный камень для правосудия - это предубеждение
Руссо Жан-Жак
Никогда не рассматривайте, к какой партии принадлежал человек, который ищет у вас правосудия.
Наполеон Бонапарт

Лучше оправдать десять виновных, нежели обвинить одного невинного
Суворов Александр Васильевич
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27.05.2020 12:10 Відповісти
Поговорки народные от САП для Венедиктовой:
Работа не волк - в лес не убежит.
Поспешишь - людей насмешишь.
Сто раз подумай - один раз сделай.
И от китайцев:
Если даже просто сидеть на берегу, то труп твоего врага сам когда нибудь проплывет мимо.
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27.05.2020 15:47 Відповісти
Лучше оправдать десять виновных, нежели обвинить одного невинного
Суворов Александр Васильевич.

То-то , я смотрю у нас всё оправдывают и оправдывают чиновников-коррупционеров..
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27.05.2020 17:39 Відповісти
Подгорная: Трудно будет Владимиру Александровичу - он может потерять все личные деньги.
Останутся только те, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема
Елена Подгорная напомнила в статье, опубликованной интернет-сайтом tverezo.info, что в Соединенных Штатах рассматривают иск, касающийся возможного отмывания денег Игорем Коломойским. Суд присяжных должен решить - действительно ли эти деньги ранее украли в Украине, а затем выедены в https://replyua.net/usa/ США
В ходе расследования удалось отследить перемещение средств из ПриватБанка через множество оффшоров с последующей покупкой отелей, офисов, предметов роскоши. 5,5 миллиарда долларов - это, согласитесь, сумма.
Казалось бы - при чем здесь Зеленский?
Проблема в том, что через его оффшоры тоже отмывали деньги. В свое время президент Украины был партнером Коломойского. Соответственно, он тоже оказался в поле зрения следователей.
Уже скоро Зеленскому придется делать очень трудный выбор. Не стоит забывать, что истцом по иску против Коломойского является государство Украина. Соответственно, президенту придется определяться - на чьей он стороне. Короче, Владимиру Александровичу будет трудно. Ведь личные деньги он действительно может потерять в любой момент. Останутся только те средства, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема https://replyua.net/news/212050-podgornaya-trudno-budet-vladimiru-aleksandrovichu-on-mozhet-poteryat-vse-lichnye-dengi-ostanutsya-tolko-te-kotorye-krutyatsya-v-rf-no-i-tam-s-finansami-problema.html
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27.05.2020 12:26 Відповісти
От почему всех этих лазаренков-януковичей только через .опу учить надо...Сколько уже денег наворованых в США и ЕС осталось...Можно было рай построить в Украине. Постоянно процессы идут по отъему бабла из оффшоров.Около 300 млрд баксов спизжено украинских властями США и ЕС...
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28.05.2020 05:53 Відповісти
Надо установить план по приговорам.Дайош Сралина!
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27.05.2020 12:54 Відповісти
Венедіктова - САП: "Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках" - Цензор.НЕТ 2862
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27.05.2020 12:59 Відповісти
За козла - ответит.
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27.05.2020 14:27 Відповісти
гнать на хер их всех. НАБУ недавно музей штурмом взяло...
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28.05.2020 05:55 Відповісти
Давайте начнем с генеральной прокуратуры. Она значительно раньше начала работать, а результаты? Где? Какое слово рифмуется со словом "где"?
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28.05.2020 10:51 Відповісти
Генпрокуратура была вегда, подобный орган есть в любой стране, тоесть отказаться от нее нельзя. Хотя я согласен с вами что она скорее вредит чем приносит пользу. Но всякие НАБУ, САП и другие организации-паразиты не являются обязательными, тоесть от них можно отказаться. Я сечас не защищаю генпрокуратуру, но она это необходимое зло, а вот эти "антикоррупционеры" это всего лишь очень дорогостоящая хрень.
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28.05.2020 13:41 Відповісти
про яскраві вироки ригівська курва питай у суддівської мерзоти, а цього утирка спитай скільки справ розслідував, скільки обвинувальних висновків відправив до суду і який результат їх розгляду! придурошна, про яскраві вироки суду у його обов'язках не має нічого!
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27.05.2020 13:17 Відповісти
Стесняюсь напомнить генеральному прокурору, что прокуратура не выносит приговоры и не несёт ответственности за приговоры суда... конечно...если Венедиктова не прошла аттестацию - прокола в ёё "фундаментальных знаниях" долго ожидать не пришлось... ))
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27.05.2020 14:24 Відповісти
она в двадцать семь лет кафедрой права заведовала уже,
ей виднее ...
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27.05.2020 19:07 Відповісти
в анивирсетете
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27.05.2020 19:07 Відповісти
,,элита,, мусорская.
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28.05.2020 05:57 Відповісти
Как говорила Верка Сердючка :"Яка сім'я, таке і сонечко!"
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28.05.2020 10:53 Відповісти
когда эта **** уйдет с должности, мы будем ее "вспоминать" не злим, тихим словом
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27.05.2020 14:35 Відповісти
говорят когда ГБР пришли посмотреть картины в галереи )))свиснутые петробарыгой!))у петрухи случилась диарея)))сбежал сывочолый "херой"залышивши жинку)))клоун еще тот)))сцыкун)))
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27.05.2020 14:37 Відповісти
стефанишин не понял у тебя,кацап,диарея началась ? и с какой кацапской ниши ты выполз ????
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27.05.2020 17:11 Відповісти
1. Венедиктова лично предъявила претенизии к САП в видео, а в ответ Холодницкий спрятался за открытое письмо группы своих прокуроров.
2. Венедиктова пытается играть в политику и показать Зеленскому, что она изо всех сил пытается выполнять его поручения. Хотя подобные выяснения отношений требуют не пиара на публику, а конструктивного, обстоятельного разбора на совместных с вышестоящими лицами совещаниях с протокольными результатами и сроками выполнения решений.
3.Скорее всего, обе стороны виноваты в саботаже работы соседней "конторы". В принципе, такие истории есть в правоохранительных органах всех стран.
Поэтому нужно закреплять законодательные алгоритмы и механизмы разрешения подобного рода разборок, чтобы было ясно - "кто виноват" и "что делать".
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27.05.2020 14:38 Відповісти
"Делай загадочное лицо,дура!"... (с)
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27.05.2020 15:26 Відповісти


Венедіктова - САП: "Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках" - Цензор.НЕТ 5263
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27.05.2020 22:36 Відповісти
Спорят два дармоеда кто из них круче.
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27.05.2020 16:27 Відповісти
рУзькаглазая матрёха-кацапка, в Украине, как и во всех нормальных странах сажает не прокуратура, а суды. марш в начальную школу! кто этой идиотке дал диплом?
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27.05.2020 16:34 Відповісти
Она как сестра Влащенко, они очень похожи, обе одинаково конченные.
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27.05.2020 17:42 Відповісти
Очередная миссис Pferd от "слуг народных"...
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27.05.2020 19:09 Відповісти
Всё правильно говорит, боты напряглись )))
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27.05.2020 19:54 Відповісти
та не суд, курво, а грьобана корумпована українська пародія на суд.
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27.05.2020 20:13 Відповісти
в этот раз она права , приходят-уходят прокуроры ,судьи , а в стране ниче не меняется
( в смысле посадок )
за время независимости у нас образовались целые касты недоторканых от чиновников до воров
лет за 20-25 , у нас не закрыли ни одного взяточника , ни одного вора , зачем нам такой САП
и весь банкет за деньги налогоплательщиков
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27.05.2020 20:47 Відповісти
- Наша страна занимает второе место в мире с самым высоким уровнем коррупции!
- Второе? Сомнительно как то.
- Ну да, второе, мы дали взятку что - бы не быть первой !
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27.05.2020 21:41 Відповісти
на фото " дура в пижаме "
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27.05.2020 22:37 Відповісти
В Україні з 90-х років і до сьогодні робиться лиш імітація реформ,а не реформи,як і імітація бородьби з корупцією,згадаймо те блюзнірство влаштоване кумом блазня Порошенка алкашом Луценком з застосуванням гелікоптерів на яких доставляли злочинців-корупціонерів в результаті НІКОГО не посадили!
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27.05.2020 22:42 Відповісти
ПОКА ОЛИГАРХИ БУДУТ ДАВИТЬ НА ВЛАСТЬ - ДЕЛА НЕ БУДЕТ !!!
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27.05.2020 22:43 Відповісти
Как при приготовлении крабовых палочек не пострадал ни один краб, так и при работе антикоррупционных органов не был посажен ни один коррупционер...
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28.05.2020 01:56 Відповісти
В чем то она права ,но это ко всем относиться ,органам .Где дело о выводе средств с Привата,и др. банков.Ротрдамов Ахметова, газовых дел Фирташа ,и где дела на Пинчука.Вот против кого должет быть майдан .А вы собачитесь ,за тех ,кого они ставят
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28.05.2020 07:40 Відповісти
Та нехай відкриють провадження відносно неї та її чоловіка, там є за що.
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28.05.2020 08:48 Відповісти
САП -Венедиктовой "Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах"...
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28.05.2020 09:35 Відповісти
Мне уже всё равно кого посадят) Просто интересно - это в принципе возможно? Я то знаю, что нет, но просто тупо поржать.
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28.05.2020 09:46 Відповісти
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