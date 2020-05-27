Кількість хворих на COVID-19 за добу знизилася у 18 областях і Києві, - РНБО

Кількість одужалих від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила кількість захворілих за минулу добу в 17 з 24 областей України, а також у Києві, свідчать дані, оприлюднені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО) в середу вранці.

Найбільше нових випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Чернівецькій області, одужання - в Івано-Франківській і Рівненській (у всіх випадках - понад 40), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З 14 померлих по три припадають на Київ і Харківську область. У Херсонській області зниження кількості хворих сталося через смерть одного пацієнта.

При цьому Житомирська область стала 11-ю областю України, де кількість одужалих від початку пандемії перевищує кількість тих, хто наразі хворіє.

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Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 22 нові випадки захворювання COVID-19 і 18 випадків одужання (від початку пандемії було 932 хворих, 15 померлих і 500 одужалих), наразі в області хворіють 417 осіб (на 4 більше за добу);

- у Волинській області 9 випадків захворювання і 13 - одужання (за весь час 814 захворіли, 24 померли та 207 одужали), наразі хворіють 583 людини (на 4 менше за добу);

- у Дніпропетровській області 10 нових випадків захворювання, 1 - смерті та 13 - одужання (за весь час - 905, 19 і 212 відповідно), наразі хворіють 674 людини (на 4 менше за добу);

- у Донецькій області 1 людина одужала, нових випадків захворювання і смерті не було (від початку пандемії 155 захворіли, 4 померли і 74 одужали), наразі хворіють 77 осіб;

- у Житомирській області 13 нових випадків захворювання і 28 - одужання (за весь час 660 захворіли, 14 померли та 340 одужали), наразі хворіють 360 осіб (на 15 менше за добу);

- у Закарпатській області 12 осіб захворіли і 41 одужала (від початку пандемії - 1 104 захворіли, 27 померли та 352 одужали), наразі хворіють 725 осіб (за добу на 29 менше);

- у Запорізькій області 4 людини захворіли, 1 померла та 2 одужали (від початку пандемії - 420, 13 і 231 відповідно), наразі хворіють 176 осіб (на 1 більше за добу);

- в Івано-Франківській області 21 людина захворіла, 1 померла і 38 одужали (1 327, 75 і 711 відповідно від початку пандемії), наразі хворіє 541 людина (на 18 менше за добу);

- у Києві підтверджено 29 нових випадків захворювання COVID-19, 3 випадки смерті та 49 випадків одужання (загалом 2 739 випадків захворювання, 64 - смерті та 442 - одужання від початку пандемії), наразі в столиці хворіють 2 233 людини (за добу на 23 менше);

- у Київській області 16 осіб захворіли і 13 - одужали (від початку пандемії 1 474 захворіли, 30 померли та 322 одужали), наразі хворіють 1 122 людини (за добу на 3 більше);

- у Кіровоградській області 7 нових випадків захворювання і 17 - одужання (за весь час 489 захворіли, 23 померли та 382 одужали), наразі хворіють 84 людини (на 9 менше за добу);

- у Луганській області 1 людина захворіла і 2 одужали (від початку пандемії 45 захворіли і 36 одужали, померлих не було), наразі хворіють 9 осіб (на 1 менше за добу);

- у Львівській області 38 нових випадків захворювання, 1 - смерті та 27 - одужання (за весь час - 1 443, 43 і 322 відповідно), наразі хворіють 1 078 осіб (на 10 більше за день);

- у Миколаївській області 5 осіб одужали, нових випадків захворювання і смерті не було (від початку пандемії 281 захворів, 7 померли і 136 одужали), наразі хворіють 138 осіб;

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- в Одеській області 11 нових випадків захворювання і 12 - одужання (від початку пандемії 853 захворіли, 14 померли та 150 одужали), наразі хворіють 689 осіб (на 1 менше за добу);

- у Полтавській області 1 людина померла і 3 одужали (від початку пандемії 267 хворих, 13 померлих і 243 одужалих), наразі хворіють 11 осіб (на 4 менше за добу);

- у Рівненській області 39 нових випадків захворювання і 52 - одужання (за весь час 1 514 захворіли, 34 померли і 701 особа одужала), хворіють 779 осіб (на 13 менше за добу);

- у Сумській області 7 осіб одужали, нових випадків захворювання і смерті не було (від початку пандемії 166 захворіли, 4 померли та 130 одужали), наразі хворіють 32 людини;

- у Тернопільській області 2 нові випадки захворювання, 1 - смерті та 17 - одужання (за весь час - 1 126, 26 і 816 відповідно), наразі хворіють 284 людини (на 16 менше за добу);

- у Харківській області 29 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті та 13 - одужання (за весь час 959, 41 і 223 відповідно), наразі хворіють 695 осіб (за добу на 13 більше);

- у Херсонській області 1 людина померла, нових випадків захворювання і одужання не було (від початку пандемії 177 хворих, 3 померлих і 149 одужалих), наразі хворіють 25 осіб;

- у Хмельницькій області 11 нових випадків захворювання і 13 - одужання (за весь час 381 особа захворіла, 10 померли та 130 одужали), наразі хворіють 242 людини (на 2 менше за добу);

- у Черкаській області 1 новий випадок захворювання і 5 - одужання (від початку пандемії 393 захворіли, 16 померли і 291 особа одужала), наразі хворіють 86 осіб (на 4 менше за добу);

- у Чернівецькій області підтверджено 43 нові випадки захворювання COVID-19, 1 випадок смерті і 26 - одужання (3 144 хворих, 133 померлих і 842 одужалих від початку пандемії), наразі в області хворіють 2 169 осіб (на 16 більше, ніж днем раніше);

- у Чернігівській області 3 нові випадки захворювання COVID-19 і 6 - одужання (від початку пандемії - 137 хворих, 6 померлих і 53 одужалих), наразі хворіють 78 осіб (на 3 менше, ніж днем раніше).