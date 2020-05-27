У ЗСУ зафіксували третій летальний випадок через COVID-19, хворіє 57 військовослужбовців, - Командування Медсил

Станом на 7 ранку 27 травня в Збройних Силах України хворіє 57 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 102 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 287 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, - 35 осіб.

На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано третій випадок від коронавірусу: "У зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 25 травня помер працівник Збройних Сил України (Львівська область). Працівник хворів з 11 травня, лікувався вдома. 18 травня у зв’язку із погіршенням стану здоров’я працівник ЗС України звернувся до міської лікарні Кам’яно-Бузького району Львівської області та того ж дня йому було виконано експрес-тест для виявлення ознак наявності COVID-19. Дослідження пацієнта показали негативний результат. Хворий отримував необхідне лікування, але 22 травня з відсутністю динаміки до покращення стану здоров’я він був скерований у Львівську туберкульозну лікарню, де було проведено лабораторне дослідження методом ПЛР-тестування, за результатами якого у працівника ЗС України підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 посмертно".

Також повідомляється, що за минулу добу зареєстровано чотири нові (один з них летальний, як повідомлялося вище. - Ред.) випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 27 травня зафіксовано 321 новий випадок COVID-19 в Україні: загалом - 21 905, летальних - 658, одужали 7995 осіб

"У закладах охорони здоров’я перебуває двоє військовослужбовців (Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону та Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ"). Ще один військовослужбовець (Київська область) перебуває на амбулаторному лікуванні. На 27.05.2020 запланована госпіталізація до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нині в Збройних Силах України обліковано 162 людини, хворіє - 57 осіб, виписано - 102 людини, летальних - 3 випадки", - йдеться в повідомленні.