На Київщині за добу 16 випадків COVID-19, загалом 1474 особи інфіковані, - ОДА

За весь час пандемії на Київщині на COVID-19 захворіли 118 дітей і 257 медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області станом на 10:00 27 травня 2020 року офіційно підтверджено 1474 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 118 дітей і 257 медпрацівників (за весь період)). Нових випадків за останню добу - 16.

З них на стаціонарному лікуванні - 214, на самоізоляції - 1260 осіб. Одужали 322 особи (у т.ч. 26 дітей).

За час пандемії померло 30 осіб.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 4312 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 32 повідомлення про підозру. Встановлено медичне спостереження за 6643 контактними особами.

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