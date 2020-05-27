Ухвалювати рішення про виключення гідроксихлорохіну з протоколу лікування COVID-19 будуть фахівці, - Степанов
Робоча група найближчим часом ухвалюватиме рішення щодо виключення гідроксихлорохіну з протоколу лікування COVID-19 в зв'язку з припиненням клінічних випробувань препарату Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми відстежуємо все, що відбувається в світі. На цьому тижні буде збиратися робоча група. Вона складається з провідних фахівців, які є в Україні, різних спеціальностей. В першу чергу це анестезіологи, епідеміологи, інфекціоністи, ендокринологи, кардіологи. З урахуванням останніх рекомендацій ВООЗ, з урахуванням того, що відбувається в світі, в США, в Європі, з урахуванням нашого досвіду використання цього препарату вони будуть приймати рішення, яке потім буде представлено мені на затвердження. Цим повинні займатися виключно фахівці", - наголосив міністр.
Раніше стало відомо, що використовуваний для лікування COVID-19 в Україні хлорохін не ефективний і підвищує ризик померти від аритмії серця. Пізніше ВООЗ призупинив випробування препаратів від малярії як ліків від COVID-19 після того, як у хворих виявили ускладнення від них.
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Стебанов, а не пошел бы вы, послужить-ка, в райбольничку Кринжополя, а?
Эти высеры министра ка будто бы Ляшко(в хорошем понимании) сказал о Памеле Андерсон.
я и сам могу молоть языком и шоб в Пейсбуке за мной печатала секретутка
б*же, это так просто(лохов обувают в бахилы. платные)
Задача ВОЗ - не давать жрать тебе дерьмо под видом лекарства. В данный момент они справляются плохо. Но если даже они заявляют о вреде препарата при его абсолютной неэффективности, то это так и есть. С чего вообще решили, что он должен помогать? Была только попытка продвижения на рынке препарата без всяких экспериментов. Тебе впарили дерьмо, а ты и счастлив.
Пока месть тут гадишь ты. Препарат был закуплен для лечения короновируса по протоколу ВОЗ. Но оказалось, что ЗЕ виноват, что так мало заболело в Украине и препарат весь не использовали. Однако петя расты уже достали своим тупизмом.https://censor.net/comments/locate/3198235/019214**-81d9-7107-a047-2e9ffbec9423Ответить
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Судя по всему, соросята поставили крестик на лбу министра здравоохранения Максима Степанова и выдали ему черную метку.
Сегодня стало известно, что детективы НАБУ занялись расследованием возможных злоупотреблений Минздрава при закупке защитных костюмов для медиков.
Речь о противоречивых заявлениях министра Степанова. Он, напомним, ранее заявлял, что 71 тысячу костюмов уже якобы доставили в Украину. Но потом выяснилось, что на тот момент еще не завезли. Степанов начал отрабатывать негатив и сообщил, что по его приказу костюмы уже начали распределять по больницам Украины, но соответствующий документ опять же так и не был опубликован на сайте министерства. В НАБУ теперь расследуют дело по фактам возможного злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
Последнюю неделю-полторы мы наблюдаем за тем, как зарождается дискурс об отставке Степанова. Мол, "вот-вот и это случится, проблемы давно назрели".
Если за рабочую версию брать в этой истории именно активность соросят и месть от Ульяны Супрун - дело от НАБУ, как по сути также структуры, управляемой извне, выглядит здесь более чем ожидаемо.
Кроме того, все происходящее нельзя рассматривать без связки с происходящим в главном распределителе бюджетных денег на медицину, Национальной службе здоровья Украины.
"Не заладилось" у соросят со Степановым достаточно давно. Активный этап противостояния начался прямо на заседании Кабмина, когда нардепы "Голоса" схлеснулись со Степановым из-за цен на костюмы медикам. Но тогда они получили отпор и от Степанова, и от Шмыгаля. Выставив себя недалекими профанами, которые не понимают разницы между костюмами медиков и маляров.
Потом противостояние перешло в парламент, где опять же "Голос" снова обвинил министра во лжи (https://t.me/c/1397951851/15060) по поводу костюмов. Тогда нардеп Устинова сообщила, что вместо обещанных Степановым 71 тысячи костюмов в Украину приехали только 29 тысяч и те - по завышенной стоимости. "Голос" также инициировал сбор подписей за отставку Степанова, по крайней мере они об этом заявляли.
А после того как Степанов посмел критиковать "святая святых" соросят, медреформу, затеянную Супрун, против него началась уже акцентированная кампания нон-стоп. И она, по нашим прогнозам, в ближайшее время будет только нарастать.
При этом качают Степанова уже с разных сторон, даже приписывая ему премьерские амбиции, что смешно. Понятно, что конкретно это делается, чтобы настроить против него Шмыгаля.
Klymenko Time (https://t.me/joinchat/AAAAAFNTDWs2ovcM7h1PDw)
Теперь уже проведено большое исследование на 15 тыс. пациентах, при котором выяснили, что гидроксихлорохин увеличивает летальность на 34%. Мало? Плюс вызывает проблемы с сердцем. А если применять по стандартной схеме совместно с азитромицином, то летальность увеличивается на 45%. Круто? Т.е. если не лечить вообще, то вылечится гораздо больше людей, чем если лечить хлорохином. Кто теперь ответит за то, что многих людей убил не вирус, а "лекарство"? Помнишь, буквально пару дней назад была новость, что у кого-то вирус дал осложнение на сердце и он скончался? Так вот это оно и было.