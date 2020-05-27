Ухвалювати рішення про виключення гідроксихлорохіну з протоколу лікування COVID-19 будуть фахівці, - Степанов

Робоча група найближчим часом ухвалюватиме рішення щодо виключення гідроксихлорохіну з протоколу лікування COVID-19 в зв'язку з припиненням клінічних випробувань препарату Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відстежуємо все, що відбувається в світі. На цьому тижні буде збиратися робоча група. Вона складається з провідних фахівців, які є в Україні, різних спеціальностей. В першу чергу це анестезіологи, епідеміологи, інфекціоністи, ендокринологи, кардіологи. З урахуванням останніх рекомендацій ВООЗ, з урахуванням того, що відбувається в світі, в США, в Європі, з урахуванням нашого досвіду використання цього препарату вони будуть приймати рішення, яке потім буде представлено мені на затвердження. Цим повинні займатися виключно фахівці", - наголосив міністр.

Раніше стало відомо, що використовуваний для лікування COVID-19 в Україні хлорохін не ефективний і підвищує ризик померти від аритмії серця. Пізніше ВООЗ призупинив випробування препаратів від малярії як ліків від COVID-19 після того, як у хворих виявили ускладнення від них.

Читайте: ВООЗ припиняє випробування препаратів від малярії як ліки від COVID-19 після того, як у хворих виявили ускладнення він них, - Гебреєсус