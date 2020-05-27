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Новини Коронавірус і карантин
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Ухвалювати рішення про виключення гідроксихлорохіну з протоколу лікування COVID-19 будуть фахівці, - Степанов

Ухвалювати рішення про виключення гідроксихлорохіну з протоколу лікування COVID-19 будуть фахівці, - Степанов

Робоча група найближчим часом ухвалюватиме рішення щодо виключення гідроксихлорохіну з протоколу лікування COVID-19 в зв'язку з припиненням клінічних випробувань препарату Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відстежуємо все, що відбувається в світі. На цьому тижні буде збиратися робоча група. Вона складається з провідних фахівців, які є в Україні, різних спеціальностей. В першу чергу це анестезіологи, епідеміологи, інфекціоністи, ендокринологи, кардіологи. З урахуванням останніх рекомендацій ВООЗ, з урахуванням того, що відбувається в світі, в США, в Європі, з урахуванням нашого досвіду використання цього препарату вони будуть приймати рішення, яке потім буде представлено мені на затвердження. Цим повинні займатися виключно фахівці", - наголосив міністр.

Раніше стало відомо, що використовуваний для лікування COVID-19 в Україні хлорохін не ефективний і підвищує ризик померти від аритмії серця. Пізніше ВООЗ призупинив випробування препаратів від малярії як ліків від COVID-19 після того, як у хворих виявили ускладнення від них.

Читайте: ВООЗ припиняє випробування препаратів від малярії як ліки від COVID-19 після того, як у хворих виявили ускладнення він них, - Гебреєсус

Автор: 

карантин (18172) ліки (1316) МОЗ (5391) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Будь ласка, опублікуйте призвіща тих СПЕЦІАЛІСТІВ, хто його туди включив. Нагадить Зебобіки змогли, так приберіть за собою.
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27.05.2020 10:25
+2
Степанов, а специалисты у вас кто - ты с ляшком? Кто его в протокол засунул? Где были специалисты? Тут еще бы с антиретровирусными разобраться, или думаете, хининами закончится?
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27.05.2020 11:05
+2
Про малярию в Харькове зря шо ли сообщили?
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27.05.2020 11:06
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У нас - "министр сказал о препаратах", как бомж "сказал об огурцах"
Стебанов, а не пошел бы вы, послужить-ка, в райбольничку Кринжополя, а?

Эти высеры министра ка будто бы Ляшко(в хорошем понимании) сказал о Памеле Андерсон.
я и сам могу молоть языком и шоб в Пейсбуке за мной печатала секретутка
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27.05.2020 10:24 Відповісти
Неиспользованный хлорахин скормить тем, кто принял решение о его закупке.
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27.05.2020 11:02 Відповісти
Про малярию в Харькове зря шо ли сообщили?
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27.05.2020 11:06 Відповісти
так и надо - сдеать "хайп", а потом выложить дурачкам, типо медицина сработала и вот - купи и распишись.
б*же, это так просто(лохов обувают в бахилы. платные)
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27.05.2020 11:13 Відповісти
Препарат применяется в т.ч. и при поражениях имунной системы. Получается, что те, кто его закупил виноваты в том, что так мало заболело и он не пригодился? Ты ваще само поняло, что ты пернуло?
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27.05.2020 11:23 Відповісти
А ты поняло? Для тех, кто в танке. Когда его закупали уже были проведены исследования, что использование гидроксихлорохина никак не влияет на течение основного заболевания (Covid19), но значительно увеличивает частоту возникновения побочек и осложнений. Об этом многократно писали здесь на форуме со ссылками на известные медицинские издания. Но, избранные тобой дебилы решили его не только закупить, но и принять закон, который бы разрешил проводить эксперименты на больных и включили этот препарат в протоколы лечения. Кроме того эти идиоты решили наладить собственный выпуск препарата. А теперь после того, как ВОЗ по сути запретили использовать гидроксихлорохин для лечения больных, какие-то специалисты (не те ли, которые решили накормить отравой всю страну?) будут рещать, исключать ли его из протоколов. А не пошли бы эти специалисты куда подальше?
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28.05.2020 01:31 Відповісти
Ты мне будешь указывать на ВОЗ? Они уже запретили кучу лекарств, которым под 100 лет, под видом недоказанной эффективности, заменив их даже не лекарствами, а препаратами для устранения симптомов. И ты мне будешь их приводить в пример? Задача ВОЗ не вылкчить, а узаконить медицину без лечения под видом симптоматической медицины.
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01.06.2020 11:39 Відповісти
А это какой дебил написал, не знаешь: "Препарат был закуплен для лечения короновируса по протоколу ВОЗ (с)"? Ты уж определись, почему закупили. Еще раз для тех, до кого даже с десяти попыток не доходит: гидроксихлорохин увеличивает летальность при Covid. Это - не пустышка, а яд - не доходит? В тех странах, которые использовали уровень летальности выше, чем там, где не использовали. Доказано институтатами США и Германии.
Задача ВОЗ - не давать жрать тебе дерьмо под видом лекарства. В данный момент они справляются плохо. Но если даже они заявляют о вреде препарата при его абсолютной неэффективности, то это так и есть. С чего вообще решили, что он должен помогать? Была только попытка продвижения на рынке препарата без всяких экспериментов. Тебе впарили дерьмо, а ты и счастлив.
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01.06.2020 16:08 Відповісти
Ухвалювати рішення про виключення гідроксихлорохіну з протоколу лікування COVID-19 будуть фахівці, - Степанов - Цензор.НЕТ 6471 https://censor.net/user/90623

Пока месть тут гадишь ты. Препарат был закуплен для лечения короновируса по протоколу ВОЗ. Но оказалось, что ЗЕ виноват, что так мало заболело в Украине и препарат весь не использовали. Однако петя расты уже достали своим тупизмом.https://censor.net/comments/locate/3198235/019214**-81d9-7107-a047-2e9ffbec9423Ответить
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01.06.2020 16:09 Відповісти
Будь ласка, опублікуйте призвіща тих СПЕЦІАЛІСТІВ, хто його туди включив. Нагадить Зебобіки змогли, так приберіть за собою.
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27.05.2020 10:25 Відповісти
Пока месть тут гадишь ты. Препарат был закуплен для лечения короновируса по протоколу ВОЗ. Но оказалось, что ЗЕ виноват, что так мало заболело в Украине и препарат весь не использовали. Однако петя расты уже достали своим тупизмом.
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27.05.2020 11:19 Відповісти
По какому протоколу ВОЗ? Ты бредишь? А ссылочку предоставить можешь, где ВОЗ хоть когда-то рекомендовала гидроксихлорохин для лечения короны?
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28.05.2020 01:36 Відповісти
Помнится, когда дружественный индийский народ подкинул нам эту фигню в виде гуманитарки, педрочеры визжали, что Зеля сам все съест вместе с Разумковым и Шмыгалем, а им ничего не достанется 😁. А теперь вот что запели😁
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27.05.2020 13:14 Відповісти
Соросята, [26.05.20 14:30]

Судя по всему, соросята поставили крестик на лбу министра здравоохранения Максима Степанова и выдали ему черную метку.
Сегодня стало известно, что детективы НАБУ занялись расследованием возможных злоупотреблений Минздрава при закупке защитных костюмов для медиков.
Речь о противоречивых заявлениях министра Степанова. Он, напомним, ранее заявлял, что 71 тысячу костюмов уже якобы доставили в Украину. Но потом выяснилось, что на тот момент еще не завезли. Степанов начал отрабатывать негатив и сообщил, что по его приказу костюмы уже начали распределять по больницам Украины, но соответствующий документ опять же так и не был опубликован на сайте министерства. В НАБУ теперь расследуют дело по фактам возможного злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
Последнюю неделю-полторы мы наблюдаем за тем, как зарождается дискурс об отставке Степанова. Мол, "вот-вот и это случится, проблемы давно назрели".
Если за рабочую версию брать в этой истории именно активность соросят и месть от Ульяны Супрун - дело от НАБУ, как по сути также структуры, управляемой извне, выглядит здесь более чем ожидаемо.
Кроме того, все происходящее нельзя рассматривать без связки с происходящим в главном распределителе бюджетных денег на медицину, Национальной службе здоровья Украины.
"Не заладилось" у соросят со Степановым достаточно давно. Активный этап противостояния начался прямо на заседании Кабмина, когда нардепы "Голоса" схлеснулись со Степановым из-за цен на костюмы медикам. Но тогда они получили отпор и от Степанова, и от Шмыгаля. Выставив себя недалекими профанами, которые не понимают разницы между костюмами медиков и маляров.
Потом противостояние перешло в парламент, где опять же "Голос" снова обвинил министра во лжи (https://t.me/c/1397951851/15060) по поводу костюмов. Тогда нардеп Устинова сообщила, что вместо обещанных Степановым 71 тысячи костюмов в Украину приехали только 29 тысяч и те - по завышенной стоимости. "Голос" также инициировал сбор подписей за отставку Степанова, по крайней мере они об этом заявляли.
А после того как Степанов посмел критиковать "святая святых" соросят, медреформу, затеянную Супрун, против него началась уже акцентированная кампания нон-стоп. И она, по нашим прогнозам, в ближайшее время будет только нарастать.
При этом качают Степанова уже с разных сторон, даже приписывая ему премьерские амбиции, что смешно. Понятно, что конкретно это делается, чтобы настроить против него Шмыгаля.
Klymenko Time (https://t.me/joinchat/AAAAAFNTDWs2ovcM7h1PDw)
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27.05.2020 10:49 Відповісти
Трамп пьет его, не все так просто наберите в поиске гидроксихлорохин. Чем лечить вместо этого? Вирусологи напишите протокол.
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27.05.2020 10:53 Відповісти
Трамп его не в аптеке покупает и если его и жрет, мы дозировку не знаем. Артритчики его как -то же едят.
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27.05.2020 11:02 Відповісти
П...деть не мешки ворочать, а п...деть Трампуша умеет😁
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27.05.2020 13:20 Відповісти
Опять все сначала рассказывать? Ты лечиться в Гугле собрался? А может для того, чтобы искать подобную информацию, нужны специализированные источники. С легкой руки китайцев, потом какого-то француского докторишки, а потом и Трампа, препаратом начали кормить всех подряд. Никаких исследований по сути-то и не было. Просто какому-то идиоту стукнуло в голову, что это помогает. Потом уже были проведены исследования, которые утвеждали, что нихрена оно не помогает, но Трамп настаивал на своем, а наши идиоты даже умудрились включить эту дрянь в протоколы.
Теперь уже проведено большое исследование на 15 тыс. пациентах, при котором выяснили, что гидроксихлорохин увеличивает летальность на 34%. Мало? Плюс вызывает проблемы с сердцем. А если применять по стандартной схеме совместно с азитромицином, то летальность увеличивается на 45%. Круто? Т.е. если не лечить вообще, то вылечится гораздо больше людей, чем если лечить хлорохином. Кто теперь ответит за то, что многих людей убил не вирус, а "лекарство"? Помнишь, буквально пару дней назад была новость, что у кого-то вирус дал осложнение на сердце и он скончался? Так вот это оно и было.
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28.05.2020 01:57 Відповісти
Степанов, а специалисты у вас кто - ты с ляшком? Кто его в протокол засунул? Где были специалисты? Тут еще бы с антиретровирусными разобраться, или думаете, хининами закончится?
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27.05.2020 11:05 Відповісти
Интересно, сколько уже успели закупить сырья для выпуска украинского гидроксихлорохина? Деньги распилены через прямые покупки минуя тендеры. А теперь и завозить ничего не надо. Чистая схема воровства денег из бюджета. И главное, все по закону на основании рекомендаций ВОЗ. А народу будут продолжать втирать про плохую медреформу и что денег нет.
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27.05.2020 11:43 Відповісти
ВОЗ вроде как не рекомендовал жрать хлорохин.
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28.05.2020 02:01 Відповісти
Я так понял что подопытные кролики всё равно повысдохли. А НЕ подопытные высдохнут скоро от пандемии сердечно сосудистой, которую получили будучи на карантине. У каждого политика своё кладбище.
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27.05.2020 14:17 Відповісти
 
 