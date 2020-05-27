Проведення спортивних змагань дозволено в кількості до 50 осіб і без глядачів, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що вчора Федерація футболу України погодила старт Прем'єр-ліги.

Про це міністр охорони здоров'я розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 22 травня, дозволені спортивні змагання в кількості до 50 осіб. Якщо спортивне змагання передбачає більшу кількість, то ми спеціально прописали в постанові Кабміну, що це все можливо з урахуванням дозволу МОЗ з обов'язковим виконанням тих рекомендацій і затверджених документів, які видає Міністерство охорони здоров'я щодо епідеміологічних заходів", - зазначив Степанов.

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Крім того, за словами міністра, вчора з Федерацією футболу України було погоджено відновлення матчів Прем'єр-ліги України.

"Дали чіткі рекомендації, дали чіткий медичний протокол, яким чином це буде відбуватися, скільки одночасно людей може перебувати в цей час на стадіоні - це до 200 осіб. Звичайно, все це відбувається без глядачів", - пояснив Степанов.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення матчів УПЛ і Кубка України з 30 травня