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Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го

Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го

Український національний комітет Міжнародної ради музеїв (ІКОМ) вважає неприпустимими дії представників Державного бюро розслідувань, що мали місце 26 травня 2020 року в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" (м. Київ).

"Співробітники Державного бюро розслідувань під час проведення слідчих дій у рамках одного з кримінальних проваджень застосували силу для проникнення у виставкове приміщення музею – зламали двері, виштовхнули директора – Петра Івановича Гончара, і заблокували вхід. Що відбувалося в цей час у приміщеннях музею – невідомо, оскільки співробітників Музею Гончара, народних депутатів, які прибули на місце, та журналістів всередину не пропускали. Представники поліції обмежилися спостереженнями та прийняттям заяв від директора музею та інших осіб", - йдеться в заяві ІКОМ України, передає Цензор.НЕТ.

"ІКОМ України не вважає можливим давати оцінку змісту кримінального провадження і діям його фігурантів, це – компетенція правоохоронних органів. Водночас подібні дії працівників ДБР підважують принцип верховенства права та підривають суспільну довіру. Музеї є публічним простором, місцем зберігання спільної спадщини і діалогу. Вони очікують від правоохоронних органів захисту і підтримки, а не агресії і насильства на межі актів вандалізму. Останній раз правоохоронці вдиралися до приміщення музею силою у січні 2014 р. Ця практика має бути назавжди викорінена. Вимагаємо від керівництва ДБР принести вибачення Петру Гончару і провести службове розслідування даного інциденту", - заявили в ІКОМ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, - Герасимов. ФОТО

Керівництво музею на сторінці в мережі Facebook повідомило, що після презентації представники Державного бюро розслідувань вторглися до виставкової зали музею. Вони заявили, що вчинили ці дії у зв'язку "з наявністю інформації про загрозу для майна та необхідністю врятування його". Проникнення у приміщення представниками ДБР відбулося без судового рішення та за відсутності згоди директора музею, який є матеріально відповідальним за збереження музейних цінностей, а також мистецьких творів з виставки, що на період перебігу потрапляють під облік музею. Представники ДБР заблокували вхід і перешкодили потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою.

Директор музею б подав заяву до Національної поліції про пошкодження державного майна і проникненні в приміщення без його дозволу.

Станом на вечір 26 травня, художні твори були описані, визнані речовим доказом і передані директору музею Петру Івановичу Гончару як відповідальному зберігачу. Вони будуть зберігатися в музеї до вирішення їхньої юридичної долі, як і зберігалися до візиту ДБР.

Представниками ДБР за результатами проведеного несанкціонованого обшуку вилучено з експозиції документи, що підтверджують законне перебування колекції на території України. Вони були виставлені на огляд, як правова підстава перебування цих картин в музеї.

Також читайте: Спецпризначенці ДБР скоїли збройний напад на музей Гончара, - офіційна заява "ЄС"

Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го 01
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го 02
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го 03
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го 04

Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка. ВIДЕО

Автор: 

музей (441) вандалізм (426) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+37
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 9914
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27.05.2020 11:01
+35
А зачем Украине музеи если есть "Студия квартал 95", "Лига смеха", "Мамахохотала", "Рассмеши комика"....
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27.05.2020 10:51
+28
Международный совет музеев о действиях ГБР в музее Гончара: Последний раз правоохранители врывались силой в музей в январе 2014-го - Цензор.НЕТ 7089
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27.05.2020 10:49
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Да, Зе-клован вже підбирається до розстрільної статті, от-от уже, близько.
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27.05.2020 11:20 Відповісти
Ця інфа мала б зацікавити якраз зелєботів.
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27.05.2020 11:22 Відповісти
Про Чаушеску еще напиши
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27.05.2020 11:23 Відповісти
Можно и про Каддафи
Думай-те.. зеленые
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27.05.2020 12:06 Відповісти
Чем они думать будут?Сказал....там мозг давно просран
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27.05.2020 12:09 Відповісти
А что там с пливками Трубы, пливками Лероса, пливками Трампа, что там с Оманским "отдыхом"?
Зюзя уже себе хорошо заработал на будущее
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27.05.2020 11:31 Відповісти
Пленки Дрюкача забыл
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27.05.2020 11:33 Відповісти
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 4774
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27.05.2020 11:21 Відповісти
Быть ЗЕбилом сейчас стыдно
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27.05.2020 11:28 Відповісти
"Зараз в Україні публічно заявить, що ти голосував за Зеленського - все одно, що оголосить себе ідіотом... ". (А навіщо фірмі "ідіоти"?...).
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27.05.2020 11:35 Відповісти
ПиМ.https://petrimazepa.com/kto_pustil_sheptuna_k_kartinam_poroshenko Кто пустил «шептуна» к картинам Порошенко?

статья большая, много картинок, читается весело... Поэтому -- только https://petrimazepa.com/kto_pustil_sheptuna_k_kartinam_poroshenko ссылка .
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27.05.2020 11:27 Відповісти
во мля ноги ростут от бабушки бени и кацапов - ну вот всё Пимовцы красавы
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27.05.2020 11:30 Відповісти
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 4991
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27.05.2020 11:35 Відповісти
Дебільне бюрю рекету
Брешуть, як дихають
https://www.5.ua/polityka/u-merezhi-ziavylysia-zapysy-proslushky-pro-tysk-truby-na-slidchoho-u-spravi-poroshenka-smy-203895.html

Цікаві коментарі там
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27.05.2020 11:36 Відповісти
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 6968
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27.05.2020 11:40 Відповісти
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 2621
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27.05.2020 11:41 Відповісти
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 1018
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27.05.2020 11:41 Відповісти
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27.05.2020 15:33 Відповісти
Так и будет, пока быдло будет голосовать за кацапского ковёрного клоуна! А страной будут править враги из ближайшего круга янелоха! Зебилы демонстрируют свою убогость всему миру при полном отсутствии мозгов. Вы это таки сделали, открыв новый вид биоотходов - "зебил быдловатный".
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27.05.2020 11:44 Відповісти
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 2529
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27.05.2020 11:46 Відповісти
Кучеренко ,по правде сказать сам нуль,как "Батькивщина",как и ВОНА.А как все начиналось.Прыкро.Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 3395
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27.05.2020 12:15 Відповісти
Здивований, насправді Кучеренко таке написав у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1920431754759050&id=100003767320921 Фейсбук .
Фесенко його перепитав
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 3424

Ну, ж розумна людина, як вдалося Зеленскому на*бати її?
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27.05.2020 12:28 Відповісти
Прежде чем осуждать кого-то возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только после этого говори, что ты знаешь- как правильно жить.

https://millionstatusov.ru/aut/dalaj-lama.html Далай Лама


Зюзя, думай!Тебе только 42!
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27.05.2020 11:52 Відповісти
Палачи, вот такие выродки они также убивали Украинских активистов на Евро Майданах. И не исключено что снова будут убивать в уже скоро предстоящих протестных " Майданах ". Ведь эта про-кремлёвская власть продажных ЗЕбилов - капитулянтов она мало чем отличается от кровавой банды сбежавшего в паРашу ЗЕКА яныка- янычара.Точно такой же у проклятых ЗЕбилов весь их анти-украинский силовой блок.
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27.05.2020 11:54 Відповісти
Сьогодні зранку. А потім, напевно, постіль Лєна чи Мендель буде постіль сушити

Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 5392
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27.05.2020 11:55 Відповісти
Зе влада підтирається законом як туалетним папіром. Це реальні гопніки, лякливі гопніки наділені владою Зе. Паралелі з 2014 роком явні
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27.05.2020 11:56 Відповісти
Один несправедливый приговор влечет больше бедствия, чем многие преступления, совершенные частными людьми; последние портят только ручьи, только одинокие струи воды, тогда как несправедливый судья портит самый источник.
Бэкон Фрэнсис
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27.05.2020 12:13 Відповісти
Бенядиктова, не плюй в источник. Может еще самой попить захочется.
Астанавись!
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27.05.2020 12:14 Відповісти
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 6322
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27.05.2020 12:30 Відповісти
ТЫ НЕ ДОПИСАЛО ПАРУ СЛОВ- "На допрос не пойду...там насилуют мусоров, а у меня на них сегодня не встанет."
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27.05.2020 12:45 Відповісти
Давно із спаму випустили?
Назад хочеш?
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27.05.2020 14:23 Відповісти
кацапским духом так и несет от твоего выс..ра
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27.05.2020 18:13 Відповісти
ой, да. Зе-гулал, 37-й год. Мармеладную бубочку забижают.
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27.05.2020 18:25 Відповісти
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