Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го

Український національний комітет Міжнародної ради музеїв (ІКОМ) вважає неприпустимими дії представників Державного бюро розслідувань, що мали місце 26 травня 2020 року в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" (м. Київ).

"Співробітники Державного бюро розслідувань під час проведення слідчих дій у рамках одного з кримінальних проваджень застосували силу для проникнення у виставкове приміщення музею – зламали двері, виштовхнули директора – Петра Івановича Гончара, і заблокували вхід. Що відбувалося в цей час у приміщеннях музею – невідомо, оскільки співробітників Музею Гончара, народних депутатів, які прибули на місце, та журналістів всередину не пропускали. Представники поліції обмежилися спостереженнями та прийняттям заяв від директора музею та інших осіб", - йдеться в заяві ІКОМ України, передає Цензор.НЕТ.

"ІКОМ України не вважає можливим давати оцінку змісту кримінального провадження і діям його фігурантів, це – компетенція правоохоронних органів. Водночас подібні дії працівників ДБР підважують принцип верховенства права та підривають суспільну довіру. Музеї є публічним простором, місцем зберігання спільної спадщини і діалогу. Вони очікують від правоохоронних органів захисту і підтримки, а не агресії і насильства на межі актів вандалізму. Останній раз правоохоронці вдиралися до приміщення музею силою у січні 2014 р. Ця практика має бути назавжди викорінена. Вимагаємо від керівництва ДБР принести вибачення Петру Гончару і провести службове розслідування даного інциденту", - заявили в ІКОМ.

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Керівництво музею на сторінці в мережі Facebook повідомило, що після презентації представники Державного бюро розслідувань вторглися до виставкової зали музею. Вони заявили, що вчинили ці дії у зв'язку "з наявністю інформації про загрозу для майна та необхідністю врятування його". Проникнення у приміщення представниками ДБР відбулося без судового рішення та за відсутності згоди директора музею, який є матеріально відповідальним за збереження музейних цінностей, а також мистецьких творів з виставки, що на період перебігу потрапляють під облік музею. Представники ДБР заблокували вхід і перешкодили потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою.

Директор музею б подав заяву до Національної поліції про пошкодження державного майна і проникненні в приміщення без його дозволу.

Станом на вечір 26 травня, художні твори були описані, визнані речовим доказом і передані директору музею Петру Івановичу Гончару як відповідальному зберігачу. Вони будуть зберігатися в музеї до вирішення їхньої юридичної долі, як і зберігалися до візиту ДБР.

Представниками ДБР за результатами проведеного несанкціонованого обшуку вилучено з експозиції документи, що підтверджують законне перебування колекції на території України. Вони були виставлені на огляд, як правова підстава перебування цих картин в музеї.

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Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

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