Стрілянина на Печерську: потерпілий - балканець, організатор наркокартелю. Групу іноземних кілерів затримано, - поліція. ФОТОрепортаж

Нацполіція затримала групу іноземних кілерів за замах на вбивство громадянина Чорногорії в столиці. Затримання чотирьох фігурантів відбулося в Одесі: при цьому вони чинили опір і намагалися втекти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління комунікації Національної поліції України (за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань).

Так, учора, 26 травня, в Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Постраждалого з вогнепальними пораненнями доставили до лікарні.

Після встановлення особи потерпілого відразу стали зрозумілі мотиви скоєння цього злочину. Потерпілим виявився громадянин Чорногорії, який є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн.

"Основними версіями замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий перерозподіл сфер впливу у самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік", - повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оперативно встановили осіб, причетних до замаху. Це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі стріляли в чоловіка у центрі Києва

За словами голови Нацполіції, на початку травня вони прибули в Україну, заздалегідь придбали транспорт, вогнепальну автоматичну зброю та організували стеження за майбутньою жертвою та її родиною. Визначившись із датою вбивства, фігуранти чекали потерпілого біля його будинку. Здійснивши п’ять пострілів у жертву, двоє зловмисників сіли в автомобіль та залишили місце злочину. Через кількасот метрів вони покинули та підпалили машину, аби знищити докази. Проаналізувавши відео з камер спостереження, поліцейські встановили, що "стрільців" чекали їхні спільники.

"Поліцейські встановили маршрут та автомобіль, на якому вони прямували у бік Одеської області, щоб через кордон України з Молдовою покинути територію країни поза митним контролем. Розуміючи, що зловмисники озброєні, до поліцейської операції для затримання кілерів залучили спецпризначенців КОРД. Вранці на в’їзді в Одесу співробітники ДСР, карного розшуку, Головного слідчого управління, поліції Одещині та КОРД затримали чотирьох осіб. При цьому зловмисники чинили опір та намагалися втекти", - зазначив Клименко.

Наразі фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт Нацполіції

Як повідомляє Deтектив.info у Facebook, жертвою замаху став 37-річний громадянин Чорногорії Пітер Радуй Зніце. Іноземець живе в ЖК "Новопечерські Липки", на території якого на нього і напали.



Фото: Deтектив.info/Facebook



