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Новини Силовики
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Стрілянина на Печерську: потерпілий - балканець, організатор наркокартелю. Групу іноземних кілерів затримано, - поліція. ФОТОрепортаж

Нацполіція затримала групу іноземних кілерів за замах на вбивство громадянина Чорногорії в столиці. Затримання чотирьох фігурантів відбулося в Одесі: при цьому вони чинили опір і намагалися втекти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління комунікації Національної поліції України (за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань).

Так, учора, 26 травня, в Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Постраждалого з вогнепальними пораненнями доставили до лікарні.

Після встановлення особи потерпілого відразу стали зрозумілі мотиви скоєння цього злочину. Потерпілим виявився громадянин Чорногорії, який є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн.

"Основними версіями замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий перерозподіл сфер впливу у самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік", - повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Стрілянина на Печерську: потерпілий - балканець, організатор наркокартелю. Групу іноземних кілерів затримано, - поліція 01

Представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оперативно встановили осіб, причетних до замаху. Це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі стріляли в чоловіка у центрі Києва

За словами голови Нацполіції, на початку травня вони прибули в Україну, заздалегідь придбали транспорт, вогнепальну автоматичну зброю та організували стеження за майбутньою жертвою та її родиною. Визначившись із датою вбивства, фігуранти чекали потерпілого біля його будинку. Здійснивши п’ять пострілів у жертву, двоє зловмисників сіли в автомобіль та залишили місце злочину. Через кількасот метрів вони покинули та підпалили машину, аби знищити докази. Проаналізувавши відео з камер спостереження, поліцейські встановили, що "стрільців" чекали їхні спільники.

Стрілянина на Печерську: потерпілий - балканець, організатор наркокартелю. Групу іноземних кілерів затримано, - поліція 02

"Поліцейські встановили маршрут та автомобіль, на якому вони прямували у бік Одеської області, щоб через кордон України з Молдовою покинути територію країни поза митним контролем. Розуміючи, що зловмисники озброєні, до поліцейської операції для затримання кілерів залучили спецпризначенців КОРД. Вранці на в’їзді в Одесу співробітники ДСР, карного розшуку, Головного слідчого управління, поліції Одещині та КОРД затримали чотирьох осіб. При цьому зловмисники чинили опір та намагалися втекти", - зазначив Клименко.

Стрілянина на Печерську: потерпілий - балканець, організатор наркокартелю. Групу іноземних кілерів затримано, - поліція 03

Наразі фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Стрілянина на Печерську: потерпілий - балканець, організатор наркокартелю. Групу іноземних кілерів затримано, - поліція 04

Стрілянина на Печерську: потерпілий - балканець, організатор наркокартелю. Групу іноземних кілерів затримано, - поліція 05
Фото: сайт Нацполіції

Як повідомляє Deтектив.info у Facebook, жертвою замаху став 37-річний громадянин Чорногорії Пітер Радуй Зніце. Іноземець живе в ЖК "Новопечерські Липки", на території якого на нього і напали.

Стрілянина на Печерську: потерпілий - балканець, організатор наркокартелю. Групу іноземних кілерів затримано, - поліція 06
Фото: Deтектив.info/Facebook


Стрілянина на Печерську: потерпілий - балканець, організатор наркокартелю. Групу іноземних кілерів затримано, - поліція 07

Автор: 

Київ (19441) кілер (45) Одеса (5442) замах (546) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+26
Уже киллеры не выдерживают и указывают правоохранителям на лиц находящихся в розыске
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27.05.2020 10:48
+24
похоже, что раненный наркодиллер пользовался негласной заботой и охраной нашего МВД, поскольку преспокойно жил в "Печерских Липках" с семьей..
без "серьезной крыши", просто так жить в центре Киева по поддельным документам находясь в международном розыске, не-воз-мож-но!..
100% Аваков крышевал за долю немалую товарища наркодилера..
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27.05.2020 10:59
+15
Спасли наркодилера от киллеров. С таким пафосом, будто пострадавший наркодилер в доску свой.
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27.05.2020 10:51
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Уже киллеры не выдерживают и указывают правоохранителям на лиц находящихся в розыске
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27.05.2020 10:48 Відповісти
А затримав їх УКР)))
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27.05.2020 10:49 Відповісти
древній)
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27.05.2020 10:52 Відповісти
Подлечите его и отпустите а то трафик накроется.
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27.05.2020 10:51 Відповісти
Аваковские полицаи его подменят.
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27.05.2020 11:11 Відповісти
Спасли наркодилера от киллеров. С таким пафосом, будто пострадавший наркодилер в доску свой.
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27.05.2020 10:51 Відповісти
почти рифма наркокиллера от киллера.
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27.05.2020 11:03 Відповісти
*****, Аваков им должен был бы премию выписать, но кажись наркодиллер оплачивал свою крышу. Это вам не Шеремет какой-то...
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27.05.2020 10:58 Відповісти
похоже, что раненный наркодиллер пользовался негласной заботой и охраной нашего МВД, поскольку преспокойно жил в "Печерских Липках" с семьей..
без "серьезной крыши", просто так жить в центре Киева по поддельным документам находясь в международном розыске, не-воз-мож-но!..
100% Аваков крышевал за долю немалую товарища наркодилера..
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27.05.2020 10:59 Відповісти
просто так жить в центре Киева по поддельным документам находясь в международном розыске, не-воз-мож-но!..

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Он табличку носил,что он в розыске?Очень быстро нашли киллеров,хорошая работа .
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27.05.2020 13:17 Відповісти
Методичку смени, устарела
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27.05.2020 13:28 Відповісти
От зразу й Авак ! Може то Баканова була годівничка.
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27.05.2020 14:42 Відповісти
Баканов всего год на посаде..
больше шансов только у Авакова..
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27.05.2020 14:57 Відповісти
Як не свій? Жив в себе дома з сім'єю, працював. Порядна людина в зв'язках порочних, рюкзаковими псами, не помічений!
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27.05.2020 11:02 Відповісти
Наган, довольно редкий...
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27.05.2020 11:05 Відповісти
Австро-Венгрия куча на балканах в наследство осталась .гасер только шомпол с другого вставлен \ если не ошибаюсь\
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27.05.2020 11:42 Відповісти
В Управлінні карного розшуку прикольна абрівіатура "УКР"....
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27.05.2020 11:07 Відповісти
Мафія сама карає наркоторгівців,тоді як поліцаї гвалтують свідків за народні гроші.
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27.05.2020 11:12 Відповісти
Гнать надо балканцев нах*р. Вата-ватная,что по быдловатости,что по имперскости,что по совковости.
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27.05.2020 11:18 Відповісти
балканцы разные бывают словенцы и хорваты это не совковые быдловатые сербы
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27.05.2020 11:28 Відповісти
А черногорцы и македонцы к кому относятся?
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27.05.2020 11:37 Відповісти
Северные македонцы и черногорцы вращаются в орбите Сербии
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27.05.2020 11:48 Відповісти
личного дилера главзебила пощипали?
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27.05.2020 11:24 Відповісти
международная преступность уже прямо какое-то гнездовье устроило в Украине.
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27.05.2020 11:27 Відповісти
И очень давно - за определенный гешефт миграционная служба любой украинский документ выдаст
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27.05.2020 13:31 Відповісти
Благодатный край ! Каких только групировок здесь нет ,и сербы ,и македонцы ,и болгары ,и черногорцы всем есть работа .Слава Украине!
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27.05.2020 11:27 Відповісти
Триада и Мара Сальватруча на подходе.
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27.05.2020 11:40 Відповісти
грузинские воры в законе еще
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27.05.2020 18:08 Відповісти
У меня разрыв шаблона. Хоплофобы говорили, что украинцам нельзя давать короткостволы, бо друг друга перестреляют. Поэтому, прочитав новость про нападение, я думал, что это полицейские стреляли. Ведь если обычным гражданам оружие запрещено, значит, оно может быть только у полиции. Оказывается, то были не полицейские, и даже не украинцы!!!
Что же получается: оружие может быть у тех, кому оно не разрешено законом?
А может, они из-за границы его провезли? Хоплофобы, просветите: ввозить оружие иностранцам в Украину разрешено? А то что-то не сходится тут. По-моему, не разрешено, но тогда выходит, что... любой дурак, даже не гражданин Украины, разгуливает по стране с оружием и даже из него стреляет?
В то время как у меня пистолета нет, потому что я законопослушный?
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27.05.2020 11:29 Відповісти
Получается эти балканские горцы купили оружие в украинском военторзі?
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27.05.2020 12:11 Відповісти
Кіллери , з наганом ? Мабуть що профі
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27.05.2020 11:47 Відповісти
Скоро как в Африке будут все с оружием ходить, т.к. эта не способна защитить своих граждан, она вообще ни на что не способна.
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27.05.2020 11:49 Відповісти
"Семь пулек,как в Сараево"
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27.05.2020 12:09 Відповісти
В Европе это балканское отребье за людей не считают, а в Украине они-уважаемые иностранцы. Умора.
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27.05.2020 12:29 Відповісти
По Киеву гуляют наркодельцы, а силовые структуры в это время тырят картины по музеям. Зелебобики, такие зелебобики
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27.05.2020 12:34 Відповісти
обміняють в рашці на чергових таксистів-бариг
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27.05.2020 12:52 Відповісти
Якийсь карнавал,як в фільмах Кустуріци.
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27.05.2020 14:43 Відповісти
Дожились! Вся нечисть со всего мира сюда съезжается, как мухи на зеленое дерьмо!
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27.05.2020 17:40 Відповісти
полиция молодцы. оперативно.
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27.05.2020 18:23 Відповісти
 
 