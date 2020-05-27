Стрілянина на Печерську: потерпілий - балканець, організатор наркокартелю. Групу іноземних кілерів затримано, - поліція. ФОТОрепортаж
Нацполіція затримала групу іноземних кілерів за замах на вбивство громадянина Чорногорії в столиці. Затримання чотирьох фігурантів відбулося в Одесі: при цьому вони чинили опір і намагалися втекти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління комунікації Національної поліції України (за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань).
Так, учора, 26 травня, в Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Постраждалого з вогнепальними пораненнями доставили до лікарні.
Після встановлення особи потерпілого відразу стали зрозумілі мотиви скоєння цього злочину. Потерпілим виявився громадянин Чорногорії, який є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн.
"Основними версіями замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий перерозподіл сфер впливу у самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік", - повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оперативно встановили осіб, причетних до замаху. Це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство.
За словами голови Нацполіції, на початку травня вони прибули в Україну, заздалегідь придбали транспорт, вогнепальну автоматичну зброю та організували стеження за майбутньою жертвою та її родиною. Визначившись із датою вбивства, фігуранти чекали потерпілого біля його будинку. Здійснивши п’ять пострілів у жертву, двоє зловмисників сіли в автомобіль та залишили місце злочину. Через кількасот метрів вони покинули та підпалили машину, аби знищити докази. Проаналізувавши відео з камер спостереження, поліцейські встановили, що "стрільців" чекали їхні спільники.
"Поліцейські встановили маршрут та автомобіль, на якому вони прямували у бік Одеської області, щоб через кордон України з Молдовою покинути територію країни поза митним контролем. Розуміючи, що зловмисники озброєні, до поліцейської операції для затримання кілерів залучили спецпризначенців КОРД. Вранці на в’їзді в Одесу співробітники ДСР, карного розшуку, Головного слідчого управління, поліції Одещині та КОРД затримали чотирьох осіб. При цьому зловмисники чинили опір та намагалися втекти", - зазначив Клименко.
Наразі фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляє Deтектив.info у Facebook, жертвою замаху став 37-річний громадянин Чорногорії Пітер Радуй Зніце. Іноземець живе в ЖК "Новопечерські Липки", на території якого на нього і напали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
без "серьезной крыши", просто так жить в центре Киева по поддельным документам находясь в международном розыске, не-воз-мож-но!..
100% Аваков крышевал за долю немалую товарища наркодилера..
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Он табличку носил,что он в розыске?Очень быстро нашли киллеров,хорошая работа .
больше шансов только у Авакова..
Что же получается: оружие может быть у тех, кому оно не разрешено законом?
А может, они из-за границы его провезли? Хоплофобы, просветите: ввозить оружие иностранцам в Украину разрешено? А то что-то не сходится тут. По-моему, не разрешено, но тогда выходит, что... любой дурак, даже не гражданин Украины, разгуливает по стране с оружием и даже из него стреляет?
В то время как у меня пистолета нет, потому что я законопослушный?