У РФ зафіксовано 8,3 тис. нових випадків COVID-19, за добу 161 загиблий
Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію знизився до 8 338 випадків, смертність залишається високою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Темп приросту в середу зменшився до + 2,3% (напередодні він становив 2,5%). Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 370 680 випадків коронавірусної інфекції.
За добу в Росії зареєстровано 161 летальний результат, асоційований з COVID-19. Рекордний показник смертності був зареєстрований напередодні: за минулу добу від коронавірусу померли 174 людини. За весь час поширення коронавірусу померли 3 968 пацієнтів. З середини травня рівень смертності лише тричі опускався незначно нижче ста і тричі оновлював максимуми.
За добу виписано 11 079 пацієнтів, всього видужали вже 142 208.Таким чином, загальна кількість активних випадків хвороби в РФ (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 224 504. Видужав у Росії кожен третій (38, 3%) від загальної кількості випадків за весь час.
За кількістю зареєстрованих випадків у світі Росія як і раніше на третьому місці. Друге місце за Бразилією (391,2 тис., +16,3 тис.), на першому місці США (1,68 млн, +18,6 тис.).
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путя сказав параду бути, всі курва на парад дідів носити!
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На сегодня
Brazil
Confirmed: 391 222
Deaths: 24 512
Recovered: 158 593
Active: 208 117
2) у Бразилії надто низьке тестування.
3)загальносвітова проблема з цим вірусом -велика заражуваність у "тісних спільнотах"
Но по оценкам экспертов, реальное число инфицированных и умерших в Бразилии может превосходить официальные данные примерно в 15 раз, так как масштабы тестирования в этой самой густонаселенной стране Латинской Америки невелики.
Эпицентр заражения в стране - штат Сан-Паулу, где только по официальным данным зафиксировано почти 66 тысяч заболевших. Далее идет штат Сеара, в котором инфицированы 28 тысяч человек, а за ним следует Рио-де-Жанейро (27,8 тыс. заражений). Бразилия лидирует среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей.
Как заявила глава бразильского подразделения организации "Врачи без границ" Ана де Лемос, Латинская Америка станет следующим очагом пандемии коронавируса. Число заболевших коронавирусом там выросло за месяц в восемь раз, а число умерших - в девять раз. Латинской Америке следует готовится к "вирусному апокалипсису", отмечает немецкое издание https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-news-am-mittwoch-die-wichtigsten-entwicklungen-zu-sars-cov-2-und-covid-19-a-3d7504d8-299c-4ad1-968f-acd0a5ed5b0e Der Spiegel .
Наихудшая ситуация пока отмечается в Бразилии - на нее приходится половина всех заболевших и умерших в Латинской Америке. А Рио-де-Жанейро рискует превратиться по числу умерших в "бразильский Нью-Йорк". Количество жертв скоро может приблизиться к 100 тысячам. Вирус особенно сильно бушует среди коренного населения, проживающего большей частью в Амазонии. В бразильском городе Манаус число смертей выросло в три раза.
Как звучит новость для меня - "Смертельный вирус косит людоедов."
"зараза до зарази не прилипає"
🇷🇺❗️Один из основателей исследовательского агентства Data Insight, аналитик Борис Овчинников проанализировав данные о приросте числа заболевших COVID-19 в России заявил (https://meduza.io/feature/2020/05/26/ofitsialnye-tsifry-mozhno-vybrosit-v-musornoe-vedro), что статистику по коронавирусу в России могут фальсифицировать на федеральном уровне.
За 25 дней число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 четыре раза заканчивалось на 99: 30 апреля по данным оперативного COVID-19 диагностировали у 7099 человек, 8 мая - у 10699 человек, 12 мая - у 10899 человек, 24 мая - у 8599 человек. Согласно подсчетам эксперта, вероятность такого совпадения составляет всего лишь 0,011%, (разбор можно изучить в посте Овчинникова в Facebook (https://www.facebook.com/boris.ovchinnikov/posts/10157241176612304)), на основании чего он сделал вывод, что официальная статистика по коронавирусу в России, вероятно не соответствует действительности.
"Официальные цифры по количеству заболевших можно выбросить в мусорное ведро - нет никаких оснований считать, что они адекватно показывают динамику эпидемии. Может быть, показывают, может быть, нет - неизвестно. Качество рисованных цифр невозможно и абсурдно оценивать"
На вопрос журналиста, (https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/statistika-509441/) не боится ли аналитик быть привлеченным к ответственности за свою публикацию, Овчинников ответил, что «некоторые осторожность и страх присутствует», но вместе с тем выразил надежду, что представители власти понимают, что «официальная статистика сильно не дотягивает до адекватного отражения реальности».