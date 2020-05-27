У РФ зафіксовано 8,3 тис. нових випадків COVID-19, за добу 161 загиблий

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію знизився до 8 338 випадків, смертність залишається високою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Темп приросту в середу зменшився до + 2,3% (напередодні він становив 2,5%). Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 370 680 випадків коронавірусної інфекції.

За добу в Росії зареєстровано 161 летальний результат, асоційований з COVID-19. Рекордний показник смертності був зареєстрований напередодні: за минулу добу від коронавірусу померли 174 людини. За весь час поширення коронавірусу померли 3 968 пацієнтів. З середини травня рівень смертності лише тричі опускався незначно нижче ста і тричі оновлював максимуми.

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За добу виписано 11 079 пацієнтів, всього видужали вже 142 208.Таким чином, загальна кількість активних випадків хвороби в РФ (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 224 504. Видужав у Росії кожен третій (38, 3%) від загальної кількості випадків за весь час.

За кількістю зареєстрованих випадків у світі Росія як і раніше на третьому місці. Друге місце за Бразилією (391,2 тис., +16,3 тис.), на першому місці США (1,68 млн, +18,6 тис.).