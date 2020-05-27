УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7705 відвідувачів онлайн
Новини
2 986 29

В "Укравтодорі" спростували тези з розслідування Bihus.info і вказали на маніпуляції

В

"Укравтодор" не завищує ціни на асфальтобетон і взагалі не впливає на його закупівельну вартість, таким чином звинувачення журналістів Bihus.info, висловлені в опублікованому раніше розслідуванні, - безпідставні і маніпулятивні.

Про це сказано в коментарі "Укравтодору" щодо ціноутворення на дорожні матеріали, який опубліковано на Facebook-сторінці компанії.

Щоб продемонструвати маніпулятивність суджень журналістів, в компанії покроково розписали процес формування ціни закупівлі асфальтобетону службами автомобільних доріг в регіонах. Першим кроком є ​​формування інвесторської документації, в рамках якої служба визначає максимально допустиму ціну будівництва або ремонту дороги.

На другому етапі інвестдокументацію перевіряє незалежна експертиза, яку проводить не пов'язана з "Укравтодором" організація. З 2020 року експертиза є обов'язковою для всіх закупівель Укравтодору. "Експертиза може змінити ціну на меншу - наприклад, показавши, де і як можна заощадити. Часто, щоб довести ефективність своєї роботи, експертні організації дещо зрізають ціну", - йдеться в коментарі.

Далі відбувається оголошення тендеру, на якому формується очікувана вартість закупівлі. При цьому по кожному тендеру готується довідка про те, як ціни співвідносяться з ринковою вартістю матеріалів. "Якщо ціна на асфальтобетон в документації вище, ніж ринкова, Укравтодор просить Службу прояснити цю ситуацію і, за відсутності адекватних аргументів, змінити ціну. ... на цьому етапі вплив на ціну асфальтобетону з боку служб закінчується", - сказано в матеріалі.

"Звідки ж журналісти-розслідувачі взяли свої сенсаційні цифри? З підписаних контрактів з підрядниками. І саме на цьому етапі команда Bihus.Info показала власну непрофесійність і схильність до відвертих маніпуляцій", - йдеться в коментарі. За словами його авторів, маніпуляція полягає в тому, що в кінцевій ціні, на яку і орієнтується служба автодоріг при закупівлі, структура собівартості могла бути переформатована.

"Журналісти просто взяла ціни на асфальтобетонні суміші з контрактів. Не враховуючи те, що перед цим за ринковою ціною асфальтобетону вже було сформовано вартість закупівлі. І як би тут не хотілося зманіпулювати, але якщо підрядник хоче вказати більшу суму вартості асфальтобетонної суміші — будь ласка. Для держави головне результат і вартість закупівлі в цілому. А ключ проблеми – в застарілій системі ціноутворення", - йдеться в пості на сторінці" Укравтодору ".

При цьому, за словами авторів, цифри, про які розповідає Bihus.Info, взагалі не стосуються компетенції Укравтодору.

"Укравтодор вбачає своїм обов’язком забезпечити жорсткий контроль цін на етапі підготовки інвесторської документації та оголошення тендеру. Саме на цьому етапі вся відповідальність за цінову політику лежить на Замовнику робіт (Службах, а не Укравтодору). Після перемоги на тендері, ми очікуємо від підрядника, що він надасть якісні послуги, в повному обсягу, у встановлені терміни та на загальну суму контракту. Спираючись на міжнародний досвід, та досвід реалізації проєктів МФО, нас повинен цікавити кінцевий результат — здана в експлуатацію автомобільна дорога, яка була закуплена на конкурентних торгах за найвигіднішою ціною.

"Усі закиди - не тільки безпідставні, а й демонструють відверту некомпетентність в обраній ними темі", - підсумували в держагентстві.

Автор: 

розслідування (2269) Укравтодор (1200) Бігус Денис (195)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
_Автодор, автодоор... как много в этом слове! КПД распила буджета (грабежа страны) тут оставляет горевать многих конкурентов.
показати весь коментар
27.05.2020 10:54
+9
а коли піхус пороха мочив, все було нормально
показати весь коментар
27.05.2020 10:54
+5
Є два Бігуса - один поганий, а другий хороший. У даному випадку він поганий, непрофесійний і брехливий. Це як просто офшори і "чєсно заработанньіє офшори"(с).
показати весь коментар
27.05.2020 10:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
_Автодор, автодоор... как много в этом слове! КПД распила буджета (грабежа страны) тут оставляет горевать многих конкурентов.
показати весь коментар
27.05.2020 10:54 Відповісти
а коли піхус пороха мочив, все було нормально
показати весь коментар
27.05.2020 10:54 Відповісти
да нет же, вот мне все равно, кто будет сидеть
Если есть нарушения - наказаны должны быть все. Но! учитывая сколько материала было на Пороха в расследовании бигуса - результата все нет и нет. Это значит, что данные Бигуса не настолько эффективны.
По поводу Укравтодора, я так понял, прикол в тонне бетона = 2300 против 2900. Но где факт, что 2300 это адекватная а не заниженная цена? А может бетон за 2900 просто лучше? Об этом видео не говорит, я посмотрел.

Ремарка: если бетон за 2300 и 2900 одинаковый, то в Укравтодоре должны присесть. Но об этом ничего не сказано.
показати весь коментар
27.05.2020 10:59 Відповісти
Відкрию тобі велику таємницю: марка бетону залежить від марки цементу. І знову ж таки в залежності від марки цементу (400 чи 500) залежить, який розчин робити і які пропорції давати. Цемент марки 500 дорожчий, ніж 400-ий. А мішки одинакові - по 25 і по 50 кг. В той час, як бетон, коли вимозне, одинаково сірий, що з дорожчого цементу, що з дешевого. Ось лише при одинаковых пропорціях його міцність різна. Як і довговічність. Різницю може виявити лише експертиза. І це лише один нюанс. А нюансів там ще є дуже багато.
показати весь коментар
27.05.2020 11:19 Відповісти
Ну так, Біґус правду виявляється писав лише про Порошенка і про Свинарчуків. Така логіка зебілів.
показати весь коментар
27.05.2020 11:13 Відповісти
Біхус мочить все корумповане лайно без прив'язки до політичного даху цього лайна.
І правильно робить.
показати весь коментар
27.05.2020 12:03 Відповісти
Конечно, конечно.
показати весь коментар
27.05.2020 10:55 Відповісти
Є два Бігуса - один поганий, а другий хороший. У даному випадку він поганий, непрофесійний і брехливий. Це як просто офшори і "чєсно заработанньіє офшори"(с).
показати весь коментар
27.05.2020 10:58 Відповісти
Реально дебилов включили. Ключ проблемы в устаревшей системе. В откатах плять суть. Вы если хотели, хрен бы пропустили двойную цену. А по уму сами бы продавали и знали бы качество. Мрази
показати весь коментар
27.05.2020 10:59 Відповісти
это очень непростая тема. Вот например в Рашке по видео Навального все настолько смехотворно очевидно, что я не знаю, как там до сих пор не вынесли путина с его свитой вперед ножками с кремля.

А тут нет структуры себестоимости. Бетон за 2300 и за 2900 может быть совершенно разным по качеству. Тут хз где реально откат, а где просто повышение себестоимости. Каждый бы хотел разобраться.
показати весь коментар
27.05.2020 11:03 Відповісти
Не знаю, який бетон чи там асфальт використовують зараз, але чомусь відремонтовані Укравтодором дороги вкриваються ямами після першої ж зими, а відремонтована іноземцями траса Київ-Чоп і досі пристойна, хоча її при Ющенку ще робили!
показати весь коментар
27.05.2020 11:49 Відповісти
Бахуса надо послать разобраться.,почему наши физики нникак не приблизятся к тайнам чёрной материи и почему в нашей стране бананы до сих пор
не выращивают.
показати весь коментар
27.05.2020 11:01 Відповісти
Фу таким быть!
показати весь коментар
27.05.2020 11:05 Відповісти
Відкати по ремонту доріг і далі складають до 40% від суми виконаних робіт! Знаю не з чуток! Тому Бігус каже правду, а "реформовані" провоохоронні органи в "долях"!
показати весь коментар
27.05.2020 11:08 Відповісти
КПД (коэфф. пионерских денех) тут высок. Что есть, то есть что пить.
показати весь коментар
27.05.2020 11:17 Відповісти
Насправді, рішення проблеми українських доріг - дуже просте: потрібно допустити на український ринок іноземні компанії і прибрати монополію Укравтодора!

Простий приклад: от є траса Київ-Чоп, яку на відрізку з Києва до Львова відремонтували ще при Ющі. І досі на цьому відрізку ну дуже мало ям (особливо у порівнянні з Київ-Одеса, яку щороку латають!). Чому ж так? Бо це чи не єдина крупна магістраль, яку робили іноземці. Причому, не німці і не італійці, а всього лиш турки. І більш 10 років дорога тримається!
показати весь коментар
27.05.2020 11:23 Відповісти
Думаешь борьба с симптомами поможет? Да будут те же откаты платить иностранцы, всего делов.
показати весь коментар
27.05.2020 11:38 Відповісти
Якість робіт+гарантія... Ну і конкуренція. Якщо вийшло на Київ-Чоп 12 років тому, то вийде і в інших місцях!
показати весь коментар
27.05.2020 11:47 Відповісти
_Конкуренция? В насквозь коррумпированной стране, где всем заправляют олигархи? И в их лапах суды, мелицея, прокуратура, СБУ, типа парламент и **********? Да я вас умоляю...
показати весь коментар
27.05.2020 11:50 Відповісти
"Укравтовор" vs Бахус: кто из них больший "манипулятор"?
показати весь коментар
27.05.2020 11:29 Відповісти
Украинский Автодор самая честная организация в мире. Там работают честнейшие люди. И всегда работали. Это видно по состоянию наших дорог.
показати весь коментар
27.05.2020 11:42 Відповісти
Именна!
показати весь коментар
27.05.2020 11:47 Відповісти
Ворам в морду тыкнули, где они и как вороют, а они оправдываются, словно девочки целочки.
показати весь коментар
27.05.2020 11:48 Відповісти
Огрызаются, а не оправдываются.
показати весь коментар
27.05.2020 12:03 Відповісти
не не может быть не как не может быть - про Свинарчуков они ведь снимали? - так шо все правда - барыга оманский на дорогах зарабатывает - кто бы мог подумать))
показати весь коментар
27.05.2020 11:53 Відповісти
Бигус - это черт, которому разные ФПГ сливают компромат. Именно он и ему подобные тупые журналисты были использованы в 2019 году "в темную" для ведения информационной компании по уничтожению рейтинга Петра Порошенко. На россии таким чертом является Навальный - ему тоже время от времени сливают "типа компромат" и используют "в темную" и потом выходят "типа" охренительные разоблачительные сюжеты.
показати весь коментар
27.05.2020 12:09 Відповісти
старый анекдот - депутат украл денег на ремонте дороги, купил джип... и разбил его на отремонтированной дороге.
Всё правильно! Заказчика интересует стоимость м2 дороги, его качество и гарантийный срок эксплуатации! Всё! Дальше, если материал дорогой то подрядчик компенсирует это за свой счёт, т.е. с з\п или прибыли. Но, это его проблемы. А это расследование - чёс для лохов. Дубинский в курсе.
показати весь коментар
27.05.2020 12:23 Відповісти
 
 