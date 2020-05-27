В "Укравтодорі" спростували тези з розслідування Bihus.info і вказали на маніпуляції
"Укравтодор" не завищує ціни на асфальтобетон і взагалі не впливає на його закупівельну вартість, таким чином звинувачення журналістів Bihus.info, висловлені в опублікованому раніше розслідуванні, - безпідставні і маніпулятивні.
Про це сказано в коментарі "Укравтодору" щодо ціноутворення на дорожні матеріали, який опубліковано на Facebook-сторінці компанії.
Щоб продемонструвати маніпулятивність суджень журналістів, в компанії покроково розписали процес формування ціни закупівлі асфальтобетону службами автомобільних доріг в регіонах. Першим кроком є формування інвесторської документації, в рамках якої служба визначає максимально допустиму ціну будівництва або ремонту дороги.
На другому етапі інвестдокументацію перевіряє незалежна експертиза, яку проводить не пов'язана з "Укравтодором" організація. З 2020 року експертиза є обов'язковою для всіх закупівель Укравтодору. "Експертиза може змінити ціну на меншу - наприклад, показавши, де і як можна заощадити. Часто, щоб довести ефективність своєї роботи, експертні організації дещо зрізають ціну", - йдеться в коментарі.
Далі відбувається оголошення тендеру, на якому формується очікувана вартість закупівлі. При цьому по кожному тендеру готується довідка про те, як ціни співвідносяться з ринковою вартістю матеріалів. "Якщо ціна на асфальтобетон в документації вище, ніж ринкова, Укравтодор просить Службу прояснити цю ситуацію і, за відсутності адекватних аргументів, змінити ціну. ... на цьому етапі вплив на ціну асфальтобетону з боку служб закінчується", - сказано в матеріалі.
"Звідки ж журналісти-розслідувачі взяли свої сенсаційні цифри? З підписаних контрактів з підрядниками. І саме на цьому етапі команда Bihus.Info показала власну непрофесійність і схильність до відвертих маніпуляцій", - йдеться в коментарі. За словами його авторів, маніпуляція полягає в тому, що в кінцевій ціні, на яку і орієнтується служба автодоріг при закупівлі, структура собівартості могла бути переформатована.
"Журналісти просто взяла ціни на асфальтобетонні суміші з контрактів. Не враховуючи те, що перед цим за ринковою ціною асфальтобетону вже було сформовано вартість закупівлі. І як би тут не хотілося зманіпулювати, але якщо підрядник хоче вказати більшу суму вартості асфальтобетонної суміші — будь ласка. Для держави головне результат і вартість закупівлі в цілому. А ключ проблеми – в застарілій системі ціноутворення", - йдеться в пості на сторінці" Укравтодору ".
При цьому, за словами авторів, цифри, про які розповідає Bihus.Info, взагалі не стосуються компетенції Укравтодору.
"Укравтодор вбачає своїм обов’язком забезпечити жорсткий контроль цін на етапі підготовки інвесторської документації та оголошення тендеру. Саме на цьому етапі вся відповідальність за цінову політику лежить на Замовнику робіт (Службах, а не Укравтодору). Після перемоги на тендері, ми очікуємо від підрядника, що він надасть якісні послуги, в повному обсягу, у встановлені терміни та на загальну суму контракту. Спираючись на міжнародний досвід, та досвід реалізації проєктів МФО, нас повинен цікавити кінцевий результат — здана в експлуатацію автомобільна дорога, яка була закуплена на конкурентних торгах за найвигіднішою ціною.
"Усі закиди - не тільки безпідставні, а й демонструють відверту некомпетентність в обраній ними темі", - підсумували в держагентстві.
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Если есть нарушения - наказаны должны быть все. Но! учитывая сколько материала было на Пороха в расследовании бигуса - результата все нет и нет. Это значит, что данные Бигуса не настолько эффективны.
По поводу Укравтодора, я так понял, прикол в тонне бетона = 2300 против 2900. Но где факт, что 2300 это адекватная а не заниженная цена? А может бетон за 2900 просто лучше? Об этом видео не говорит, я посмотрел.
Ремарка: если бетон за 2300 и 2900 одинаковый, то в Укравтодоре должны присесть. Но об этом ничего не сказано.
І правильно робить.
А тут нет структуры себестоимости. Бетон за 2300 и за 2900 может быть совершенно разным по качеству. Тут хз где реально откат, а где просто повышение себестоимости. Каждый бы хотел разобраться.
не выращивают.
то естьчто пить.
Простий приклад: от є траса Київ-Чоп, яку на відрізку з Києва до Львова відремонтували ще при Ющі. І досі на цьому відрізку ну дуже мало ям (особливо у порівнянні з Київ-Одеса, яку щороку латають!). Чому ж так? Бо це чи не єдина крупна магістраль, яку робили іноземці. Причому, не німці і не італійці, а всього лиш турки. І більш 10 років дорога тримається!
Всё правильно! Заказчика интересует стоимость м2 дороги, его качество и гарантийный срок эксплуатации! Всё! Дальше, если материал дорогой то подрядчик компенсирует это за свой счёт, т.е. с з\п или прибыли. Но, это его проблемы. А это расследование - чёс для лохов. Дубинский в курсе.