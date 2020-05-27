Незалежна Нацслужба здоров'я має вирішальне значення в забезпеченні доступу українців до сучасної медицини, - посольство США

У посольстві США в Україні наголошують на важливості того, щоб Національна служба здоров'я України (НСЗУ) залишалася незалежним органом.

"Незалежна та професійна Національна служба здоров'я України має вирішальне значення у забезпеченні доступу українців до сучасної та ефективної медицини. Ми готові продовжувати партнерство з урядом України задля зміцнення незалежності таких інституцій, як НСЗУ, ми також працюємо спільно у боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці посольства у Facebook у середу, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 22 травня Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду глави НСЗУ. Прийом документів кандидатів продовжено до 27 травня.

Серед вимоги до кандидата, зокрема, досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" або "Б" чи на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення - щонайменше три роки. Така вимога, зокрема, не дає можливості участі в конкурсі представників НСЗУ.

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Раніше на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Степанов повідомив, що за підсумками конкурсу на посаду глави НСЗУ переможця не було визначено. Перед цим троє фіналістів конкурсу на посаду глави НСЗУ, який відбувся в січні, пройшли співбесіду з міністром.

Конкурс на цю посаду відбувся на початку січня 2020 року. За підсумками двох етапів конкурсу найбільшу кількість балів набрали і були включені в шорт-лист т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, яка за підсумками двох етапів набрала 11,73 бала, заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, яка набрала 11,33 бала, і директор департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, який набрав 8,83 бала.

Команда НСЗУ закликала президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і голову Верховної Ради Дмитра Разумкова сприяти проведенню відкритого та прозорого конкурсу на главу НСЗУ і не допустити позаконкурсного призначення на цю посаду. Колектив підкреслює, що в результаті конкурсу главою Нацслужби має бути призначений "професіонал, здатний гідно продовжити трансформацію системи охорони здоров'я України заради здоров'я громадян, створення належних умов праці медпрацівників, забезпечення прозорого та ефективного використання коштів платників податків, які направляються на медобслуговування пацієнтів".

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Колектив НСЗУ просить під час проведення нового конкурсу дотримати визначені законодавством процедури, щоб уникнути недоліків, допущених під час проведення співбесіди. Зокрема, колектив закликає під час проведення конкурсу завчасно попереджати кандидатів про проведення його етапів, запрошувати до участі спостерігачів, зокрема від організацій громадянського суспільства, проводити відеозапис під час співбесіди з подальшою його публікацією відповідно до законодавства.