УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7705 відвідувачів онлайн
Новини
1 571 88

Незалежна Нацслужба здоров'я має вирішальне значення в забезпеченні доступу українців до сучасної медицини, - посольство США

Незалежна Нацслужба здоров'я має вирішальне значення в забезпеченні доступу українців до сучасної медицини, - посольство США

У посольстві США в Україні наголошують на важливості того, щоб Національна служба здоров'я України (НСЗУ) залишалася незалежним органом.

"Незалежна та професійна Національна служба здоров'я України має вирішальне значення у забезпеченні доступу українців до сучасної та ефективної медицини. Ми готові продовжувати партнерство з урядом України задля зміцнення незалежності таких інституцій, як НСЗУ, ми також працюємо спільно у боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці посольства у Facebook у середу, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 22 травня Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду глави НСЗУ. Прийом документів кандидатів продовжено до 27 травня.

Серед вимоги до кандидата, зокрема, досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" або "Б" чи на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення - щонайменше три роки. Така вимога, зокрема, не дає можливості участі в конкурсі представників НСЗУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медреформа поставила на межу виживання низку вкрай важливих спеціалізованих лікарень, - заступниця голови МОЗ Микичак

Раніше на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Степанов повідомив, що за підсумками конкурсу на посаду глави НСЗУ переможця не було визначено. Перед цим троє фіналістів конкурсу на посаду глави НСЗУ, який відбувся в січні, пройшли співбесіду з міністром.

Конкурс на цю посаду відбувся на початку січня 2020 року. За підсумками двох етапів конкурсу найбільшу кількість балів набрали і були включені в шорт-лист т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, яка за підсумками двох етапів набрала 11,73 бала, заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, яка набрала 11,33 бала, і директор департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, який набрав 8,83 бала.

Команда НСЗУ закликала президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і голову Верховної Ради Дмитра Разумкова сприяти проведенню відкритого та прозорого конкурсу на главу НСЗУ і не допустити позаконкурсного призначення на цю посаду. Колектив підкреслює, що в результаті конкурсу главою Нацслужби має бути призначений "професіонал, здатний гідно продовжити трансформацію системи охорони здоров'я України заради здоров'я громадян, створення належних умов праці медпрацівників, забезпечення прозорого та ефективного використання коштів платників податків, які направляються на медобслуговування пацієнтів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МОЗ продовжило термін подачі документів на керівника НСЗУ, - Степанов. ВIДЕО

Колектив НСЗУ просить під час проведення нового конкурсу дотримати визначені законодавством процедури, щоб уникнути недоліків, допущених під час проведення співбесіди. Зокрема, колектив закликає під час проведення конкурсу завчасно попереджати кандидатів про проведення його етапів, запрошувати до участі спостерігачів, зокрема від організацій громадянського суспільства, проводити відеозапис під час співбесіди з подальшою його публікацією відповідно до законодавства.

Незалежна Нацслужба здоровя має вирішальне значення в забезпеченні доступу українців до сучасної медицини, - посольство США 01

Автор: 

конкурс (1286) медицина (2117) США (22665) Нацслужба здоров’я (35) НСЗУ (313) медреформа (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
у нас нет "независимых" служб... (ксожалению)... они все "чьи-то"
показати весь коментар
27.05.2020 11:20
+4
Доступ до ******** медицини мають найрівніші з рівних.
показати весь коментар
27.05.2020 11:22
+3
Независимая Нацслужба здоровья имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной медицине, - посольство США

На этот счёт не переживайте. У нас все независимые - суды, прокуратура, НАБУ, ГБР... И со службой здоровья так же будет.
показати весь коментар
27.05.2020 11:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у нас нет "независимых" служб... (ксожалению)... они все "чьи-то"
показати весь коментар
27.05.2020 11:20 Відповісти
Независимая Нацслужба здоровья имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной медицине, - посольство США

На этот счёт не переживайте. У нас все независимые - суды, прокуратура, НАБУ, ГБР... И со службой здоровья так же будет.
показати весь коментар
27.05.2020 11:22 Відповісти
Доступ до ******** медицини мають найрівніші з рівних.
показати весь коментар
27.05.2020 11:22 Відповісти
Це щиросердне зізнання посольства США від кого саме залежна Нацслужба здоров'я.
показати весь коментар
27.05.2020 11:22 Відповісти
К сожалению, украинское здравоохранение не зависит от американцев. Иначе бы уровень коррупции и качество мёд помощи был бы совершенно другой.
показати весь коментар
27.05.2020 11:35 Відповісти
США интересует токо одно скоко бабла они смогут выкачать через НСЗУ!! Именно для таких целей Супрун и создавала этот орган!!
показати весь коментар
27.05.2020 12:07 Відповісти
И как США выкачивает «бабло» из НСЗУ? Знаю про десяток разных схем выкачивания денег из бюджета Минздрава украинскими чиновниками. Но не видел ни одной схемы по выкачиванию денег чиновниками США из украинского медицинского бюджета. Судя по всему, Вы понятия не имеете о размерах американского рынка здравоохранения. Тут бюджет крупного медицинского центра больше чем весь украинский медицинский бюджет.
показати весь коментар
27.05.2020 12:49 Відповісти
да самое просто через покупку лекарств! если интересно почитайте скоко средств было перенаправлено на покупку и скоко лекарств нам предоставили и какого качества!!
показати весь коментар
27.05.2020 12:50 Відповісти
Знаю, как организовывались тендеры при Багатыревой, знаю как делал деньги Тодоров, Елец в своих центрах. НСЗУ не закупает лекарства. Она финансирует мёд учереждения, которые как раз и закупают эти лекарства.
показати весь коментар
27.05.2020 13:07 Відповісти
Я не знаю как были тендеры при Богатыревой но при тех плохих тендерах часть лекартсв моему бате в болььнице давали бесплатно а теперь с охеренной системой НСЗУ моему бате нихера в больнице не дают!! так что иди лапшу в другое место вешай!!!
показати весь коментар
27.05.2020 13:12 Відповісти
А мой отец умер он неквалифицированной помощи, оказанной в госбольнице куда его привезли по скорой помощи и дура дежурный врач совершила элементарную диагностическую ошибку. Ещё раз для тех кто истерит, а не думает: Больница сама закупает лекарства по собственным тендерам, НСЗУ платит только деньги за лечение пациента, а сами препараты должна предоставить клиника. Приведу доступный Вам пример: покупая какие-либо продукты на рынке, Вам требуется указание министерства пищевой промышленности какой кусок мяса купить или Вы выбираете его сами? Если Вам не понравился качество товары Вы его все равно покупаете потому что так указал министр или просто идёте к другому продавцу?
показати весь коментар
27.05.2020 13:31 Відповісти
ИДИ ИДИ СКАЗОЧНИК! БУДЕТ ОН МНЕ ЛАПШУ ВЕШАТЬ ЧТО И КУДА ПЛАТИТ НСЗУ! У ТЕБЯ ЧТО ЕСТЬ ДОСТУП К БАНКВОСКОМУ СЧЕТУ НСЗУ ЧТО ТЫ СРАЗУ МОЖЕШЬ ПОСМОТРЕТЬ ЧТО И КУДА ЗАПЛАЧЕНО!!!

ДА ДА!! ДЕНЬГИ УШЛИ ЗА ПАЦИЕНТАМИ НА 3 БУКВЫ КОТОРЫЕ ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ!!!
показати весь коментар
27.05.2020 13:33 Відповісти
Я видел как расходуются деньги в больницах. И как там закупают лекарства по завышенным ценам при наличии на рынке точно такого препарата той же фирмы на 40% дешевле. У Вас, я думаю, вообще нет никакого доступа к каким-либо счетам в здравоохранении.
показати весь коментар
27.05.2020 13:44 Відповісти
да у меня нет доступа к счетам, поэтому я никому и не вру про деньги которые куда то там ходят!! а оперирую косвенными показателями, типа раз нет лекарств, то значит деньги ушли не туда! раз закрывают больницы а врачам не платят ЗП, значит опять деньги ушли не туда!! и поэтому как говорится хоть порвите себе все пуговицы на пальто а деньги ходят не туда и это факт!!
показати весь коментар
27.05.2020 13:47 Відповісти
Так вот этот ни туда - это ответственность самого Минздрава , главврачей, а не НСЗУ. Вы не думали, что деньги были выделены на больницу, но главврач купил немного препаратов по завышенной цене и денег просто не хватило. И врачам было сказано : лечите как хотите, денег нет. Я могу привести массу примеров из моей украинской врачебной практике как главврачи воровали деньги, а больным рассказывали сказки про плохой бюджет.
показати весь коментар
27.05.2020 14:12 Відповісти
А ты следователь? уже все документы просмотрел чтобы утверждать что НСЗУ тут не причем! может и мне покажешь документы, а то органы в том числе и следователи уже 3 года не могут провести аудит НСЗУ а ты раз и уже все решил и все знаешь кто куда и скоко!!
показати весь коментар
27.05.2020 14:16 Відповісти
Незалежна від кого? Від бюджету? Як може бути незалежною державна структура з багатомільйонним бюджетом? Завжди знайдуться бажаючі очолити дерибан.
показати весь коментар
27.05.2020 11:34 Відповісти
Казалось бы какое дело до этого посольству США...
показати весь коментар
27.05.2020 11:36 Відповісти
Світ давно став глобальним і заразу розносять дуже швидко. Тому, розумним людям стало до вього
показати весь коментар
27.05.2020 11:41 Відповісти
Руска курва вже тут. А для чого тобі американське проксі, кацап?
показати весь коментар
27.05.2020 12:11 Відповісти
Вся незалежність починається з "Другої поправки". "Демократія - це договір про правила між гарно озброєними джентльменами" сказав кось дядько чий портрет на основі всієї фінансової системи США. Решта просто додатки до цього.
показати весь коментар
27.05.2020 11:40 Відповісти
А що "імєєт" при незалежній службі здоров'я зелений мародер? Дулю! Отож бо й воно!
показати весь коментар
27.05.2020 11:41 Відповісти
ПШНХЙ, кацап. Ця тупа технологія точно з кацапстану- в Україні вина не прижилась.
показати весь коментар
27.05.2020 12:14 Відповісти
Go for yourself Russian pig
показати весь коментар
27.05.2020 13:01 Відповісти
От кого "независимая"? Кто ей деньги будет платить,чьи интересы "независимая" будет проталкивать? Как независимый НБУ ( угандонивший 200 банков,а вместе с ними и весь средний бизнес и обваливший валюту в 3,2 раза) Такую же структуру?
показати весь коментар
27.05.2020 11:43 Відповісти
(( так не навязчиво и деликатно - моника - КУ)))
показати весь коментар
27.05.2020 11:48 Відповісти
А нулевок проксивных из "США, Германии", кроющих США, набежало...
Мафия а-ля Рая Богатырева не дремлет.
показати весь коментар
27.05.2020 11:52 Відповісти
О! вот и чистосердечное признание от одного, с прокси флажками-хамелеонами.
И плюс демонстрация глупости. Номера в никах присваиваются при входе на форум через соцсети.
показати весь коментар
27.05.2020 12:48 Відповісти
Какое убожество....
Даже после объяснения не доходит.
Он же Гриша, он же Гога, попробуй зайти на форум под СВОИМ именем из соцсетей, а не под погонялом. Потом обсудим твои номера.
показати весь коментар
27.05.2020 13:07 Відповісти
Какие матьі, гоги?

И вспотел почему-то именно тьі после моего коммента о мафии Богатьіревой.
показати весь коментар
27.05.2020 13:36 Відповісти
По факту с момента создания НСЗУ доступ Украинцев к медицине значительно ухудшился! теперь после слов США я догадываюсь почему!!
показати весь коментар
27.05.2020 12:06 Відповісти
НСЗУ ввести в США
показати весь коментар
27.05.2020 12:07 Відповісти
Она там уже давно есть и работает намного лучше чем в Украине. Пенсионеры имеют 80% покрытие через программу Medicare. И в эту программу входит все доступные методы лечения кроме экспериментальных. А также социальная помощь совсем немощным старикам через дома по уходу. И не какие минздравы, горздравы не указывают как нужно тратить деньги налогоплательщиков. Государство регулирует только качество услуг и максимальную их стоимость.
Надеюсь, Вы не будете оспаривать тот факт что уровень медицины в Штатах значительно выше чем в Украине при любом правительстве.
показати весь коментар
27.05.2020 12:34 Відповісти
Ага сказки деда мазая в лунную ночь!!
показати весь коментар
27.05.2020 12:46 Відповісти
Він правду пише про Medicare-це програма для пенсіонерів але ти ж тупеньке не віриш! Ти ж кацпчєгам віриш!
показати весь коментар
27.05.2020 13:03 Відповісти
мужик мне не надо расказывать что есть у США ты мне раскажи что есть в Украине после реформы Супрун!!!
показати весь коментар
27.05.2020 13:07 Відповісти
Вы не знаете как работает «бесплатная» страховка в Штатах. Вы с ней можете идти практический любой медицинский центр и получить точно такую же помощь как и другие пациенты с частной страховкой. Гостраховку могут не принимать некоторые частные доктора в своих частных кабинетах, но в больницах помощь обязаны оказывать всем, независимо от вида страховки. Насчёт стран залива Вы меня просто повеселили. Медицинские центры в этих странах из кожи вон лезут чтобы получить какой-либо сертификат соответствия их сервиса американскому. А не наоборот. UK по качеству сервиса откровенно отстаёт от штатов. Просто сравните хотя бы фотографии палат в аналогичного уровня клиниках в обоих странах. Я соглашусь что израильская и немецкие модели хороши, но опять же это работает только в тех случаях когда вы имеете ещё и страховку. Что опять же говорит о том что деньгами должны заведовать не министерства, а отдельные службы, частные компании.
показати весь коментар
27.05.2020 13:02 Відповісти
Нехай розкаже про «соціальну» медицину в UK! Люди роками чекають черги на операції!
показати весь коментар
27.05.2020 13:05 Відповісти
А если еще всем озвучить какие зарплаты в НСЗУ то станет совсем все понятно и интересно!! Орган который рулить всем баблом медицины страны(самолично и бесконтрольно ни одна проверка не смогла получить доступ к бухгалтерии НСЗУ), крутой орган с крутыми зарплатами и с крутыми возможностями по распилу бабла!!
показати весь коментар
27.05.2020 12:10 Відповісти
Сразу чувствуется, что у Рустика доступа к распилу нет. Какая ярость!
показати весь коментар
27.05.2020 12:31 Відповісти
До Русліка тупо не доходить, що має «шанс» лікуватись в системі, котру так захищає! Тому я і кажу, якщо за-зе, то або дебіл, або ворог.
показати весь коментар
27.05.2020 12:36 Відповісти
да пока что еще есть шанс но скоро и того не будет и вообще лечится будут того такие умные как ты!!
показати весь коментар
27.05.2020 12:45 Відповісти
Тебе, тупориле кацапське створіння, хочуть витягти з багнюки але ти волієш заробляти копійки какаючи на українських ресурсах, розкидаючи каміння. Всьому свій час, нерозумний кацап- каміння прийдеться збирати до купи.
показати весь коментар
27.05.2020 13:00 Відповісти
Работа оценивается по результату! если вытягиванием ты называешь закрытие больниц ограничени лекарств и введение платной медицины (что противоречит конституции) то такое вытягивание оставь себе любимому мне оно нафиг не нать!!!
показати весь коментар
27.05.2020 13:03 Відповісти
Іди розповідай байки про « доктар смєрть» таким самим дебілам за гаражами! Повторюю: такі дебіли як ти повинні страждати! В цьому велика істина! Не потрібна вам цивілізація?!? -шлях до обхарканних бальнічєк завжди відкритий! Я бачив те що було, і зараз напряму маю досвід з американською медицино! В тебе мозок просто не усвідомить весь рівень організації!
показати весь коментар
27.05.2020 13:08 Відповісти
КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ТАКИЕ И БАЙКИ!! Не нравится отражение в зеркале не смотри в него!!
показати весь коментар
27.05.2020 13:11 Відповісти
ПШНХЙ , дебіл. Ти дурний.
показати весь коментар
27.05.2020 13:12 Відповісти
сам дурак!!
показати весь коментар
27.05.2020 13:13 Відповісти
Звичайний міський бібліотекар має окрему палату, меню, цілу купу спеціалістів і.т.д. А ти продовжуй срати на українських ресурсах за копійки від фармацевтичної мафії! Це скільки ж дебілів породила українська земля!
показати весь коментар
27.05.2020 13:11 Відповісти
миллионы!! все те миллионы которые по необходимости попадают в больницы (думаешь людям нравится по больницам шастать?) вот как токо туда попадают так сразу стают дебилами (по твоей терминологии)!! потому что видят результат реформы на своей ЖОПЕ!!
показати весь коментар
27.05.2020 13:14 Відповісти
да у меня нет доступа к распилу бюджета так же как нет этого доступа и у миллионов обычных Украинцев!!
показати весь коментар
27.05.2020 12:44 Відповісти
Чем и обусловлена твоя ярость.
Мелкий вор всегда люто завидует и ненавидит крупного!
показати весь коментар
27.05.2020 12:53 Відповісти
ну например тем что часть денег которые воруют они мои!! тебе нравится когда твои деньги воруют? МНЕ НЕТ!!
показати весь коментар
27.05.2020 12:54 Відповісти
Ті воруешь, я ворую, они воруют - разница только в количестве.
ПС: ты со всех своих доходов налоги платишь?
показати весь коментар
27.05.2020 20:57 Відповісти
я что идиот платить налоги ворам!!
показати весь коментар
28.05.2020 09:35 Відповісти
Вот он, голос настоящего украинского нарида - налоги хрен вам, вы давайте мне газ бесплатно и зарплату как в Швейцарии!
показати весь коментар
28.05.2020 11:14 Відповісти
а я что первый начал! в начале я платил налоги как ДУРАК а когда посмотрел куда они идут то тут же и перестал! так что НЕ НАДО ЛЯ ЛЯ!!
показати весь коментар
28.05.2020 13:39 Відповісти
Да-да-да..... Нарид - он такой! Он знает, что налоги ВСЕГДА идут не туда...
показати весь коментар
28.05.2020 15:42 Відповісти
У Вас есть конкретная информация про зарплаты или это только бла бла бла? Официальные источники говорят о невысоких зарплатах. Могу предположить что кроме невысокой зарплаты там есть ещё и различные надбавки, выплаты и т.д.
показати весь коментар
27.05.2020 12:37 Відповісти
да есть ее даже не скрывают! по меркам американцев это мелочная ЗП но мы то не в Америке живем а в Украине и у нас уровни зарплат далеко не американские!!
показати весь коментар
27.05.2020 12:47 Відповісти
У среднего специалиста уровень зарплаты 8000 гр. что, согласитесь , не так уж и много.
показати весь коментар
27.05.2020 13:03 Відповісти
А у врача 5000тыс!! так нафига мне чиновнечье мурло которое пиляет мои налоги мне лучше врачей набрать а мурло послать в шахту с кайлом!!!
показати весь коментар
27.05.2020 13:08 Відповісти
Так Вы как раз и топите здесь за это «мурло», доказывая, что деньгами должны распоряжаться всякие чиновники из Минздрава. В мою бытность врачом в Украине мне неоднократно приходилось объяснять моим пациентам почему они не могут получить современную медицинскую помощь. У меня нет нужного оборудования так как оно не закуплено Минздравом, у меня есть только те препараты, которые закупил опять же Минздрав, и т.д. Между врачом и пациентом не должен стоять чиновник и указывать как тратить деньги бюджета на лечение конкретного пациента , Врач оказывает услуги как и все другие профессии в сфере услуг. И пациент должен иметь право выбирать как потратят его деньги, которые он уже заплатил в виде налогов.
показати весь коментар
27.05.2020 13:21 Відповісти
а мне какая разница чиновник из МИНЗДРАВА или из НСЗУ!! мне ФИОЛЕТОВО!! деньгами должен распоряжатся ПАЦИЕНТ!!

сказки деньги ходят за пациентам иди раскажи ЛОХАМ!!! пока я лично не увижу свои деньги и куда они ходят (через интерент через мобильный телефон через клиент банк....) я ни одной морде ни поверю ни чиновникам ни ботам из инета!!!

а если ты так уверен что деньги ходят туда куда надо то по чему твой НСЗУ не пускает к себе аудиторов?!! наверно точно деньги ходят в правильном направлении!!!
показати весь коментар
27.05.2020 13:24 Відповісти
Руслан, к сожалению, к Вашей истерии добавилось и элементарное хамство. Своим поведением Вы напоминаете тех «лохов» , согласно Вашей терминологии, которые верят в доброго царя и хотят получить все и на «шару». Когда все деньги складываются в общий котёл (бюджет) и назначается один управляющий ими, то ваша функция сводиться только наполнению этого котла. А уж кушать из него будут другие, не Вы. Баранов будут стричь, как бы они не блеяли. Не будьте этим бараном, думаете сами.
показати весь коментар
27.05.2020 13:40 Відповісти
Ну так нас всех (и меня в том числе) и стригут как баранов! просто в отличии от тебя я не кричу от этого в восторге я называю вещи своими именами! это ты тут распинаешься пытаясь мне доказать что когда МИНЗДРАВ поменяли на НСЗУ то перестали воровать!!! а я как раз и говорю что от перемены вывески ничего не поменялось!!! Были чинуши минздрава они воровали теперь чинуши НСЗУ они так же воруют!!
показати весь коментар
27.05.2020 13:43 Відповісти
"Современная медицина" - удовольствие дорогое. Чтобы иметь к ней доступ, надо или платить соответственно, или отчислять достаточно большие налоги.
В стране, где неуплата налогов - национальный вид спорта, население априори не будет иметь доступа к современной медицине.
Или например ФОП отчисляющий копеечный ЕСВ, должен лечиться за свои в платных клиниках. Это и есть цивилизация.
показати весь коментар
27.05.2020 13:27 Відповісти
а как ты определил налоги копеечные или нет! может у тебя есть расчеты которые доказывают что налогов не хватает! а может как раз наоборот налогов выше крыши просто кто то много гребет под себя?!!
показати весь коментар
27.05.2020 13:30 Відповісти
Ну наконец то, Вы правильно пришли к финальному выводу: кто-то просто ворует. Так вот и вся реформа задумывалась для того, что бы убрать медицинскую вертикаль врач-зав отделением- главврач- горздрав- облздрав- Минздрав . Как Вы думаете, кто в этой цепочке больше всех ворует? Система должна быть максимально простой : врач - НСЗУ (страховая компания). И все. Нет никаких министров, главных специалистов и т.д. И Вы, как пациент, будете выбирать где и как лечиться. Согласно Вашим доходом и минимальному уровню лечения, который как раз и должен предоставить Минздрав и потом его проверять у всех врачей, клиник без исключения.
показати весь коментар
27.05.2020 14:05 Відповісти
ХА ХА ХА
Заменили МИНЗДРАВ на НСЗУ и сразу воровство прикратилось? а скакого перепугу?!! Кто решил что НСЗУ не ворует?!! лично я считаю что НСЗУ ворует больше чем главврач- горздрав- облздрав- Минздрав вместе взятые и докажи мне обратное очень интересно посмотреть!!
показати весь коментар
27.05.2020 14:10 Відповісти
не спорь, это просто дебил с уровнем IQ как у шимпанзе. Просто спамь.
показати весь коментар
27.05.2020 14:13 Відповісти
ну да токо дебилы будут требовать показать расчеты своих утверждений! умные пацаны верят сразу на честное слово!!
показати весь коментар
27.05.2020 14:17 Відповісти
понимаешь, если кто-то скажет "а покажите мне расчет что число Пи=3,14 !!!" - диагноз будет очевидный - клинический идиот. Как и в твоем случае.
показати весь коментар
27.05.2020 14:24 Відповісти
и что? я тебе запросто покажу расчет числа ПИ!! это как раз не проблема!!
показати весь коментар
27.05.2020 14:25 Відповісти
Согласен. К сожалению , это типичный представитель украинского социума. Агрессивен, невоспитан, не умеющий построить простую логическую цепочку, всезнающий «терпила». Украинская медицина - это просто отражение состояния страны и большинства ее граждан.
показати весь коментар
27.05.2020 14:20 Відповісти
100% представитель Украинцев! На слово никому не верю ни МИНЗДРАВУ ни НСЗУ ни ботам из инета!! ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СТУДИЮ! тогда и будем обсуждать а нет доказательств то и обсуждать нечего! на ваше честное слово у меня моих 100ня честных слов!!
показати весь коментар
27.05.2020 14:24 Відповісти
и астрономам не верь. Земля плоская и стоит на черепахах.
показати весь коментар
27.05.2020 14:40 Відповісти
ну вот ты и показал уровень своих знаний! советую на ютубе посмотреть съемки из космоса там хорошо видно землю!!
показати весь коментар
27.05.2020 14:44 Відповісти
Степанов введет толпы страховиков в медицину по рецепту Радуцкого?

Третьякова как и Радуцкий - пытаются всеми силами дать денег в те отрасли, откуда пришли в ВР. Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис. Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР. Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)

Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.
Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.

И Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого на медицину. Он очень серъезно подрывает доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны. Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.Чудес не бывает.
На одного врача появится N работников страховых фирм. Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг.
При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента.
Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве).

Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз?

Британская модель, которую внедряла Супрун, была намного более экономной. За счет госбюджета МОЗ теперь будет закупать препараты по 4000$ в пользу фарммафии?
показати весь коментар
27.05.2020 14:58 Відповісти
С приходом Зеленского все реформы сворачиваются, в том числе и медицинская. Вам, конечно, расскажут, что реформы были плохими и прочее, а вот теперь будут хорошими, но не верьте словам, верьте делам, а дела такие, что МОЗ снова становится прежней коррупционной помойкой, как при Януковиче и Богатыревой.
показати весь коментар
27.05.2020 15:28 Відповісти
А при СУПРУН она чем была?! токо не надо лапшу про победу над мафией! если мафию победили почему денег стало меньше?!!
показати весь коментар
27.05.2020 16:22 Відповісти
 
 