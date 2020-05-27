Незалежна Нацслужба здоров'я має вирішальне значення в забезпеченні доступу українців до сучасної медицини, - посольство США
У посольстві США в Україні наголошують на важливості того, щоб Національна служба здоров'я України (НСЗУ) залишалася незалежним органом.
"Незалежна та професійна Національна служба здоров'я України має вирішальне значення у забезпеченні доступу українців до сучасної та ефективної медицини. Ми готові продовжувати партнерство з урядом України задля зміцнення незалежності таких інституцій, як НСЗУ, ми також працюємо спільно у боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці посольства у Facebook у середу, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, 22 травня Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду глави НСЗУ. Прийом документів кандидатів продовжено до 27 травня.
Серед вимоги до кандидата, зокрема, досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" або "Б" чи на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення - щонайменше три роки. Така вимога, зокрема, не дає можливості участі в конкурсі представників НСЗУ.
Раніше на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Степанов повідомив, що за підсумками конкурсу на посаду глави НСЗУ переможця не було визначено. Перед цим троє фіналістів конкурсу на посаду глави НСЗУ, який відбувся в січні, пройшли співбесіду з міністром.
Конкурс на цю посаду відбувся на початку січня 2020 року. За підсумками двох етапів конкурсу найбільшу кількість балів набрали і були включені в шорт-лист т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, яка за підсумками двох етапів набрала 11,73 бала, заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, яка набрала 11,33 бала, і директор департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, який набрав 8,83 бала.
Команда НСЗУ закликала президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і голову Верховної Ради Дмитра Разумкова сприяти проведенню відкритого та прозорого конкурсу на главу НСЗУ і не допустити позаконкурсного призначення на цю посаду. Колектив підкреслює, що в результаті конкурсу главою Нацслужби має бути призначений "професіонал, здатний гідно продовжити трансформацію системи охорони здоров'я України заради здоров'я громадян, створення належних умов праці медпрацівників, забезпечення прозорого та ефективного використання коштів платників податків, які направляються на медобслуговування пацієнтів".
Колектив НСЗУ просить під час проведення нового конкурсу дотримати визначені законодавством процедури, щоб уникнути недоліків, допущених під час проведення співбесіди. Зокрема, колектив закликає під час проведення конкурсу завчасно попереджати кандидатів про проведення його етапів, запрошувати до участі спостерігачів, зокрема від організацій громадянського суспільства, проводити відеозапис під час співбесіди з подальшою його публікацією відповідно до законодавства.
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На этот счёт не переживайте. У нас все независимые - суды, прокуратура, НАБУ, ГБР... И со службой здоровья так же будет.
ДА ДА!! ДЕНЬГИ УШЛИ ЗА ПАЦИЕНТАМИ НА 3 БУКВЫ КОТОРЫЕ ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ!!!
Мафия а-ля Рая Богатырева не дремлет.
И плюс демонстрация глупости. Номера в никах присваиваются при входе на форум через соцсети.
Даже после объяснения не доходит.
Он же Гриша, он же Гога, попробуй зайти на форум под СВОИМ именем из соцсетей, а не под погонялом. Потом обсудим твои номера.
И вспотел почему-то именно тьі после моего коммента о мафии Богатьіревой.
Надеюсь, Вы не будете оспаривать тот факт что уровень медицины в Штатах значительно выше чем в Украине при любом правительстве.
Мелкий вор всегда люто завидует и ненавидит крупного!
ПС: ты со всех своих доходов налоги платишь?
сказки деньги ходят за пациентам иди раскажи ЛОХАМ!!! пока я лично не увижу свои деньги и куда они ходят (через интерент через мобильный телефон через клиент банк....) я ни одной морде ни поверю ни чиновникам ни ботам из инета!!!
а если ты так уверен что деньги ходят туда куда надо то по чему твой НСЗУ не пускает к себе аудиторов?!! наверно точно деньги ходят в правильном направлении!!!
В стране, где неуплата налогов - национальный вид спорта, население априори не будет иметь доступа к современной медицине.
Или например ФОП отчисляющий копеечный ЕСВ, должен лечиться за свои в платных клиниках. Это и есть цивилизация.
Заменили МИНЗДРАВ на НСЗУ и сразу воровство прикратилось? а скакого перепугу?!! Кто решил что НСЗУ не ворует?!! лично я считаю что НСЗУ ворует больше чем главврач- горздрав- облздрав- Минздрав вместе взятые и докажи мне обратное очень интересно посмотреть!!
Третьякова как и Радуцкий - пытаются всеми силами дать денег в те отрасли, откуда пришли в ВР. Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис. Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР. Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)
Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.
Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.
И Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого на медицину. Он очень серъезно подрывает доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны. Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.Чудес не бывает.
На одного врача появится N работников страховых фирм. Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг.
При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента.
Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве).
Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз?
Британская модель, которую внедряла Супрун, была намного более экономной. За счет госбюджета МОЗ теперь будет закупать препараты по 4000$ в пользу фарммафии?