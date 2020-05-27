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Знайдено тіло чоловіка на місці проведення ремонтних робіт у Святошинському районі столиці, - КМДА

Знайдено тіло чоловіка на місці проведення ремонтних робіт у Святошинському районі столиці, - КМДА

Сьогодні, 27 травня, о 8:45 за адресою вул. Григоровича-Барського, 7-А в Києві, біля місця проведення ремонтних робіт на тепломережі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя (тіло виявили в котловані разом з огорожею, яка була встановлена ​​навколо місця проведення робіт).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Тіло чоловіка виявили жителі сусідніх будинків.

Місце проведення ремонтних робіт було огороджено. Обставини події свідчать про те, що інцидент не пов'язаний з витоком теплоносія.

Аварійна бригада завершила роботи сьогодні о 5:30.

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Працівники ДСНС, які прибули на місце, зафіксували температуру води в котловані не більше +32 градусів. Розпочато слідчі дії.

Автор: 

КМДА (2367) Київ (19441) смерть (6744)


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