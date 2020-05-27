"Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний", - Чумак
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова виступила з критикою на адресу антикорупційного прокурора Назара Холодницького, оскільки після реформи ГПУ у неї немає повноважень, які вона хотіла б мати.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп, ексзаступник Генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.
"Про що вчора не сказала Генпрокурорка? Через пару тижнів вона має звітуватися у Верховній Раді. Але про що? Реформа зупинена, а посадок нема!? Де підозра Порошенку? Де гучні корупційні справи? Чорновол та В’ятрович? Щось знову не так? Та ні! Все так! Просто роль прокуратури і самого генерального дуже сильно змінилася! Він більше ні бог, ні цар і навіть не військовий начальник! Але ні громадяни, ні політики поки ще цього не зрозуміли! З листопада 2019 (ГП - Рябошапка!) не має більше слідства в самій прокуратурі і не має можливості маніпулювати справами як захочеться. Кожний керівник органу досудового розслідування, або навіть слідчий (поліції, СБУ, ДБР) має свої власні погляди на процес розслідувань і не завжди хоче плясати під дудку прокуратури! І, як виявилося, розслідувати за два місяці можна тільки справи або по "гарячих слідах", або про те, хто наклав купу лайна на сцені у сільському клюбі. А все інше вимагає часу, знань, процедур і волі!" - заявив Чумак.
"Некерованими" виявилися і антикорупційні органи. Керівник НАБУ, Ситник, виявився "захищеним" законом, а керівник САП Холодницький не "рядовий" заступник, а самостійна процесуальна фігура, на яку не впливають ні рейтинги президента, ні його партії. І їм на них наплювати. І на посадах вони не завдяки волі ні Генпрокурорки, ні самого Президента. А це тільки вони можуть забезпечити "посадки" за корупційними справами топ посадовців. Більше ніхто! І генеральна прокурорка тут зовсім "не при дєлах". І це дратує! І на твої команди: це відправити, це закрити, це відкрити а це тримати - ніхто не реагує! Бо КПК вимагає іншого! І це теж дратує! Так про що так голосно промовчала Генпрокурорка? Вона просто зрозуміла, нарешті, що Генеральний прокурор ніяк не може впливати на антикорупційні розслідування злочинів, вчинених топпосадовцями. І через тиждень весна закінчиться і всі запитають вже в неї: де посадки?" - акцентував Чумак.
"Тому так сильно хочеться прибрати всіх і все, що по закону заважає реалізовувати чужі фобії та власні хотєлкі. "Я просто не маю права підвести очікування громадян України, Президента та моїх колишніх колег по роботі в Парламенті. І не підведу" - Громадяни дуже хочуть бачити зовсім іншу прокуратуру! Без решал і тиску! Яка не порушує закон! Розслідування злочинів - це одне, а "ментівський чи прокурорський беспрєдєл", як у Кагарлику чи в музеї, - це зовсім інше. Ось такі справи. І знаєте, я дуже радий, що ця посада - Генерального прокурора - так сильно втратила політичну вагу. Саме за це я виступав останні п’ятнадцять років. Це ще один явний "плюс" мені в карму. Сподіваюсь, доживу до того, що і прокуратура перетвориться на нормальну службу підтримання державного звинувачення, як і в більшості країн світу. А відосікі у неї фігня. Немає щирості та артистичності Зеленського", - резюмував Чумак.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.
Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.
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...потому как преступления Порошенко, это сродни достижениям Зеленского - все о них слышали, но никто не видел.... Поэтому ожесточенная борьба сторонников Зе с Порошенко - это действительно борьба с зеркальным отображением - своим собственным внутренним жлобством, инфантильностью и большевизмом, в котором из всех критиков искренне лезет шариковское: «Отнять и поделить!». Именно поэтому сторонники Зе и пророссийский электорат легко купились на ложь о Порошенко и активно ее распространяют.... и именно поэтому они и сейчас не могут поверить в то, что их просто обманули....
(цитата)
жилитерпели в ссср - все картины https://gazeta.ua/ru/articles/science-life/_strashnoe-sssr-hudozhnik-zhutko-izobrazil-sovetskuyu-zhizn/851422
у совкодрочеров и памяти и ума не больше, чем у рыбок... до хороших 70-х, закончившихся Афганом, были и гражданская война, и Голодомор, и страшная война, развязанная совком совместно с гитлером, война с десятками миллионов жертв, инвалидов, обездоленных,
и закон про колоски, и послевоенный голод, когда за счастье была булочка с белой муки, Гулаг и прочия прэлести подохшего сесесера...
Первый: следователь ДБР, который дал приказ ломать дверь в музей - просто попка.
Это заказ Зеленского, у которого окончательно съехала крыша, и он ударился во все тяжкие.
Кроме как манией величия и преследования, попытки открыть дело против вице президента США и нарыть хоть что нибудь на Порошенко - его поведение не назовешь.
Помните, в России везде писали "Обама - чмо"?
Но даже там не додумались завести дело против президента США и его вице президента Байдена.
А наши смогли.
На потеху всему миру.
И второй вывод: весь огромный силовой аппарат, ничего так и не нарыл на Пороха конкретного.
И все спихнули на ДБР.
Типа, вы и так по уши в дерьме ещё с пленок Трубы, вот и выполняйте заказ Зе президента.
Ничем другим, этот цирк не объяснишь. С вызовом Пороха на допрос через видео и сегодняшний штурм музея, следователем и спецназом ДБР.
Ой, дураки.
Директор музея уже заявил, что не исключает кражу картин сотрудниками Бюро.
Зеленский потом прикинется шлангом и скажет что был не в курсе всего беспредела.
А всем этим идиотам придется отвечать.
А если ещё и Байден станет президентом Америки, то можно только представить последствия для Зе банды.
Сейчас мы наблюдаем очередной Зе позор на всю страну, когда здоровые лбы перекрыли вход в музей, не пускают журналистов и народных депутатов, нарушая закон.
А вообще интересно, почему ДБР не участвует в ротациях на передовой.
СБУ воюет, Прокуратура там есть, Нацполиция и Гвардия тоже.
Надо и этих, ломателей дверей в музеях, в тактических носках по 800 гривен, отправить Родину защищать на Донбасс, во главе с директором - адвокатом Яныка.
Чтобы проветрили мозги в окопах.
Oleg Helgiv
Это заказ Коломойского!
"Мы говорим ленин -- подразумеваем партия" (с) В.В.М.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Что значит "свои собственные взгляды на процесс"?
Взгляды должны быть одни или посадить,при наличии достаточной доказательной базы,или отпустить,других взглядов априори не должно быть.
У нас между харантом и народом нет никого,"чёрная дыра", в которую проваливается всё и бюджет,и законность.Вы поставите самого честного,самого умного,самого-самого и "чёрная дыра" пожрёт его,как пожирает ваши мозги каждый день,через сми.