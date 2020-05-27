"Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний", - Чумак

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова виступила з критикою на адресу антикорупційного прокурора Назара Холодницького, оскільки після реформи ГПУ у неї немає повноважень, які вона хотіла б мати.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп, ексзаступник Генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

"Про що вчора не сказала Генпрокурорка? Через пару тижнів вона має звітуватися у Верховній Раді. Але про що? Реформа зупинена, а посадок нема!? Де підозра Порошенку? Де гучні корупційні справи? Чорновол та В’ятрович? Щось знову не так? Та ні! Все так! Просто роль прокуратури і самого генерального дуже сильно змінилася! Він більше ні бог, ні цар і навіть не військовий начальник! Але ні громадяни, ні політики поки ще цього не зрозуміли! З листопада 2019 (ГП - Рябошапка!) не має більше слідства в самій прокуратурі і не має можливості маніпулювати справами як захочеться. Кожний керівник органу досудового розслідування, або навіть слідчий (поліції, СБУ, ДБР) має свої власні погляди на процес розслідувань і не завжди хоче плясати під дудку прокуратури! І, як виявилося, розслідувати за два місяці можна тільки справи або по "гарячих слідах", або про те, хто наклав купу лайна на сцені у сільському клюбі. А все інше вимагає часу, знань, процедур і волі!" - заявив Чумак.

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"Некерованими" виявилися і антикорупційні органи. Керівник НАБУ, Ситник, виявився "захищеним" законом, а керівник САП Холодницький не "рядовий" заступник, а самостійна процесуальна фігура, на яку не впливають ні рейтинги президента, ні його партії. І їм на них наплювати. І на посадах вони не завдяки волі ні Генпрокурорки, ні самого Президента. А це тільки вони можуть забезпечити "посадки" за корупційними справами топ посадовців. Більше ніхто! І генеральна прокурорка тут зовсім "не при дєлах". І це дратує! І на твої команди: це відправити, це закрити, це відкрити а це тримати - ніхто не реагує! Бо КПК вимагає іншого! І це теж дратує! Так про що так голосно промовчала Генпрокурорка? Вона просто зрозуміла, нарешті, що Генеральний прокурор ніяк не може впливати на антикорупційні розслідування злочинів, вчинених топпосадовцями. І через тиждень весна закінчиться і всі запитають вже в неї: де посадки?" - акцентував Чумак.



"Тому так сильно хочеться прибрати всіх і все, що по закону заважає реалізовувати чужі фобії та власні хотєлкі. "Я просто не маю права підвести очікування громадян України, Президента та моїх колишніх колег по роботі в Парламенті. І не підведу" - Громадяни дуже хочуть бачити зовсім іншу прокуратуру! Без решал і тиску! Яка не порушує закон! Розслідування злочинів - це одне, а "ментівський чи прокурорський беспрєдєл", як у Кагарлику чи в музеї, - це зовсім інше. Ось такі справи. І знаєте, я дуже радий, що ця посада - Генерального прокурора - так сильно втратила політичну вагу. Саме за це я виступав останні п’ятнадцять років. Це ще один явний "плюс" мені в карму. Сподіваюсь, доживу до того, що і прокуратура перетвориться на нормальну службу підтримання державного звинувачення, як і в більшості країн світу. А відосікі у неї фігня. Немає щирості та артистичності Зеленського", - резюмував Чумак.

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Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.



