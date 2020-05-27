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Новини
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"Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний", - Чумак

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова виступила з критикою на адресу антикорупційного прокурора Назара Холодницького, оскільки після реформи ГПУ у неї немає повноважень, які вона хотіла б мати.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп, ексзаступник Генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

"Про що вчора не сказала Генпрокурорка? Через пару тижнів вона має звітуватися у Верховній Раді. Але про що? Реформа зупинена, а посадок нема!? Де підозра Порошенку? Де гучні корупційні справи? Чорновол та В’ятрович? Щось знову не так? Та ні! Все так! Просто роль прокуратури і самого генерального дуже сильно змінилася! Він більше ні бог, ні цар і навіть не військовий начальник! Але ні громадяни, ні політики поки ще цього не зрозуміли! З листопада 2019 (ГП - Рябошапка!) не має більше слідства в самій прокуратурі і не має можливості маніпулювати справами як захочеться. Кожний керівник органу досудового розслідування, або навіть слідчий (поліції, СБУ, ДБР) має свої власні погляди на процес розслідувань і не завжди хоче плясати під дудку прокуратури! І, як виявилося, розслідувати за два місяці можна тільки справи або по "гарячих слідах", або про те, хто наклав купу лайна на сцені у сільському клюбі. А все інше вимагає часу, знань, процедур і волі!" - заявив Чумак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова - САП: "Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках"

"Некерованими" виявилися і антикорупційні органи. Керівник НАБУ, Ситник, виявився "захищеним" законом, а керівник САП Холодницький не "рядовий" заступник, а самостійна процесуальна фігура, на яку не впливають ні рейтинги президента, ні його партії. І їм на них наплювати. І на посадах вони не завдяки волі ні Генпрокурорки, ні самого Президента. А це тільки вони можуть забезпечити "посадки" за корупційними справами топ посадовців. Більше ніхто! І генеральна прокурорка тут зовсім "не при дєлах". І це дратує! І на твої команди: це відправити, це закрити, це відкрити а це тримати - ніхто не реагує! Бо КПК вимагає іншого! І це теж дратує! Так про що так голосно промовчала Генпрокурорка? Вона просто зрозуміла, нарешті, що Генеральний прокурор ніяк не може впливати на антикорупційні розслідування злочинів, вчинених топпосадовцями. І через тиждень весна закінчиться і всі запитають вже в неї: де посадки?" - акцентував Чумак.

"Тому так сильно хочеться прибрати всіх і все, що по закону заважає реалізовувати чужі фобії та власні хотєлкі. "Я просто не маю права підвести очікування громадян України, Президента та моїх колишніх колег по роботі в Парламенті. І не підведу" - Громадяни дуже хочуть бачити зовсім іншу прокуратуру! Без решал і тиску! Яка не порушує закон! Розслідування злочинів - це одне, а "ментівський чи прокурорський беспрєдєл", як у Кагарлику чи в музеї, - це зовсім інше. Ось такі справи. І знаєте, я дуже радий, що ця посада - Генерального прокурора - так сильно втратила політичну вагу. Саме за це я виступав останні п’ятнадцять років. Це ще один явний "плюс" мені в карму. Сподіваюсь, доживу до того, що і прокуратура перетвориться на нормальну службу підтримання державного звинувачення, як і в більшості країн світу. А відосікі у неї фігня. Немає щирості та артистичності Зеленського", - резюмував Чумак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницький - Венедіктовій: Ви звинувачуєте САП у закритті справ, де ГПУ сама допустила порушення. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний, - Чумак 01
Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний, - Чумак 02

Автор: 

Чумак (121) Холодницький Назар (661) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+22
///
...потому как преступления Порошенко, это сродни достижениям Зеленского - все о них слышали, но никто не видел.... Поэтому ожесточенная борьба сторонников Зе с Порошенко - это действительно борьба с зеркальным отображением - своим собственным внутренним жлобством, инфантильностью и большевизмом, в котором из всех критиков искренне лезет шариковское: «Отнять и поделить!». Именно поэтому сторонники Зе и пророссийский электорат легко купились на ложь о Порошенко и активно ее распространяют.... и именно поэтому они и сейчас не могут поверить в то, что их просто обманули....
(цитата)
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27.05.2020 11:55
+19
"Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак - Цензор.НЕТ 7801
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27.05.2020 11:46
+19
"Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак - Цензор.НЕТ 8739
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27.05.2020 11:50
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"Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак - Цензор.НЕТ 7801
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27.05.2020 11:46 Відповісти
"Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак - Цензор.НЕТ 8739
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27.05.2020 11:50 Відповісти
Файно!
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27.05.2020 13:41 Відповісти
https://youtu.be/JU-wfXzv-qA
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27.05.2020 11:47 Відповісти
https://youtu.be/JU-wfXzv-qA
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27.05.2020 12:06 Відповісти
Бєнядіктова маріонетка головного грінпоца.
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27.05.2020 11:48 Відповісти
Да, не позавидуешь зелёному режиму. За посадку Порошенко уже уплочено (сколько ? $ миллиард ? ), но результата нет. За такой долг неудачливые исполнители могут закончить свои никчемные дни как мэр Гданьска.
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27.05.2020 11:50 Відповісти
Чернь и плебеи выбрали Вовочку что бы он отбирал,делил и расстреливал.Это сходится с их пониманием законности.И если он этого не делает-значит ему мешают враги.Вовочка,в силу своего убогого образования и совково-хохляцкого воспитания,даже не представляет что такое обратный ход маятника,удачи ему и его вумному прастому нириду.
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27.05.2020 11:53 Відповісти
Он служит не им, а кремлю лишь.
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27.05.2020 12:08 Відповісти
///
...потому как преступления Порошенко, это сродни достижениям Зеленского - все о них слышали, но никто не видел.... Поэтому ожесточенная борьба сторонников Зе с Порошенко - это действительно борьба с зеркальным отображением - своим собственным внутренним жлобством, инфантильностью и большевизмом, в котором из всех критиков искренне лезет шариковское: «Отнять и поделить!». Именно поэтому сторонники Зе и пророссийский электорат легко купились на ложь о Порошенко и активно ее распространяют.... и именно поэтому они и сейчас не могут поверить в то, что их просто обманули....
(цитата)
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27.05.2020 11:55 Відповісти
Вся эта зелёная коломуть ментально живёт в СССР, как и их избиратели, поэтому и власть они осуществляют совдеповскими методами, но ни те ни другие не хотят замечать что времена изменились безвозвратно.
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27.05.2020 12:01 Відповісти
Да ты чмо "шоколадно-коричневое" наверное даже и не учился в школе при СССР! Твоему мозгу питекантропа еще далеко все это осмыслить как люди жили в 60-80 годах! Тебе же нравится работать по 12-14 часов в Европе и Украине на частную особь, которая может быть тебе даст за год отпуск дней на 7 и потом опять арбайтен!
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27.05.2020 12:36 Відповісти
о,совкодрочер виліз,хоче назад в майбутнє,тобі на московію треба,там совок2 вже майже побудували
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27.05.2020 12:57 Відповісти
Совкодрочер, хочеш взад Совок? Зроби просту дію - спочатку вимкни свій "капіталістичний (американський)" компутер, потім відкрий вікно, візьми той компутер і викинь у вікно, закрий вікно! Ту ж саму операцію проведи із всіма "капіталістичними" ("загнівающєгозапада") речами які є у твоїй "халупі", включаючи авто,байк і скутер - то все по "не-па-савєцкі"! Чим менше буде таких таких "совкодроєрів" як ти в Україні - тим краще стане жити українцям!
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27.05.2020 13:11 Відповісти
Наливайко, а навіщо ти сам себе лайкнув? Ти такий же нарцис, як і Зе?
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27.05.2020 13:44 Відповісти
наливайко - дрочер, который понялО что зашкварился со своим идиотозмом и .. "лайкнуло" само себе
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27.05.2020 15:17 Відповісти
Випивайко би ще виліз, вот був би тандем. І Ригалова ще до них
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27.05.2020 16:11 Відповісти
как жили терпели в ссср - все картины https://gazeta.ua/ru/articles/science-life/_strashnoe-sssr-hudozhnik-zhutko-izobrazil-sovetskuyu-zhizn/851422
"Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний", - Чумак - Цензор.НЕТ 7170
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27.05.2020 15:21 Відповісти
"Картошечка". Несмотря на то, что фанаты СССР рассказывают о 200 сортах колбасы, что можно было купить за две копейки в любом магазине, стандартный советский ужин часто выглядел вот так - три картошечки в эмалированной миске. Во взгляде героя картины прямо читается - "и это всё, что я заработал за жизнь". Очень сильная работа. Фото: картина Василия Шульженко
"Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний", - Чумак - Цензор.НЕТ 5685
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27.05.2020 15:22 Відповісти
виталик, слышь ты, совкодрочер сраный, я вот, например, прекрасно помню и 70-тые и 80-тые и говорю тебе- иди в жопу со своим совком.

у совкодрочеров и памяти и ума не больше, чем у рыбок... до хороших 70-х, закончившихся Афганом, были и гражданская война, и Голодомор, и страшная война, развязанная совком совместно с гитлером, война с десятками миллионов жертв, инвалидов, обездоленных,
и закон про колоски, и послевоенный голод, когда за счастье была булочка с белой муки, Гулаг и прочия прэлести подохшего сесесера...
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29.05.2020 16:16 Відповісти
Пусть эта шмара займётся лучше орлами Авакова - это прямая обязанность прокуратуры контролировать полицию!
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27.05.2020 12:03 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3144372.html Из всей ситуации с Порошенко, музеем Гончара, картинами и ДБР, можна сделать два вывода

Первый: следователь ДБР, который дал приказ ломать дверь в музей - просто попка.
Это заказ Зеленского, у которого окончательно съехала крыша, и он ударился во все тяжкие.
Кроме как манией величия и преследования, попытки открыть дело против вице президента США и нарыть хоть что нибудь на Порошенко - его поведение не назовешь.
Помните, в России везде писали "Обама - чмо"?
Но даже там не додумались завести дело против президента США и его вице президента Байдена.
А наши смогли.
На потеху всему миру.
И второй вывод: весь огромный силовой аппарат, ничего так и не нарыл на Пороха конкретного.
И все спихнули на ДБР.
Типа, вы и так по уши в дерьме ещё с пленок Трубы, вот и выполняйте заказ Зе президента.
Ничем другим, этот цирк не объяснишь. С вызовом Пороха на допрос через видео и сегодняшний штурм музея, следователем и спецназом ДБР.
Ой, дураки.
Директор музея уже заявил, что не исключает кражу картин сотрудниками Бюро.
Зеленский потом прикинется шлангом и скажет что был не в курсе всего беспредела.
А всем этим идиотам придется отвечать.
А если ещё и Байден станет президентом Америки, то можно только представить последствия для Зе банды.
Сейчас мы наблюдаем очередной Зе позор на всю страну, когда здоровые лбы перекрыли вход в музей, не пускают журналистов и народных депутатов, нарушая закон.
А вообще интересно, почему ДБР не участвует в ротациях на передовой.
СБУ воюет, Прокуратура там есть, Нацполиция и Гвардия тоже.
Надо и этих, ломателей дверей в музеях, в тактических носках по 800 гривен, отправить Родину защищать на Донбасс, во главе с директором - адвокатом Яныка.
Чтобы проветрили мозги в окопах.
Oleg Helgiv
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27.05.2020 12:19 Відповісти
Это не заказ Зеленского!
Это заказ Коломойского!
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27.05.2020 12:28 Відповісти
А кто такой Зеленский? Это разве не "дитя" Коломойского?
"Мы говорим ленин -- подразумеваем партия" (с) В.В.М.
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27.05.2020 14:29 Відповісти
Зеленский потом прикинется шлангом и скажет что был не в курсе всего беспредела.


"Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний", - Чумак - Цензор.НЕТ 9657
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27.05.2020 13:52 Відповісти
Сейчас мы наблюдаем очередной Зе позор на всю страну


"Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний", - Чумак - Цензор.НЕТ 6549
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27.05.2020 13:54 Відповісти
А чому шановний пан Чумак окрім плюсиків собі в карму нічого не згадав нічого про плюсики собі в "карман" по справі виродка Рінатки Кузьміна? Хоча б шось згадав як ця потвора з підозрюваного в корупції опинилася не на нарах а в мягкому депутатському кріслі? Думаю багатьом те цікаво.
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27.05.2020 12:26 Відповісти
Какое будущее может быть у тетки, которая не прошла тест на судью, ей осталось только позировать, чтобы спрятать порочную сущность.
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27.05.2020 12:51 Відповісти
У трьох господить хата неметена, а в трьох прокуратур злочинець не саджений.
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27.05.2020 12:53 Відповісти
а то есть ей осталось только громко лаять. караван идет. ))))) ну чо, у нее осталось право вьідавать арестьі на дипьюти.
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27.05.2020 13:33 Відповісти
НЕ БУДЬТЕ СЛИШКОМ САМОНАДЕЯННЫ, как Чумак, хотел бы добавить глупы, но не может же такой клиент как Чумак быть глупым и наивным. Подобного рода байки льют воду в поддержку существующего режима. Все для успокоения лохов! На самом деле - это у нас не от демократии и верховенства права так все независимы, а от предложенной кредиторами схемы сдержек и противовесовдля наших папуасов. Как только на Западе махнут рукой на невозможность отмыть и привести в божеский вид этих дикарей - в тут же секунду тут будет установлен обычный неототалитарный режим, более известный как путинизм. И все закончится, и разглагольствования опальных бюрократов, и "самостоятельность" следователей, и даже свободный интернет закончится.
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27.05.2020 13:36 Відповісти
"Каждый руководитель органа досудебного расследования, или даже следователь (полиции, СБУ, ГБР) имеет свои собственные взгляды на процесс расследований и не всегда хочет плясать под дудку прокуратуры!"

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Что значит "свои собственные взгляды на процесс"?
Взгляды должны быть одни или посадить,при наличии достаточной доказательной базы,или отпустить,других взглядов априори не должно быть.
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27.05.2020 14:03 Відповісти
Речь идёт о независимости следствия от коррупционных и политических хотелок зе-команды.
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27.05.2020 15:40 Відповісти
Что вы как попугай зе-зе.Сколько у них сколько дел по зе?Сколько денег они принесли в казну,кого привлекли или топ неприкасаемые."Речь идёт",да знаю о чём идёт,куда идёт и какова цена вопроса.Сидят,лысого гоняют,а у вас в голове только "полит преследования".
У нас между харантом и народом нет никого,"чёрная дыра", в которую проваливается всё и бюджет,и законность.Вы поставите самого честного,самого умного,самого-самого и "чёрная дыра" пожрёт его,как пожирает ваши мозги каждый день,через сми.
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27.05.2020 16:17 Відповісти
Похоже, дело идёт к тому, что Зеленский и "Слуги народа" отменят ещё и реформу прокуратуры. Всё должно быть как при Януковиче!
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27.05.2020 15:38 Відповісти
 
 