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Новини
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У Венедіктової є програма максимум і мінімум, - глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський про конфлікт Генпрокурора з Холодницьким

У Венедіктової є програма максимум і мінімум, - глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський про конфлікт Генпрокурора з Холодницьким

Відеозвернення Генпрокурора може мати кілька цілей, але основне завдання - отримати керовану Спеціальну антикорупційну прокуратуру, вважає глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"У Венедіктової є програма максимум і мінімум. Максимум - поставити свою людину, як у ДБР. Мінімум - зробити Холодницького ручним, беззаперечним. Адже йому і так недовго залишилося досидіти. Гадаю, він зробить все, щоб була реалізована програма мінімум", - зазначив Канєвський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний", - Чумак

Відповідаючи на запитання, чому скандальна ситуація виникла саме зараз, він підкреслив: "По-перше, тому що зараз Венедіктова вже повністю під контроль взяла структуру прокуратури. Крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка, як відомо, має гарантії незалежності. А по-друге, вона отримала перші сигнали від Холодницького, що він як би незалежна фігура, яка самостійно ухвалює рішення. Тому постало питання його приборкати. Венедіктовій потрібен абсолютний контроль над системою кримінальної юстиції. Так як перед нею поставили політичні завдання. І їй потрібен абсолютний контроль, щоб ці завдання реалізувати".

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

У відповідь Генеральний прокурор звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

Автор: 

Холодницький (661) Венедіктова (829) Канєвський Гліб (20)


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Топ коментарі
+16
Бєнядіктова дай пріказ!!!

У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким - Цензор.НЕТ 1491
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27.05.2020 11:53
+12
Мене потішило як дбрівці почали ламати двері, які відкриваються поворотом ручки. Який керманич, такі і вассали.
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27.05.2020 12:07
+11
Спрацювало...🤣А ведь Порох знал что де Бильі ДБР припрутся на выставку "по беспределу". Тонко, очень тонко... Не перестаю удивляться..😉Як красиво і методично повернути ситуацію на свою користь, коли проти тебе воюють ідіоти.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NzMwMDc5ODQ3NzM4ODM1&av=100013457791307
У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким - Цензор.НЕТ 8401
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27.05.2020 12:03
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Да у этого Зеленого помоечного балагана,только одна задача- добить Украину и людей до конца.
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27.05.2020 11:52 Відповісти
лицо этой дамы на фото напоминает лицо неодертальца из из учебника истории
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27.05.2020 12:16 Відповісти
Бєнядіктова дай пріказ!!!

У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким - Цензор.НЕТ 1491
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27.05.2020 11:53 Відповісти
Похож
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27.05.2020 11:54 Відповісти
Топаз, дай сигнал !
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27.05.2020 12:07 Відповісти
эти быки забыли вкус коктейля......
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27.05.2020 15:01 Відповісти
Невже після відсидки вже в спецназі ДБР?
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27.05.2020 16:19 Відповісти
Яка вона страшна! Схожа на Лукаш! І напевно така сама падлюка!
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27.05.2020 11:53 Відповісти
Гірше, бо в нею через посаду значно більше можливостей шкодити Україні!
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27.05.2020 11:55 Відповісти
У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким - Цензор.НЕТ 5972
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27.05.2020 11:55 Відповісти
У Венедіктової є програма максимум і мінімум, - глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський про конфлікт Генпрокурора з Холодницьким - Цензор.НЕТ 2223
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27.05.2020 12:34 Відповісти
На Ютубі розміщено пропагандистський фільм Пегова "Позывной Донецк",який пропагує міжнародний тероризм,та вивства Українців за национальною ознакою.Будь ласка киньте скаргу на цей контнт у Ютубі.
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27.05.2020 11:53 Відповісти
І жодного патріота України,як серед Зелених,тау і серед "25"%.
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27.05.2020 11:59 Відповісти
Один на 2 години вже заблокований, залишився на 50 хвилин, його треба ще добити!!!
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27.05.2020 12:06 Відповісти
На дві години не заблокований,він відкривається натисненям "продолжить",то він так замаскований.
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27.05.2020 12:13 Відповісти
На Луну курву.
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27.05.2020 11:54 Відповісти
Венедиковщина!
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27.05.2020 11:54 Відповісти
это скоко должна заработать - да скорее всего так и есть)
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27.05.2020 11:55 Відповісти
Это очень смешно. Есть такое уголовное производство №62019000000000753. Это дело против Порошенко возбужденное 28 мая 2019, которое расследовалось ДБР. То самое дело, которое тогдашний глава Генпрокуратуры Рябошапка назвал юридическим трешем и и отказался подписывать подозрение Порошенко. ДБР на тот момент возглавляла Ирина Венедиктова. И тогда с позиции Главы ДБР она обвинила Рябошапку в бездействии по этому делу и говорила, что там все ок и это Генпрокурор саботирует процесс. Но теперь фамилия Генпрокурора Венедиктова, а не Рябошапка. И Генпрокурором она стала 17 марта. А сегодня цже 27 мая. Значит Ирина Венедиктова уже более двух месяцев Генпрокурор. Но и она не подписывает подозрение Порошенко. Так значит прав был Рябошапка, когда называл то дело юридическим трэшем?

В общем, у меня появился вопрос. Так кто же был прав? Глава ДБР Венедиктова, которая требовала подписать подозрение Порошенко или Генпрокурор Венедиктова, которая не подписыаает подозрение Порошенко потому что оно абсолютно несостоятельно и за такую подпись может быть ответственность? Или ее точку зрения определяет место сидения? Но в любом случае мы видим, что некомпетентность - это фирменный стиль Зеленского и его окружения. И вот это уже не смешно.
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27.05.2020 11:57 Відповісти
Коза, йди йди і йди на....... парфумерну фабрику, там твоє місце!!!
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27.05.2020 11:58 Відповісти
Програма мінімум посадити Порошка, програма максимум - зачисти патріотичні сили України.
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27.05.2020 11:59 Відповісти
патріотичні - це ті, що сприяють просуванню зюзею України під мокшанське ярмо?
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27.05.2020 12:02 Відповісти
і ті, що сприяють знищенню української державності, як такої?
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27.05.2020 12:03 Відповісти
а в цієї милої жінки є спецназ, що тероризувати відкриття художньої виставки?
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27.05.2020 12:00 Відповісти
И темперамент слышком бурный, не баба - зверь!
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27.05.2020 16:27 Відповісти
Спрацювало...🤣А ведь Порох знал что де Бильі ДБР припрутся на выставку "по беспределу". Тонко, очень тонко... Не перестаю удивляться..😉Як красиво і методично повернути ситуацію на свою користь, коли проти тебе воюють ідіоти.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NzMwMDc5ODQ3NzM4ODM1&av=100013457791307
У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким - Цензор.НЕТ 8401
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27.05.2020 12:03 Відповісти
Мене потішило як дбрівці почали ламати двері, які відкриваються поворотом ручки. Який керманич, такі і вассали.
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27.05.2020 12:07 Відповісти
Почему вы так рады действиям мошенника?
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27.05.2020 12:19 Відповісти
це визначає суд, а не ти хто він.
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27.05.2020 12:22 Відповісти
БлаЗЕнь і Барига одне одного варті.
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27.05.2020 12:30 Відповісти
Порох на презентации выставки специально показал на столик с документами

ну дурные бычки и заглотнули наживку с крючком со скандалом.

вы скажете "Провокация"
я отвечу - "Да !"
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27.05.2020 15:06 Відповісти
Виходячи з висловлювань та дій цієї Венедіктової у неї як у частини ЗЕлайна є не тільки "план", а і "кокс" і іньші "чудотворницькі" речовини....
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27.05.2020 12:06 Відповісти
Папа - мент, муж -мент!
А шо вы хотели?
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27.05.2020 12:08 Відповісти
А не желает Венедиктова заняться махинациями в Винницкой области по обманному отъему права земли у украинцев к которым привел закон о земле?
Украинская земля 15 долларов за гектар
https://www.youtube.com/watch?v=ssDfj68x55E
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27.05.2020 12:17 Відповісти
Пятый президент подался в бега от ДБР?.Отчего?
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27.05.2020 12:23 Відповісти
Бо ДБР - бандити з ксівами.
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27.05.2020 12:29 Відповісти
Нет у нее ни какой программы. Есть хотелки ее хозяина портнова.
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27.05.2020 13:05 Відповісти
Времена Януковича должны вернуться по максимуму. Всё с зе-валастью предельно ясно. Разумные, да поймут, а зе-электорат - вряд ли.
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27.05.2020 15:42 Відповісти
У нее есть программа минимум---продержаться еще хоть месяцок, и программа максимум ---до зимы)))
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27.05.2020 17:37 Відповісти
Звісно, Генеральна прокуратура та Антикорупційна прокуратура повинні взаємодіяти у боротьбі з корупцією. Між ними не повинно бути розколу.
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01.06.2020 11:54 Відповісти
 
 