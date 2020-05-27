У Венедіктової є програма максимум і мінімум, - глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський про конфлікт Генпрокурора з Холодницьким

Відеозвернення Генпрокурора може мати кілька цілей, але основне завдання - отримати керовану Спеціальну антикорупційну прокуратуру, вважає глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"У Венедіктової є програма максимум і мінімум. Максимум - поставити свою людину, як у ДБР. Мінімум - зробити Холодницького ручним, беззаперечним. Адже йому і так недовго залишилося досидіти. Гадаю, він зробить все, щоб була реалізована програма мінімум", - зазначив Канєвський.

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Відповідаючи на запитання, чому скандальна ситуація виникла саме зараз, він підкреслив: "По-перше, тому що зараз Венедіктова вже повністю під контроль взяла структуру прокуратури. Крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка, як відомо, має гарантії незалежності. А по-друге, вона отримала перші сигнали від Холодницького, що він як би незалежна фігура, яка самостійно ухвалює рішення. Тому постало питання його приборкати. Венедіктовій потрібен абсолютний контроль над системою кримінальної юстиції. Так як перед нею поставили політичні завдання. І їй потрібен абсолютний контроль, щоб ці завдання реалізувати".

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

У відповідь Генеральний прокурор звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.