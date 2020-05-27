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Новини
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Ліки, які закуповує держава, почнуть надходити в Україну в кінці року і стануть забезпеченням на наступний рік, - Степанов

Ліки, які закуповує держава, почнуть надходити в Україну в кінці року і стануть забезпеченням на наступний рік, - Степанов

Лікарські засоби, які будуть закуповуватися за державні кошти 2020 року, почнуть надходити в країну тільки в кінці року. Вони стануть забезпеченням на наступний рік.

Про це на брифінгу 27 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що ми зараз будемо закуповувати за кошти 2020 року, це все лікарські засоби, там великі терміни закупівлі, від 4 до 6 місяців. І вони почнуть поставлятися в кінці 2020 року - на початку 2021 року. І це буде забезпечення 2021 року", - сказав він.

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За словами Степанова, на сьогодні в Україні залишилося лікарських засобів на 3,9 млрд грн. Від міжнародних партнерів очікується поставка лікарських засобів на суму 4,6 млрд грн.

"В цілому це 8,5 млрд грн. На таку суму отримуємо лікарські засоби за абсолютно всіма програмами. Це і дитяча онкологія, і доросла онкологія, і серцево-судинні захворювання. Ми істотно прискорили поставки від наших міжнародних організацій", - сказав Степанов.

Раніше глава МОЗ повідомив, що цього тижня будуть завершені всі необхідні процедури із закупівлі ліків, і Державне підприємство "Медичні закупівлі України" почне проводити тендери.

Автор: 

держзакупівлі (383) ліки (1310) МОЗ (5388) закупівлі (3344) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+7
а на єтот год когда закупили ?
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27.05.2020 12:01
+5
У цьому році працюємо через Епіцентр.
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27.05.2020 12:05
+4
не забывайте и про его супружницу...которая стразу же (ваще в тот же день))), как он стал... при должности, зарегистрировала медпредприятие ))))
(фирма Степановой занимается всеми спектрами деятельности лечебных учреждений, общей и специализированной медицинской практики, а также розничной торговлей медицинскими товарами и тому подобным ассортиментом...) ....(даже не смешно!)
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27.05.2020 12:25
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а на єтот год когда закупили ?
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27.05.2020 12:01 Відповісти
У цьому році працюємо через Епіцентр.
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27.05.2020 12:05 Відповісти
а на этот год - реформы супрун от порохла, с чесноком как у лукашенко, да досрочное прекращение карантина, как у пуйла.
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27.05.2020 12:05 Відповісти
супрун с сентября прошлого года нет.
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27.05.2020 12:08 Відповісти
Порохла тоже нет, а порохоботов полный цензор.
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27.05.2020 12:10 Відповісти
Це якось впливає на стан Вашого здоров"я?
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27.05.2020 12:23 Відповісти
как и всякая инфекция, если не развивать иммунитет. И меня развит, а у Цензора не очень. Потому порохоботская инфекция тут и свирепствует.
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27.05.2020 12:28 Відповісти
И меня > У меня
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27.05.2020 12:28 Відповісти
Якщо вийти в чисте поле та прокричати:
Господи! Яке ж воно чмо!
У відповідь можна почути:
А ваш парашенка што лучше бил? © сеть
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27.05.2020 12:30 Відповісти
Где ж ныне найти таке чисте поле, шобы там не сидели и не гадили порохотнички и не взрастала на плодах их потуг соевая ботва.
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27.05.2020 12:37 Відповісти
в кацапии. там все ваши
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27.05.2020 12:40 Відповісти
вот вот - ваши с паРаши:

https://censor.net/comments/locate/3198263/019214**-72c8-7208-9760-2f7e3c98d5b6
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27.05.2020 12:47 Відповісти
Це питання не до аграріїв, вам - до психіатра.
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27.05.2020 12:44 Відповісти
И кака. Ты случайно во времени не потерялось? Ах да, русиш швайн хунт.
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27.05.2020 12:10 Відповісти
никогда - делили портфели, некогда было
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27.05.2020 12:08 Відповісти
да не верит тебе уже не кто - все будет как с костюмами для защиты
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27.05.2020 12:06 Відповісти
не забывайте и про его супружницу...которая стразу же (ваще в тот же день))), как он стал... при должности, зарегистрировала медпредприятие ))))
(фирма Степановой занимается всеми спектрами деятельности лечебных учреждений, общей и специализированной медицинской практики, а также розничной торговлей медицинскими товарами и тому подобным ассортиментом...) ....(даже не смешно!)
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27.05.2020 12:25 Відповісти
Кто бы показал Зеленскому, кого ему привели министром. Зделал бы выводы и убрал вместе с тем, кто привёл.
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27.05.2020 12:32 Відповісти
кто-то... это кто? тот, кто привел? тот, кому отстегнули за должность? тот, кому еще занесут?
там все не адназаначно )))))
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27.05.2020 12:36 Відповісти
Пока Порохло не село, порошатник будет цвести. А пока, как в совковом анекдоте:
"сядет-то оно сядет, но кто его посадит".
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27.05.2020 12:50 Відповісти
посадить Порошенко - цель всей каденции (или сколько там случиться))) преЗЕдента
а больше у него нет никаких ни целей ни желаний ни необходимостей (хрен с той войной, экономикой, пандемией и безработицей - главное потешить свое эго (или почесать его? ))))
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27.05.2020 12:58 Відповісти
Посадить Порошенко на второй срок - цель порохоботов, а на первый - Украинского народа, имхо.
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27.05.2020 13:00 Відповісти
украинского ли??? ))))
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27.05.2020 13:04 Відповісти
снова в кране нет воды?
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27.05.2020 13:20 Відповісти
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27.05.2020 13:21 Відповісти
Зеленскому не из кого выбирать министров - кого ни посади, на поверку оказывается махинатором порошенкового покроя. Пять лет взращивали такую младоылиту под барыжьи запросы. Её одним Зеленским не сковырнуть.
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27.05.2020 12:08 Відповісти
Деякі зелебобіки при відсутності у себе ерекції матюкають Пороха на чому світ стоїтть.
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27.05.2020 12:24 Відповісти
Ліки, які закуповує держава, почнуть надходити в Україну в кінці року і стануть забезпеченням на наступний рік, - Степанов - Цензор.НЕТ 7443
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27.05.2020 12:25 Відповісти
Удвоение числа пороховирусов в ветке детектед. Эпидемия, однако. Даёшь экспоненциальный рост, порохоботня!
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27.05.2020 12:34 Відповісти
не волнуйся. вас ублюдков пинали, пинаем и будем пинать.
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27.05.2020 12:35 Відповісти
Бьётся об стенку
порохобот,
без мозга рождённый,
как вирус, урод.


Всё, что умеет он, то -
размножаться
и за рошенку
фейкалом кидаться.


(c) I Ka
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27.05.2020 12:42 Відповісти
я поэт зовусь незнайка
от меня вам балалайка © І Ка
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27.05.2020 12:43 Відповісти
порохобот талантом блеснул
и в оппонента калом метнул.

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27.05.2020 13:02 Відповісти
ты подозрительно зациклен на говне. ты жрешь какашки? фу фу фу!!! иди отсюда капрофил
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27.05.2020 13:04 Відповісти
и без совести зазрения
выдал с потугой
свои подозрения.
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27.05.2020 13:22 Відповісти
Яне Лемонотов, не Пушкин, а простой поэ Сирушкин © І Ка
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27.05.2020 16:24 Відповісти
Не слышу слов - "больные будут до конца года обеспечены всем необходимым" клянусь активами и должностью!
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27.05.2020 12:11 Відповісти
З такою політикою до кінця року хворих стане значно менше - в сенсі втрати ними фізичного тіла.
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27.05.2020 12:27 Відповісти
т.е. продолжается тренд "наследница Богатыревой" 2 или 3...
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27.05.2020 12:37 Відповісти
Тут главное - не спешить.
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27.05.2020 12:34 Відповісти
 
 