Ліки, які закуповує держава, почнуть надходити в Україну в кінці року і стануть забезпеченням на наступний рік, - Степанов
Лікарські засоби, які будуть закуповуватися за державні кошти 2020 року, почнуть надходити в країну тільки в кінці року. Вони стануть забезпеченням на наступний рік.
Про це на брифінгу 27 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Те, що ми зараз будемо закуповувати за кошти 2020 року, це все лікарські засоби, там великі терміни закупівлі, від 4 до 6 місяців. І вони почнуть поставлятися в кінці 2020 року - на початку 2021 року. І це буде забезпечення 2021 року", - сказав він.
За словами Степанова, на сьогодні в Україні залишилося лікарських засобів на 3,9 млрд грн. Від міжнародних партнерів очікується поставка лікарських засобів на суму 4,6 млрд грн.
"В цілому це 8,5 млрд грн. На таку суму отримуємо лікарські засоби за абсолютно всіма програмами. Це і дитяча онкологія, і доросла онкологія, і серцево-судинні захворювання. Ми істотно прискорили поставки від наших міжнародних організацій", - сказав Степанов.
Раніше глава МОЗ повідомив, що цього тижня будуть завершені всі необхідні процедури із закупівлі ліків, і Державне підприємство "Медичні закупівлі України" почне проводити тендери.
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Господи! Яке ж воно чмо!
У відповідь можна почути:
А ваш парашенка што лучше бил? © сеть
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(фирма Степановой занимается всеми спектрами деятельности лечебных учреждений, общей и специализированной медицинской практики, а также розничной торговлей медицинскими товарами и тому подобным ассортиментом...) ....(даже не смешно!)
там все не адназаначно )))))
"сядет-то оно сядет, но кто его посадит".
а больше у него нет никаких ни целей ни желаний ни необходимостей (хрен с той войной, экономикой, пандемией и безработицей - главное потешить свое эго (или почесать его? ))))
порохобот,
без мозга рождённый,
как вирус, урод.
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от меня вам балалайка © І Ка
и в оппонента калом метнул.
выдал с потугой
свои подозрения.