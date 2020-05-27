Кулеба в п'ятницю відвідає Будапешт і зустрінеться із Сійярто для вирішення проблемних питань українсько-угорських відносин, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в п'ятницю, 29 травня, здійснить робочий візит до Угорщини для зустрічі з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"У ході візиту сторони обговорять подальший розвиток інвестиційної та торговельної співпраці України та Угорщини, втілення інфраструктурних проєктів, шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19. Дмитро Кулеба та Петер Сійярто також приділять увагу вирішенню низки проблемних питань українсько-угорських відносин, підготовці до зустрічі лідерів України та Угорщини, президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Віктора Орбана", - йдеться в анонсі на сайті МЗС.

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Зазначається, що зустріч з угорським колегою стане першим невіртуальним закордонним візитом глави МЗС України на посаді.

Оскільки авіасполучення в умовах пандемії обмежене, Дмитро Кулеба здійснить візит автомобілем. Подорож відбуватиметься із дотриманням всіх належних правил безпеки, необхідних в умовах пандемії COVID-19, наголосили в міністерстві.

За результатами перемовин глав МЗС у Будапешті запланована їхня спільна пресконференція.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

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Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як государственного.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.