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Зґвалтування в Кагарлицькій поліції було помстою за небажання перебувати у стосунках з одним з підозрюваних, - адвокат Мельниченко

Зґвалтування в Кагарлицькій поліції було помстою за небажання перебувати у стосунках з одним з підозрюваних, - адвокат Мельниченко

Адвокат Євген Мельниченко розповів, що один із співробітників поліції Кагарлика, який підозрюється в побитті та зґвалтуванні дівчини, вчинив злочин нібито через те, що потерпіла не погодилася добровільно мати з ним стосунки.

Про це він розповів на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами правозахисника, в поліцію дівчину привіз "сусід на опелі", який заманив потерпілу до відділу нібито на допит щодо пограбувань в селі. 39-річного чоловіка досі не знайшли, він розлучений і сам батько трьох дітей.

"У відділі поліції потерпілу чекав п'яний (Микола Кузів. - Ред.) І Сергій (Сергій Сулима. - Ред.) -працівники поліції. Цей дядя Коля раніше домагався потерпілу і говорив їй "будеш давати, коли я скажу, поняла". Далі потерпілу почали бити та ґвалтувати. До 4 ранку із семи вечора. Вона плакала, просилась. Втрачала свідомість. А її били, душили, ґвалтували неодноразово у чотирьох кабінетах. При цьому поліцейські пили алкоголь, вживали наркотики та примушували пити потерпілу", - йдеться в повідомленні.

"Це була помста дяді Колі, що дівчина не пішла на те, щоб добровільно мати стосунки з ним. Ґвалтував підлеглий Сергій, а дядя Коля душив і бив ... У потерпілої дочка, 5 років, вона хвора на ДЦП ...", - додав Мельниченко.

Також читайте: Зґвалтування в Кагарлицькій поліції розглянуть у комітеті Ради

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Зґвалтування в Кагарлицькій поліції було помстою за небажання перебувати у стосунках з одним з підозрюваних, - адвокат Мельниченко 01

Автор: 

адвокат (933) зґвалтування (382) Київська область (3999) Нацполіція (15120)


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Топ коментарі
+56
я как бы мусоров мягко говоря никогда не уважал.... но это уже переходит все что можно перейти, для меня любой мусор - это преступник и враг. И не надо рассказывать, что не все мусора такие, такие - все, ибо это система, когда в мусарне мусора такое устраивают - это система полной безнаказанности, полной безответственности и круговой преступной поруки - начиная с министра и заканчивая последней шавкой в райотделе
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27.05.2020 12:14
+26
скоти.
На колесах.

Бубочка, до речі, також - наркозалежний. Принаймі - тести не пройшов.
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27.05.2020 12:16
+22
Зеля, то , что произошло в отделении полиции , тоже твоя личная ответственность. Молви слово, не молчи.
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27.05.2020 12:21
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Одно не исключает другого. Естественно, если в поле зрения мента попадает тупая п**да, он не вправе ее насиловать и должен понести заслуженное наказание за насилие над нею. Защита... да, вполне, т.к. подозреваемые - менты.
А вот насчет переаттестации всего отдела - это же дебильная советская практика. Зачем тратить время на переаттестацию людей не имеющих никакого отношения к ситуации?
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27.05.2020 13:36 Відповісти
ніякої переатестації - звільнити усих разом із завхозом.
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27.05.2020 13:48 Відповісти
Ты ватник и ностальгируешь о советском союзе?
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27.05.2020 13:52 Відповісти
я пишу українською і вимагаю демонтажу мусорсько-нквдшної системи. ти пишеш по московитськи і пропонуєш залишити все як є.
Питання - хто із нас ватнік і ностальгує про радянський союз?
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27.05.2020 14:05 Відповісти
савєцкій саюз
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27.05.2020 14:44 Відповісти
50% западноукраинских "бандеровцев" оказались ватниками и избрали Зе-г*нд*на презиком.
Просто потому что языковой вопрос не влияет на убеждения.
Можно быть двуязычным либералом как я, а можно на мове нести советский бред типа "всех уволить" как ты.
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27.05.2020 18:08 Відповісти
Щодо першого - не кожен україномовний провідник українськості, але кожен російськомовний- провідник русского міра.
Шодо другого, не думав що Лука Матфей Марк і Моісей соуєцкіе люді.
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27.05.2020 18:33 Відповісти
Это не ситуация,это стиль службы.Всех на "кислород".
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27.05.2020 13:51 Відповісти
Т.е. уволить из-за поступка деградантов нормальных полицейских? Допустим? А дальше что? Набрать людей на улице? Поздравляю, потому что люди с улицы имеют тот же процент деградантов и еще менее профессиональны.
П.С. "уволить всех" - это маркер советского дебила )))
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27.05.2020 13:55 Відповісти
Нормальных в этом коллективе уже нет,так что без соплей.
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27.05.2020 14:10 Відповісти
І як ти це визначив? Там колектив у декілька десятків осіб, з яких злочин вчинило лише двоє.
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27.05.2020 17:04 Відповісти
А інші що, нічого не бачили і не чули? Чи таке ці два покидьки там вчинили вперше, а до того вони були білі та пухнасті?
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27.05.2020 17:29 Відповісти
А ти на все що бачиш скарги та заяви про порушення карної справи пишеш? Отож бо, чуваче. П*зд*ти - одне, а робити - інше. Поліціянти - це не благородні лицарі з сталевими яйцями, а такі самі люди як і усі інші.
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27.05.2020 17:50 Відповісти
А я що, в мусарні працюю, чуваче (скористаюся вашим стилем спілкування)? В мене, на відміну від них, нема влади. У них влада є, тому і питати з них треба суворіше. Тобто інші, знаючи про тих двох, "скарги та заяви про порушення карної справи" не писали, бо вони "не благородні лицарі з сталевими яйцями", хоча це їх прямий обов'язок як правоохоронців.
І якщо вони "такі самі люди як і усі інші", то нехай, як і інші, ідуть працювати, бо толку з них, як з правоохорнців - нуль.
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27.05.2020 19:28 Відповісти
Та нема різниці де ти працюєш. Для того щоб викривати правопорушення влада не треба, достатньо сталевих яєць. А ось це твоє "у них влада є, тому і питати з них треба суворіше" - це ще одна дурна радянська ідіома.
Вони такі самі люди як і усі інші, а отже - працюють так само як і усі інші. Так само як ти на своїй роботі не викриваєш правопорушень свого начальства.
Як бачиш, бути гомососом який скаржиться на бездіяльність усіх інших щоб не бачити своєї бездіяльності - це одне. А піти у поліцію, прийняти на себе відповідальність і працювати для того щоб змінити систему - це інше.
Послухай будь-ласка пісеньку гурту Пирятин під назвою "Життя іде". Вона ж про тебе.
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27.05.2020 20:32 Відповісти
"Та нема різниці де ти працюєш. Для того щоб викривати правопорушення влада не треба, достатньо сталевих яєць."
Це маніпуляція. Мати чи не мати сталеві яйця для тих, хто працює не в силових структурах - це добре, але не обов'язково.
А ось боротися з правопорушеннями (і всередині мєнтури теж) - це є прямий службовий обов'язок мусорів. І для них дивитися на це крізь пальці є злочинною бездіяльністю.
А щодо різних пісеньок, то не треба мені давати порад. Я сам розберусь що і коли мені слухати.
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27.05.2020 20:54 Відповісти
Гомосос відрізняється лівацькою логікою. Накшталт: "Сам палець о палець не вдарю і мені це не обов'язково. І обов'язків не прийму бо не хочу напрягатися. Краще хай мною командують. Эдиний мій обов'язок - раз в 5 років обрати собі царя який зробить все за мене бо це його обов'язок. Тому я оберу того хто наобіцяє більше. А якщо він не виконає обов'язок - буду скаржитися на цензорі і оберу іншого. Того хто ще більше наобіцяє. В будь-якому разі буду лише обирати брехунів щоб тикати їх у папір де написані їх обіцянки та обов'язки. Бо це легше ніж самому робити".
Отак знову вишиватні довбо*оби обрали брехуна.
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28.05.2020 11:31 Відповісти
Чувак, не з'їжджай з теми. Тема була про ментів, а не про інших. Запобігати правопорушенням (зокрема і серед своїх колег) - це їх прямий обов'язок, їх робота. І вони, отримуючи за неї гроші, цю саму роботу не виконують. І не треба наводити "тєнь на плєтєнь".
І ще, якщо ти сам мєнт, то так і скажи, бо надто за них тут філософію розводиш.
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28.05.2020 14:17 Відповісти
Если такое творит руководитель отдела тогда вопросы
Кого он подобрал в подчинение( наверное это не первый случай,просто другие не заявляли,а это система,которую поддерживают уроды,иначе она не была бы системой
Вопрос второй и главный Кто,Как выбирал "таких " руководителей отделов? По своему образу и подобию? Значит ВСЕ такие же либо такие же уроды,либо вообще не обращают внимание на подбор кадров( главная из задач и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ руководителя высших звеньев,правда это всегда "забывается" при анализе. Если такое ******** творится то виновата "голова"- Аваков. Он НЕ организовал систему ПОДБОРА и КОНТРОЛЯ за ВСЕМИ( ибо система это может) подчинёнными,а у него все для этого есть) Если "дрыщи" из ПОЛИЦИИ так себя ведут то что говорить о "высших"чинах? Эти моменты(как в Княжичах,когда системно грабят "охраняемых") попадают на ружу и сигнализируют о системном загнивании. А оно идёт с головы. Там ********.
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28.05.2020 05:48 Відповісти
Система подбора людей частично отделена от руководителей отделов. В одном и том же отделе может работать начальник-мразь и несколько его приспешников, однако... кто-то же должен еще и работать, показатели делать. Поэтому в каждом отделе есть несколько профессионалов которые качественно делают свою работу.
Увольнение всех с набором новых всех = увольняем всех профессионалов. При этом, в новом наборе процент мразей будет тот же. При этом, из-за желаний и способностей своих через пол года они пробьются в начальство. При этом, профессионалов не будет вообще.
Именно это случилось при расформировании милиции.
А вот на счет Авакова - ты совершенно прав. Он уничтожил систему подбора, создал мразям идеальные условия и давно заслужил замены. Однако, у него реальная власть с кучей компромата на зелебобиков, поэтому минимум 4 года его придется терпеть.
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28.05.2020 08:41 Відповісти
С 7 вечера до 4 утра в ОП насилуют женщину, таскают из кабинета в кабинет, она кричит и.... В ответ тишина. В это время в ОП никого нет? Все ушли на фронт? Просто такое поведение задержанных привычно для сотрудников ОП. Поэтому никто и не реагировал. Или ао вашему мнению всех сотрудников нужно премировать и повысить в звании досрочно?
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28.05.2020 11:55 Відповісти
Единственно, называть д*р* залетевшую в 19 лет и не поумневшую до 24 лет девушкой - это откровенная ложь. Тьолка она т*пая, и не более того. Виктимная на 100% из 100%. Мент должен быть наказан не ее защиты ради, а ради самой идеи безусловной недопустимости пыток.
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27.05.2020 13:40 Відповісти
Ти якось дуже сексуально стурбований . Навідайся до психіатра якщо до перемкнутої свідомості не доходить що жертві 26 років . Відчувається брак жіночої ласки , тому і душить чорна злоба .
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27.05.2020 14:43 Відповісти
та йому баби не дають, ото воно ґзиця
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27.05.2020 14:46 Відповісти
Я не збочинець щоб мене турбували огидні ТП. Роком-двома раніше чи пізніше - це не має значення. В будь-якому разі вона завагітніла до самоутворення в ній розвинутої особистості і не передасть своїм дітям нічого гідного. Виплекає ватника або виборця Зєлєнського. Іншого не дано.
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27.05.2020 17:03 Відповісти
та вже вивчи арихметику, падонаґ!
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27.05.2020 14:45 Відповісти
Та нащо. Це занадто складно
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27.05.2020 17:05 Відповісти
Та напиши ещё,что он её ублажал.
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27.05.2020 17:35 Відповісти
Нащо це мені. Я не брешу. Звісно він цю ТП згвалтував бо думав що це йому обійдеться. Зараз його закриють до СІЗО і він там проведе пару років, а потім йому вліплять вирок та стягнення моральної шкоди штук 5-10 долярів. Отже, ТП без грошей не залишиться. Окрім цього, їй зараз будуть допомагати громадські організації, вилікують і влаштують її вилупка... Взагалі, це її зірка і стільки можливостей як зараз в неї протягом всього подальшого життя не буде.
Мораль: В ТП прутня і добровільно краще не сувати. Тим паче, примусово.
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27.05.2020 17:56 Відповісти
Млять,это дно.Хотя нет не дно,ДНИЩЕ.
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27.05.2020 13:37 Відповісти
подібні випадки це прояв системних явищ. І боротися із цим треба системною роботою, знищуючи основу - олігархат.
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27.05.2020 13:46 Відповісти
Геморой - це прояв системних явищ. І боротися із цим треба системною роботою, вирізаючи основу - гланди.
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27.05.2020 16:57 Відповісти
Начальство само создаёт такой коллектив.Никакой переаттестации,весь отдел уволить(пенс. стаж не учитывать),там зараза.
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27.05.2020 13:49 Відповісти
"дашь, когда я скажу, поняла"
------------------------
це таке пріглашенійє на добровольний секс???
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27.05.2020 14:20 Відповісти
насиловали неоднократно в четырех кабинетах
----------
то "нєоднократно" один той суліма не подужав би - йому там помагали "в чєтирьох кабінєтах"
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27.05.2020 14:22 Відповісти
Ну вот кого авакян и его шобла реформировали и воспитали!!! Это же там все отделение моральных уродов иначе бы ублюдки не могли себя так вольготно чувствовать! Здесь однозначная отставка министра! Без разговоров! Но похоже, что Зе-тряпка зассыт выгнать главу упырей! Поэтому мы ВСЕ УЖЕ имеем моральное право бороться с этими ублюдками любыми средствами! Это не люди! Это МУСОРА!!!
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27.05.2020 14:33 Відповісти
Это только то, что всплыло. А сколько таких случаев проходит незаметно.
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27.05.2020 14:34 Відповісти
Головний злочинець - начальник районного карного розшуку. Тепер уявіть собі, що у цьому райноні робиться з: а)карним; б)розшуком
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27.05.2020 15:09 Відповісти
интерестно, если бы такое случилось с кем-то из близких Зеленского? у него тоже не было бы претензий к Авакову и он бы его не уволил?
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27.05.2020 15:23 Відповісти
Подобный скот нужно отправлять не на ментовскую зону, а обычную. И пускай заменяют зэкам женщину. Это будет адекватное наказание для этих мразей !
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27.05.2020 15:54 Відповісти
Нащо ти стяг Британії вивісив, збоченцю кримінальний?
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27.05.2020 17:06 Відповісти
За такое надо не по-детски отрывать то, что между ног.
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27.05.2020 16:43 Відповісти
Звери, что тут ещё скажешь.
Впрочем, специфика нашей пенитенциарной системы их накажет похуже, чем закон . . .
Говоря проще, они себе приговор уже подписали, теперь будут выгребать. И чего (кого) ради было себе жизнь ломать ? Так что, мало того, что звери, так ещё и идиоты.
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27.05.2020 17:28 Відповісти
Лайно...
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27.05.2020 17:38 Відповісти
Дегенерати. Назбирай грошей, запроси дівчину до кафе, потім запроси додому. Гвалтують тільки дегенерати.
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27.05.2020 18:17 Відповісти
изнасилование - худшее из всех преступлений. если ты не можешь добиться женщины и знаешь, что сделав это насильственно, сядешь, но делаешь, то ты таких отбитых мразей нужно просто истреблять. судом, линчем, без разницы.
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28.05.2020 01:53 Відповісти
Я в шоці ., а що односельчани? де протести ?дають вид , що вони тут ні причому? Позор ...
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28.05.2020 02:15 Відповісти
Чи би вони таке робили коли б знали , що нач. Поліції їх не прикривае ?))
Начальника поліції принаймі звільнили???
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28.05.2020 02:17 Відповісти
Чи начальник поліції дозволяв таке робити своїм підлеглим, коли б не знав, що зверну його не покриють .., Ті зверну звільненні ??
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28.05.2020 02:19 Відповісти
Пройшло більше 24 год. ніхто не звільнений .., чи потрібний такий президент..
... о і протестів нема...))) цікаво)).
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28.05.2020 02:23 Відповісти
И такие уроды представляют власть ,зарплату получают за деньги налогоплательщиков . Пусть проводят постойные тесты на наркотики , сотрудники СБУ у полиции а те ,у тех . Но наверняка это не произойдет ...Пока менты не изнасилуют дочь . кого нибудь сверху..👆

.....
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28.05.2020 11:07 Відповісти
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