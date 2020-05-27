Зґвалтування в Кагарлицькій поліції було помстою за небажання перебувати у стосунках з одним з підозрюваних, - адвокат Мельниченко
Адвокат Євген Мельниченко розповів, що один із співробітників поліції Кагарлика, який підозрюється в побитті та зґвалтуванні дівчини, вчинив злочин нібито через те, що потерпіла не погодилася добровільно мати з ним стосунки.
Про це він розповів на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами правозахисника, в поліцію дівчину привіз "сусід на опелі", який заманив потерпілу до відділу нібито на допит щодо пограбувань в селі. 39-річного чоловіка досі не знайшли, він розлучений і сам батько трьох дітей.
"У відділі поліції потерпілу чекав п'яний (Микола Кузів. - Ред.) І Сергій (Сергій Сулима. - Ред.) -працівники поліції. Цей дядя Коля раніше домагався потерпілу і говорив їй "будеш давати, коли я скажу, поняла". Далі потерпілу почали бити та ґвалтувати. До 4 ранку із семи вечора. Вона плакала, просилась. Втрачала свідомість. А її били, душили, ґвалтували неодноразово у чотирьох кабінетах. При цьому поліцейські пили алкоголь, вживали наркотики та примушували пити потерпілу", - йдеться в повідомленні.
"Це була помста дяді Колі, що дівчина не пішла на те, щоб добровільно мати стосунки з ним. Ґвалтував підлеглий Сергій, а дядя Коля душив і бив ... У потерпілої дочка, 5 років, вона хвора на ДЦП ...", - додав Мельниченко.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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А вот насчет переаттестации всего отдела - это же дебильная советская практика. Зачем тратить время на переаттестацию людей не имеющих никакого отношения к ситуации?
Питання - хто із нас ватнік і ностальгує про радянський союз?
Просто потому что языковой вопрос не влияет на убеждения.
Можно быть двуязычным либералом как я, а можно на мове нести советский бред типа "всех уволить" как ты.
Шодо другого, не думав що Лука Матфей Марк і Моісей соуєцкіе люді.
П.С. "уволить всех" - это маркер советского дебила )))
І якщо вони "такі самі люди як і усі інші", то нехай, як і інші, ідуть працювати, бо толку з них, як з правоохорнців - нуль.
Вони такі самі люди як і усі інші, а отже - працюють так само як і усі інші. Так само як ти на своїй роботі не викриваєш правопорушень свого начальства.
Як бачиш, бути гомососом який скаржиться на бездіяльність усіх інших щоб не бачити своєї бездіяльності - це одне. А піти у поліцію, прийняти на себе відповідальність і працювати для того щоб змінити систему - це інше.
Послухай будь-ласка пісеньку гурту Пирятин під назвою "Життя іде". Вона ж про тебе.
Це маніпуляція. Мати чи не мати сталеві яйця для тих, хто працює не в силових структурах - це добре, але не обов'язково.
А ось боротися з правопорушеннями (і всередині мєнтури теж) - це є прямий службовий обов'язок мусорів. І для них дивитися на це крізь пальці є злочинною бездіяльністю.
А щодо різних пісеньок, то не треба мені давати порад. Я сам розберусь що і коли мені слухати.
Отак знову вишиватні довбо*оби обрали брехуна.
І ще, якщо ти сам мєнт, то так і скажи, бо надто за них тут філософію розводиш.
Кого он подобрал в подчинение( наверное это не первый случай,просто другие не заявляли,а это система,которую поддерживают уроды,иначе она не была бы системой
Вопрос второй и главный Кто,Как выбирал "таких " руководителей отделов? По своему образу и подобию? Значит ВСЕ такие же либо такие же уроды,либо вообще не обращают внимание на подбор кадров( главная из задач и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ руководителя высших звеньев,правда это всегда "забывается" при анализе. Если такое ******** творится то виновата "голова"- Аваков. Он НЕ организовал систему ПОДБОРА и КОНТРОЛЯ за ВСЕМИ( ибо система это может) подчинёнными,а у него все для этого есть) Если "дрыщи" из ПОЛИЦИИ так себя ведут то что говорить о "высших"чинах? Эти моменты(как в Княжичах,когда системно грабят "охраняемых") попадают на ружу и сигнализируют о системном загнивании. А оно идёт с головы. Там ********.
Увольнение всех с набором новых всех = увольняем всех профессионалов. При этом, в новом наборе процент мразей будет тот же. При этом, из-за желаний и способностей своих через пол года они пробьются в начальство. При этом, профессионалов не будет вообще.
Именно это случилось при расформировании милиции.
А вот на счет Авакова - ты совершенно прав. Он уничтожил систему подбора, создал мразям идеальные условия и давно заслужил замены. Однако, у него реальная власть с кучей компромата на зелебобиков, поэтому минимум 4 года его придется терпеть.
Мораль: В ТП прутня і добровільно краще не сувати. Тим паче, примусово.
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це таке пріглашенійє на добровольний секс???
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то "нєоднократно" один той суліма не подужав би - йому там помагали "в чєтирьох кабінєтах"
Впрочем, специфика нашей пенитенциарной системы их накажет похуже, чем закон . . .
Говоря проще, они себе приговор уже подписали, теперь будут выгребать. И чего (кого) ради было себе жизнь ломать ? Так что, мало того, что звери, так ещё и идиоты.
Начальника поліції принаймі звільнили???
... о і протестів нема...))) цікаво)).
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