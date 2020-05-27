Червоний Хрест направив понад 18 тонн будматеріалів на окупований Донбас, - Держприкордонслужба
Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив жителям тимчасово окупованого Донбасу 18 тонн будівельних матеріалів для відновлення інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
"Чотири вантажні автомобілі МКЧХ сьогодні пройшли через КПВВ "Новотроїцьке" за маршрутом Київ-Донецьк", - зазначили прикордонники.
Зазначається, що в період карантину оформлення гуманітарних вантажів на виїзд на окуповані території не припиняється.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
злой крот
показати весь коментар27.05.2020 12:14 Відповісти Мені подобається 6
Zemer
показати весь коментар27.05.2020 12:24 Відповісти Мені подобається 2
Михаил Сомов #454446
показати весь коментар27.05.2020 12:15 Відповісти Мені подобається 0
Senator S #201477
показати весь коментар27.05.2020 12:21 Відповісти Мені подобається 0
belge
показати весь коментар27.05.2020 12:21 Відповісти Мені подобається 2
Senator S #201477
показати весь коментар27.05.2020 12:25 Відповісти Мені подобається 0
Senator S #201477
показати весь коментар27.05.2020 12:29 Відповісти Мені подобається 0
Senator S #201477
показати весь коментар27.05.2020 12:32 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль