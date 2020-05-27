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Новини
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Червоний Хрест направив понад 18 тонн будматеріалів на окупований Донбас, - Держприкордонслужба

Червоний Хрест направив понад 18 тонн будматеріалів на окупований Донбас, - Держприкордонслужба

Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив жителям тимчасово окупованого Донбасу 18 тонн будівельних матеріалів для відновлення інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири вантажні автомобілі МКЧХ сьогодні пройшли через КПВВ "Новотроїцьке" за маршрутом Київ-Донецьк", - зазначили прикордонники.

Зазначається, що в період карантину оформлення гуманітарних вантажів на виїзд на окуповані території не припиняється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест направив понад 19 тонн гуманітарної допомоги в ОРДЛО, - Держприкордонслужба. ФОТО

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Держприкордонслужба (5917) Червоний Хрест (402) гуманітарна допомога (987)


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На будівлю бліндажів для росіянських окупантів.
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27.05.2020 12:14 Відповісти
Если среди стройматериалов испанский и итальянский кафель с напылением COVID 19, то для облицовки моргов вполне потянет
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27.05.2020 12:24 Відповісти
Самосвал песка?
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27.05.2020 12:15 Відповісти
Всесоюзную качигарку товаристча Сралина надо поддержать,потому что Джон Хьюз основатель ДАУНбасса был Британцем,а не подданым Крысиноой рюсскай ВАМПИРии немецких сЦарей из Династии Нацистов 1710 года....сцара сраного Петра
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27.05.2020 12:21 Відповісти
Правильно. Теперь давайте в Крым подгон. Он тоже оккупирован.
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27.05.2020 12:21 Відповісти
ДАУНетск,Юзовка,Сталин и Сралино...сколько названий в одном флаконе для стада баранов...
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27.05.2020 12:25 Відповісти
Доктор Борменталь,не читайте с утра Коммуняцких ГАЗЕТ...,Преображенский в одной фразе дал понять...БЫДЛО ПРОЛЕТАЙрят...вы НИКТО....
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27.05.2020 12:29 Відповісти
73 % ваши.... быдло
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27.05.2020 12:32 Відповісти
 
 