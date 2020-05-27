За добу в Києві три летальні випадки від COVID-19, зафіксовано 29 нових інфікованих, вилікувалися 44 особи, - Кличко

У Києві за добу померли три людини з діагнозом COVID-19, зафіксовано 29 нових випадків інфікування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 осіб. Четверо з них - медики. Упродовж минулої доби у столиці від коронавірусу померли три людини. Загалом за період пандемії - 64 летальні випадки. Сьогодні в Києві вже 2739 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер столиці.

Серед захворілих 12 жінок віком від 34 до 67 років і дев'ятирічна дівчинка. А також 14 чоловіків віком від 35 до 99 років і двоє хлопчиків - 10 і 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Крім того, за добу одужали 44 особи.

Зазначається, що вперше від початку пандемії за добу виписали більше людей, ніж захворіли. Загалом коронавірус перемогли 442 мешканці столиці.

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