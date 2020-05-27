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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві три летальні випадки від COVID-19, зафіксовано 29 нових інфікованих, вилікувалися 44 особи, - Кличко

За добу в Києві три летальні випадки від COVID-19, зафіксовано 29 нових інфікованих, вилікувалися 44 особи, - Кличко

У Києві за добу померли три людини з діагнозом COVID-19, зафіксовано 29 нових випадків інфікування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 осіб. Четверо з них - медики. Упродовж минулої доби у столиці від коронавірусу померли три людини. Загалом за період пандемії - 64 летальні випадки. Сьогодні в Києві вже 2739 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер столиці.

Серед захворілих 12 жінок віком від 34 до 67 років і дев'ятирічна дівчинка. А також 14 чоловіків віком від 35 до 99 років і двоє хлопчиків - 10 і 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Крім того, за добу одужали 44 особи.

Зазначається, що вперше від початку пандемії за добу виписали більше людей, ніж захворіли. Загалом коронавірус перемогли 442 мешканці столиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Великі черги в зоопарк Києва на вихідних були пов'язані з карантинними обмеженнями, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Київ (19400) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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тупой боксер
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27.05.2020 12:24 Відповісти
порохоботы заспамили правду - обычное дело, расспамил.
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27.05.2020 12:54 Відповісти
Туда, куда Соя метит фейкалом,
Метит Кличко потужным Ударом.



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27.05.2020 12:56 Відповісти
Україна ,здається,визначилась і рухається в сторону шведсько-британської моделі (з додатковим -бонусом-скороченням дирки у пенсійному фонді через скорочення пенсіонеріВ)...
За добу в Києві три летальні випадки від COVID-19, зафіксовано 29 нових інфікованих, вилікувалися 44 особи, - Кличко - Цензор.НЕТ 8133
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27.05.2020 13:09 Відповісти
60-70 смертей у день в принципі можна списати в Україні на "майже грип"... Зате економіка запрацює.. точніше її уламки....
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27.05.2020 13:14 Відповісти
 
 