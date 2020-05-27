На Закарпатті спалах коронавірусу в селі, люди відмовляються від тестів: вони налякані і не сприймають жодних аргументів, - РДА

Рішення про закриття на карантин села Липча у Хустському районі ухвалили два дні тому, вчора там повинні були встановити блокпост і протестувати населення з симптомами інфекції. Втім, блокпост не встановили, а люди відмовилися проходити тести.

Про це в.о. голови Хустської РДА Михайло Попович повідомив в коментарі УКРІНФОРМу, передає Цензор.НЕТ.

"Так, дійсно, у нас є рішення районної комісії ТЕБ та НС про посилення карантинного режиму в селі Липча через спалах коронавірусної інфекції. Втім, учора не вдалося встановити блокпост, також не протестували населення — люди відмовилися від тестування, вони налякані і не сприймають жодних аргументів. У селі є десяток людей із вираженою симптоматикою коронавірусу, сьогодні, за моєю інформацією, є ще три звернення до медиків від нових людей, які також мають симптоми коронавірусної хвороби. Тому сьогодні в село направлена ще одна бригада медиків, які намагатимуться протестувати населення", - зазначив Попович.

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Він також наголосив, що районна влада прийняла рішення, і блокпост у селі буде.

"Він потрібен для обмеження руху в межах села та запобіганню поширенню інфекції", - сказав Попович.