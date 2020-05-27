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Новини Коронавірус і карантин
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На Закарпатті спалах коронавірусу в селі, люди відмовляються від тестів: вони налякані і не сприймають жодних аргументів, - РДА

На Закарпатті спалах коронавірусу в селі, люди відмовляються від тестів: вони налякані і не сприймають жодних аргументів, - РДА

Рішення про закриття на карантин села Липча у Хустському районі ухвалили два дні тому, вчора там повинні були встановити блокпост і протестувати населення з симптомами інфекції. Втім, блокпост не встановили, а люди відмовилися проходити тести.

Про це в.о. голови Хустської РДА Михайло Попович повідомив в коментарі УКРІНФОРМу, передає Цензор.НЕТ.

"Так, дійсно, у нас є рішення районної комісії ТЕБ та НС про посилення карантинного режиму в селі Липча через спалах коронавірусної інфекції. Втім, учора не вдалося встановити блокпост, також не протестували населення — люди відмовилися від тестування, вони налякані і не сприймають жодних аргументів. У селі є десяток людей із вираженою симптоматикою коронавірусу, сьогодні, за моєю інформацією, є ще три звернення до медиків від нових людей, які також мають симптоми коронавірусної хвороби. Тому сьогодні в село направлена ще одна бригада медиків, які намагатимуться протестувати населення", - зазначив Попович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі села Ворочово на Закарпатті, де стався спалах коронавірусу, не хочуть дотримуватися карантину, - глава ОТГ

Він також наголосив, що районна влада прийняла рішення, і блокпост у селі буде.

"Він потрібен для обмеження руху в межах села та запобіганню поширенню інфекції", - сказав Попович.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Закарпатська область (2041)


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Топ коментарі
+8
Десант кацапських троллів-нульовок, що крізь розповідають про те, що українцям не варто дотримуватись карантину. Ви у одній зв'язці з РПЦ проти України працюєте.
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27.05.2020 13:07
+7
"люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов"

Целое село дремучих последователей теории заговора "имени Билли Гейтса", "жидомасонов", "нету никакого вируса", "дурантин" и тд.
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27.05.2020 12:55
+6
Если бы не придурки, не соблюдающие карантин, он бы УЖЕ закончился, пролившись всего 1 месяц!
Демонстративно нарушая карантин - вы тем самым не экономику спасаете, а наоборот - продлеваете этот самый карантин.
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27.05.2020 13:20
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А как дремучие люди должны реагировать, если им рассказывают "самую правдивую информацию", что врачи в больницах и поликлиниках заражают...
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27.05.2020 12:44 Відповісти
А разве не заражают ?
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27.05.2020 17:56 Відповісти
Порошенко без деклараций ввёз шприцы, под картинами, с начинкой короновирусом и раздал врачам.
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27.05.2020 17:59 Відповісти
Нету вируса, то они прикидываются, чтобы на работу не ходить.
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27.05.2020 12:45 Відповісти
Пам'ятаю минулого літа, в Ню-Йорку, в Брукліні об'явили надзвичайну ситуацію із прививками від вітрянки-певна громада (вгадайте яка?) тупо відмовлялась робити прививки дітям.
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27.05.2020 12:49 Відповісти
Так, посилайте лікарів з їхніми тестами та купуйте потім за свої гроші!
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27.05.2020 12:57 Відповісти
"люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов"

Целое село дремучих последователей теории заговора "имени Билли Гейтса", "жидомасонов", "нету никакого вируса", "дурантин" и тд.
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27.05.2020 12:55 Відповісти
правильно роблять, якщо немаэ ніяких симптомів, тести ніякі не треба робити.
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27.05.2020 12:59 Відповісти
Британське видання Sun в своїй публікації від 22.05.2020 цитує висновок дослідження JP Morgan:

"Карантини (локдауни) не вплинули на коронавірус, але знищили засоби до існування мільйонів по всьому світу"

https://www.thesun.co.uk/news/11687699/lockdowns-difference-coronavirus-destroyed-livelihoods-jp-morgan/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=sharebarweb

За другим посиланням датована ще 28 квітня 2020 стаття американського Washington Times:

"COVID-19 виявився величезним шахрайством ЗМІ"

https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/covid-19-turning-out-to-be-huge-hoax-perpetrated-b/?fbclid=IwAR0ju2LjrDymwEltX92Xl5DjXO-QGMWhuFDr19qfjFN90S8bFeR7A8HAKgs

Це я до того, що навіть в мейснтрімних ЗМІ деколи проскакують правда і здоровий глузд.

Тільки дуже рідко.

І моментально ********* в потоці панічного божевілля.
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27.05.2020 13:01 Відповісти
Британське видання Guardian 13.05.20 видало гідний матеріал

"Як Біг-Тех планує заробити на пандемії".

https://www.theguardian.com/news/2020/may/13/naomi-klein-how-big-tech-plans-to-profit-from-coronavirus-pandemic?fbclid=IwAR2Hfqc53RruFzVk06tQ3RnzMJMzcslCHlmwZLyql04u9BQaOSpcUemCCo8

На початку статті наводяться конкретні вже анонсовані губернатором штату Нью-Йорк "жирні" в плані потенційних прибутків проекти з Гуглом та фондом подружжя Гейтсів.

Далі виказуються дуже слушні думки щодо серйозних небезпек, які має поспішно нав'язуваний світові перехід до масового "безконтактного майбутнього".

Дистанційне навчання, лікування, тренування, адміністрування та судовий розгляд мають не тільки переваги.

Переклав кілька абзаців:

"Це майбутнє, яке ніби то підтримуватиметься "штучним інтелектом", але насправді його триматимуть десятки мільйонів анонімних робітників на складах, центрах обробки даних, модератори вмісту в електронних колах, літієвих шахтах, промислових фермах, м'ясо- переробних заводах та в'язницях, де вони залишаються незахищеними від хвороб та гіпер-експлуатації.

Це майбутнє, в якому кожен наш крок, кожне наше слово, наші відносини відстежуються та піддаються обробці даних завдяки безпрецедентній співпраці між урядом та технічними гігантами.

Якщо все це звучить знайомо, це тому, що до Ковіду, це майбутнє, що керується додатками, нам вже продавали у ім'я зручності та персоналізації.

Але у багатьох із нас були застереження.

Щодо безпеки, якості та нерівності трансляцій та онлайн-класів.
Щодо машин без водіїв, які косять пішоходів і безпілотників, що розбивають пакунки (та людей).
Щодо відстеження місцеположення та безготівкову комерцію, які знищують нашу конфіденційність та закріплюють расову та гендерну дискримінацію.
Щодо недобросовісних платформ соціальних медіа, які отруюють нашу інформаційну екологію та психічне здоров'я наших дітей.
Щодо «розумних міст», наповнених сенсорами,які витісняють місцеву владу.
Щодо хороших робочих місць, які ці технології знищили та поганих робочих місць, які вони масово створили.

І найбільше у нас були занепокоєнь з приводу загрози ​​демократії від концентрації багатства та влади кількома технологічними компаніями, які є майстрами зречення - ухиляючись від усієї відповідальності за уламки, залишені в полях їх сьогоднішнього панування: ЗМІ, роздрібна торгівля чи транспорт .

Це було давнє минуле, також відоме як лютий (цього року - Перекал).

Сьогодні велику кількість цих обґрунтованих застережень змила припливна хвиля паніки, і ця перегріта антиутопія переживає терміновий ребрендинг.

Зараз, на тлі загрози ​​масової смертності, вона продається нам з сумнівною обіцянкою, що ці технології - єдиний можливий шлях до захисту нашої життя від пандемій, єдиний ключ до збереження себе та наших близьких."
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27.05.2020 13:04 Відповісти
Десант кацапських троллів-нульовок, що крізь розповідають про те, що українцям не варто дотримуватись карантину. Ви у одній зв'язці з РПЦ проти України працюєте.
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27.05.2020 13:07 Відповісти
карантин и убийство экономики защищают только конченые на всю голову дегенераты и параноики. Ваша цель ослабить Украину и ее экономику. Экономически слабая страна с мильйонами безработных будет приречена припинити супротив політиці ексансії росії. економічно бідне населення, соціальні бунти призведуть до того, що розчарований народ приведе до влади проросійські партії. Хоча незалежності України й так немає. Україна це поле боротьби проросійськихсил і проамереканських. Незалежної влади в Україні немає, влада призначає прокурорів по вказівці дджо байденів, влада приймаєзакони по вказівкам МВФ.
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27.05.2020 13:13 Відповісти
Если бы не придурки, не соблюдающие карантин, он бы УЖЕ закончился, пролившись всего 1 месяц!
Демонстративно нарушая карантин - вы тем самым не экономику спасаете, а наоборот - продлеваете этот самый карантин.
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27.05.2020 13:20 Відповісти
дегенерат? ты с головой не дружишь я тебе отвечаю. пока есть тесты этот вирус будут находить в стариков с купой болячек которые подхватят любуюзаразу со своим ослабленым имунитетом, и никакие карантины их не спасут. смертность это естественный процес который ты карантинами не остановишь. Когда в Украине за два месяца декабрь-январь умерло от пневмоний 1500 человек, никто не убивал робочие места. ты запуганый СМИ коронапсихозник с отсутствием адекватного мышления
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27.05.2020 13:25 Відповісти
Точно...это тесты виноваты в распространении вируса...и после этого тезиса ты еще кого-то дегенератом называешь? Да ты же имбецил!
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27.05.2020 15:47 Відповісти
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [27.05.20 11:01]
🇺🇸Опрос, проведенный (https://naked-science.ru/article/media/vaktsina-ot-covid-19-i-chipirovanie) несколько дней назад Yahoo News и YouGov, показал, что огромное число американцев верит в конспирологическую теорию о вакцинации против коронавируса. Согласно ей, прививка от COVID-19 - часть хитрого плана основателя Microsoft Билла Гейтса, который хочет контролировать перемещения и действия миллиардов людей.
Предполагается, что вместе с вакциной в организм человека будут вживлять некий чип, «электронную метку». В различных версиях теорий заговора функции этого чипа сильно различаются: от отслеживания местоположения до индуцирования опухолей с целью убийства неугодных. В целом в зловещие планы Гейтса верят почти треть американцев (28%).
Интересно, что вера в подобные теории в США четко коррелирует с политическими пристрастиями граждан. Конспирологическую версию о вакцине с чипами разделяют 44% республиканцев и лишь 19% демократов. Напомним, нынешний президент США Дональд Трамп баллотировался на должность как раз от Республиканской партии.
Такая тенденция взаимосвязи политических пристрастий со взглядами на конспирологические теории опасна для общества. Вместо того чтобы разбираться в технических и научных аспектах вопроса, люди принимают точку зрения, которую озвучивают те, с кем эти самые люди солидарны в политике.
Опрос также демонстрирует, что эффект «выбора собственной реальности» искажает восприятие практически любой информации, касающейся пандемии COVID-19, - от вакцинации до числа погибших. Подавляющее большинство населения либо «очень» (56 процентов опрошенных), либо «несколько» (30 процентов) обеспокоено «ложной или вводящей в заблуждение информацией о коронавирусе». Кстати, в этих пунктах опроса большинство демократов и республиканцев между собой согласны.
А вот мнение об источниках дезинформации у приверженцев разных партий заметно различается. По мнению демократов, искаженную или заведомо ложную информацию о вирусе чаще всего распространяет Администрация президента США. Республиканцы же больше обвиняют в распространении ложных данных СМИ.
Обилие разнородных данных о ходе пандемии, свойствах вируса и возможностях вакцин приводит к тому, что многие жители Штатов откажутся от вакцинации. Лишь 50% опрошенных уверенно ответили, что готовы на прививку от COVID-19; этот показатель снизился на пять процентов по сравнению с предыдущим опросом, проведенным Yahoo News и YouGov в начале мая. А вот число людей, которые явно не намерены прививаться, наоборот, увеличилось с 19 до 23%.


ЗАкон розповсюдження ідіотів на одиницю земної поверхні говорить,що цей відсоток сталий не залежить від національності,кольору шкіри,статі і рівня освіти ....



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27.05.2020 14:02 Відповісти
та там все просто з вакцинацією... піднімуть вартість медстрахівки невакцинованим і побіжуть всі з підстрибом на вакцинацію..
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27.05.2020 14:42 Відповісти
верят зеленой власти 300%
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27.05.2020 13:00 Відповісти
Красивое село, место красивое там, ну станет меньше жителей, что поделаешь!!
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27.05.2020 13:01 Відповісти
даю гарантию ничего там не случиться и никакого апокалипсиса там не будет. Такие дебилы как ты откуда берутся?
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27.05.2020 13:02 Відповісти
Во первых не тычь, салага!! А во вторых, я знаком лично со многими людьми которые на больничной койке перенесли эту болезнь и радости у них нет ни какой, некоторых вытащили из лап смерти, благодаря рабочим связям в депутатском корпусе!!
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27.05.2020 13:06 Відповісти
"проблема кола спілкування"...

Аналогічно з епідемією Ковіду:
Те ,що ви,"Ваша родина,всі знайомі,вся вулиця,квартал і весь Львів голосував з Петра -не означає,що десь інде голосували так само"..
Доказ теореми -переміг то Зеленський .
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27.05.2020 13:27 Відповісти
"проблема кола спілкування". - вірно.
А львів виявився правий...
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27.05.2020 14:00 Відповісти
правий у чому? що постійно ставить на програвших?
До виборів було відомо,що Порошенко програє у Другому турі не лише Коміку,а й натуральному віслюку при антирейтингу 49 відсотків..

зараз,до речі,цей анттирейтинг,що здавалось неможливим,зріс до 57 відсотків..
МАКСИМАЛЬНА НЕДОВІРА В ІСТОРІЇ України..
Такого не було ні в Юлєчки,ні в Сімонєнка,ні в Ющенка..(хоч рейтинг у ющенка був і 3 відсотки..)
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27.05.2020 14:05 Відповісти
На чому реальному базується цей антирейтинг?
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27.05.2020 18:08 Відповісти
Кому нафиг интересны твои "гарантии", тролль пригожинский?
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27.05.2020 13:08 Відповісти
Да и хрен с ними, не хотят бесплатно тестироваться - надо их не лечить. Пусть повымирают, дебилы.
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27.05.2020 13:07 Відповісти
от чего лечить? если нет симптомов. какое нафиг лечения? вы что вообще больные на головУ ?
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27.05.2020 13:08 Відповісти
читай статью - там куча людей уже с симптомами. Вот их и не лечить.
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27.05.2020 13:16 Відповісти
С каких это пор "Десять явно выраженных симптомов плюс три новых обращения", означает "нет симптомов"? Может свою голову проверите, хотя бы на наличие логики?
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27.05.2020 13:18 Відповісти
що таке "кризовий менеджмент"..
Пояснюю.

Є РІШЕННЯ НА ВСІ СИТУАЦІЇ\

у даному випадку бачу "відмову від тестування",як анкета,що роздається населенню,у якому окремим пунктом прописується "відмова від госпіталізації при будь -якому стані пацієнта".І дані на цих "відмовників" мають бути у всіх станціях швидкої допомоги для того,щоб дарма не палили бензин...
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27.05.2020 13:21 Відповісти
Скажите им что перекроете контрабанду на Румынию, и они тут же согласятся на тесты и карантин.
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27.05.2020 13:12 Відповісти
Принудительное помещение в инфекционку на две недели минимум и там уже тестирование.

Зачем их спрашивать хотят ли они..
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27.05.2020 13:13 Відповісти
за законом треба оголосити стан Епідемії на певній території..
Влада на це не має бабла..

тому "впрошують"... (
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27.05.2020 13:16 Відповісти
это вообще дебилизм. такое принудительство это настоящий фашизм. Неточные тэсты и безсимптомность вируса в 80-90% не дают никаких підстав для чогось примусово. ви говорите, як тупа неадеватна людина, яку примусово потрібно відправити в дурку)
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27.05.2020 13:19 Відповісти
Оооо, "фашизм"...кацапский тролль спалился - любимая кацапская тема про "фашизм".
Судя по вашему десанту нулевок - поставлена задача сделать так, чтобы в Украине эпидемиологическая ситуация была не лучше, чем у вас в кацапстане.
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27.05.2020 13:22 Відповісти
примус під час Епідемії логічний..

Це не фашизм,

Хоч логічно ,що ймовірно інфікованих у деяких країнах при спробі втечі розстрілюють..
Це теж логічно -бо заразити може багатьох..
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27.05.2020 13:23 Відповісти
ВІдсутність карантину, як такого з 1 травня, коли люди вже масово виходили на вулиці, демонструє відсутність будь-якого збільшення хвороби! тобто наявність карантину була не виправданим вбиством тисяч-мільйонів робочих місць.
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27.05.2020 13:56 Відповісти
РОЗСТРІЛЮВАТИ ТРЕБА ТАКИХ
ДЕГЕНЕРАТІВ ЯК ТИ. Одеса. Пляж. Люди без масок, без паніки і всі здорові! https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3077792142266278 ВІДЕО ГЕТЬ КОРОНАПСИХОЗ, ПОСИЛАЙТЕ СЕКТУ МАСОЧНИКІВ ПОДАЛІ ВІД АДЕКВАТНИХ ЛЮДЕЙ!
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27.05.2020 14:11 Відповісти
Апропо.. щоб закінчити агітацію ольгінських проти карантину ПОВІДОМЛЯЮ -Україна переходить на "шведсько-британську " модель.. з подальшим карантином..
навіть цифру -збиратись не більше 50-ти взяли у шведів.(на прохання ФФУ)

Це дасться взнаки,що довший час в Україні буде "плато".. -60-70 в середньому в день на протязі пів року як мінімум.

І немає на те ради.. (
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27.05.2020 13:32 Відповісти
Не хотят так не хотят.Закрыть село на 2 месяца,делов-то.
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27.05.2020 13:33 Відповісти
до речі,в Китаї на початках Уханю навколишні провінції виставили блокпости.. З ІНСТИНКТУ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ..
І навіть позасипали дороги..
У Карпатах складніше.. там немає в принципі "китайських доріг".. "периметр тримати" важко...

тому повертаюсь до свого"кризхового" рішення :

"Відмова від тестування",що роздається населенню,у якому окремим пунктом прописується "відмова від госпіталізації при будь -якому стані пацієнта.І Це буде гуманно відносно інших,НЕДОВБО..оБІВ.
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27.05.2020 13:55 Відповісти
Відмова від госпіталізації при відсутності контролю за пересуванням відмовників - вилльється у катастрофу...
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27.05.2020 15:52 Відповісти
Деревня дураков.
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27.05.2020 13:35 Відповісти
Фальшиве тестування та фальшива пандемія.
https://www.youtube.com/watch?v=ERcYWfI-FA8
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27.05.2020 15:26 Відповісти
Рептилоіди, жидомасони, всесвітній заговор....ви ще не вірите у цю маячню - тоді ми йдемо до вас!
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27.05.2020 15:54 Відповісти
 
 