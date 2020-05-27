Закон про мову потрібно міняти, у "Слузі народу" немає єдиної позиції з цього питання, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що закон про мову потрібно міняти, але в "Слузі народу" немає єдиної позиції з цього питання.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

Спікер парламенту зазначив, що проблеми з мовним законом, зокрема в питанні квот на телебаченні та радіо, є, і вони досі не врегульовані. Він підкреслив, що в Україні багато людей говорять різними мовами, і мають бути враховані інтереси всіх.

На питання про те, чи вважає він, що закон про мову має бути змінений, Разумков відповів ствердно. Водночас він уточнив, що в порядку денному найближчих тижнів роботи парламенту законопроєктів з цього питання немає.

"Фракція в цьому випадку доволі різноманітна. Від надто радикально налаштованих на захист української мови депутатів до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію. Ви це самі бачите. Але більша частина, мені так здається, буде дотримуватися саме центристської позиції, і в цьому питанні так само", - розповів Разумков.

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