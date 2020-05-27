Закон про мову потрібно міняти, у "Слузі народу" немає єдиної позиції з цього питання, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що закон про мову потрібно міняти, але в "Слузі народу" немає єдиної позиції з цього питання.
Про це Разумков розповів в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.
Спікер парламенту зазначив, що проблеми з мовним законом, зокрема в питанні квот на телебаченні та радіо, є, і вони досі не врегульовані. Він підкреслив, що в Україні багато людей говорять різними мовами, і мають бути враховані інтереси всіх.
На питання про те, чи вважає він, що закон про мову має бути змінений, Разумков відповів ствердно. Водночас він уточнив, що в порядку денному найближчих тижнів роботи парламенту законопроєктів з цього питання немає.
"Фракція в цьому випадку доволі різноманітна. Від надто радикально налаштованих на захист української мови депутатів до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію. Ви це самі бачите. Але більша частина, мені так здається, буде дотримуватися саме центристської позиції, і в цьому питанні так само", - розповів Разумков.
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Отака ви худоба примітивна.
Вас не влаштовували =Армія. Мова. Віра.= ?
Тому ви - вороги і зрадники України та запроданці.
Це ви і ніхто інший привели до абсолютної влади цю україноненависницьку погань і бидло, точно таке, як ви самі, вони - ваше відображення.
Ви - гірші за москалів, ті не приховують, що хочуть знищити Україну і українців.
А така огидна і підла мерзота, як ви, ще й прикривається вереском про "патріотизм".
Наволоч. Я хочу, щоб ви сповна заплатили за свою продажність і тупість.
Хто не хоче її вчити і вищить про =насильственную украинизацию= - хай забирається.
Не хоче очистити від себе українську землю - то нехай закриється: таке не повинне мати український паспорт та право голосу.
Нет, татары завоевали Крым тогда же, когда и Киев - в сер 13 века.
Отже, якщо перекласти на зрозумілу мову сентенції Разумкова, який, поза всяким сумнівом, від надміру українського патріотизму не страждає, то стає зрозумілою їх прихована суть - вже будуються плани задушити українську мову, на самому початку її кволого ренесансу.
Міріади тролів в соціальних мережах, за гроші вкрадені в українського народу і на фінансовому забезпеченні з боку іноземних спецслужб, круглодобово проводять підривну діяльність, спрямовану на повну ліквідацію української ментальності. Методи фантастичної брехні і напівбрехні формують пропагандистські технології,при допомозі яких масово задурманюють нещасний український нарід.
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https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1265711735895461888 1 ч
Зашёл с козырей, однако! Видать, у Слуг Норота дело совсем уж труба, раз пришлось разжечь вековой мовно-ізэговой срачельник.
https://twitter.com/springuaa
Стадион обещаний.
@springuaa
·https://twitter.com/springuaa/status/1265682538007273472 3 ч
Когда хочешь закинуть спичку раздора в общество , всегда меняй законы про мову, так происходило перед оккупацией и перед многими революциями , проверенная тема, не важно что воры грабят страну, закидывай в бочку с порохом мовный вопрос.
8 ч.
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Слуги Зеленського почали один за одним розповідати, що "треба міняти" закон про мову. А мовні квоти на радіо й телебаченні, які нормальні люди сприймають як успішний інструмент підтримки національної культури і захисту мови, для зеленої вати є "проблемою" (!)
Міняти треба не закон про мову, а зелену вату, яка знущається з України.
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https://www.facebook.com/taras.shamayda?__cft__[0]=AZXEZAXvtmVhAXsWaI5s9L_u4bTud50qya3BOOAOG4g_FM9mqvK7whvY3mhfbnQNhPTLs7xyJQuQtZMIyPRBY8d2LhxHRDdWD-AsqAZnT3hkfCG0gWat7kpfu91AQ7ciQIU&__tn__=-]K-R Taras Shamayda
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
Піднімає мовне питання той... для кого держава це місце заробітку , а бо пусте місце , або бажання її знищити
Хватит рюсскочелюстным давиться своей москальской мовой. Пора их учить нормальному языку.
А своїм москальським царькам передай, що їхні потуги абсолютно марні.
Запрет и сужение украинского же языка приведет к тому же но в других областях Украины... ОНО НАДО, ДЕГЕНЕРАТЫ ЗЕЛЕНЫЕ?
зеленый сброд нах с пляжа!!!! даешь досрочные!!!!!
Тому, в цей час, в цих умовах, треба це брати до уваги. Треба більше розмовляти українською, вивчати українську мову і культуру. Ніякого утиску: хочете спілкуватися російською, угорською, польською, англійською - будь ласка.
Закон міняти не треба.
Зеленський, Єрмак, Розумков та інші, на моє переконання, підтвержене фактами, прийшли, щоб втілити інтереси олігрхата та московії.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що "будь-який політик, особливо в умовах війни і непростої ситуації в державі, повинен думати не про те, як позитивно чи негативно будуть сприйняті його слова щодо мови, а розуміти - об'єднає це українське суспільство чи ні"
Може виникнути питання - а навіщо тоді сам Разумков роз'єднує суспільство? Адже мовний закон проголосований, підписаний президентом, ніяких протестів у суспільстві це не викликало. А ось скасування закону або його окремих положень неминуче призведе до політичних потрясінь, дуже болючих для влади, бо ж стане черговою демонстрацією її антиукраїнської спрямованості. Але при цьому навіть неясно, за визнанням самого спікера, чи є в Раді голоси для таких змін, бо ж члени різношерстої фракції "Слуга народу" традиційно дотримуються полярно протилежних позицій з принципових питань. І Разумков, якщо судити з його висловлювань, прекрасно це розуміє. Навіщо ж тоді каже?
А тому, що ніякого стосунку до мови його висловлювання взагалі не мають. Разумков, як і багато українських політиків до нього, просто експлуатує тему мови для власного політичного позиціонування.
Він поспішає стати самостійним політиком, розуміє, що для цього йому може елементарно не вистачити часу. Разумков став спікером парламенту не завдяки якійсь серйозній політичній кар'єрі. Просто так вирішили у оточенні Зеленського, на місці Разумкова міг би виявитися в буквальному сенсі хто завгодно. Але тільки він був "балакаючою головою" передвиборної кампанії - згадайте, що ми взагалі не знали, хто поруч із Зеленським. І саме він повинен був стати "балакаючою головою" кастрованого українського парламентаризму.
А Разумков, звичайно, не хоче бути "балакаючою головою". Він відчуває у собі потенціал. І прекрасно розуміє, що для українського патріотичного табору він, діяч молодіжної організації Партії Регіонів, котрий розмовляв російською мовою всю кампанію Зеленського, завжди буде чужинцем. Разумков може розраховувати тільки на голоси тих, хто сьогодні підтримує проекти Медведчука і Вілкула. Ну і ще на тих виборців Зеленського, хто схиляється до "русского мира", але розчарувався у старих політиках і звично нишпорить у пошуках "нових облич". І, звичайно, вже сьогодні цей виборець розчаровується у Зеленському, не здатному проявити належну повагу до головному кумира такого виборця товариша Путіна і врятувати Україну від "націоналістів" і їхньої сільської говірки. І тут перед цим виборцем з'являється Разумков. Із правильним прізвищем, із правильною біографією, із правильною мовою.
Звичайно, ніхто не гарантує Разумкову успіху - навіть якщо він знайде правильних спонсорів або вони його знайдуть. Спікеру не вистачає того, що робить політика політиком - публічності, він виглядає нудним чиновником і ця проблема ріднить його з Бойком і Медведчуком. Але в Україні дуже часто обставини складаються так, що той, у кого немає шансів у публічній політиці, виграє в політиці кулуарній.
Адже в разі відставки Зеленського саме Разумков - якщо, звичайно, на той час не переоберуть спікера - стане наступним, нехай і тимчасовим, головою держави.
Віталій Портников: https://espreso.tv/article/2020/05/28/vitaliy_portnykov_razumkova_khvylyuye_ne_mova_a_vlada
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!