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Закон про мову потрібно міняти, у "Слузі народу" немає єдиної позиції з цього питання, - Разумков

Закон про мову потрібно міняти, у

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що закон про мову потрібно міняти, але в "Слузі народу" немає єдиної позиції з цього питання.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

Спікер парламенту зазначив, що проблеми з мовним законом, зокрема в питанні квот на телебаченні та радіо, є, і вони досі не врегульовані. Він підкреслив, що в Україні багато людей говорять різними мовами, і мають бути враховані інтереси всіх.

На питання про те, чи вважає він, що закон про мову має бути змінений, Разумков відповів ствердно. Водночас він уточнив, що в порядку денному найближчих тижнів роботи парламенту законопроєктів з цього питання немає.

"Фракція в цьому випадку доволі різноманітна. Від надто радикально налаштованих на захист української мови депутатів до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію. Ви це самі бачите. Але більша частина, мені так здається, буде дотримуватися саме центристської позиції, і в цьому питанні так само", - розповів Разумков.

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Автор: 

ВР (14940) мова (738) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+133
От, гниди!
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27.05.2020 12:43
+104
Закон про мову потрібно міняти, у "Слузі народу" немає єдиної позиції з цього питання, - Разумков - Цензор.НЕТ 1831
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27.05.2020 12:57
+103
Язык і заборояйте. в нас В Україні МОВА!
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27.05.2020 12:44
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Более всего интересна позиция 50% избирателей Львовской области. В апреле 2019-го вы за вот это голосовали?
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27.05.2020 20:17 Відповісти
Ну якщо брати до уваги що по опитуванням лише 30 відсотків українців спілкуются виключно українською мовою, то це має сенц.
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27.05.2020 20:18 Відповісти
Зебіл сповна показав свою "грамотність".
Отака ви худоба примітивна.
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27.05.2020 20:22 Відповісти
Не бреши. По опитуванням на сьогодні 64% в Україні спілкуються виключно українською . Ще 8 % вдома російською ,на роботі - українською. 32 % виключного спілкування ..- показник був до 2014 року.
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27.05.2020 20:42 Відповісти
воно буде брехати все одно.
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27.05.2020 22:16 Відповісти
Ти тупе? набери в гугл, скільки українців розмовляє українською мовою,
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28.05.2020 11:54 Відповісти
Ні ,тупе ти, як що не пертаєш що для юридичних питань що Google що Wikipedia не є джерелом достовірних фактів. А тільки репрезентативне опитування. Так хочеться щоб менше спілкувалися державною? Не подобається що багато - за гнидники " гандрей - тримай *** бодрей " - та на*** в кацапію.
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28.05.2020 13:41 Відповісти
Ты откуда эти данные высосала из пальца или из кремлёвского хера?
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27.05.2020 21:08 Відповісти
Нагадую 73%-й біомасі і 2%-м "борцям" зі здоровим глуздом та 38% "чистоплюїв":
Вас не влаштовували =Армія. Мова. Віра.= ?
Тому ви - вороги і зрадники України та запроданці.

Це ви і ніхто інший привели до абсолютної влади цю україноненависницьку погань і бидло, точно таке, як ви самі, вони - ваше відображення.

Ви - гірші за москалів, ті не приховують, що хочуть знищити Україну і українців.
А така огидна і підла мерзота, як ви, ще й прикривається вереском про "патріотизм".
Наволоч. Я хочу, щоб ви сповна заплатили за свою продажність і тупість.
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27.05.2020 20:20 Відповісти
Тебя нужно менять ! Если ты рассуждаешь как говорить УКРАИНЦАМ !
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27.05.2020 20:31 Відповісти
Закон про мову треба виконуквати а не міняти , понад триста років українська мова переслідувалась і забороняілась дивує все це, немає проблем ,чому не париймаются антиолігархічні закони ,як про:демонополізацію,деофшоризацію,,деолігархизацію,відомо що в офшори виведено за різними даними від 150-170 мільярдів доларів,слуги ви вже забули? ви догоджаєте українофобам під час російської агресії,якого народу ви слуги?
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27.05.2020 20:36 Відповісти
Україна - це земля українців (кримські татари та караїми є корінними народами теж, на території Криму). Мова українців - українська.
Хто не хоче її вчити і вищить про =насильственную украинизацию= - хай забирається.
Не хоче очистити від себе українську землю - то нехай закриється: таке не повинне мати український паспорт та право голосу.
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27.05.2020 20:44 Відповісти
(кримські татари та караїми є корінними народами теж, на території Криму)
Нет, татары завоевали Крым тогда же, когда и Киев - в сер 13 века.
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27.05.2020 21:54 Відповісти
не закон нужно менять, а страну Розумкову нужно менять! Пусть валит в РФ!!!
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27.05.2020 20:47 Відповісти
Всім "слугам народу", бажаючим змінювати мовний закон, треба взяти в руки Конституцію України і уважно прочитати - там чітко все сказано і так бажані для "мы не понимаем вашей мовы" зміни будуть порушувати Конституцію! Вже всі проблеми в Україні вирішили, економіку підняли на небувалий рівень, вже європейці до нас ломляться на заробітки, от тільки з мовою розібраться - а це означає тільки одне: не вивчати і не розмовляти українською мовою! Гівнюки!
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27.05.2020 21:01 Відповісти
Зеорда, Не грайтеся з мовою. Скільки століть можна знущатись з мови української, забороняти друкувати книжки, говорити, в школах викладати, висміювати, вбивати..... . Московська репресійна машина не раз намагалася знищити Україну і її народ. Розпочинала знищення з культури та мови . Зараз знову малороси розпочали нищення Держави України з мови. Боротьба триває! Пасивність - це прикмета раба, тому домагаємося Перемоги разом!
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27.05.2020 21:02 Відповісти
Боротьба за українську мову в Україні триває вже три десятиліття і вона чимось схожа на боротьбу за мир, яку вів СССР напередодні свого краху. Коли "вірменське радіо", в ті часи, запитували чи буде третя світова війна, то воно відповідало, що війни такої не буде, але боротьба за мир буде такою запеклою, що каменя на камені не залишиться.
Отже, якщо перекласти на зрозумілу мову сентенції Разумкова, який, поза всяким сумнівом, від надміру українського патріотизму не страждає, то стає зрозумілою їх прихована суть - вже будуються плани задушити українську мову, на самому початку її кволого ренесансу.
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27.05.2020 21:11 Відповісти
На превеликий жаль Цензор.нет, разом з паном Бутусовим теж в одній компанії з цими "реформаторами" мовних законів! Упана Бутусова знань української мови достатньо тільки на один абзац тексту, а далі збивається на "могучий язык", українською мовою "Нимфа кисти не дает!"
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27.05.2020 21:11 Відповісти
Вже давно зрозумло, що зелені роблять все заради укріплення своєї влади. Їм не болить трагічна доля української мови, не болить насильницька русіфікації України на протязі сторічь, в результаті чого російська майже панує. Вони цинічно посилаються на демократію, аби зібрати більше голосів, і продовжують тим самим знищувати українську мову. Демократія - це добре, але в питанні відновлення української мови треба бути непохитними.
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27.05.2020 21:16 Відповісти
Цим гнидам немає чим зайнятися, то вони до мови причипилися. Зелена пліснява.
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27.05.2020 21:37 Відповісти
Складність ситуації з формуванням ідейних засад існування незалежної держави полягає в тому, що заради досягнення мети по її знищенню мобілізована величезна кількість законспірованих ворогів, які представляться патріотами і проводять свою диверсійну діяльність за спеціально розробленими, поза межами України, планами.
Міріади тролів в соціальних мережах, за гроші вкрадені в українського народу і на фінансовому забезпеченні з боку іноземних спецслужб, круглодобово проводять підривну діяльність, спрямовану на повну ліквідацію української ментальності. Методи фантастичної брехні і напівбрехні формують пропагандистські технології,при допомозі яких масово задурманюють нещасний український нарід.
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27.05.2020 21:40 Відповісти
Закон про мову потрібно міняти, у "Слузі народу" немає єдиної позиції з цього питання, - Разумков - Цензор.НЕТ 2615
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27.05.2020 21:46 Відповісти
Якщо й змінювати, то у більш жорсткіший бік - заборонити фєдерастовий контент повністю на телебаченні та радіо, а держслужбовцям ввести штрафи у тисяч 20 , за спілкування,під час виконання обов'язків, не державною мовою...
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27.05.2020 21:52 Відповісти
ЗЕдебіли, не чіпайте Закон про мову. Займіться усуненням корупції в будівельній сфері, що нищить наші міста, істормчні центри, рекраційні зони. Чи слабо? Боїтесь серйозних дядєй?
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27.05.2020 22:14 Відповісти
Скопируйте закон о языках у русских там всё окей
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27.05.2020 22:34 Відповісти
Когда раньше говорили Вова ху-ло, то я знал о ком это. Теперь я уже теряюсь.
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27.05.2020 22:36 Відповісти
Экономика трещит по швам при зеленых-так они вспоминают старые способы переключить внимание людей с реальных проблем на выдуманные-типа на проблему мовы,а до этого рассказывали что главная цель Зельца-это вернуть ЛНР в Украину пусть даже и ценой гибели украинского государства. Теперь будут русский язик возвращать чтобы расколоть общество-разделяй и властвуй. Зеленые гниды.
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27.05.2020 23:09 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1265711735895461888 1 ч

Зашёл с козырей, однако! Видать, у Слуг Норота дело совсем уж труба, раз пришлось разжечь вековой мовно-ізэговой срачельник.
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27.05.2020 23:20 Відповісти
https://twitter.com/springuaa
https://twitter.com/springuaa

Стадион обещаний.

@springuaa

·https://twitter.com/springuaa/status/1265682538007273472 3 ч

Когда хочешь закинуть спичку раздора в общество , всегда меняй законы про мову, так происходило перед оккупацией и перед многими революциями , проверенная тема, не важно что воры грабят страну, закидывай в бочку с порохом мовный вопрос.
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27.05.2020 23:21 Відповісти
Да, вы - правы. Рыги по языку разделили Украину. Порошенко это дело вернул на круги своя. Зебилы пытаются опять замайданить Украину на почве языка, чтобы пыне легче было захватывать очередную часть Украины.
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27.05.2020 23:26 Відповісти
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZXEZAXvtmVhAXsWaI5s9L_u4bTud50qya3BOOAOG4g_FM9mqvK7whvY3mhfbnQNhPTLs7xyJQuQtZMIyPRBY8d2LhxHRDdWD-AsqAZnT3hkfCG0gWat7kpfu91AQ7ciQIU&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

8 ч.
·

Слуги Зеленського почали один за одним розповідати, що "треба міняти" закон про мову. А мовні квоти на радіо й телебаченні, які нормальні люди сприймають як успішний інструмент підтримки національної культури і захисту мови, для зеленої вати є "проблемою" (!)

Міняти треба не закон про мову, а зелену вату, яка знущається з України.

https://www.facebook.com/taras.shamayda?__cft__[0]=AZXEZAXvtmVhAXsWaI5s9L_u4bTud50qya3BOOAOG4g_FM9mqvK7whvY3mhfbnQNhPTLs7xyJQuQtZMIyPRBY8d2LhxHRDdWD-AsqAZnT3hkfCG0gWat7kpfu91AQ7ciQIU&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/taras.shamayda?__cft__[0]=AZXEZAXvtmVhAXsWaI5s9L_u4bTud50qya3BOOAOG4g_FM9mqvK7whvY3mhfbnQNhPTLs7xyJQuQtZMIyPRBY8d2LhxHRDdWD-AsqAZnT3hkfCG0gWat7kpfu91AQ7ciQIU&__tn__=-]K-R Taras Shamayda
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27.05.2020 23:39 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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27.05.2020 23:45 Відповісти
Это не закон о языке нужно менять. Менять нужно эту 3.14дар-скую власть и переизбирать ВР.
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27.05.2020 23:51 Відповісти
Бачинин Владислав(Нева,2019,№10,с.173) про таких как Разумков,Зеленский,Сольский,Милованов,Янукович,брилиантовые одесские прокуроры ,Кивалов,Медведчук и легион им подобных пишет такое:"Политических животных,моральных идиотов не имеющих ясных оценочных критериев и неспособных к взвешенным рефлексиям и мудрости выбора".
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28.05.2020 00:02 Відповісти
В кожній країні е люди що в дома розмовляють на різних мовах , але Е одна державна , без якої просто небуде держави ..
Піднімає мовне питання той... для кого держава це місце заробітку , а бо пусте місце , або бажання її знищити
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28.05.2020 00:34 Відповісти
Хто не розуміє,або не хоче вчити українську мову геть на Підараху.
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28.05.2020 00:42 Відповісти
Грьобані малососи-кацапоїди,щоб ви здохли падлюки всі.
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28.05.2020 00:44 Відповісти
О чем гавкает эта зеленая шавка? Если менять, то в сторону 100% украинских квот.
Хватит рюсскочелюстным давиться своей москальской мовой. Пора их учить нормальному языку.
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28.05.2020 00:56 Відповісти
У разумкова язик в жопі. Що вже там міняти.
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28.05.2020 02:01 Відповісти
слугу УРОДА потрібно міняти - це моя єдина позиція з цього питання! ХАХАХАХАХА!
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28.05.2020 02:42 Відповісти
В Украине два национальных языка -исторический украинский язык и полонизированный язык, появившийся в 15--17 веке когда Украина была под Польшей. Польские паны говорили со своими крипаками на польском языке вот наши предки и видоизменили свой язык. Наш исторический язык пошел в Московию во времена Киевской Руси, когда в Московии говорили на мокшанско-мордовском языке. Почитайте письменные источники 12-13 века Киево-Печерской лавры и вы увидите к какому языку он ближе. Это руско-славянский язык, а мы русы-русины-русичи. А в московии россияне. Улавливаете разницу!? Тем более, что разница между украино-русским языком и московско-русским языком огромная. Будьте русичами, а не униженными крипаками.
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28.05.2020 04:51 Відповісти
На полонизированном языке легче в Польшу ездить клубнику собирать
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28.05.2020 05:25 Відповісти
Бг-ггг... для Иуды Искариота, пекрдайте, плеазе... В этногенезе кацапов поучаствовали словене Карпат, кассубы полабья, поляки-ляхове(князь Вятко -ныче это вятичи, чтут свою ополяченность в своем подсознании, чудь-весь-мордва, включая коряко-чукче-алеутов и другие народы(около 200 национальностей) Сибири... Не зря же русские генетики определили роисгаплогруппу, как угрофинно-монголоидную - "NO" , шо и поможет ягелеядным на польских просторах. Ан нет, бо я забыл, шо кокцапы ассимилировались в монголотатарах, теперь славянские языки не понимают.... Даже когда-то свой исконно-родной язык от ляха Вятко обзывают полонизированным, а все потому, шо им кровь подпортили еще и утиги, суть вятичи -это бывшие мурдасы, побывавшие под монголоидами...XEX...
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28.05.2020 07:07 Відповісти
Слухай, телепню, краще сиди там собі й мовчи у ганчірку. Мовний закон давно прийнятий й він працює. Все, крапка.
А своїм москальським царькам передай, що їхні потуги абсолютно марні.
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28.05.2020 07:17 Відповісти
це вийдеш і розкажеш особисто зельоним в очі а тут це просто струс повітря і не більше.
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28.05.2020 12:30 Відповісти
Начебто я цього не розумію.
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31.05.2020 19:53 Відповісти
Гнида ...буча, краще зміни місцепроживання на *********! Там тобі буде комфортно (с твоим сРюцьким язИком)
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28.05.2020 07:27 Відповісти
В СССР была официальная политика русификации всех союзных республик. Что говорить, если даже сейчас в Татарстане нет обязательного изучения татарского языка.
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28.05.2020 08:23 Відповісти
В городе Подольск установили памятник "избирателю зеленского"
Закон про мову потрібно міняти, у "Слузі народу" немає єдиної позиції з цього питання, - Разумков - Цензор.НЕТ 5068
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28.05.2020 08:50 Відповісти
Іуди касабські хотять повернути мокшанську мову. Не вийде!
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28.05.2020 08:57 Відповісти
именно со страшилок о "бендеровских поездах дружбы" которые будут насильно принуждать говорить на украинском языке и начались волнения в Крыму и на Донбассе (другое дело что их подогревали из рф). К чему это привело все помнят.
Запрет и сужение украинского же языка приведет к тому же но в других областях Украины... ОНО НАДО, ДЕГЕНЕРАТЫ ЗЕЛЕНЫЕ?
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28.05.2020 08:57 Відповісти
Разумков хоче відмінити закон "о языке" ? А як же спікер ВР буде спілкуватися мовою , якщо у нього не буде язика ? ))
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28.05.2020 09:13 Відповісти
а во сволота по команді з маськви вчергове проведе факельне шестя на захист мови і покричать :"банду геть" і підуть бухати на кацапські гроші.
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28.05.2020 12:29 Відповісти
я так понимаю, не закон надо менять, а полировку морды лица заявляющему))))
зеленый сброд нах с пляжа!!!! даешь досрочные!!!!!
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28.05.2020 12:50 Відповісти
ЗЕлебобики продолжают шатать...
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28.05.2020 13:10 Відповісти
Зрозумійте, будь ласка, головне: Путін заявив (я чув на власні вуха): "Везде, где говорят по-русски, - это Россия!" Тобто російська мова є знаряддя агресії, зброя агресіїї. Путін готовий будь-який час ввести танки, щоб "защитить русских".
Тому, в цей час, в цих умовах, треба це брати до уваги. Треба більше розмовляти українською, вивчати українську мову і культуру. Ніякого утиску: хочете спілкуватися російською, угорською, польською, англійською - будь ласка.
Закон міняти не треба.
Зеленський, Єрмак, Розумков та інші, на моє переконання, підтвержене фактами, прийшли, щоб втілити інтереси олігрхата та московії.
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28.05.2020 21:02 Відповісти
Не нужно никого насильно заставлять говорить на другом языке. Пусть каждый выбирает себе сам язык, который ему ближе, без преференций одному из языков со стороны власти. Так и надо записать в Законе о языке. Главное свобода и демократия, а не насилие, тем более в Украине, которую и так раздирают противоречия и вражда, на радость врагам
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28.05.2020 22:36 Відповісти
Разумкова хвилює не мова, а влада

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що "будь-який політик, особливо в умовах війни і непростої ситуації в державі, повинен думати не про те, як позитивно чи негативно будуть сприйняті його слова щодо мови, а розуміти - об'єднає це українське суспільство чи ні"
Може виникнути питання - а навіщо тоді сам Разумков роз'єднує суспільство? Адже мовний закон проголосований, підписаний президентом, ніяких протестів у суспільстві це не викликало. А ось скасування закону або його окремих положень неминуче призведе до політичних потрясінь, дуже болючих для влади, бо ж стане черговою демонстрацією її антиукраїнської спрямованості. Але при цьому навіть неясно, за визнанням самого спікера, чи є в Раді голоси для таких змін, бо ж члени різношерстої фракції "Слуга народу" традиційно дотримуються полярно протилежних позицій з принципових питань. І Разумков, якщо судити з його висловлювань, прекрасно це розуміє. Навіщо ж тоді каже?
А тому, що ніякого стосунку до мови його висловлювання взагалі не мають. Разумков, як і багато українських політиків до нього, просто експлуатує тему мови для власного політичного позиціонування.
Він поспішає стати самостійним політиком, розуміє, що для цього йому може елементарно не вистачити часу. Разумков став спікером парламенту не завдяки якійсь серйозній політичній кар'єрі. Просто так вирішили у оточенні Зеленського, на місці Разумкова міг би виявитися в буквальному сенсі хто завгодно. Але тільки він був "балакаючою головою" передвиборної кампанії - згадайте, що ми взагалі не знали, хто поруч із Зеленським. І саме він повинен був стати "балакаючою головою" кастрованого українського парламентаризму.
А Разумков, звичайно, не хоче бути "балакаючою головою". Він відчуває у собі потенціал. І прекрасно розуміє, що для українського патріотичного табору він, діяч молодіжної організації Партії Регіонів, котрий розмовляв російською мовою всю кампанію Зеленського, завжди буде чужинцем. Разумков може розраховувати тільки на голоси тих, хто сьогодні підтримує проекти Медведчука і Вілкула. Ну і ще на тих виборців Зеленського, хто схиляється до "русского мира", але розчарувався у старих політиках і звично нишпорить у пошуках "нових облич". І, звичайно, вже сьогодні цей виборець розчаровується у Зеленському, не здатному проявити належну повагу до головному кумира такого виборця товариша Путіна і врятувати Україну від "націоналістів" і їхньої сільської говірки. І тут перед цим виборцем з'являється Разумков. Із правильним прізвищем, із правильною біографією, із правильною мовою.
Звичайно, ніхто не гарантує Разумкову успіху - навіть якщо він знайде правильних спонсорів або вони його знайдуть. Спікеру не вистачає того, що робить політика політиком - публічності, він виглядає нудним чиновником і ця проблема ріднить його з Бойком і Медведчуком. Але в Україні дуже часто обставини складаються так, що той, у кого немає шансів у публічній політиці, виграє в політиці кулуарній.
Адже в разі відставки Зеленського саме Разумков - якщо, звичайно, на той час не переоберуть спікера - стане наступним, нехай і тимчасовим, головою держави.

Віталій Портников: https://espreso.tv/article/2020/05/28/vitaliy_portnykov_razumkova_khvylyuye_ne_mova_a_vlada
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30.05.2020 00:10 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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22.06.2020 14:45 Відповісти
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