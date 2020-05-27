Базу даних 128,5 млн російських автомобілістів виставили на продаж в інтернеті

За $2850 можна інформацію про 128 516 822 унікальних користувачів - російських автовласників. Справжність інформації підтверджена.

База виставлена ​​на продаж в даркнеті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК. Справжність відомостей підтвердив співробітник каршерингової компанії.

Інформація продається за криптовалюту. Повна версія бази даних коштує 0,3 біткоїна, що за поточним курсом становить близько $2850. За 1,5 біткоїна або $ 14 250 можна придбати відомості для "ексклюзивного використання".

В опублікованих даних є тільки знеособлені відомості. До них належать: місце і дата реєстрації автомобіля, марка і модель. За заявою хакерів, повна версія також містить ПІБ, адреси, дати народження, номери паспортів автовласників і їхні контактні дані.

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