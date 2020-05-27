УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10288 відвідувачів онлайн
Новини
3 394 26

Базу даних 128,5 млн російських автомобілістів виставили на продаж в інтернеті

Базу даних 128,5 млн російських автомобілістів виставили на продаж в інтернеті

За $2850 можна інформацію про 128 516 822 унікальних користувачів - російських автовласників. Справжність інформації підтверджена.

База виставлена ​​на продаж в даркнеті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК. Справжність відомостей підтвердив співробітник каршерингової компанії.

Інформація продається за криптовалюту. Повна версія бази даних коштує 0,3 біткоїна, що за поточним курсом становить близько $2850. За 1,5 біткоїна або $ 14 250 можна придбати відомості для "ексклюзивного використання".

В опублікованих даних є тільки знеособлені відомості. До них належать: місце і дата реєстрації автомобіля, марка і модель. За заявою хакерів, повна версія також містить ПІБ, адреси, дати народження, номери паспортів автовласників і їхні контактні дані.

Читайте також: В Європарламенті стався масштабний витік конфіденційних даних співробітників, - ЗМІ

Автор: 

авто (6129) росія (64846) хакер (1345) захист персональних даних (94)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Мне больше понравилась новость про посла Словении в раше:
Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 7090
показати весь коментар
27.05.2020 12:54
+6
СБУ та гбр ваш зірковий час! купіть, не пожалієте.
показати весь коментар
27.05.2020 12:58
+6
Поки ДБР штурмує музеї за наказом бубочки

https://twitter.com/babaikit/status/1265516981928812546/photo/1
Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 6400

Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 8330
показати весь коментар
27.05.2020 12:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мне больше понравилась новость про посла Словении в раше:
Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 7090
показати весь коментар
27.05.2020 12:54 Відповісти
отэта новасть!
показати весь коментар
27.05.2020 13:11 Відповісти
Стали известны новые подробности убийства парикмахером Сергеем Ефимовым доктора Григория Григорьева в городе Бат-Ям.
Ефимову предъявлено обвинительное заключение в окружном суде Тель-Авива.
Парикмахерская Ефимова и стоматологическая клиника Григорьева располагались по соседству. Ефимов и Григорьев поспорили о коронавирусе. Через два дня после этого парикмахер, вооружившись ножом, позвал Григорьева - нанес ему удар в сердце.
Ефимова обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах.
показати весь коментар
27.05.2020 13:12 Відповісти
Что-то я такое видел в кино , про парикмахера .
Он ещё там песни пел ...
показати весь коментар
27.05.2020 13:49 Відповісти
Сколько стоит база данных про координаты бункера с кацапским царём?
показати весь коментар
27.05.2020 12:57 Відповісти
СБУ та гбр ваш зірковий час! купіть, не пожалієте.
показати весь коментар
27.05.2020 12:58 Відповісти
У цій базі вони знайдуть себе, а це палєво.)))
показати весь коментар
27.05.2020 13:05 Відповісти
точно!
показати весь коментар
27.05.2020 13:08 Відповісти
Поки ДБР штурмує музеї за наказом бубочки

https://twitter.com/babaikit/status/1265516981928812546/photo/1
Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 6400

Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 8330
показати весь коментар
27.05.2020 12:59 Відповісти
це видно той супер хакер з Франика, на скрінах у якого на ноуті стояла Вінда )))))))))))
показати весь коментар
27.05.2020 13:13 Відповісти
Откуда там столько автомобилистов, это практически все население.
показати весь коментар
27.05.2020 13:13 Відповісти
Мабуть данні про реєстрацію машин з 1991 року.
показати весь коментар
27.05.2020 13:41 Відповісти
Коли нарешті виставлять на продаж базу даних про офшори наших олігархів з усіма їх реквізитами?
показати весь коментар
27.05.2020 14:04 Відповісти
Для СБУ это Находка, практически Все и о Всех.
показати весь коментар
27.05.2020 14:06 Відповісти
В росії населення 142 мільйони ,якась дурня,звідки там взялось стільки автомобілістів ?
показати весь коментар
27.05.2020 15:16 Відповісти
В России население около 90 млн. А официально 146 745 098 человек.
показати весь коментар
27.05.2020 15:30 Відповісти
Холопы оптом.
показати весь коментар
27.05.2020 16:23 Відповісти
Как это, 128,5 миллионов ? У них там всего 142 млн. населения. Это что, права есть даже у грудных детей, что ли ?
показати весь коментар
27.05.2020 17:12 Відповісти
Это база прав на вождение, а не техпаспортов на машины . . .

Я правильно понимаю, что когда идёт ник в сопровождении набора букв и цифр (как https://censor.net/user/470725), это обычно пригожинские тролли ? Раньше уже наблюдал, что под такими никами обычно хейтерские комментарии от русских в сторону Украины идут (вот и сейчас) . . . А то, что IP эстонский - то таке, VPN пользоваться даже дети умеют.
показати весь коментар
27.05.2020 21:46 Відповісти
А я своим комментом именно Цензору.нет претензию и высказал, что "редакция, включите мозги", 128,5 млн. автомобилистов - это нереально. И не один я, кстати - выше по ветке и другие это сказали. Так что не "обнищали настолько, что представить себе не могут", а отреагировали на некорректную подачу материала ресурсом.

Мнение по поводу тролля не изменил. Нормальные люди слово "Украина" не могут писать с маленькой буквы. Ну и прочие оскорбительные высказывания, насчёт "обнищали", тоже показательны. Так что всё, не пишите мне больше.
показати весь коментар
27.05.2020 22:31 Відповісти
Базу даних 128,5 млн російських автомобілістів виставили на продаж в інтернеті - Цензор.НЕТ 2991
показати весь коментар
27.05.2020 17:23 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2020 17:33 Відповісти
 
 