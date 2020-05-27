Базу даних 128,5 млн російських автомобілістів виставили на продаж в інтернеті
За $2850 можна інформацію про 128 516 822 унікальних користувачів - російських автовласників. Справжність інформації підтверджена.
База виставлена на продаж в даркнеті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК. Справжність відомостей підтвердив співробітник каршерингової компанії.
Інформація продається за криптовалюту. Повна версія бази даних коштує 0,3 біткоїна, що за поточним курсом становить близько $2850. За 1,5 біткоїна або $ 14 250 можна придбати відомості для "ексклюзивного використання".
В опублікованих даних є тільки знеособлені відомості. До них належать: місце і дата реєстрації автомобіля, марка і модель. За заявою хакерів, повна версія також містить ПІБ, адреси, дати народження, номери паспортів автовласників і їхні контактні дані.
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Ефимову предъявлено обвинительное заключение в окружном суде Тель-Авива.
Парикмахерская Ефимова и стоматологическая клиника Григорьева располагались по соседству. Ефимов и Григорьев поспорили о коронавирусе. Через два дня после этого парикмахер, вооружившись ножом, позвал Григорьева - нанес ему удар в сердце.
Ефимова обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Он ещё там песни пел ...
https://twitter.com/babaikit/status/1265516981928812546/photo/1
Я правильно понимаю, что когда идёт ник в сопровождении набора букв и цифр (как https://censor.net/user/470725), это обычно пригожинские тролли ? Раньше уже наблюдал, что под такими никами обычно хейтерские комментарии от русских в сторону Украины идут (вот и сейчас) . . . А то, что IP эстонский - то таке, VPN пользоваться даже дети умеют.
Мнение по поводу тролля не изменил. Нормальные люди слово "Украина" не могут писать с маленькой буквы. Ну и прочие оскорбительные высказывания, насчёт "обнищали", тоже показательны. Так что всё, не пишите мне больше.