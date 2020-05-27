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Новини Убивство Шеремета
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Адвоката Антоненка ознайомили з матеріалами справи в багажнику автомобіля біля ізолятора, захист вимагає від прокуратури належних умов. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Адвоката Антоненка ознайомили з матеріалами справи в багажнику автомобіля біля ізолятора, захист вимагає від прокуратури належних умов. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Адвокат Андрія Антоненка, підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, направив скаргу на ім'я Генерального прокурора на неефективне здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвокат Дмитро Круговий, зазначає, що слідчими і прокурорами відбуваються перешкоди стороні захисту в ознайомленні з матеріалами в порядку статті 290 КПК України.

За словами адвоката, слідство робить все, щоб затягнути процес ознайомлення з матеріалами справи. Коли він прибув до ізолятора тимчасового тримання, його не пропустили всередину, мотивувавши тим, що всі кімнати для побачень зайняті. Таким чином адвокат Круговий ознайомлювався з трьома томами досудового розслідування в багажнику автомобіля.

Круговий підкреслив, що стаття 11 КПК встановлює однією з основ кримінального провадження повагу до людської гідності.

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Таким чином адвокат просить Генерального прокурора покласти обов'язки прокурора в кримінальних провадженнях на іншу людину, яка зможе забезпечити належні умови стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в слідчому управлінні Нацполіції.

Автор: 

адвокат (933) Антоненко Андрій (252) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+23
Полицейська держава відбулась, вітаємо..
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27.05.2020 13:07
+21
Для восстановления законности прокурора-негодяя надо просто.....покатать в багажнике!
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27.05.2020 13:06
+15
кретивненько...
офигеть!
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27.05.2020 13:08
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Для восстановления законности прокурора-негодяя надо просто.....покатать в багажнике!
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27.05.2020 13:06 Відповісти
В разных сумках, как у них водится....
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27.05.2020 14:04 Відповісти
у зе "правоохорнців" інші приорітетиАдвоката Антоненка ознайомили з матеріалами справи в багажнику автомобіля біля ізолятора, захист вимагає від прокуратури належних умов - Цензор.НЕТ 174
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27.05.2020 14:36 Відповісти
Полицейська держава відбулась, вітаємо..
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27.05.2020 13:07 Відповісти
Замість держави в смартофоні маємо державу в багажнику.
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27.05.2020 16:34 Відповісти
кретивненько...
офигеть!
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27.05.2020 13:08 Відповісти
Адвокат сам винуватий .. На крайняк ..Для ознайомлення зі справою (+ разом з обвинуваченим ) складається графік ознайомлення . де чітко записується числа та на підпис !
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27.05.2020 13:17 Відповісти
нет.. тут как раз еще один прецедент обратить на плохо сшитое Дело, на неуважение с Законам и законности...(т.е беспредел)
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27.05.2020 13:20 Відповісти
говорят Порох посадил в тюрьму 13 тысяч добровольцев, а

Зеленский всех их освободил....
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27.05.2020 13:15 Відповісти
Я теж чув про 13 тисяч добровольців ЛДНР.
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27.05.2020 13:27 Відповісти
Зі справою - в багажнику автівки, а з вироком десь посеред лісу в щойно викопаній ямі?
Вірус CLOUN-19 поширюється із загрозливою швидкістю
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27.05.2020 13:18 Відповісти
Все по пацанському.
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27.05.2020 13:21 Відповісти
Опять же мы видим здесь "работу" непотопляемого, заслуженного, хваленного паяцем, авакорюкжака, одновременное это и приговор паяцу.
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27.05.2020 13:36 Відповісти
нагібают це називаєця, падонкі
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27.05.2020 13:40 Відповісти
тоість, фєміда у ніх глазаста, сварлива та злопамятна
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27.05.2020 13:41 Відповісти
Всё это было бы смешно когда бы не было так грустно...
Дело в том, что когда "подозреваемые" Антоненко, Кузьменко и Дугарь будут на свободе, а это рано или поздно -произойдет, они не смогут получить ни денежную компенсацию, ни реабилитацию, ни привлечь к ответственности сотрудников МВД и Прокуратуры "лепивших" им дело, по причине того, что настоящих исполнителей и заказчиков никто ведь и не ищет и "оправдать" и "реабилитировать" их будет абсолютно нечем.
Отсюда и такое наглое поведение всех судей, прокуроров и следователей по этому делу, потому что згают - привлечь их к ответственности никто не сможет...
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27.05.2020 16:31 Відповісти
Повезло, что самого в багажник не затолкали и в Кагарлык не повезли.
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27.05.2020 16:58 Відповісти
Менты , прокурорские и ГеБеРкутня совсем охренели при зеленой пошести!
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27.05.2020 17:23 Відповісти
Я чего то не понял этого юмора. Если все комнаты изолятора были заняты для ознакомления, а он таки получил тома на руки, раз решил изучать материалы в багажнике своего автомобиля, то почему он не сделал это в более комфортных условиях? Там стояли с автоматами и разрешали читать только в багажнике?
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27.05.2020 18:39 Відповісти
 
 