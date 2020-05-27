Адвоката Антоненка ознайомили з матеріалами справи в багажнику автомобіля біля ізолятора, захист вимагає від прокуратури належних умов. ФОТО+ДОКУМЕНТ
Адвокат Андрія Антоненка, підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, направив скаргу на ім'я Генерального прокурора на неефективне здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Адвокат Дмитро Круговий, зазначає, що слідчими і прокурорами відбуваються перешкоди стороні захисту в ознайомленні з матеріалами в порядку статті 290 КПК України.
За словами адвоката, слідство робить все, щоб затягнути процес ознайомлення з матеріалами справи. Коли він прибув до ізолятора тимчасового тримання, його не пропустили всередину, мотивувавши тим, що всі кімнати для побачень зайняті. Таким чином адвокат Круговий ознайомлювався з трьома томами досудового розслідування в багажнику автомобіля.
Круговий підкреслив, що стаття 11 КПК встановлює однією з основ кримінального провадження повагу до людської гідності.
Таким чином адвокат просить Генерального прокурора покласти обов'язки прокурора в кримінальних провадженнях на іншу людину, яка зможе забезпечити належні умови стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в слідчому управлінні Нацполіції.
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Дело в том, что когда "подозреваемые" Антоненко, Кузьменко и Дугарь будут на свободе, а это рано или поздно -произойдет, они не смогут получить ни денежную компенсацию, ни реабилитацию, ни привлечь к ответственности сотрудников МВД и Прокуратуры "лепивших" им дело, по причине того, что настоящих исполнителей и заказчиков никто ведь и не ищет и "оправдать" и "реабилитировать" их будет абсолютно нечем.
Отсюда и такое наглое поведение всех судей, прокуроров и следователей по этому делу, потому что згают - привлечь их к ответственности никто не сможет...