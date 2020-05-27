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САП закликає Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури

САП закликає Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, - це тисячі томів.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура звертає увагу Генерального прокурора, що спілкування між структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора шляхом зйомки та розміщення відеороликів та повідомлень у соціальних мережах не відповідає світовим стандартам роботи правоохоронних органів. Такі дії, жодним чином не сприяють утвердженню авторитету органів правопорядку та прокуратури зокрема, а мають зворотній ефект у суспільстві", - підкреслили в САП.

"У силу специфіки роботи ми володіємо інформацією та добре розуміємо запущені так званими "політичними елітами" процеси перепідпорядкування нашої діяльності певним цілям, які не узгоджуються із завданнями кримінального судочинства. З огляду на це, наполегливо закликаємо Генерального прокурора не бути частиною таких процесів, не чинити тиску на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ганьбити правоохоронну систему", - відзначили в САП

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Крім того, в САП повідомили, що на сьогоднішній день на розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває понад 200 кримінальних проваджень за обвинуваченням осіб, які ще 5 років тому, могли подзвонити Генеральному прокурору і вирішити усі проблеми у "режимі online".

"Однак, попри все, на даний час вони є підсудними та перебувають в суді на відповідній лаві. Так само як і сотні інших чинних та колишніх посадовців, політиків, народних депутатів, яких Ви "не можете підвести" є підозрюваними, а кримінальні провадженні розслідуються попри спроби позбавити їх такого статусу", - пояснили в антикорупційній прокуратурі.

Крім того, за словами пресслужби САП, мільярдні схеми у галузі енергетики, промисловості, добування корисних копалин та інших сферах економічної діяльності припиненні внаслідок спільних зусиль Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

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"І це мають бути саме вироки і саме суду, і виключно Вищого антикорупційного суду, а не "хотєлок" слідчого, детектива чи прокурора.

Обсяги справ у яких суддям Вищому антикорупційному суду необхідно розібратись та поставити крапку становлять тисячі томів", - підсумували в САП.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

У відповідь Генеральний прокурор звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

Автор: 

Венедіктова (829)


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Топ коментарі
+23
САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры - Цензор.НЕТ 7289
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27.05.2020 13:10
+20
Гад такий! Мало шо патєрпєвшого та 73% обікрав, так ще й руку вкрав!

САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры - Цензор.НЕТ 6030
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27.05.2020 13:13
+17
А она законов не знает, зато исполнительная. Такие кадры у Зю в цене.
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27.05.2020 13:11
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САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры - Цензор.НЕТ 7289
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27.05.2020 13:10 Відповісти
С каких пор сказать что они ничего не делают считается давлением.
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27.05.2020 13:10 Відповісти
А на пыдставы чого ви так стверджуєте? Ролика Венедиктової?
Так вона ж шістка Зелі, і бреше так само
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27.05.2020 13:22 Відповісти
Что значит врет, по факту она права, этот румяный придурок ничего не сделал за 5 лет.
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27.05.2020 14:38 Відповісти
знову свіжий та цнотливий експерд-міжнародник: https://censor.net.ua/user/470396
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27.05.2020 15:57 Відповісти
с тех пор, как это стало не её юрисдикция.
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27.05.2020 14:32 Відповісти
А она законов не знает, зато исполнительная. Такие кадры у Зю в цене.
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27.05.2020 13:11 Відповісти
Треба було Юру-півлітра без освіти повернути.
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27.05.2020 13:26 Відповісти
Гад такий! Мало шо патєрпєвшого та 73% обікрав, так ще й руку вкрав!

САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры - Цензор.НЕТ 6030
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27.05.2020 13:13 Відповісти
А знаєте чому вони сині? Тому, що ці руки нічого не кра ... Ги.
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27.05.2020 13:28 Відповісти
ти краще піди в гбр і дай доказ що Порошенко вкрав, допоможи їм убогим дурбецелам.
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27.05.2020 13:34 Відповісти
Надавали по вороватым пециным рукам, вот и посинели. Теперь ждём нового "арт-объекта"- синяя рука в наручниках. Аминь.
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27.05.2020 14:15 Відповісти
Ворнцов- це незагнуздана кобила user/470396, що манить впливом на свідомість?
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27.05.2020 16:02 Відповісти
Не, такую руку Пеца точно не украл. Вот если бы там была сине-белая фига (в рыговских тонах)- то да, стащил бы в момЭнт. Символ того, что он 5 лет показывал обворованному народу.
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27.05.2020 14:13 Відповісти
Бідненький ти! Патєрпєвший?
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27.05.2020 14:15 Відповісти
Не один я. Бери вище- вся Украина!
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27.05.2020 14:16 Відповісти
ти Україну не чіпай патєрпєвший.
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27.05.2020 14:57 Відповісти
иди садом с пэтей
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28.05.2020 10:57 Відповісти
А, что, САП нечего предъявить на Венедиктову?
Думаю, что у них на неё и её мужа есть материала вагон и маленькая тележка.
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27.05.2020 13:18 Відповісти
САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры - Цензор.НЕТ 4529
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27.05.2020 13:18 Відповісти
когда уже закончатся эти междусобойные-междоусобные-межведомственные войны?
с преступностью-коррупцией-казнокрадством-сепаратизмом вы так боролись бы...дармоеды!
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27.05.2020 13:24 Відповісти
А шо это он так на свой палец внимательно смотрит ? 5 лет вместо работы в носу колупал, проверяет не стерся ли.
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27.05.2020 13:32 Відповісти
Лучше бы они на нее дело открыли
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27.05.2020 14:03 Відповісти
Этого краснощёкого дядю не раз ловили журналисты во время ночных походов в АП Потрошенки. Ещё тогда стало ясно, что ожидать посадок ворья от этого "застенчивого" пособника коррупционеров- даже в мечтах не стоит. Ни одного расследования. Ни одной посадки за годы! Не понятно, почему он там ещё сидит? А как только его пытаются тронуть- сразу вонь "не давите на меня", "не мешайте работать"! "Работать" над чем? Над покрывательством воров/коррупционеров? Надо исследовать поступления на его счета за это время. Естественно, не те, что указаны в декларации. Уверен, что он уже давно сам миллионер.
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27.05.2020 14:10 Відповісти
Пусть он покажет расследование по президенту ФФУ - ПАВЕЛКО, где он является его замом.
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27.05.2020 15:25 Відповісти
Судя по тому, как соевая свиноферма вписалась за краснощёкого бездельника, прикрывал он (и продолжает прикрывать) барыгу все эти годы. Ибо НЕ МОЖЕТ нормальных людей устраивать его "работа" на протяжении нескольких лет- ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ПОСАДОК ВОРЬЯ.
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27.05.2020 14:19 Відповісти
Венедиктову пора уже увольнять.
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27.05.2020 14:30 Відповісти
Зацените мегаприкольную песню про Путина на мотив известной украинской кричалки:

https://www.youtube.com/watch?v=HWaGaeQ-qfY
(матерная версия)

https://www.youtube.com/watch?v=I5NUVg7q4D8
(цензурная версия)

Обязательно покажите эту песню своим знакомым в соцсетях - пусть она станет всемирным мегахитом!!!
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27.05.2020 15:31 Відповісти
"Битва" дармоедов внутри СИСТЕМЫ дармоедов.Хлеба и зрелищ !
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27.05.2020 16:34 Відповісти
Нікчемна декорація на фасаді корумпованого мафіозного бантустану.
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27.05.2020 17:20 Відповісти
У Венедиктовой был конкретный вопрос === Где результаты работы Специализированной корупционной прокуратуры ,котолрую возглавляет американский шпион в Украине Назар Холодницкий ?
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27.05.2020 17:21 Відповісти
Нормальный ход, нормальный вопрос, давно пора задавать подобные всем этим дармоедам и ей в то же время.
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27.05.2020 19:58 Відповісти
Питання нормальне, але чи в її компетенції?
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27.05.2020 20:48 Відповісти
"Чума на оба ваших дома!" (с)
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27.05.2020 21:35 Відповісти
шо то вона потаскана така ця прокурорша не з окружной зе подобрав
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28.05.2020 09:22 Відповісти
упитаных хлопчиков содержим кпд- 0% политической воли нет нахер такая власть бубочка обещял обно шо хоть начнёт шото а теперь ему просто нравится быть президэнто
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28.05.2020 10:51 Відповісти
 
 