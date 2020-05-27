САП закликає Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, - це тисячі томів.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура звертає увагу Генерального прокурора, що спілкування між структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора шляхом зйомки та розміщення відеороликів та повідомлень у соціальних мережах не відповідає світовим стандартам роботи правоохоронних органів. Такі дії, жодним чином не сприяють утвердженню авторитету органів правопорядку та прокуратури зокрема, а мають зворотній ефект у суспільстві", - підкреслили в САП.

"У силу специфіки роботи ми володіємо інформацією та добре розуміємо запущені так званими "політичними елітами" процеси перепідпорядкування нашої діяльності певним цілям, які не узгоджуються із завданнями кримінального судочинства. З огляду на це, наполегливо закликаємо Генерального прокурора не бути частиною таких процесів, не чинити тиску на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ганьбити правоохоронну систему", - відзначили в САП

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Крім того, в САП повідомили, що на сьогоднішній день на розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває понад 200 кримінальних проваджень за обвинуваченням осіб, які ще 5 років тому, могли подзвонити Генеральному прокурору і вирішити усі проблеми у "режимі online".

"Однак, попри все, на даний час вони є підсудними та перебувають в суді на відповідній лаві. Так само як і сотні інших чинних та колишніх посадовців, політиків, народних депутатів, яких Ви "не можете підвести" є підозрюваними, а кримінальні провадженні розслідуються попри спроби позбавити їх такого статусу", - пояснили в антикорупційній прокуратурі.

Крім того, за словами пресслужби САП, мільярдні схеми у галузі енергетики, промисловості, добування корисних копалин та інших сферах економічної діяльності припиненні внаслідок спільних зусиль Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

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"І це мають бути саме вироки і саме суду, і виключно Вищого антикорупційного суду, а не "хотєлок" слідчого, детектива чи прокурора.

Обсяги справ у яких суддям Вищому антикорупційному суду необхідно розібратись та поставити крапку становлять тисячі томів", - підсумували в САП.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

У відповідь Генеральний прокурор звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.