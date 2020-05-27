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В часы пик в метро будут ограничивать вход на некоторые станции, - Кличко

В часы пик в метро будут ограничивать вход на некоторые станции, - Кличко

В столичном метрополитене в часы пик будут временно ограничивать вход на некоторые станции, чтобы не создавать большого скопления людей.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"В метро в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске", - сказал Кличко.

Мэр призвал пассажиров не пренебрегать правилами и беречь свое здоровье.

"Из выводов после первых двух дней работы метро - к сожалению, не все пассажиры придерживаются социальной дистанции, не все носят маску. А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязательный масочный режим! Поэтому не пренебрегайте правилами. Не подвергайте опасности себя и людей, которые рядом. Потому что, я уже приводил эту цифру, - 34% заражений происходят именно в общественном транспорте. И в нынешней ситуации им следует пользоваться только в случае крайней необходимости", - сказал Кличко.

Читайте на Цензор.НЕТ: С 30 мая в Киеве откроются ТРЦ и гостиницы, - Кличко

По словам мэра, за несколько дней после возобновления работы в обычном режиме наземный общественный транспорт столицы перевез почти 835 тыс. пассажиров, а метро за два дня - 773 тыс. человек.

"Как вы знаете, с 23 мая в Киеве возобновил свою работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. На линии вышли троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутные такси. С соблюдением санитарных норм и регламентов общественный транспорт КП "Киевпастранс" перевез с 23 мая почти 835 тыс. пассажиров. С 25 мая поехало и киевское метро. В первый день работы метрополитеном воспользовались 310 тыс. человек. Вчера, 26 мая, метро перевезло 463 тыс. пассажиров", - отметил Кличко.

Также на Цензор.НЕТ: КГГА подготовила апелляцию на решение об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади, - Кличко. ВИДЕО

Мэр напомнил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке был более полутора миллионов человек в сутки.

Автор: 

карантин (18172) Киев (19455) Кличко Виталий (3512) Метрополитен (1416) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Правильно, Педаля. На одних станциях ограничивай вход, а на других - выход.
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27.05.2020 13:21 Відповісти
Потому что, я уже приводил эту цифру, - 34% заражений происходят именно в общественном транспорте." ----- кто эту ересь придумал? ты сам или ляшко?
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27.05.2020 13:21 Відповісти
А зачем на второй день увеличили интервал движения поездов? Чтобы обазовались "скупчення" в час пик и потом закрыть вход?
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27.05.2020 13:36 Відповісти
- Как вы ухитрились упустить преступника, ведь все выходы были перекрыты!
- Должно быть, он ушел через вход
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27.05.2020 13:40 Відповісти
Умный бы уменьшил интервал и поставил ультиматум зебилам о закупке поездов. глупый - засунул язык в попу и блеет об ограничениях на вход.
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27.05.2020 14:00 Відповісти
 
 