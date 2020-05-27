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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін до 1 липня продовжив заборону на експорт товарів протиепідеміологічного призначення

Кабмін до 1 липня продовжив заборону на експорт товарів протиепідеміологічного призначення

Кабінет Міністрів продовжив до 1 липня термін заборони на експорт товарів протиепідеміологічного призначення.

Відповідне рішення з доопрацюванням в одноденний термін уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пропонується змінити термін дії режиму ліцензування експорту товарів протиепідеміологічного призначення ... на термін до 1 липня 2020 року. Тобто фактично ми продовжуємо термін заборони експорту таких товарів на один місяць", - сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко під час урядового засідання.

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Уряд також дозволив експорт водонепроникних лабораторних костюмів та одноразових ізоляційних медичних халатів 1-5 типів захисту.

Автор: 

заборона (1446) Кабмін (14057) карантин (18172) експорт (4449) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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А что еще есть что вывозить, огласите весь список, пожалуйста.
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27.05.2020 13:24 Відповісти
масок по одній гривні, принаймі, в тому переліку вже нема....
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27.05.2020 13:30 Відповісти
А шо там з масками проданими в Гішпанію?
Кабмин до 1 июля продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемиологического назначения - Цензор.НЕТ 1705
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27.05.2020 13:34 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3198104/minekonomiki_ne_planiruet_ogranichivat_eksport_pshenitsy_nesmotrya_na_ischerpanie_kvoty.

Заразою вбити не змогли, заморять голодом
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27.05.2020 13:41 Відповісти
Проснулись-не прошло и трех месяцев..
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27.05.2020 13:49 Відповісти
Наданий час це дурість, сам не гам і іншому не дам....
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27.05.2020 14:40 Відповісти
 
 