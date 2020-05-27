Кабмін до 1 липня продовжив заборону на експорт товарів протиепідеміологічного призначення

Кабінет Міністрів продовжив до 1 липня термін заборони на експорт товарів протиепідеміологічного призначення.

Відповідне рішення з доопрацюванням в одноденний термін уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пропонується змінити термін дії режиму ліцензування експорту товарів протиепідеміологічного призначення ... на термін до 1 липня 2020 року. Тобто фактично ми продовжуємо термін заборони експорту таких товарів на один місяць", - сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко під час урядового засідання.

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Уряд також дозволив експорт водонепроникних лабораторних костюмів та одноразових ізоляційних медичних халатів 1-5 типів захисту.