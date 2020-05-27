Урядовий план стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19 містить 230 пунктів, - Петрашко

Кабінет Міністрів представив план стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19, який передбачає покращення доступу до фінансів, зменшення податкового тиску на бізнес, розумне регулювання економіки, просування експорту і загалом містить 230 пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, уряд затвердив план із триденним доопрацюванням на засіданні в середу.

"Ми хочемо бути прогнозованими для бізнесу й уникнути ситуацій, коли бізнес не може прогнозувати роботу через несподівані рішення держави. Зокрема, усунення адміністративних бар'єрів, створення Служби фінансових розслідувань, автоматичне продовження терміну дії ліцензій і дозволів", - сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За його словами, більшість пропозицій уряду базується на доступі до фінансів і ринків, а також модернізації.

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