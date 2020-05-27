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Новини Коронавірус і карантин
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Урядовий план стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19 містить 230 пунктів, - Петрашко

Урядовий план стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19 містить 230 пунктів, - Петрашко

Кабінет Міністрів представив план стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19, який передбачає покращення доступу до фінансів, зменшення податкового тиску на бізнес, розумне регулювання економіки, просування експорту і загалом містить 230 пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, уряд затвердив план із триденним доопрацюванням на засіданні в середу.

"Ми хочемо бути прогнозованими для бізнесу й уникнути ситуацій, коли бізнес не може прогнозувати роботу через несподівані рішення держави. Зокрема, усунення адміністративних бар'єрів, створення Служби фінансових розслідувань, автоматичне продовження терміну дії ліцензій і дозволів", - сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За його словами, більшість пропозицій уряду базується на доступі до фінансів і ринків, а також модернізації.

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Автор: 

Кабмін (14057) карантин (18172) Мінекономрозвитку (2335) Петрашко (170) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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а сколько он содержит под это денег? и кому?...прикорытным???
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27.05.2020 13:26 Відповісти
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ---Ковидопоклонники, загнобили бизнес. Загнобили мелких фермеров. Пусть Ковид вам налоги платит.
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27.05.2020 14:17 Відповісти
Т.е. не просто будут стимулировать до появления потертостей?

Представляю этот план в исполнении зебиляторов и шмыгалей:
1. Надо шото делать
2. Делать шото надо.
3. Шото делать надо.
...
и так 230 вариантов с разными словами и без всякого практического смысла.
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27.05.2020 13:26 Відповісти
Пункт № 1 Рост ВВП 40% за 5 лет, просамокатили на дыру в бюджете 300 млрд
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27.05.2020 13:28 Відповісти
Кабмін на самокатах вже достимулювався.
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27.05.2020 13:28 Відповісти
Єдине, чим може допомогти кабмін економіці - це не вмішуватись в економіку.)
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27.05.2020 13:30 Відповісти
Можно сразу выбросить. План из 230 пунктов не то что выполнить, его даже до половины ни один ни министр ни его помощник не прочитает.
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27.05.2020 13:58 Відповісти
Да хоть бы 115 прочитали.
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27.05.2020 17:27 Відповісти
 
 