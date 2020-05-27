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Новини
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Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР затримали старшого державного інспектора одного з відділів ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області за підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець підбурював громадянина надати неправомірну вигоду у розмірі $12 тис. працівникам правоохоронного органу за закриття кримінального провадження.

27 травня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання неправомірної вигоди.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

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Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР 01
Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР 02
Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР 03
Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР 04

Автор: 

хабар (4683) Державна податкова служба (403) ДБР (3464) Житомирська область (1255)


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Топ коментарі
+7
Чего вы от людей прячете этого урода?!
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27.05.2020 13:38
+2
С музеями результативнее.
Тут за долю малую - недоказанность, а там двери поломаны, бумаги стырены
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27.05.2020 13:38
+2
Главное что взяли с поличным,и пишут в случае доказательства,какие еще нужны доказательства чего?
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27.05.2020 13:50
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Чего вы от людей прячете этого урода?!
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27.05.2020 13:38 Відповісти
С музеями результативнее.
Тут за долю малую - недоказанность, а там двери поломаны, бумаги стырены
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27.05.2020 13:38 Відповісти
а это когда нибудь прекратиться? или мы уже обречены?
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27.05.2020 13:41 Відповісти
Выпускайте Анатолия Захаренко, он быстро с этим корупционером разберется
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27.05.2020 13:50 Відповісти
Главное что взяли с поличным,и пишут в случае доказательства,какие еще нужны доказательства чего?
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27.05.2020 13:50 Відповісти
неужели посадят? или как всегда, снимут бабло и развалят дело. отпустят за недоказанностью))))
гребанное государство.
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27.05.2020 13:52 Відповісти
знаешь, это генетически заложено в крови нашего народа. хоть мы и плачем, и вопим, что тотальная коррупция, продажа должностей и т.д. Генетику не изменишь. Больше скажу - терпеть не могу историю, никогда ее не читал и не доверяю всему, что там пишут, но! На выходных племянница попросила помочь найти ответы на контрольные вопросы по истории Украины. Я знал, что наш народ давно прогнивший, но не думал, что это длится с момента его основания. Все продавалось и покупалось и вчера, и во времена Гетьманщины, и Киевской Руси! . Вот привожу пример из учебника: (он красочно всё описывает, и нет оснований полагать, что что-то измениться в будущем) ***У 1761 р. після смерті імператриці Єлизавети Петрівни на престол зійшов її племінник Петро III. Пробувши імператором лише декілька місяців, він встиг налаштувати проти себе всіх своєю політикою. У результаті змови Петра III було усунуто від влади та вбито. Імператрицею стала його дружина Катерина II. Гетьман К. Розумовський узяв не останню участь у заколоті, проте це не вплинуло на прагнення нової імператриці ліквідувати автономію Гетьманщини. Формальним приводом для скасування Гетьманщини стали дві чолобитні до імператриці, надіслані 1763 р. гетьманом К. Розумовським і представниками козацької старшини. У них йшлося про відновлення давніх прав України (про самостійні судову й фінансову системи, землі, втрачені з 60-х рр. XVII ст., тощо) та офіційне визнання спадковості гетьманської посади за нащадками роду Розумовських.
У Петербурзі це розцінили як прагнення відокремитися від Росії. Розгнівана Катерина II була готова
віддати гетьмана під суд. Врешті-решт вона запропонувала йому добровільно зректися булави, на що К. Розумовський був змушений погодитися. Як компенсацію він отримав високий чин генерал-фельдмаршала й цілу низку нових маєтностей.

8 клас підручник Історія України / автор Гісем стор.267-268
как-то так))) вся доблесть гетьманов - налицо
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27.05.2020 14:07 Відповісти
кто пишет учебники по истории? какие то говномудрецы с подачи таких же геев.
все высосано из пальца что бы было удобно каким то уродам. не читайте "советских газет" ))))
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27.05.2020 14:23 Відповісти
мне лично все равно, что и из какого места высосано! Для меня факты - это то, что я вижу в реалиях нашей жизни. и мое мнение давно сформировано.
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27.05.2020 14:38 Відповісти
флаг вами в руки ))))
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27.05.2020 14:40 Відповісти
щиро дякую конечно)) , но нет. такое в руки я брать не буду. возьму что-то стоящее (и не только в руки))
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27.05.2020 14:58 Відповісти
Дайте йому калькулятор.Відпустіть трудягу.
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27.05.2020 13:53 Відповісти
жадина-говнятина
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27.05.2020 13:54 Відповісти
ты в атб на кассе столько теряешь в день,????
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27.05.2020 18:23 Відповісти
столько бы на монобанк на вечную затарку в магазины
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27.05.2020 18:22 Відповісти
 
 