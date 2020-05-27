Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР. ФОТОрепортаж
Слідчі ДБР затримали старшого державного інспектора одного з відділів ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області за підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, посадовець підбурював громадянина надати неправомірну вигоду у розмірі $12 тис. працівникам правоохоронного органу за закриття кримінального провадження.
27 травня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання неправомірної вигоди.
У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.
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Тут за долю малую - недоказанность, а там двери поломаны, бумаги стырены
гребанное государство.
У Петербурзі це розцінили як прагнення відокремитися від Росії. Розгнівана Катерина II була готова
віддати гетьмана під суд. Врешті-решт вона запропонувала йому добровільно зректися булави, на що К. Розумовський був змушений погодитися. Як компенсацію він отримав високий чин генерал-фельдмаршала й цілу низку нових маєтностей.
8 клас підручник Історія України / автор Гісем стор.267-268
как-то так))) вся доблесть гетьманов - налицо
все высосано из пальца что бы было удобно каким то уродам. не читайте "советских газет" ))))