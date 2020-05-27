Кабмін вніс Панаму до списку офшорів: тепер у переліку 42 країни і території. ПЕРЕЛІК
Кабінет Міністрів вніс Панаму до списку офшорних зон, внісши зміни до розпорядження №143 від 23 лютого 2011 року.
Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
Перелік оновили вдруге від початку року. У лютому уряд додав до списку Фіджі та вилучив Бахрейн.
З урахуванням Панами до переліку офшорних зон тепер входить 42 країни і території:
- острів Гернсі
- острів Джерсі
- острів Мен
- острів Олдерні
- Беліз
- Панама
- Андорра
- Гібралтар
- Монако
- Ангілья
- Антигуа і Барбуда
- Аруба
- Багамські острови
- Барбадос
- Бермудські острови
- Британські Віргінські острови
- Віргінські острови (США)
- Гренада
- Кайманові острови
- Монтсеррат
- Нідерландські Антильські острови
- Пуерто-Рико
- Сент-Вінсент і Гренадіни
- Сент-Кітс і Невіс
- Сент-Люсія
- Співдружність Домініки
- Теркс і Кайкос
- Тринідад і Тобаго
- Ліберія
- Намібія
- Сейшельські острови
- Вануату
- Гуам
- Маршальські острови
- Науру
- Ніуе
- Палау
- Острови Кука
- американське Самоа
- Самоа
- Фіджі
- Мальдівська Республіка
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Но песню иную
О дальней земле
Возил Порошенко
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Панама, Панама,
Панама моя!»
поэтому, посню зебилу, "не нашли" - это отмазка для идиотов типа тебя.. если бы что-то было - давно было бы известно об этом)
Как о офшорных счетах вислюка оманського на десятки миллионов долларов, украденных в Украине.
И заспамив посты всей ботофермой.
Таков план, порохоботнички?
Но песню иную
О дальней земле
Возил Порошенко
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Панама, Панама,
Панама моя!»
ты их добил.. не расспамливается совсем
п.с.Через офшорные компании Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
уже и решение Лондонского суда имеется
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/15/652571/
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта и Минобороны России в 2017 году на съемку фильмов. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
Мышебратство вышиванкой не прикроешь - у кого за поребриком дед с пуйлом на палке, а y подобных им в Украине - Порохло у Корыта в мечтах.
из них в восьми находятся офшоры Президента и Главы СБУ
ФІДЖІ *ВАНУАТУ *ГУАМ*ПАЛАУ*ОМАН*СЕЙШЕЛИ*ТРИНІДАД І ТОБАґО*АМЕРИКАНСЬКІ ВІРДЖИНСЬКІ*КАЙМАНОВІ*ПАНАМА*САМОА*АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА
Тобто це країни з ЧЕРВОНОГО списку,з брудними грошима,і найцікавішої для українців країни там НЕ-МА-Є !
Інші офшорки вже виконали зобов'язання ,або в процесі виконання.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/taxation-council-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
И слава Богу. Хоть сплю
крупнейшие страны-инвесторы в экономику Украины
Одним Зеленским этого не разгребешь.
це допоможе кловану приховувати гроші від оподаткування
Оказалось, что с 2009 года группой владеют близкие к Валерию Хорошковскому компании, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ОФШОРАХ.
Официальную информацию об учредителях предоставили в Госкомстате. Учредителями ранее были сценаристы братья Сергей Нахманович Шефир, Борис Нахманович Шефир и ЗЕЛЕНСКИЙ. Но затем главным учредителем в ООО (по данным, полученным неофициально, более 99% уставного фонда) стал КИПРСКИЙ ОФШОР Art fox studios limited.
Как узнали журналисты издания «Телекритика», он зарегистрирован по адресу Аджиоу Павлоу, д. 15, Ледра хауз, г. Ажиос Андреаз.
Останутся только те, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема
Елена Подгорная напомнила в статье, опубликованной интернет-сайтом tverezo.info, что в Соединенных Штатах рассматривают иск, касающийся возможного отмывания денег Игорем Коломойским. Суд присяжных должен решить - действительно ли эти деньги ранее украли в Украине, а затем выедены в https://replyua.net/usa/ США
В ходе расследования удалось отследить перемещение средств из ПриватБанка через множество оффшоров с последующей покупкой отелей, офисов, предметов роскоши. 5,5 миллиарда долларов - это, согласитесь, сумма.
Казалось бы - при чем здесь Зеленский?
Проблема в том, что через его оффшоры тоже отмывали деньги. В свое время президент Украины был партнером Коломойского. Соответственно, он тоже оказался в поле зрения следователей.
Уже скоро Зеленскому придется делать очень трудный выбор. Не стоит забывать, что истцом по иску против Коломойского является государство Украина. Соответственно, президенту придется определяться - на чьей он стороне. Короче, Владимиру Александровичу будет трудно. Ведь личные деньги он действительно может потерять в любой момент. Останутся только те средства, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема https://replyua.net/news/212050-podgornaya-trudno-budet-vladimiru-aleksandrovichu-on-mozhet-poteryat-vse-lichnye-dengi-ostanutsya-tolko-te-kotorye-krutyatsya-v-rf-no-i-tam-s-finansami-problema.html
Нет, само по себе это не преступление.
Но при этом офшоры часто используются для преступлений - отмывания криминальных денег, государственной коррупции, всевозможных мошеннических операций. Государства борются с офшорами?
Да, но скорее не с офшорами, а со злоупотреблениями, связанными с офшорами: уклонением от налогов, отмыванием денег и прочими преступлениями.
После вступления в 2015 году в силу закона РФ о деофшоризации деятельность таких компаний в некоторых случаях облагается налогами в России.
Условия зависят от офшора - Центробанк и Минфин делят их на три группы по степени доверия.
Существует статистика - более половины частного капитала размещено в «офшорных зонах». Такая тенденция вынуждает страны, включая Россию, предпринимать попытки по контролю деятельности граждан, которые становятся владельцами такого бизнеса, ведь налог на прибыль они платят вне государства, а проживают в нем, претендуя на социальные гарантии.
Отдельного закона об «офшорах» не существует.
Регулирование налогообложения компаний с иностранной юрисдикцией происходит по №376-ФЗ от 24.11.2014 года, в котором определены понятия контролируемой иностранной организации и контролирующего лица. Если фирма не может причисляться к налоговым агентам РФ, то в качестве «вторых» в обязательном порядке признается физическое лицо или организация (оба резиденты России).
Помимо налогового законодательства, к деятельности «офшорных» организаций в полной мере применяются нормативные акты по противодействию легализации тех прибылей, которые, по предположению государства, могут быть получены преступным путем. Это также относится к контролю оборота валютных средств.
Избежать двойного налогообложения позволяет наличие заключенного соглашения между РФ и 80 странами.
На территории Российской Федерации действует приказ Минфина №108н о внесении ряда «офшорных зон» в «черный список», на деле это юрисдикции, скрывающие данные о финансовых операциях любых компаний, зарегистрированных на их территории.
Текст документа постоянно обновляется, как и перечень внесенных в него «офшоров».
https://alpari.com/ru/beginner/glossary/off-shore/
А так заставь дурня Богу молиться , он и лоб расшибет.
Сами по себе оффшоры не преступление, преступление- прятать там грязные деньги!.
А уж это надо доказать!
Так что, зюзи дурноголовые не беспокойтесь за Порошенко, подумайте о себе
У політсилі з посиланням на генсекретаря Генеральної прокуратури Панами Делія А. Де Кастро, заявили, що «Панама розслідує кримінальну справу проти Андрія Портнова №201900064015 за фактом можливого вчинення ним злочинів проти здійснення правосуддя шляхом фальсифікації фактів, наклепу під час судового провадження, дачі завідомо неправдивих показів, а також злочинів проти економічної безпеки шляхом розповсюдження неправдивих відомостей».
В Євросолідарності заявили, що в жовтні 2019 року Генпрокуратура Панами закрила ініційовану Портновим справу проти Порошенка у зв'язку з відсутністю складу злочину.
У партії додали, що на основі показань Портнова було відкрито справу проти нього, яку сам Портнов намагається закрити.
«Очевидно без Печерського суду це складно зробити. Тепер у панамській справі проти Портнова за дачу під присягою брехливих показів проти Порошенка, самого Порошенка визнано потерпілим», - сказано в повідомленні.
Не в этой ли лжи
Петра Порошенко
оффшорик лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Панама, Панама,
Панама, моя»?
Дяденька, или кто вы там I Ka 538a282a ,
за Порошенко и Панаму не переживайте.
Там уже со всем разобрались без вас, болезных
Переживайте за Зюзеньку - вот там еще все под вопросом
Ну внесли в список офшоров, и что? Вам, биомассе, все равно ничего не обломится.
Просто перевод денег в страны из списка несколько тщательнее проверяется, и все. Как перечислялись деньги в офшоры, так и будут перечисляться.
И кстати, офшор - это не преступление. Вон у Трампа есть офшоры, и он не стесняется, все нормально.
Другое дело кто и как их использует. Трамп использует легально, главзебил - для отмывки украденных денег.
Т.е. проблема не в офшорах, а в ворах.
https://censor.net/news/3154125/v_paname_otkryli_delo_protiv_portnova_advokat_poroshenko
- Таков план, порохоботнички?
Превышено время ожидания ответа от сайта www.capital.ua.
По данным активистов, на счета актеров были переведены средства, украденные из ПриватБанка.
«Именно сюда попал 41 миллион долларов, украденных из ПриватБанка. И именно отсюда эти деньги пошли на счета пяти различных компаний участников «Квартала 95», - пояснили активисты.
Также удалось выяснить, что украденные из ПриватБанка деньги поступали на счет офшорной компании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Megiritano Ventures LTD.
«5 июля 2012, меньше чем за два часа после того, как деньги были получены, Зеленский кладет 9 миллионов долларов на депозит. Три месяца спустя, 5 октября 2012 года, Зеленский переводит 2 миллиона 340 тысяч долларов на счет собственной кипрской компании Aldorante Limited. 14 августа 2013 на счет Aldorante Limited были переведены 800 тысяч долларов. 15 августа 2013 - следующие 850 тысяч, 16 августа 2013 года - еще 800 тысяч долларов. Зачем переводить ежедневно равные суммы на ту же компанию?» - спрашивают активисты.
По их мнению, таким образом Зеленский пытался запутать денежный след. И делал он так не один раз.
«Чтобы скрыть денежный след. Но это только начало. 3 апреля на счет Aldorante поступает 800 тысяч долларов. 24 апреля - что 600 тысяч долларов. 3 июля 2015 на счет этой компании переводится один миллион долларов, 15 июля - еще 2, 97 миллиона долларов. Появляется еще одна компания - Film Heritage Lnc., зарегистрированная в Белизе. Она также принадлежит Владимиру Зеленскому. 24 мая 2016 сюда переводится 560 тысяч долларов. 2 июня того же года - 610 тысяч и 5 декабря - еще 900 тысяч долларов», - рассказали авторы видео.
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Активисты настаивают на том, чтобы кандидат в президенты Украины объяснил, как на его счету оказались эти деньги.
«Владимир Зеленский, как ты объяснишь украинцам, что деньги, которые украл Игорь Коломойский из их кармана, оказались на твоих тайных счетах? Вова, верни людям деньги», - настаивают они."
Интересный первоисточник у этой новости - АКТИВИСТЫ!!!!
Это днище! Сначала эти активисты на цензоре за рошенки отрабатывают посты в пользу офшорника, а потом в фейсбуке создают фейковую новость о не подтвержденных офшорах зелюка... Почему в той статье отсутсвуют какие-либо документальные подтверждения изложенной информации?