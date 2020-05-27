Уряд затвердив плани формування територій ОТГ у Запорізькій, Львівській та Одеській областях

Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій об'єднаних територіальних громад (ОТГ) Запорізької, Львівської та Одеської областей.

Рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з ухваленим рішенням, плани охоплюють 100% території областей.

Таким чином, уряд затвердив перспективні плани формування територій ОТГ у всіх областях країни, крім території окупованого Криму. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, плани формування територій ОТГ на півострові будуть затверджені після його деокупації.

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"Затверджені по всій території країни перспективні плани - це двигун змін для окремих громад та країни загалом. Для громад - це не тільки новий рівень відповідальності, а й одночасно - новий рівень можливостей, коли люди обирають як їм зручніше жити, де будувати школу, де відкривати дитсадок. Модератор життя на місцевому рівні відтепер місцеві мешканці, а не чиновники", - написав прем'єр-міністр Шмигаль у Telegram.

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Раніше Кабмін вже затвердив перспективні плани формування територій громад Житомирської, Миколаївської, Харківської, Івано-Франківської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Луганської, Вінницької, Чернівецької, Донецької, Черкаської, Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Сумської та Рівненської областей.