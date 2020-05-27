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Уряд затвердив плани формування територій ОТГ у Запорізькій, Львівській та Одеській областях

Уряд затвердив плани формування територій ОТГ у Запорізькій, Львівській та Одеській областях

Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій об'єднаних територіальних громад (ОТГ) Запорізької, Львівської та Одеської областей.

Рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з ухваленим рішенням, плани охоплюють 100% території областей.

Таким чином, уряд затвердив перспективні плани формування територій ОТГ у всіх областях країни, крім території окупованого Криму. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, плани формування територій ОТГ на півострові будуть затверджені після його деокупації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль розраховує до липня ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації: "Коронакриза внесла корективи в усі плани"

"Затверджені по всій території країни перспективні плани - це двигун змін для окремих громад та країни загалом. Для громад - це не тільки новий рівень відповідальності, а й одночасно - новий рівень можливостей, коли люди обирають як їм зручніше жити, де будувати школу, де відкривати дитсадок. Модератор життя на місцевому рівні відтепер місцеві мешканці, а не чиновники", - написав прем'єр-міністр Шмигаль у Telegram.

Також читайте: Реформа децентралізації йде до завершення, конфлікту навколо перспективних планів ОТГ немає, - уповноважений президента із земельних питань Лещенко

Раніше Кабмін вже затвердив перспективні плани формування територій громад Житомирської, Миколаївської, Харківської, Івано-Франківської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Луганської, Вінницької, Чернівецької, Донецької, Черкаської, Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Сумської та Рівненської областей.

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Кабмін (14057) реформи (3205) децентралізація (453) ОТГ (144)


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Правительство утвердило планы формирования территорий ОТГ в Запорожской, Львовской и Одесской областях - Цензор.НЕТ 270Правительство утвердило планы формирования территорий ОТГ в Запорожской, Львовской и Одесской областях - Цензор.НЕТ 5753
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27.05.2020 14:27 Відповісти
В перекладі на українську,замість добровільного об'єднання в ОТГ (шляхом заманювання вдвічі більшими бюджетами),селюків будуть зганяти примусово,залякуючи сільських голів.
Все для подальших місцевих виборів,які складова плану з передачі на баланс Україні бандитських анклавів ОРДЛО.
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27.05.2020 14:31 Відповісти
"адмін реформа" від МАФІЇ сіоністів що захопила ОБМАНОМ - маніпуляцією 25 кадру Голобородько Свати владу у ВР Уряді...України --. і що чисельність Населення ..смертність ВДВІЧІ перевищує народжуваність .. а Бюджет ОТГ що більший чим сумарний колишніх сіл ? ..зато ЗЕМЕЛЬКУ прихопили .... отак ВЛЯПАЄТЕСЬ в "реформу" .. а тепер ПЛАЧИТЕ ? .. "така адмін " РЕФОРМА" ..це ОДНА "програма" олігархічної БАНДИ доморощених і Світової МАФІЇ . . прибрати до рук СвЗемлі України... перший крок ЗНИЩЕННЯ Села .т.зв ОТГ ..... ДРУГИЙ намагання ЗНИЩИТИ Малі Міста і СМТ .. які Історично СУТНІСТЬ України .. Магдебурське право ..більше 500 років історії .. пережили ТРИ імперії .. а от БАНДА Зе сионістів-ТЕРОРИСТІВ думає що це ПРОКОВТНУТЬ ..НЕ потягнете УБЛЮДКИ ..Палестини 2.0 НЕ буде сіоністи - ТЕРОРИСТИ і їх посіпаки БУДУТЬ нейтралізовані ..якщо вчасно НЕ здриснуть .... то як Вам Українці .. ще довго БУДЕТЕ терпіти цих "Слуг ... потроху ПРОЗРІВАЄ Нарід обдурений сіоністською МАФІЄЮ + паРаша ...що фактично одне і те ж .. Шановні і Дорогі .. Діяти Діяти з Розумом і Мудро Наснаги
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27.05.2020 14:37 Відповісти
За рік стало зрозуміло на 100% - те, що зелена влада робить добровільно, йде на користь тільки їй, але не Україні. Діла чорні, а слова білі. Зараз вони крутять заради місцевих виборів. Зелені більшовики страшніші за всі влади, що були в Україні, бо не соромляться ввідверто брехати і манупулювати, бачачи.якусь дитячу довірливість до них.українців.
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27.05.2020 20:31 Відповісти
 
 