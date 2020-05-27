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Новини
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"Підленько і низько": в МЗС відреагували на заяву лобіста Путіна Шредера, який обізвав українського посла "карликом"

Заступник глави МЗС України назвав "підлою" і "низькою" заяву колишнього канцлера Німеччини, який обізвав українського посла "карликом".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже підленько і низько як для екс-Канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся".
Цей коментар Шрьодера - застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима!".

А нашого Посла в образу не дамо!", - написав він.

Як відомо, колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії "Роснефть" Герхард Шредер завів подкаст і в першому випуску образив посла України в Німеччині.

Також читайте: Ексканцлер Німеччини Шредер заявив, що Росія не поверне Крим. Український посол Мельник запропонував йому парі

Шредер різко висловився про Мельника, який критикував його раніше, назвавши українського дипломата "карликом".

Підленько і низько: в МЗС відреагували на заяву лобіста Путіна Шредера, який обізвав українського посла карликом 01

Автор: 

Боднар (152) МЗС (4103) скандал (625) Шредер (77) Мельник Андрій (232)


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Топ коментарі
+45
- на згадку Зеленському та всім тим негідникам, які намагаються дискредитувати Україну та американсько-українські, тісні партнерські відносини.
"Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление лоббиста Путина Шредера, обозвавшего украинского посла "карликом" - Цензор.НЕТ 7097
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27.05.2020 14:32
+44
Шредер - продажная шлюшка Путина.
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27.05.2020 14:32
+42
"Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление лоббиста Путина Шредера, обозвавшего украинского посла "карликом" - Цензор.НЕТ 9647
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27.05.2020 14:32
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- на згадку Зеленському та всім тим негідникам, які намагаються дискредитувати Україну та американсько-українські, тісні партнерські відносини.
"Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление лоббиста Путина Шредера, обозвавшего украинского посла "карликом" - Цензор.НЕТ 7097
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27.05.2020 14:32 Відповісти
Если бы не малороская тварь зельц оманский, унижающийся перед ****** постоянно, при этом сам стремящийся быть как путлер и всех подмять под себя, и всю Украину дискредитирующий своим продажным поведением, никогда бы эта тварь шредер не сказал бы такого про нашего посла. Закономерный результат поведения нашей власти.
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27.05.2020 14:40 Відповісти
прямо как поэт
"Им отец ответил - Дети! Без совместного труда
мертвеца бы ваши сети не поймали никогда"
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27.05.2020 14:42 Відповісти
Шредер - продажная шлюшка Путина.
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27.05.2020 14:32 Відповісти
Вы правы. Шредер такая же безотказная содержанка путена, как и толстожопая свинья кабздыров.... За объедки с путенского стола готовы подставлять все свои грязные дырки....
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27.05.2020 16:28 Відповісти
Шрёдер - известный гигант немецкой рашистолюбивой мысли.
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27.05.2020 16:39 Відповісти
"Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление лоббиста Путина Шредера, обозвавшего украинского посла "карликом" - Цензор.НЕТ 9647
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27.05.2020 14:32 Відповісти
"Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление лоббиста Путина Шредера, обозвавшего украинского посла "карликом" - Цензор.НЕТ 7707
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27.05.2020 14:33 Відповісти
пукин для Шредера гигант?
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27.05.2020 14:34 Відповісти
Гигант мысли, отец русской демократии
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27.05.2020 14:37 Відповісти
Содержатель.
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27.05.2020 16:15 Відповісти
"с кем поведешься, от того и наберешься" -

українському МІДу респект: відрбрили шлюшку Шредера віртуозно
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27.05.2020 14:38 Відповісти
Можно и наотбриваться. Меркель с кем водится? И уж будь уверен, что для Меркель Шредер важнее любого украинца.
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27.05.2020 16:59 Відповісти
хочу сказати ,це стосується всіх публікацій цензора,якщо ДЕРЖАВА маю на меті бути в повазі в інших ДЕРЖАВ ,вона озброюється.тому-озброєння,зміцнення власних ЗС,розвиток і виробництво ******** зброї,типу атакуючих безпілотників і т.д. ,розвиток ядерного озброєння -повинен бути пріорітетом.! тоді ні один агент кдб не буде ображати наших людей
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27.05.2020 14:39 Відповісти
вообще-то со своими 1,73 м Герхард на сегодня и сам в росляках не числится..
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27.05.2020 14:40 Відповісти
Шрьодер лише дотримується поточної тенденції ЄС...

"Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление лоббиста Путина Шредера, обозвавшего украинского посла "карликом" - Цензор.НЕТ 2659
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27.05.2020 14:40 Відповісти
он просто оговорился, по Фрейду!! Наверное часто, Шредер вспоминает между делом, псевдо карлик
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27.05.2020 14:42 Відповісти
Какой-то Детский Сад, а не заявления МИД. "С кем поведешься, оттого наберёшься", что это?
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27.05.2020 14:43 Відповісти
З ****** поведешся, ***** наберешся...
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27.05.2020 14:46 Відповісти
Что кацапы, что гансы - фашисто-нацисты.
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27.05.2020 14:44 Відповісти
І вам не хворать
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27.05.2020 14:49 Відповісти
В Україні лайна немає? Чому як німці за щось беруться то стають майстрами, а в нас стахановці.
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27.05.2020 15:29 Відповісти
А что, высокий уровень развития немецкой экономики дает право называть послов других стран, кстати находящихся в нормальных отношениях, унизительными словами? Даже наши политики не позволяют откровенно оскорблять, к примеру, рашистов. Хотя у нас кудаааа больше причин для этого.
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27.05.2020 15:38 Відповісти
Шрьодер лайно, але в Україні таких більше в рази ніж в Німеччині.
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27.05.2020 15:58 Відповісти
При Петрі такого не було...
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27.05.2020 14:45 Відповісти
А что вы хотели, если он зарегистрировался в одноклассниках. Не удивлюсь, если он агент КГБ.
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27.05.2020 14:47 Відповісти
Касабська ПРофурсетка ! ........
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27.05.2020 14:52 Відповісти
Ха-ха, так это он и пуйла так обозвал, или пуйло намного выше посла? А если без ходуль, так наверное еще и ниже.
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27.05.2020 14:55 Відповісти
швайншрьодеру без карликов никак, карлик ему зарплату выплачивает
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27.05.2020 14:55 Відповісти
- Карлик , привет !!!
- Привет , карлик !!!
"Підленько і низько": в МЗС відреагували на заяву лобіста Путіна Шредера, який обізвав українського посла "карликом" - Цензор.НЕТ 584
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27.05.2020 15:10 Відповісти
Мерзотник шрьодер мусить так казати....він відробляє руSSкі 30-срібних...які путлєри відбирають у своюх кріпосних і проплачують "вялічіє руSSкого міра" по всьому світу..
Це його РОБОТА...
Ви, краще подивіться на наших покидьків на кшталт медведчуків, рабіновичів, бойків, мураєвих, доп з гепами....: вони зі Шкіри лізуть...., прославляючу руSSкій мір!!
а взагалі, я знову ж переконуюсь
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.05.2020 15:15 Відповісти
Маразм у старика крепчает , как в детском садике .
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27.05.2020 15:16 Відповісти
Чего ж ты не эмигрируешь , в краины которые влияют на индекс ? . Собрал барахло "по бырику" и oтсель ..! А вот если не хочешь то сиди на жопе ровно и не гавкай ..!! Верней - не подгавкивай кацапам ..
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27.05.2020 15:33 Відповісти
я поганий - це мені відомо і при чому тут я? якщо така ситуація, але такі, як ти довели Україну за 30 років до злиднів та розвалу. і чого раптом нас мають вважати великими чи значними, якщо ми такими не є? Так не буває.
От, коли станемо великими тоді і будемо.
я не емігрую, бо це моя країна, і з нею я переживаю успіхи і падіння. Тєбє нє понять.
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27.05.2020 15:56 Відповісти
Тогда ещё раз повторяю , если это твоя краина - кацапам не подгавкивай .. !! Какая бы она не была , плохая для жизни или хорошая , бедная или богатая , но она твоя . И никакая забугорная плять , кем бы она ни была , не имеет права на твою страну и народ в ней живущий , раскрывать свое хлебало . !! Дошло ??

Какого хрена ты выгораживаешь хутинского холопа ?? .
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27.05.2020 16:11 Відповісти
Якщо ми не скажемо собі слово правди, як ми дійшли до такого стану, де ми є і хто ми є і що з цим робити - ми ніколи не змінимося і кожна сволота буде нас отак обзивати. Така моя думка.
Це нам ще один знак, що треба змінюватися.
А твоя позиція - всьо харашо, , а єслі нє харашо - то надо сдєлать від, что всьо ж харашо.
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27.05.2020 16:17 Відповісти
И где это я говорил что в Украине - фсё харашо .? Чего то - не припомню .. Я наоборот считаю что всё очень плохо , и продолжает ухудшаться .! Но как бы там ни было , никакая немецкая " машинка для нарезки бумаги " не имеет права иронизировать по поводу моих сограждан ,,кем бы они ни были . Это -касаемо всех граждан , из любого политического лагеря . Исключение - сторонники рюзкого мира ( по факту - они хоть и граждане Украины , но поддерживая паРашу в вооружённом конфликте с Украиной , украинцами уже не являются ) ..

Я никогда не понимал людей ( вроде тебя ) , которые - живя в своей собственной стране , расхваливают и восхваляют чужую им -заграницу , и всё забугорное ,, включая и их высокомерных политиков . Это- мазохизм какой то .. .
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27.05.2020 16:50 Відповісти
а де це я рохвалював? Перепьол, , ти що умом тронувся?
я просто хотів і хочу, щоби моя країна була дійсно серйозною державою, і коли якась сволота порівнює її з карликом, то такого би шрьодера вважали би за ідіота.
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27.05.2020 16:53 Відповісти
Ты не расхваливал , ты фактически оправдываешь этого немецкого мудилу , который за деньги х.йла , ненавидит Украину и украинцев . .Ещё и лайкнул лахтинца , которого уже удалили .
Кстати , знаю чувака который сравнил Украину с порноактрисой ! Что скажешь . ?
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27.05.2020 17:02 Відповісти
ну МЗС відреагувало правильно. Але нам треба задуматись, чому так? Я за те. У нас тут що офіційна позиція? - ми тут обговорюємо події і чому вони так відбуваються.
ти, що цього не знав?
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27.05.2020 17:06 Відповісти
А хто такой этот - Шредер ?? Посла Мельника знаю , а того кренделя нет . .
Это кто то из путенских холуёв ??
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27.05.2020 15:27 Відповісти
Смешно про Шредера, который "ничего не знал про Мельника", но в воззваниях к немцам говорил о нем.
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны...."


Получил путинский холуй пинок от пуйла и срочно создал подкаст.
Почему-то раньше он этого не делал.


Герхард https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8/a-53574345 Шредер завел подкаст и в первом выпуске оскорбил посла Украины в Германии.

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8/a-53574345 Источник: https://censor.net/n3198323
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27.05.2020 15:35 Відповісти
ЗАЧЕМ он вообще вспоминал об этом, причем, в срочно созданном подкасте?
До этого многие годы деду не нужны были подкасты.
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27.05.2020 15:41 Відповісти
Повторяю:
Герхард https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8/a-53574345 Шредер завел подкаст и В ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ оскорбил посла Украины в Германии.



В 76 лет приперло.
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27.05.2020 15:48 Відповісти
Байдена в 79 в президенты прет
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27.05.2020 16:46 Відповісти
Если не нужно забивать голову то и нех переспрашивать журналиста , карлик - некарлик . Сказал - но комментс и всех делов . А оно гнида , знало о ком идёт речь . И понимало о чём говорит .
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27.05.2020 15:47 Відповісти
Гер Шрьодер путінський наймит схоже що він працював на ***** ще на посаді в Німеччині.
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27.05.2020 15:24 Відповісти
А как же немецкое мастерство? Вы уж определитесь...
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27.05.2020 15:40 Відповісти
Похоже имела место рефлексия Шредера на "успехи" "СП-2"! ))
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27.05.2020 15:26 Відповісти
надеюсь, что этой путенской проститутке аукнется такое. саудиты, например, никогда не простят фразу лошади про Д.Б., и результат уже есть. нам тяжелее, но можно как-то реально отомстить.
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27.05.2020 15:28 Відповісти
У этого шлёндера деменция прогрессирует.
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27.05.2020 15:44 Відповісти
за такую з/п любой из вас бы назвал кого угодно кем угодно)) главное чтоббы ватоэнцоцефалы были счастливы )) а если еще тыщ двести добавить к з/п то он даже как фюрер начнёт про лебенсраум чесать))
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27.05.2020 15:49 Відповісти
Ты ШВАЙНЕ путинская,- на себя в зеркало посмотри!
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27.05.2020 15:54 Відповісти
Хутинский пуесос шредер. Надеюсь помещается в тень кремлевского карлика
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27.05.2020 16:22 Відповісти
Шмондер,а як же "хазяін-великан"пуйло з його рісточком з горшок?Воно усього метр і то в прижке,а цей покидь ,який вилизує п,яту точку кремлядському карлику,шмондер,це не помічає.Чі ріст "збільшуеться коли платять криваві,оккупанські гроші,шмондер?
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27.05.2020 16:24 Відповісти
Русіш швайне,без обліку і моралі, купили усю шмундярську ,фашистську вату.Рашист+фашист=брехливі вбивці і оккупанти.*****+Шмундяк=Пиндец!
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27.05.2020 16:27 Відповісти
Хера Шрёдера, таким образом, кремлёвские кураторы, силой бабла, заставляют изрыгать предсмертные конвульсии вяликой империи.
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27.05.2020 16:41 Відповісти
шредер- фашистский вышкребок на службе путину.
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27.05.2020 16:47 Відповісти
Когда в стране президент --клоун без принципов, КАКОГО уважения к стране вы ждете?
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27.05.2020 17:10 Відповісти
И как этого кацапа (ненецкого происхождения), ***** терпит???
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27.05.2020 17:15 Відповісти
путинская гигиеническая прокладка аля шредер опустил в глазах европейцев немецкую нацию ниже городской канализации.Паршивая овца,всё стадо ганьбит,в семье не без урода.
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27.05.2020 17:18 Відповісти
"Підленько і низько": в МЗС відреагували на заяву лобіста Путіна Шредера, який обізвав українського посла "карликом" - Цензор.НЕТ 3049
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27.05.2020 17:18 Відповісти
Они и Пороха ****** называли. Там правда вывернута на изнанку. Рашка одним словом.
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27.05.2020 17:22 Відповісти
вообще-то, мог и наш министр ноту подать, а не зам.
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27.05.2020 17:39 Відповісти
..а по хавалу этому гнилому хрычу..
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27.05.2020 19:52 Відповісти
Він мав на увазі не посла.
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27.05.2020 19:58 Відповісти
Хер Шредер , краще бути карліком ніж таким дешевим продажним кондоном як ти (!)
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27.05.2020 20:10 Відповісти
 
 