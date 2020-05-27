"Підленько і низько": в МЗС відреагували на заяву лобіста Путіна Шредера, який обізвав українського посла "карликом"
Заступник глави МЗС України назвав "підлою" і "низькою" заяву колишнього канцлера Німеччини, який обізвав українського посла "карликом".
Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже підленько і низько як для екс-Канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся".
Цей коментар Шрьодера - застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима!".
А нашого Посла в образу не дамо!", - написав він.
Як відомо, колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії "Роснефть" Герхард Шредер завів подкаст і в першому випуску образив посла України в Німеччині.
Шредер різко висловився про Мельника, який критикував його раніше, назвавши українського дипломата "карликом".
Будь ласка, зачекайте...
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"Им отец ответил - Дети! Без совместного труда
мертвеца бы ваши сети не поймали никогда"
українському МІДу респект: відрбрили шлюшку Шредера віртуозно
- Привет , карлик !!!
Це його РОБОТА...
Ви, краще подивіться на наших покидьків на кшталт медведчуків, рабіновичів, бойків, мураєвих, доп з гепами....: вони зі Шкіри лізуть...., прославляючу руSSкій мір!!
а взагалі, я знову ж переконуюсь
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
От, коли станемо великими тоді і будемо.
я не емігрую, бо це моя країна, і з нею я переживаю успіхи і падіння. Тєбє нє понять.
Какого хрена ты выгораживаешь хутинского холопа ?? .
Це нам ще один знак, що треба змінюватися.
А твоя позиція - всьо харашо, , а єслі нє харашо - то надо сдєлать від, что всьо ж харашо.
Я никогда не понимал людей ( вроде тебя ) , которые - живя в своей собственной стране , расхваливают и восхваляют чужую им -заграницу , и всё забугорное ,, включая и их высокомерных политиков . Это- мазохизм какой то .. .
я просто хотів і хочу, щоби моя країна була дійсно серйозною державою, і коли якась сволота порівнює її з карликом, то такого би шрьодера вважали би за ідіота.
Кстати , знаю чувака который сравнил Украину с порноактрисой ! Что скажешь . ?
ти, що цього не знав?
Это кто то из путенских холуёв ??
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны...."
Получил путинский холуй пинок от пуйла и срочно создал подкаст.
Почему-то раньше он этого не делал.
Герхард https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8/a-53574345 Шредер завел подкаст и в первом выпуске оскорбил посла Украины в Германии.
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8/a-53574345 Источник: https://censor.net/n3198323
До этого многие годы деду не нужны были подкасты.
Герхард https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8/a-53574345 Шредер завел подкаст и В ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ оскорбил посла Украины в Германии.
В 76 лет приперло.