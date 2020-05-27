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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін розширив перелік лікарень, які лікують COVID-19, із 339 до 449, - Степанов

Кабмін розширив перелік лікарень, які лікують COVID-19, із 339 до 449, - Степанов

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я і доповнив перелік закладів охорони здоров'я, які лікують пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 27 травня.

"Ініціатива полягає в тому, щоб доповнити перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Йдеться про заклади, які надавали таку допомогу з 1 квітня 2020 року та не були внесені до нього", - наголосив глава МОЗ Максим Степанов.

За даними, внесеними у постанову, перелік медичних закладів розширили із 339 до 449 закладів. При цьому фінальний текст постанови буде готовий із доопрацюванням в один день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліки, які закуповує держава, почнуть надходити в Україну в кінці року і стануть забезпеченням на наступний рік, - Степанов

Автор: 

лікарня (1353) Кабмін (14057) карантин (18172) МОЗ (5388) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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зачем? вроде и эти справляются? или... для премий? так отдайте тем, кто уже борется...
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27.05.2020 14:46 Відповісти
Для премій та попилу.
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27.05.2020 15:19 Відповісти
Медперсонал повылечивайте. А то поинфицировали, и не лечите.
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27.05.2020 14:54 Відповісти
"Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка"...
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27.05.2020 15:01 Відповісти
 
 