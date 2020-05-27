З початку червня залізничні квитки можна буде купити за 90 днів до відправлення, - Криклій

Із 1 червня "Укрзалізниця" почне продавати залізничні квитки за 90 днів до дати відправлення.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 червня можна придбати квитки відразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше. Так "Укрзалізниця" зможе більш гнучко реагувати на попит і заздалегідь призначати поїзди на більш популярні дати і напрямки, а для пасажирів це додаткова зручність і можливість ефективніше планувати свої поїздки", - написав Криклій.

Він зазначив, що дату відкриття рейсів визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Саме вони формують відповідне рішення про можливість ослаблення карантину і відновлення повідомлення.

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"Відповідні норми безпеки залишаються в пріоритеті. Це масковий режим, температурний скринінг працівників і пасажирів, дезінфекція вагонів до і після кожного рейсу", - підкреслив міністр