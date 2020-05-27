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Новини Коронавірус і карантин
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Польща пом'якшує карантин: скасовує масковий режим, відкриває кінотеатри і дозволяє масові зібрання

Польща пом'якшує карантин: скасовує масковий режим, відкриває кінотеатри і дозволяє масові зібрання

Від 30 травня в Польщі скасовують обов'язок носіння масок на вулицях, а з 6 червня дозволять масові зібрання до 150 осіб і відкриють культурні (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

Про це 27 травня під час спільної пресконференції у Варшаві з міністром охорони здоров’я Лукашем Шумовським та віцЕпрем’єр- міністром, міністром культури і національної спадщини Пьотром Глінським заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Діятиме один основний принцип: у загальнодоступному просторі, де можливим буде дотримання 2-метрової дистанції, носіння масок не буде обов'язковим",- заявив Моравецький.

Він також повідомив, що від суботи буде скасовано ліміти на кількість покупців в магазинах.

За його словами, від неділі, 31 травня, у Польщі знімається також ліміт на кількість вірян під час богослужінь у костелах та церквах.

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Водночас, з 6 червня відкриваються культурні заклади (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби). Винятки становитимуть дискотеки та диско-бари, які й надалі не працюватимуть.

Польський прем’єр наголосив, що з 6 червня у Польщі дозволять масові зібрання, зокрема весілля, на яких зможуть перебувати до 150 осіб.

Віцепрем’єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Пьотр Глінський уточнив, що театри та кінотеатри функціонуватимуть в обмеженому режимі – зали можуть бути заповнені лише наполовину.

У свою чергу глава МОЗ Польщі Шумовський наголосив, що у зв’язку з черговим етапом пом’якшень не потрібно забувати, що обмеження не знімаються, зокрема люди на вулицях повинні дотримуватися дистанції між собою до 2 метрів.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8468) Моравецький Матеуш (371) Глінський (5) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Там где народ не считает себя бесправными баранами, власть прислушивается к народу. Хотя протест и был жестоко подавлен, польские власти явно труханули.
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27.05.2020 15:05
+6
ЕЖЕГОДНО от гриппа (чем и является страшный коронавирус) в мире умирает 250 - 600 тыс. человек. На сейчас умерло около 340 тыс. Поэтому сиди на карантине пожизненно.
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27.05.2020 15:12
+5
Сдулася пандемийка
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27.05.2020 14:57
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ПРосто в угоду экономике принесут в жертвы человеческие жизни во всем мире. Уж простите, моих резервов достаточно еще на год. Пойду за короной, когда вакцину пустят в продажу.
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27.05.2020 14:53 Відповісти
кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось? ку...
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27.05.2020 14:58 Відповісти
Даже самый упоротый религиозный зомби, верующий, что на все воля Его, оглядывается по сторонам, переходя дорогу. Скажу попроще. Заболеют все, вопрос только когда.
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27.05.2020 15:03 Відповісти
ЕЖЕГОДНО от гриппа (чем и является страшный коронавирус) в мире умирает 250 - 600 тыс. человек. На сейчас умерло около 340 тыс. Поэтому сиди на карантине пожизненно.
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27.05.2020 15:12 Відповісти
340 тысяч и то статистика накрученая процентов на 50. Высосаная с пальца, когда в друг многие сердечники, онкологии и гриппы перекочевали в статистику ковида на основе никчемных плр-тестов.
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27.05.2020 15:20 Відповісти
Які ж ви все таки тупі.
А може ви раша боти? Вони теж всі поголовно доказують що ковід не шкідливий, бо він це їх зашквар із вибухом у Векторі.
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27.05.2020 22:06 Відповісти
что то я про международное авиа сообщение ничего не вижу...
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27.05.2020 14:56 Відповісти
Сдулася пандемийка
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27.05.2020 14:57 Відповісти
Там где народ не считает себя бесправными баранами, власть прислушивается к народу. Хотя протест и был жестоко подавлен, польские власти явно труханули.
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27.05.2020 15:05 Відповісти
два лукаша,видать-кореша...
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27.05.2020 15:11 Відповісти
У нас с поляками одинаково почти по заражениям но Степашка и Ляшко говорит маски должны стать привычкой и надолго,мол такая реальность
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27.05.2020 15:16 Відповісти
Ляшко и степашка неадекваты которые пугают людей. Ляшко сам в этом уже признавался, кстати.
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27.05.2020 15:21 Відповісти
Лучше чуть испугаться,чем потом страдать и болеть не зная пока от чего.Covid 19 это зараза против которой пока нет лекарств.Думаю ,и говорю прямо,поддерживаю наших врачей.Нам пока рано еще раслаблятся.
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27.05.2020 15:30 Відповісти
шоу сворачивается))))
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27.05.2020 15:31 Відповісти
Думаю поляки осознали неизбежное.
Вакцины не будет в ближайший год - для широких масс так точно. Следовательно все встретятся с этим вирусом рано или поздно и поляки решили что пора. Пусть лучше народ болеет летом чем это произойдет осенью вместе с сезонным гриппом и прочими местячковыми ОРВИ.
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27.05.2020 15:33 Відповісти
А вы верите в 100% эффективность масок? Да и зачем вообще их одевать на улицах и площадях, парках, скверах и т.д. Ну, разве что на самих многолюдных и в городах - "миллионниках.
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27.05.2020 18:52 Відповісти
КАК В ГОРОДАХ МОЖНО НА УЛИЦАХ СОХРАНИТЬ ДИСТАНЦИЮ В 2 МЕТРА ?
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27.05.2020 19:03 Відповісти
КАК В ГОРОДАХ МОЖНО НА УЛИЦАХ СОХРАНИТЬ ДИСТАНЦИЮ В 2 МЕТРА ?
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27.05.2020 19:04 Відповісти
Отрицать необходимость карантинных мер в Украине, это лить воду на мельницу Х-йла.
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27.05.2020 22:01 Відповісти
 
 