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Спад економіки до кінця року може становити 6-7%, - заступник голови НБУ Сологуб

Спад економіки до кінця року може становити 6-7%, - заступник голови НБУ Сологуб

До кінця року внаслідок спричиненої пандемією коронавірусу кризи українська економіка може скоротитися на 6-7 %.

Про це заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб заявив в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на дані щодо спаду в першому кварталі, показників промвиробництва і транспорту у квітні, вважаю, спад може бути більш серйозним, ніж очікувалося. Відповідно, якщо переносити динаміку на річний показник, ми вже можемо говорити про 6-7% спаду, а не про 5%, як було досі", - сказав Сологуб.

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Він назвав галузі, у яких через карантин виникли найбільші труднощі.

"Транспорт, який фактично був під забороною, - там ми бачимо майже мінус 100%. У ресторанному бізнесі дещо краще: багато компаній швидко перебудувалися на роботу з доставки, тому там різні цифри, десь мінус 80%, десь - мінус 50%", - зазначив Сологуб.

Він додав, що, найімовірніше, відновлення буде не швидким.

Також читайте: Економіку Росії очікує рекордне падіння через коронавірус, - Bloomberg

Автор: 

ВВП (1349) карантин (18172) НБУ (10325) прогноз (1380) економіка (923) Сологуб (52) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
Я думаю что до конца года не будет ни какой экономики с этими новыми лицами !
***
Ще в світовій історії не було прецеденту,щоб жертва агресії карала своїх військових за спробу захисту.
ЗЕлене блювотиння хоче карати за ''агресивну війну' не військових РФ,які напали на Україну,а захисників від агресора..
Як вам армійці,які проголосували за ЗЕлене падло ?
Весело ?

Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 4309
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27.05.2020 14:54
+10
Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 936
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27.05.2020 14:53
+7
А как же +40%?
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27.05.2020 14:53
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Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 936
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27.05.2020 14:53 Відповісти
А как же +40%?
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27.05.2020 14:53 Відповісти
Виноват коронавирус ну и Порошенко, конечно.
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27.05.2020 14:54 Відповісти
Самокатчик казав не "+40%", а "рост на 40%". А для найвеличнішого і його команди "від'ємний рост" - то теж рост (бо падіння у "новьіх ліц" бути не може - тіко рост! Хоч і в мінус)
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27.05.2020 15:08 Відповісти
Я думаю что до конца года не будет ни какой экономики с этими новыми лицами !
***
Ще в світовій історії не було прецеденту,щоб жертва агресії карала своїх військових за спробу захисту.
ЗЕлене блювотиння хоче карати за ''агресивну війну' не військових РФ,які напали на Україну,а захисників від агресора..
Як вам армійці,які проголосували за ЗЕлене падло ?
Весело ?

Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 4309
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27.05.2020 14:54 Відповісти
Цікаво, а Петро вже навчився піджака з трусів діставати чи принціпіяльно його в них заправляє?
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27.05.2020 14:56 Відповісти
это просто стиль такой у гетьмана сывочолого, ты не понимаешь в моде что-ли ))
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27.05.2020 14:57 Відповісти
Чому петро має слідкувати за твоїм піджаком? Ти малолєтка?
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27.05.2020 15:21 Відповісти
петро має сидіти, буде за парашою в камері слідкувати ))
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27.05.2020 17:28 Відповісти
Верните эпоху бидности, зеприматы недоразвитые
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27.05.2020 14:54 Відповісти
ты же помнишь что таких в Украине 73% ???????????
Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 2979
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27.05.2020 14:56 Відповісти
Ну да, а где же они харчеваться будут? Им без пропитания оставаться нельзя...
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27.05.2020 15:17 Відповісти
Хочеш щоб ліквідували і розграбували ще 200 банків, підвищили тарифи ще в декілька разів, набрали ще декілька десятків мільярдів кредитів, які спустили на свої фабрики і заводи через держзамовлення?
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27.05.2020 14:58 Відповісти
Все европейские и американские експерты сказали что это вылечило банковскую систему и сказали в один голос что все сделано Гонтаревой было правильно и на пользу экономике страны, но нет же, куда им до тебя диванного эхспэрда-зепримата и торчка с хером на рояле, вы истинну то знаете настоящую, не?
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27.05.2020 15:05 Відповісти
Тому що ці "иксперди" отримали свою частку у розграбуванні України, як її отримав Байден через свого сина в Бурісмі.
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27.05.2020 15:33 Відповісти
Естессно, другого от ольгинского аналитега я и не ожидал...и есчо обама ч черчелем на лапу от наших брали, помнишь?
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27.05.2020 15:36 Відповісти
Зедебил?
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27.05.2020 16:06 Відповісти
ставай на колени, сейчас верну тебе с процентами, петесос ))
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27.05.2020 15:03 Відповісти
Тебе скоро еще от плинтуса обрыганного до колен еще лет 10 вставать надо будет, умсвеннонедоразвитый зепримат
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27.05.2020 15:08 Відповісти
вы там все такие петесосы ******** на голову или ты один такой уродился дебил?
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27.05.2020 17:26 Відповісти
а на фига вам экономика , если вы в ней не разбираетесь. Завалили все, что только можно. Медицина тоже финансовую отдачу не даст, если люди работу потеряли и доходы.
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27.05.2020 14:58 Відповісти
ЗЕбидляки, а який ваш освітній рівень ?

Спад економіки до кінця року може становити 6-7%, - заступник голови НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 9514
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27.05.2020 15:15 Відповісти
почему Петька такой тупой и жирный?
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27.05.2020 14:59 Відповісти
Відійди від дзеркала! НЕГАЙНО!
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27.05.2020 15:11 Відповісти
вийми х@я петькіного з рота бо нічого не зрозуміло, щто ти там, причмокуючи, верзеш
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27.05.2020 17:27 Відповісти
Як завжди, кацап по суті не має нічого сказати, а відразу починає з образ і принижень. В спам, дитятко нерозумне!
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27.05.2020 17:52 Відповісти
так де твій спам, кацапику ти петьоголовий? іди причмокни іще на ніч, бо все рівно нічого не зрозуміло, що ти там верзеш своїм повним ротом ))
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27.05.2020 18:48 Відповісти
зато потом 40% и вторая швейцария, карлсон обещал
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27.05.2020 15:04 Відповісти
Оптимист
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27.05.2020 15:04 Відповісти
вони порахували тільки "білу" економіку, а загалом буде 20% і не треба все списувати на вірусну інфекцію,падіння розпочалося ще раніше через некомпетентну владу.
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27.05.2020 16:05 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/05/27/uryad_zaluchyv_do_byudzhetu_bilshe_milyardu_vid_prodazhu_derzhobligaciy Міністерство фінансів України за підсумками аукціону 26.05. з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 1 037 млн грн . Піраміда ОВДП зростає...
Тим часом росте https://espreso.tv/news/2020/05/26/********************************** Держборг України у валюті . Вже стало $81,4 млрд, за квітень зріс на 1,3% порівняно з квітнем минулого року... Росте і порівняно з вереснем, і з груднем минулого року...
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27.05.2020 16:16 Відповісти
Зе, ты зачем создал ковид?
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27.05.2020 18:51 Відповісти
Спад економіки до кінця року може становити 6-7%, - заступник голови НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 8722
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01.06.2020 13:06 Відповісти
 
 