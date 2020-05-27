Спад економіки до кінця року може становити 6-7%, - заступник голови НБУ Сологуб
До кінця року внаслідок спричиненої пандемією коронавірусу кризи українська економіка може скоротитися на 6-7 %.
Про це заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб заявив в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.
"З огляду на дані щодо спаду в першому кварталі, показників промвиробництва і транспорту у квітні, вважаю, спад може бути більш серйозним, ніж очікувалося. Відповідно, якщо переносити динаміку на річний показник, ми вже можемо говорити про 6-7% спаду, а не про 5%, як було досі", - сказав Сологуб.
Він назвав галузі, у яких через карантин виникли найбільші труднощі.
"Транспорт, який фактично був під забороною, - там ми бачимо майже мінус 100%. У ресторанному бізнесі дещо краще: багато компаній швидко перебудувалися на роботу з доставки, тому там різні цифри, десь мінус 80%, десь - мінус 50%", - зазначив Сологуб.
Він додав, що, найімовірніше, відновлення буде не швидким.
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Ще в світовій історії не було прецеденту,щоб жертва агресії карала своїх військових за спробу захисту.
ЗЕлене блювотиння хоче карати за ''агресивну війну' не військових РФ,які напали на Україну,а захисників від агресора..
Як вам армійці,які проголосували за ЗЕлене падло ?
Весело ?
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