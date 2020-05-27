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Квотування імпорту добрив з ЄС зашкодить відносинам України в межах СОТ, - експерт

Квотування імпорту добрив з ЄС зашкодить відносинам України в межах СОТ, - експерт

Введення квот на імпорт мінеральних добрив завдасть шкоди торговим відносинам України з Європейським Союзом, а також зі Світовою організацією торгівлі.

Про це заявив представник литовської компанії АВ "Achema", партнер юрфірми "Анструм" Микола Алексюк.

"Викликає серйозну стурбованість ймовірність введення торгових обмежень для експортерів із країн ЄС, які на сьогодні є головними економічними та ідеологічними партнерами України. Як наслідок, країни-експортери можуть звернутися до органів, що розглядають спірні питання в СОТ, а це вже загрожує Україні не лише репутаційними, а й матеріальними втратами", - заявив експерт.

Він також звернув увагу на наявність численних сутнісних та процедурних порушень під час розгляду питання квот у Міністерстві економіки, торгівлі та сільського господарства: "За матеріалами спеціального розслідування можна констатувати процедурні порушення. Наприклад, з незрозумілих причин не надіслані усі висновки зареєстрованим учасникам розслідування, зокрема виробникам та споживачам азотних добрив. Виникає підозра, що міністерству є що приховувати".

На думку Миколи Алексюка, запровадження квот значною мірою послабить конкуренцію на внутрішньому ринку азотних добрив, який і без того монополізований групою компаній Ostchem Дмитра Фірташа. Компанії олігарха зловживають цією монополією. Наприклад, у 2017 році Ostchem зупинив виробництво азотних мінеральних добрив у період весняно-польових робіт, чим спричинив штучний дефіцит. "Отже зростання імпорту добрив було спричинено подекуди внутрішніми чинниками та незаконними діями групи компаній Ostchem", - наголосив експерт.

Він також заперечив факт збитковості національних виробників мінеральних добрив, на підставі якого Мінекономіки й пропонує ввести обмеження на імпорт: "Матеріалами справи встановлено, що газ, необхідний для виробництва добрив, перепродавався всередині групи за завищеними цінами. Таким чином, штучно знижувалися показники рентабельності".

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки планує ввести обмеження на імпорт міндобрив в Україну з Європейського Союзу, Білорусі, Узбекистану та інших країн строком на 3 роки. Аграрії виступили проти намірів міністерства, оскільки вони спрямовані на зміцнення монополії компаній Дмитра Фірташа та спровокують збільшення цін на добрива для сільгоспвиробників.

Автор: 

СОТ (217) квоти (242) добрива (243)


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Топ коментарі
+2
Как было уже сказано:
https://censor.net/news/3198161/nato_i_es_eto_ne_pro_napravlenie_polojeniya_o_strategicheskom_kurse_doljny_byt_bolee_gibkimi_stefanchuk
Это политика нынешней Украины. Враг теперь не на востоке, а в музее сидит!
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27.05.2020 15:21
+1
Ну и чтааа? Зато у нас нелох прииикооольный ...
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27.05.2020 15:13
+1
eto litovskaja kompanija.Tam i gaz oni s norvegov zakupajet ne s raski.Oni ne propadut u nix jest gde prodovat tut meloc kak oni govoriat no vsio ravno podast zalobu v ES sud
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27.05.2020 15:40
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Ну и чтааа? Зато у нас нелох прииикооольный ...
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27.05.2020 15:13 Відповісти
Ну да, типа ЕС квоты можно а Украине нельзя.
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27.05.2020 15:14 Відповісти
Зашоль на ОЛХ, так там удобрения люди бесплатно дают - конский навоз самовывозом. Не нада кормить нахлебников из Евро Союза
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27.05.2020 15:15 Відповісти
eto litovskaja kompanija.Tam i gaz oni s norvegov zakupajet ne s raski.Oni ne propadut u nix jest gde prodovat tut meloc kak oni govoriat no vsio ravno podast zalobu v ES sud
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27.05.2020 15:40 Відповісти
Tut dve kompaniji jest.Achema ona sama delajet,a drugaja tam neznaju tam vsego mozet byt.U nas tomozenyje poslenyje na udobrenyja s raski jest gde to 47 evro za tonu vedeno ne tolko u nas no vo vsiom ES.Neznaju eto mnogo ili malo 47 evro za tonu no kak to raska nexocet na priamuju prodovat
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27.05.2020 18:08 Відповісти
Achema oni v 60 stran prodajiot udobrenyje im Ukraina eto meloc
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27.05.2020 18:10 Відповісти
Achema ona protiv raski im oni konkurenti.Govoriat sto 47 evro eto dostatocno stob nebylo ruskoj produkciji v ES.Tut u nix gaz glavnoje,a s rosijej trudno konkurirovat,mozet tolko teper mi polucajem desiovi gaz po terminalu,no vsio ravno v rosije on desevle
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27.05.2020 18:18 Відповісти
Utocnil bolsinstvo udobreniji prodajut LItve 19%,Francija 16%,Anglija 13%,Germanija 8% i t.d.Vsego 2.55 mln v god prodajut,tut krupni zavod
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27.05.2020 18:50 Відповісти
Как было уже сказано:
https://censor.net/news/3198161/nato_i_es_eto_ne_pro_napravlenie_polojeniya_o_strategicheskom_kurse_doljny_byt_bolee_gibkimi_stefanchuk
Это политика нынешней Украины. Враг теперь не на востоке, а в музее сидит!
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27.05.2020 15:21 Відповісти
ми маємо налагодити випуск недорогих українських добрив - газ дешевий, потужностей достатньо...і собі вистачить і на імпорт...
це шанс для зе показати себе державником, хіміки будуть йому вдячні
так склалось, що підприємства фірташеві...він свій хлопець, наш, западенець...хтось має бути противагою донецько-придніпровським олігархам
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27.05.2020 15:39 Відповісти
Если это конкурентное производство - Настраивай за свой лично счет и свой риск газа по 500 для их производства. Любые оральные услуги фирташу на твое усмотрение. Нехер это делать за счет моего кармана и налогоплательщиков.
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27.05.2020 16:03 Відповісти
не переживай, деньги мвф пойдут в бюджет на проедание)))...еще на импорт удобрений
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27.05.2020 16:22 Відповісти
Все развитые страны борются за дешевые ресурсы и выпускают продукцию с добавочной стоимостью, а мы боремся за то чтобы быть впереди планеты всей по дебильному сырью в угоду пары олигархов в частности прокацапских, не имея для этого газа для их пооизводства, что приведет у удорожанию агропродукции. Так победим!..? Давайте еще газ, бензин, электричество сделаем дороже к покупке чтобы "свои" производить.. а остальное не сырьевое уничтожим.. а ну так и происходит уже.
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27.05.2020 15:59 Відповісти
СН хотят ввести квотирование с ЕС, чтобы больше завезти удобрений из Московии.
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27.05.2020 15:59 Відповісти
Хай українські заводи стоять без роботи будем купувати не українське а імпортне добриво.
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27.05.2020 16:21 Відповісти
"эксперд" а как насчёт никуда недевшегося квотирования со стороны ЕС на удобрения из Украины? Там все окей с международными правилами? Или на украинскую продукцию из Украины квоты это норма,а защита рынка Украины это очень плохо? Для кого? Для уродов"экспердов"?
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28.05.2020 05:24 Відповісти
 
 