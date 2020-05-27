Квотування імпорту добрив з ЄС зашкодить відносинам України в межах СОТ, - експерт

Введення квот на імпорт мінеральних добрив завдасть шкоди торговим відносинам України з Європейським Союзом, а також зі Світовою організацією торгівлі.

Про це заявив представник литовської компанії АВ "Achema", партнер юрфірми "Анструм" Микола Алексюк.

"Викликає серйозну стурбованість ймовірність введення торгових обмежень для експортерів із країн ЄС, які на сьогодні є головними економічними та ідеологічними партнерами України. Як наслідок, країни-експортери можуть звернутися до органів, що розглядають спірні питання в СОТ, а це вже загрожує Україні не лише репутаційними, а й матеріальними втратами", - заявив експерт.

Він також звернув увагу на наявність численних сутнісних та процедурних порушень під час розгляду питання квот у Міністерстві економіки, торгівлі та сільського господарства: "За матеріалами спеціального розслідування можна констатувати процедурні порушення. Наприклад, з незрозумілих причин не надіслані усі висновки зареєстрованим учасникам розслідування, зокрема виробникам та споживачам азотних добрив. Виникає підозра, що міністерству є що приховувати".

На думку Миколи Алексюка, запровадження квот значною мірою послабить конкуренцію на внутрішньому ринку азотних добрив, який і без того монополізований групою компаній Ostchem Дмитра Фірташа. Компанії олігарха зловживають цією монополією. Наприклад, у 2017 році Ostchem зупинив виробництво азотних мінеральних добрив у період весняно-польових робіт, чим спричинив штучний дефіцит. "Отже зростання імпорту добрив було спричинено подекуди внутрішніми чинниками та незаконними діями групи компаній Ostchem", - наголосив експерт.

Він також заперечив факт збитковості національних виробників мінеральних добрив, на підставі якого Мінекономіки й пропонує ввести обмеження на імпорт: "Матеріалами справи встановлено, що газ, необхідний для виробництва добрив, перепродавався всередині групи за завищеними цінами. Таким чином, штучно знижувалися показники рентабельності".

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки планує ввести обмеження на імпорт міндобрив в Україну з Європейського Союзу, Білорусі, Узбекистану та інших країн строком на 3 роки. Аграрії виступили проти намірів міністерства, оскільки вони спрямовані на зміцнення монополії компаній Дмитра Фірташа та спровокують збільшення цін на добрива для сільгоспвиробників.