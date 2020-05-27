Найманці РФ розміщують на Донбасі з порушенням ліній відведення "Гради", "Гвоздики" і танки, - ОБСЄ
Згідно з даними звіту СММ ОБСЄ, на непідконтрольних уряду України територіях зафіксовано десятки танків, "Гради" та гаубиці, розміщених із порушенням ліній відведення.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.
"За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованого 26 травня, на непідконтрольних урядові України територіях було зафіксовано озброєння з порушенням ліній відведення. Так, поблизу селища Софіївка було помічено десять танків збройних формувань РФ. Окрім цього, напередодні Місія повідомляла про такі ж порушення неподалік населеного пункту Тернове Донецької області. Там були розміщені 122-мм реактивна система залпового вогню БМ-21 "Градˮ, три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та сім гаубиць невстановленого типу. Крім того, за межами місць зберігання озброєння виявлено вісімнадцять танків окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, з метою приховування своїх злочинних дій, російські найманці систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ та відмовляють у доступі патрулям Місії, посилаючись на протидію розповсюдженню COVID-19 або на необґрунтовані накази їхніх командирів.
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....Время подходит к боевым испытаниям Javelin........
Та владі не до того. Головне, протягти закон про подвійне громадянство, референдум, "позаблоковість". Зменшення української мови в Україні. Зерно розпродати. Відмазати авакова. Побороти музей
Хоча я впевнений, що не полізуть, то вони так бубочку лякають, тому що сьогодні чергова зустріч у Мінську, свинособаки знову щось будуть вимагати
а, по-друге, ніхто не полізе, бо якщо лугандони рипнуться, от отримають, я ще раз кажу: їх чекають.. А ******* точно не підуть, бо для свинособачої лаптєстанської імперії це буде означати численні втрати, повну їзоляцію та прискорений розпад.
А ******* точно не підуть
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Я это слышал от Виталика Кличко, когда решали слать спецназ в Крым или нет.
Сперичатися немає сенсу.
Пусть стреляют в нас...
Не уверен, что бюджет Украины выдержит все эти финансовые требования, придется занимать $20-30 млрд у МВФ.