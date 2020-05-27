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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Найманці РФ розміщують на Донбасі з порушенням ліній відведення "Гради", "Гвоздики" і танки, - ОБСЄ

Найманці РФ розміщують на Донбасі з порушенням ліній відведення

Згідно з даними звіту СММ ОБСЄ, на непідконтрольних уряду України територіях зафіксовано десятки танків, "Гради" та гаубиці, розміщених із порушенням ліній відведення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

"За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованого 26 травня, на непідконтрольних урядові України територіях було зафіксовано озброєння з порушенням ліній відведення. Так, поблизу селища Софіївка було помічено десять танків збройних формувань РФ. Окрім цього, напередодні Місія повідомляла про такі ж порушення неподалік населеного пункту Тернове Донецької області. Там були розміщені 122-мм реактивна система залпового вогню БМ-21 "Градˮ, три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та сім гаубиць невстановленого типу. Крім того, за межами місць зберігання озброєння виявлено вісімнадцять танків окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Унаслідок обстрілів на Донбасі в травні було поранено 9 мирних жителів, серед них п'ятеро дітей, - звіт ОБСЄ

Як зазначається, з метою приховування своїх злочинних дій, російські найманці систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ та відмовляють у доступі патрулям Місії, посилаючись на протидію розповсюдженню COVID-19 або на необґрунтовані накази їхніх командирів.

Найманці РФ розміщують на Донбасі з порушенням ліній відведення Гради, Гвоздики і танки, - ОБСЄ 01

Автор: 

ОБСЄ (3497) зброя (7430) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+24
.."за пределами мест хранения вооружения выявлено восемнадцать танков оккупационных войск"....

....Время подходит к боевым испытаниям Javelin........
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27.05.2020 15:12
+22
Не "линий отвода", а "линий развода" зебилов.
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27.05.2020 15:12
+21
Найманці РФ розміщують на Донбасі з порушенням ліній відведення "Гради", "Гвоздики" і танки, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8254
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27.05.2020 15:20
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унічтожать прєвєнтівно!
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27.05.2020 15:11 Відповісти
Не "линий отвода", а "линий развода" зебилов.
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27.05.2020 15:12 Відповісти
Найманці РФ розміщують на Донбасі з порушенням ліній відведення "Гради", "Гвоздики" і танки, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8254
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27.05.2020 15:20 Відповісти
.."за пределами мест хранения вооружения выявлено восемнадцать танков оккупационных войск"....

....Время подходит к боевым испытаниям Javelin........
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27.05.2020 15:12 Відповісти
Джавелтны давно испытаны. Рашисты ждут, когда у граждан Украины закончится терпение произвола зеленой плесени. Сценарий "2014" на новый лад.
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27.05.2020 15:21 Відповісти
В Крыму экологическая катастрофа, пересохли все водохранилища из-за бесснежной зимы. Под угрозой 80% всего урожая. По этой причине террористы приведены в полную боевую готовность. И эта новость оттуда же. Пуйло боится катастрофы и ищет способы возобновить водоснабжение.
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27.05.2020 15:13 Відповісти
и один из способов - днепровская вода как залог мира и дружбы между х.лом и зе.лом ?
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27.05.2020 15:16 Відповісти
Московия может доказать свое богатство, пусть возит воду по мосту в цистернах.
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27.05.2020 15:18 Відповісти
Есть более рациональный способ - Днепр сбрасывает свои воды в Чёрное Море, пусть берут оттуда.
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27.05.2020 15:29 Відповісти
может (хоть в сите носить)...но куда девать имперский военный дух и наемников, привыкших убивать? они то водовозами не хотят быть...а вот убивать-пытать-насиловать готовы
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27.05.2020 15:29 Відповісти
твой ник многое говорит о тебе
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27.05.2020 16:33 Відповісти
да, я лечу больных на голову вроде тебя
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27.05.2020 16:54 Відповісти
Ума у тебя, как у канарейки спермы
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24.07.2020 23:44 Відповісти
ты же тупее на порядок.
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25.07.2020 09:21 Відповісти
Канал длинный, можно в нескольких местах подорвать, перед отступлением.
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28.05.2020 03:07 Відповісти
Отступать будешь ты кацапа
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28.05.2020 09:05 Відповісти
Надо еще отвести до Львова.
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27.05.2020 15:16 Відповісти
рєзать к чортовой матєрі! Нє дожидаясь пєрітонітов!!! (С)
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27.05.2020 15:17 Відповісти
Вільха та інші квіточки не завадило б і нам підкинути поближче...
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27.05.2020 15:23 Відповісти
26.05.20 14:18 https://censor.net/news/3198052/okkupatsionnye_voyiska_na_donbasse_s_20_maya_nahodyatsya_v_polnoyi_boevoyi_gotovnosti_razvedka

Та владі не до того. Головне, протягти закон про подвійне громадянство, референдум, "позаблоковість". Зменшення української мови в Україні. Зерно розпродати. Відмазати авакова. Побороти музей
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27.05.2020 15:26 Відповісти
та нехай ******* сунуться, їх вже чекають і вони отримають по самі помідори.
Хоча я впевнений, що не полізуть, то вони так бубочку лякають, тому що сьогодні чергова зустріч у Мінську, свинособаки знову щось будуть вимагати
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27.05.2020 15:26 Відповісти
ПОЛЕЗУТ 99% . Сейчас в Крыму хуже чем на войне, особенно в степной части. В Джанкое и Армянске нет питьевой воды, она засолонела. В Симферополе высохло местное озеро, которое снабжает город. Нужно готовиться к худшему - вторжению орков.
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27.05.2020 15:32 Відповісти
Найманці РФ розміщують на Донбасі з порушенням ліній відведення "Гради", "Гвоздики" і танки, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8295
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27.05.2020 15:50 Відповісти
Будет обсуждение подачи воды с угрозами полного вторжения на Украину.
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27.05.2020 15:33 Відповісти
А на расию кокда вторжение будешь делать?
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27.05.2020 15:53 Відповісти
Нет такой страны.
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27.05.2020 15:59 Відповісти
Так же как и предлог "на". Чисто мордорское выражение...
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27.05.2020 16:01 Відповісти
Откудо это воно "на" взялося в летописях киевских? Ихъ Пуйло переправил?
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27.05.2020 16:03 Відповісти
Нет такого слова "откудО"
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27.05.2020 16:07 Відповісти
да и Пуйло, пардон, тоже через Ху пишется...
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27.05.2020 16:19 Відповісти
так кыевськы летописи в мордоре карябали?
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27.05.2020 16:57 Відповісти
Тарасе був мордовець? «Молю тілько милосердного бога, щоб поміг мені весни діждати, щоб хоч умерти на Україні»
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27.05.2020 17:07 Відповісти
ну, по-перше, не "на", а "в".
а, по-друге, ніхто не полізе, бо якщо лугандони рипнуться, от отримають, я ще раз кажу: їх чекають.. А ******* точно не підуть, бо для свинособачої лаптєстанської імперії це буде означати численні втрати, повну їзоляцію та прискорений розпад.
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27.05.2020 16:00 Відповісти
Князья украинские говорили на и я буду.

А ******* точно не підуть

==
Я это слышал от Виталика Кличко, когда решали слать спецназ в Крым или нет.
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27.05.2020 16:02 Відповісти
арасе був мордовець? «Молю тілько милосердного бога, щоб поміг мені весни діждати, щоб хоч умерти на Україні»
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27.05.2020 20:46 Відповісти
це особливості перекладу зі старовинної мови..
Сперичатися немає сенсу.
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28.05.2020 13:14 Відповісти
Это не переклад, это украинский язык.
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28.05.2020 14:28 Відповісти
Может время величайшему политику современности съездить туда в глаза позаглядывать....?
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27.05.2020 15:30 Відповісти
Ну разрыдайтесь ещё и сопли размажьте по всему лицу, может тогда отведут немного от линии соприкосновения. Эта статистика, этот иобаный стыд. Можете еще пожаловаться в ООН или в лигу сексуальных меньшинств...🤣🤣🤣
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27.05.2020 15:38 Відповісти
Зеленскому не до этого, он занят поиском приключением для Порошенко, картины-музеи-гбры, а вы тут со своей войной триста лет ему не интересной.
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27.05.2020 15:41 Відповісти
Вспомните, что говорило "полководец"- юморист Зеленский - мы будем отвечать на обстрелы, но первыми открывать огонь не будем....Я это расценил, как приглашение путенских войск вторгаться на нашу территорию, вглубь Украины , без стрельбы по нашим позициям. То есть, несутся расейские танки без стрельбы, и мы их не останавливаем - не стреляем.. ..А сказать "харант" должен был, что мы будем пресекать массированным огнём любое шевеление за линией разграничения. Шевеление техники или только людей - огонь на поражение......
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27.05.2020 15:54 Відповісти
"харанту" это не нужно. Сейчас в целях подъема экономики +40% на очереди законы про двойное гражданство (земельку то купить можно будет + участие в выборах в гетто ), игорный бизнес и прочую революционную хрень. А война давно закончилась в его голове.
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27.05.2020 16:05 Відповісти
Треба скоріше доставити туди головного зеленого клована,щоб був мішенью для рашистських оккупантів.Гнида ватна!Відвело нашіх хлопців,і постійно намагається "домовлятися "з вбивцями-ворогами Украінців,сидячи в офісі,і борячись з Порошенко.Тупе,маленьке,зелене,смердюче лайно!Коли ж цей цирк зеленого шапіто закінчиться?
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27.05.2020 16:07 Відповісти
Воно ж ніколи не служило в арміі,"сраний лох"зелено-головнокомандувач"шутів-лохів 95 кварталу.Не сплачувало налоги,і обслуговувало ворожих покидків,розважаючи іх на корпоративах на па-раші,а також брехнею заробило мільони від бені,якому служило на г+г.А зараз це непорозуміння,намагаеться нагнути Украінців.Мразина ватна!Скоро будешь новим жителем кацапстану,на магадані,готовься зеклован.
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27.05.2020 16:14 Відповісти
Нада тока перестать стрелять...
Пусть стреляют в нас...
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27.05.2020 16:22 Відповісти
Можно посмеятся конечно. Но вот деталька. Есть такой остров Мальта и Кипр, и Крит и даже Сицилия. И других там валом. Судостроение, судоремонт, оливовые деревья, апельсиновые плантации, миллионы населения, отели, суперлайнеры по 3-5 тыс туристов через день и весь год становятся, пшеница кстати растёт и много. А кто хоть одну реку по имени что там назовёт? Или водопад Ниагарский. За виноградники молчу. Там воды не сильно надо. Где воду берут? И уже лет 700 запросто? А князь Голицын 150 лет назад винзаводы там настроил, персики везли и при мыките с отдыха все. И яблоки и прочая слива? А почему? А потому что все те кто там 500 лет до этого всё это умел, знал, сажал, косил и продавал и с этого жили так с 1944г не стало таких! И уже к 1953году пустыня пошла. Есть и другие причины конечно. Кацапы--вы греков завезите---они покажут как. Это не стёб кстати. Лет с 20 назад австралийцам настохерело везти черец пол мира оливковое масло, та и дорого выходило. И позвали они греков и гражданство за два дня оформляли, условие одно только было, оазводить оливковые сады та рощи, и масло само собой потом давить. И попёрли греки, и стали они австралийцами. И оливковое масло дешевле макухи стало там. Проверьте---это я котяхам крымчанам предлагаю. Хотя хрен что выйдет у них. Турки всё привезут.
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27.05.2020 16:29 Відповісти
Вже сліпоглухе ОБСЄ каже про посилення активності рашистів. А де заяви з цього приводу Найвеличнішого? Або хоча б РНБО чи керівництва ВСУ?
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27.05.2020 16:35 Відповісти
они обдумывают варианты сдачи Украины, чтобы потом не сидеть пожизненно в Гааге.
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28.05.2020 03:09 Відповісти
Все за 'хотєлкамі' зрадника Зечмокіна....
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27.05.2020 17:25 Відповісти
Как для меня, то самое печальное, что те учителя даунбаса, которые учили детей патриотизму к "родной стране днр", принимали в "захарята" (а теперь в "пушилинята"? ); чиновники-коллаборанты "госадминистраций", принявшие присягу своим ублюдочным родинам "днр" и "лнр", после освобождения территорий получат амнистию, украинские пенсии, ну а самые наглые через европейские суды - компенсации за "вынужденный прогул", разрушенные войной (конечно, "украми") дома, "неиспользованные отпуск" и "нарушение прав человека", так как Украина "не защитила обитателей даунбаса от российской чумы". Подождите, то ли еще будет.
Не уверен, что бюджет Украины выдержит все эти финансовые требования, придется занимать $20-30 млрд у МВФ.
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27.05.2020 18:04 Відповісти
а зелох ниче не видит
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27.05.2020 18:47 Відповісти
А ЗЕ у цей час відводить ЗСУ та з Порошенком воює, хоче його посадити.
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27.05.2020 18:49 Відповісти
Ответ украинской власти последователен и тверд, как всегда: Главное перестать стрелять! В Крыму не посмели стрелять, итог - Крым потерян. На Донбассе тоже не стреляли, а пытались "услышать Донбасс", Донбасс тоже потерян. Сколько еще нужно лет или десятилетий чтобы наконец-то дошло?
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27.05.2020 21:03 Відповісти
а зелена бражка чогось чекає. цікаво що цього разу видно в очах путлера?
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27.05.2020 22:18 Відповісти
Адекватний Головнокомандувач повинен зробити попередження а потім провести операцію з нейтралізації загрози (турки показали як). Непротидія агресору заохочує останнього. Іноді важливо не перестати стріляти.
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28.05.2020 00:00 Відповісти
https://www.kp.ru/daily/27135/4225557/ голос врага
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28.05.2020 09:06 Відповісти
 
 