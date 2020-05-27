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Аграрії вийдуть на акції проти квотування імпорту добрив в інтересах монополії Фірташа

Аграрії вийдуть на акції проти квотування імпорту добрив в інтересах монополії Фірташа

Завтра, 28 травня, в містах і селах України заплановані акції протесту аграріїв проти наміру Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства ввести квоти на імпорт мінеральних добрив в Україну.

Про це заявив голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.

Як раніше повідомлялося, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки планує ввести обмеження на імпорт міндобрив до України з Європейського Союзу, Білорусі, Узбекистану та інших країн строком на 3 роки. Аграрії, експерти, народні депутати виступили проти квотування, оскільки воно зміцнить монополію Ostchem Дмитра Фірташа та спровокує збільшення цін на внутрішньому ринку добрив.

"На жаль, аграрії знову вимушені виходити на вулиці, тому що наш діалог із міністерством перетворився на монолог. Наші аргументи і цифри наштовхуються на одну позицію: ми маємо такий намір", — заявив Іван Слободяник.

Він також повідомив, що всі аграрні асоціації виступили проти планів міністерства й озвучили свою позицію на нараді в Офісі Президента України. Категорично проти квотування також Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. "Проте міністерство продовжує не чути нас. Замість того, щоб займатися польовими роботами, аграрії вимушені відстоювати свою позицію на акціях протесту", — наголосив голова Всеукраїнського конгресу фермерів.

Нагадаємо, у 2010 році Ostchem Фірташа за гроші Газпромбанку викупив чотири приватні заводи з виробництва міндобрив, а на два інші призначив лояльний менеджмент. Встановлення монополії призвело до подорожчання добрив для сільгоспвиробників одразу на 30-40%. З 2014 року почалася лібералізація ринку міндобрив. Була скасована реєстрація та зняті обмеження для виходу на український ринок виробників із Туреччини, Болгарії, Польщі, Литви, Марокко тощо. У результаті ціни на добрива та собівартість сільгосппродукції знизилися, наблизившись до рівня європейських.

Автор: 

аграрії (1463) квоти (242)


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Топ коментарі
+4
_Вы кто такие, аграрии? Власть работает на олигархов, так что заткнитесь. И вот вам ещё по горбу ментовской дубинкой, ссуки! Ишь, грабителям сопротивляться вздумали!
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27.05.2020 15:28
+2
есть хоть один вопрос, которым затронул ЗЕ не обосрался по самую макушку?
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27.05.2020 15:30
+2
совсем оборзели да? рынка захотели и самостоятельно решать где и у кого покупать? а фиг вам!!!...в стойло!!!
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27.05.2020 15:38
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_Вы кто такие, аграрии? Власть работает на олигархов, так что заткнитесь. И вот вам ещё по горбу ментовской дубинкой, ссуки! Ишь, грабителям сопротивляться вздумали!
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27.05.2020 15:28 Відповісти
Да,зеленые активно работают на криминальный олигархат и требовать у них чего -то для людей, для среднего бизнеса, для роста экономики БЕСПОЛЕЗНО. Выход один, просить эту власть к выходу. Она уже всех достала.
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27.05.2020 16:09 Відповісти
есть хоть один вопрос, которым затронул ЗЕ не обосрался по самую макушку?
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27.05.2020 15:30 Відповісти
_С чего это он обосрался? Ты тупость ляпнул! О его успехах надо судить по его целям, а не твоим домыслам о его целях. Его дела говорят о его целях, а не его слова. И они грабят всю страну и народ - аж гай шумит. Ниуя они не обосрались! Прибарахлились - внукам хватит (с)
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27.05.2020 16:19 Відповісти
газ дешевий, саме час запускати виробництво азотних добрив на всіх підприємствах...
так склалось, що вони всі фірташеві)))
сьодні подумалось, а чого це саудити не брались за виробництво азотних добрив...газ є, море близьк - роби, вози водою по всьому світу...дешего же..
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27.05.2020 15:32 Відповісти
газ куплен и премии уплачены, кто же теперь юудет разницу в цене
покрывать ?
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27.05.2020 16:41 Відповісти
азотные удобрения - деньги из воздуха, за вычетом газа...продажа их покроет многое, если опять на объединения азот газ не станут продавать по "особому" тарифу, что, например, приведет к его перепродаже
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27.05.2020 17:24 Відповісти
совсем оборзели да? рынка захотели и самостоятельно решать где и у кого покупать? а фиг вам!!!...в стойло!!!
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27.05.2020 15:38 Відповісти
раскатали губу, скоро ЗеГниды прикроют вообще границы,
товары дорогие, доллар дешёвый, надо же как то лохобанов принудить дорого покупать
и дёшево вырощенное продавать ?
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27.05.2020 16:39 Відповісти
привет лохам от охметова
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27.05.2020 16:42 Відповісти
 
 