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Китайська держкорпорація CNBM: повторне зниження "зеленого" тарифу призведе до збитків "Ощадбанку" та банкрутства компаній в Україні

Китайська держкорпорація CNBM: повторне зниження

Очікуване дискримінаційне зниження "зелених" тарифів для учасників ринку сонячної енергетики може призвести до суттєвих збитків для державного "Ощадбанку", а також до банкрутства бізнесу китайських інвесторів в Україні.

Таку думку в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" висловив директор CNBM New Energy Engineering Юнжчи Чен.

За його словами, намір уряду і Нацкомісії, що регулює сферу енергетики, знизити "зелений" тариф для вирішення проблем в енергогалузі може унеможливити виплату кредитних зобов'язань для компанії CNBM. При цьому, додав Юнжчи Чен, компанія не має до цих проблем жодного стосунку, оскільки з 2013 року компанія не відкривала нових проєктів і не нарощувала потужності своїх 10 СЕС.

"Ми вважаємо таку ініціативу дискримінаційною стосовно китайського бізнесу, оскільки наша компанія єдина, яку зниження тарифів вже торкнулося у 2015-16 році. Тоді тариф був знижений виключно для СЕС потужністю понад 10 МВт, тобто тільки для 10 наших об'єктів. Автори закону хотіли бачити за спиною китайської держкорпорації, яка входить у список 500 найбільших компаній світу, руку когось із колишніх чиновників України. Ми з документами на руках доводили, що це не так, але нас не хотіли слухати й не почули – в результаті тариф виключно для наших станцій був знижений на 44%", - сказав Юнжчи Чен.

За його словами, подальше зниження тарифів спричинить банкрутство бізнесу, втрату робочих місць і втрату податкових надходжень.

"Обговорюється модель зменшення гарантованого тарифу, але не пропонуються зустрічні кроки з інших сторін: ідея про продовження термінів дії тарифів вже не обговорюється, а послаблення з боку банків навіть не були на порядку денному. Всі пропонують зменшити доходи інвесторів, але ніхто не пропонує пропорційно списати борги банків або зменшити ставки фінансування", - сказав представник CNBM.

Юнжчи Чен зазначив, що зниження тарифів може призвести до втрати платоспроможності активами CNBM в Україні, які є великими клієнтами державного "Ощадбанку". "Ми тільки за 2019 рік виплатили банку 436,4 млн грн відсотків і 139,5 млн грн тіла кредиту. Після 2015 року ми вже один раз реструктуризували свою заборгованість. Банк мав сформувати під таку "проблемну" заборгованість додаткові резерви. За умови зниження тарифів залишок боргу доведеться реструктуризувати ще раз, і явно на довший термін, ніж до 2029 року. А це неприйнятно ні для нас, ні для банку, оскільки ставить під загрозу інтереси і вкладників, і держави", - підкреслив він.

Нагадаємо, CNBM є однією з найбільших держкорпорацій Китаю, входить до 500 найбільших компаній світу. Група є №1 у світі з виробництва цементу, гіпсокартону та скловолокна. До бізнес-групи входить також торгівля вугіллям, сталлю, продуктами лісу, будівельним обладнанням, верстатами, мінеральними продуктами тощо. В Україні володіє активами сумарною потужністю 267 МВт.

Автор: 

банкрутство (626) Китай (4499) Ощадбанк (758) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+17
Китайская госкорпорация CNBM: повторное снижение "зеленого" тарифа приведет к убыткам "Ощадбанка" и банкротству компаний в Украине - Цензор.НЕТ 6692
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27.05.2020 15:23
+14
ша узкоглазый. щас тебе выделят инвест-няню и заживешь в турборежиме
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27.05.2020 15:22
+11
Китайскоахметовские монополисты -- идут на хутор со своими зелеными тарифами !!! Хватить доить Народ Украины ублюдки
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27.05.2020 15:37
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ша узкоглазый. щас тебе выделят инвест-няню и заживешь в турборежиме
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27.05.2020 15:22 Відповісти
Китайскоахметовские монополисты -- идут на хутор со своими зелеными тарифами !!! Хватить доить Народ Украины ублюдки
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27.05.2020 15:37 Відповісти
Ахметову банкротсво не грозит перегибает китаез
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27.05.2020 15:22 Відповісти
Китайская госкорпорация CNBM: повторное снижение "зеленого" тарифа приведет к убыткам "Ощадбанка" и банкротству компаний в Украине - Цензор.НЕТ 6692
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27.05.2020 15:23 Відповісти
Нахрен вообще зеленая генерация при наличии Энергоатома ???
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27.05.2020 15:23 Відповісти
Энергоатом должен вырабатывать 60% обьема.
Остальное-гидроэнергия(нет воды),тепловая и зеленая.Так что выбор между зеленой и ТЭЦ
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27.05.2020 15:30 Відповісти
Пусть вугилля добывают, чем застеляют плодородные земли своими СЕСами. СЕС и ветряки это электроустановки для трудодоступных районов куда не просто кинуть ЛЭП, вот там да это актуально, а на шарка косить бабос за счет солнца как-то не правильно, что это потом ложится на плечи пересичного потребителя з простого нариду...
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27.05.2020 15:34 Відповісти
Для того, что бы качать энергию от солнца нужно ох как дохрена денег вложить. СЭС это ведь не только солнечные панели которые на полях стоят, это еще и инверторы, аккумуляторы и еще чего дохрена-дохрена. Все это стоит денег и персонала который всю эту сложную технику обслуживает.
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27.05.2020 15:50 Відповісти
А кто их заставляет туда влаживаться? Паяльником наверно или утюгом заставляют ?
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27.05.2020 15:55 Відповісти
Жизнь заставляет. Экология заставляет. Здоровье наших потомков заставляет. Или вы об этом не знали? В Европе уже давно предпочтение дают зеленой энергии и электромобилям. А мы и дальше энергию из под земли достаем и радиацией все заражаем.
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27.05.2020 15:59 Відповісти
Экология?)))) А может чисто бабла на шару поднять?
Я кстати не могу себе представить фуру которая везет 20 тон груза на электродвижке. Этж какая там батарея должна быть или белаз на электродвижке на какомнибудь феросплавном заводе
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27.05.2020 16:04 Відповісти
Тесла має випускати фури на акумуляторах. Дизельелектричні поїзди іздять, вже дуже давно, дизельний генератор, а в рух електродвигун. І машини такого типу є, більші за БЄЛази у буржуїв по дискавері показували
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27.05.2020 17:33 Відповісти
значит нужно менять (и садить) депутатов\министров\олигархов и т.п. которые это приняли, способствовали, допустили и продолжают покрывать. или пусть как минимум покажут план развития и экономическую выгоду от таких решений. (хотя кто кому что теперь объяснять станет - все те же, все там же и все в том же)
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27.05.2020 18:50 Відповісти
Для того чтобы отбалансировать зеленую энергию нужны тепловые станции примерно такой же мощности. Днём они будут в простое.

Так что вопрос "а нахрена зелёная" всё равно остался. Сейчас тепловые намного выгодней. Газ в разы подешевел.
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27.05.2020 16:35 Відповісти
Вони вночі у простої). Енергоринок до "слуг" балансувався так, що на нижньому піку ( а це ніч) мають працювати тільки ГЕС та АЕС. Це давало максимальну загрузку АЕС. Зараз із зупинкою блоків АЕС взагалі якась хєрня почнеться.
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27.05.2020 17:57 Відповісти
Как то много у нас китайцев стало. Это, точно, не к добру.
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27.05.2020 15:24 Відповісти
А их по всему белу-свету дохрена, не только в Украине. На кацапстане вон уже почти всю сибирь отжали...
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27.05.2020 15:52 Відповісти
На сибири нет чернозема, как у нас.
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27.05.2020 15:54 Відповісти
На сибири есть лес, нефть и газ
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27.05.2020 15:55 Відповісти
Ты не прокормишь ни лесом, ни нефтью свое население.
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27.05.2020 15:57 Відповісти
Ну кацапы ж кормят. Если бы не нефть и газ то давно бы жрали то Шо жрали люди в совке в конце 80-х начале 90-х.
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27.05.2020 16:01 Відповісти
Китайці вже експортери продуктів харчування. Але вони зараз тісно залазять у Африку - продовольчі ресурси йдуть туда.
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27.05.2020 17:59 Відповісти
Подождите, это "бубочка" еще вояж в Китай за деньгами не совершил...
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27.05.2020 15:59 Відповісти
а в противном случае будет обнищание Украинского народа!
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27.05.2020 15:27 Відповісти
Иногда банкротство бывает полезным.В нормальной современной экономике со всеобъемлющей конкуренцией такое бывает частенько.Выживает тот,кто предлагает лучший продукт за меньшую цену.Ну не атомные же станции нам банкротить,правда?
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27.05.2020 15:30 Відповісти
вот как так получается - при порохе и тарифы были на зеленку большие и АЭС работали и за э/э платили небольшие деньги. а у зеленых все посыпалось. "зеленые" бунтуют и просят не снижать цены, АЭС закрываются, э/э планируют поднимать в цене. в чем причина?
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27.05.2020 15:31 Відповісти
Раньше был плохой Роттердам,сейчас хороший Роттердам.Главное,барыга не наживается
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27.05.2020 15:34 Відповісти
Ой дебил, страна с каждым годом платит все больше в карманы этих китайцев и Ахметова, нужно или снижать зеленый тариф или повышать тарифы для потребителей.
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27.05.2020 15:43 Відповісти
ок. давай данные о стоимости зеленого тарифа в 2017, 2018, 2019, 2020 годах. я хочу посмотреть на повышение.
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27.05.2020 16:04 Відповісти
В страну обьявившую тарифы на 10 лет вперед для инвесторов уде таже всеядные к коррупции китайцы денег не несут. В бизнесе важнее доверия нет ничего. Будут ставить в странах балтии беларуси и рашке, там "невыгодная" децентрализированная солнечная энергетика (на самом деле самая дешовая при строительстве новых мощностей) нужна, а мы будем дышать углем и кацапским газом, да еще и заплатим больше и угробим атомку в угоду ахметке. Скупой в нашем случае не просто потеряет крохи доверия, а и заплатит дважды и наесться говна, а ахметка всех поимеет не зеленкой а ТЕСами и роттердамами.
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27.05.2020 15:47 Відповісти
Сышь, мышебрат, так и стройте у себя зеленую энергетику, кто ж вам мешает.
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27.05.2020 15:55 Відповісти
"Не брат ты мне" есть озвученные условия, если они как у шуллеров меняются в процессе игры то это африканское дно а не страна для инвестиций, у себя в кацапии меняй что угодно хоть каждый день, а в Украине если сегодня кинули китайцев в зеленке то завтра они не принесут деньги на чтото полезнее, не придут бурить газ и строить терминал, например. Доверие это основа экономики.
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27.05.2020 16:09 Відповісти
В країнах балтії СЕС? І як там вони будуть працювати при 200-250 хмарних днів у рік?
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27.05.2020 18:03 Відповісти
Кто нам ближе - свои люди или китайские компании? Вот кто ближе китайцам нам доступно объяснили.
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27.05.2020 15:51 Відповісти
10% снижения на покупку ветряной и 20% на покупку солнечной энергии. Это не много. Все равно будут увеличивать тарифы на электроэнергию.
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27.05.2020 15:53 Відповісти
Кто, конкретно, "будут", фамилии назови, чтобы все тут знали.
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27.05.2020 15:57 Відповісти
Дате этому китайцу недожареную летучую мышу. И бубочке заодно, за таких инвесторов.
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27.05.2020 16:07 Відповісти
"Мы только за 2019 год выплатили банку 436,4 млн грн. процентов и 139,5 млн грн. тела кредита."

--------------------
а сколько получили, а главное, вывезли?
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27.05.2020 16:33 Відповісти
Значит хорошие сапоги. Надо брать...(с)
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27.05.2020 16:59 Відповісти
Знімайте панелі і перевозьте в Китай...
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27.05.2020 17:27 Відповісти
скоро за раковую опухоль Украины мазу будут тянуть и марсиане!!!)))ахметов неплохо уже обосновался в Западной Украине!поняв что одевая вишиванку получаешь мандат на беспрепятственное продвижение своих мошенических схемок!!!
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27.05.2020 17:27 Відповісти
Почему у Илона Маска пользователи "Солар Сити" всем довольны, и Маск доволен,
и излишки элекричества домовладельцы успешно продают государству ?
Если китайцы не умеют работать - нех йе бббать нам мозги.
Пусть ищут лохов-покупателей на своё неконкурентоспособное барахло.
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28.05.2020 02:30 Відповісти
 
 