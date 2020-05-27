УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9892 відвідувача онлайн
Новини
7 366 26

Кабмін вирішив об'єднати Львів з навколишніми селами і містечками, - нардеп від "Голосу" Лозинський

Кабмін вирішив об'єднати Львів з навколишніми селами і містечками, - нардеп від

Кабінет міністрів України на засіданні 27 травня затвердив перспективний план розвитку громад Львівської області та, зокрема, включив до складу Львова майже всі навколишні населені пункти.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільшою інтригою сьогоднішнього засідання Кабміну було питання, яким буде Львів після децентралізації: "великим" чи в нього заберуть довколишні села та містечка", - розповів Лозинський агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Попри те, що міська влада не провела достатньо дискусій і не переконала довколишні населені пункти приєднатися до Львова добровільно, вони хотіли бути окремими (територіальними громадами, - ред.), сьогодні уряд затвердив Львів "великим", і всі населені пункти приєднано до нього, окрім Сокільників, які вже створені і подали свої документи як окрема громада. Львів буде "великим" - до нього приєднають усі сусідні населені пункти", - додав парламентар.

Також читайте: Уряд затвердив плани формування територій ОТГ у Запорізькій, Львівській та Одеській областях

Автор: 

Лозінський (21) Львів (3064) децентралізація (453)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
це вирішить питання утилізації сміття?
показати весь коментар
27.05.2020 15:46
+5
Ну і жопа селам. Тепер депутати все будуть забирать на місто, а селам- пуй.
показати весь коментар
27.05.2020 16:30
+3
Хотят новый миллионник создать
показати весь коментар
27.05.2020 16:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це вирішить питання утилізації сміття?
показати весь коментар
27.05.2020 15:46 Відповісти
Сделать как в Копенгагене! слалом с крыши мусоросжигательного завода.
показати весь коментар
27.05.2020 16:11 Відповісти
Хотят новый миллионник создать
показати весь коментар
27.05.2020 16:17 Відповісти
Хотят земли деребанить в округе!!! Теперь это узаконили!
показати весь коментар
27.05.2020 16:44 Відповісти
Це ж на скільки більше сміття буде. Непочатий край роботи
показати весь коментар
27.05.2020 16:27 Відповісти
1)Садовий значно зекономить на вивезенні сміття..Для початку відкривши на "колонізованих територіях" пару великих сміттєзвалищ.
2) Буде закрита справа "Рясне -2" щодо незаконного відводу Садовим с/г землі -бо тепер вона буде вся "міська".
3) Садовий Поки ,ще мер,оформить сотні,якщо не тисячі ділянок "під забудову" з подвійною тарифікацією -офіційною і "через потрібних людей". НУ а вчорашні сільради будуть закриті і народ звідти буде "..уй сосати"...
3)У селах є купа досі необлікованої землі,кора ж,звичайно буде облікована львівською міськрадою
4)У"планах" на 4- термін Садового -можливо,що всі землі колишніх "землегосподарств" "зависнуть" -і маючи сильний юридичний відділ з винятковою стервою на чолі (Пайонткевич) він ці землі рейдерськи відсудить..
показати весь коментар
27.05.2020 16:56 Відповісти
Є шанс що нарешті побудують завод. Здається він уже на фінішній прямі по утвердженню.
показати весь коментар
27.05.2020 21:51 Відповісти
Ну і жопа селам. Тепер депутати все будуть забирать на місто, а селам- пуй.
показати весь коментар
27.05.2020 16:30 Відповісти
Ну так надо было не тупить в создании своих громад.
показати весь коментар
27.05.2020 20:19 Відповісти
депутаты прибирают к руцям земельку лохов
показати весь коментар
27.05.2020 16:33 Відповісти
Львову потрібен статус міста-мільйонника, ну і, певна річ, додаткові кошти. Але населенним пунктам, що оточують Львів, краще від того не стане, а буде тільки гірше.
показати весь коментар
27.05.2020 16:44 Відповісти
про це я написав вчора велику тему.
https://site.ua/pavlo.dudra/28498-velikiy-lvivabo-shkurne-pitannya/ «Великий Львів»,або «шкурне питання».
Кабмін вирішив об'єднати Львів з навколишніми селами і містечками, - нардеп від "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 7548

за це "об'єднання" заплатять ВСІ.. або майже всі домогосподарства…Заплатить непередбачливий господар,що не приватизував землю. Тобто майже всі мешканці,котрі ,природньо,за роки свого життя збудували , не задумуючись про брання дозволу у райраді на добудовану кімнату чи навіть «собачу будку»..Вони ж тепер будуть «місто»..
показати весь коментар
27.05.2020 16:47 Відповісти
А громади этих сел и городков согласны?
показати весь коментар
27.05.2020 17:03 Відповісти
Я думаю що місцеві вибори в цих населених пунктах невідбудуться, люди недозволять їх провести.
показати весь коментар
27.05.2020 17:08 Відповісти
Мова йде в основному про два елітні населені пункти,які,до речі,в межах львівської кільцевої дороги - Винники і Брюховичі...Особливо Брюховичі,п"ять км від Львову через сосновий ліс,а географічно вони до центру Львова навіть ближче,аніж найнаселеніший район Львова - Сихівський...Тамтешня місцева влада давно наловчилась продавати ділянки за астрономічні суми,у Львівській міськраді то вже буде важче,там за таким дивиться не одна сотня очей...Ну є ще південно східний напрямок - Старе Село,Черепинь тощо,там теж,як в Брюховичах сосна і пісок,горби,а не глинисті рівнинні мочари,як на південно - західних Рудно,Сокільники...
показати весь коментар
27.05.2020 17:13 Відповісти
"адмін реформа" від МАФІЇ сіоністів що захопила ОБМАНОМ - маніпуляцією 25 кадру Голобородько Свати владу у ВР Уряді...України --. і що чисельність Населення ..смертність ВДВІЧІ перевищує народжуваність .. а Бюджет ОТГ що більший чим сумарний колишніх сіл ? ..зато ЗЕМЕЛЬКУ прихопили .... отак ВЛЯПАЄТЕСЬ в "реформу" .. а тепер ПЛАЧИТЕ ? .. "така адмін " РЕФОРМА" ..це ОДНА "програма" олігархічної БАНДИ доморощених і Світової МАФІЇ . . прибрати до рук СвЗемлі України... перший крок ЗНИЩЕННЯ Села .т.зв ОТГ ..... ДРУГИЙ намагання ЗНИЩИТИ Малі Міста і СМТ .. які Історично СУТНІСТЬ України .. Магдебурське право ..більше 500 років історії .. пережили ТРИ імперії .. а от БАНДА Зе сионістів-ТЕРОРИСТІВ думає що це ПРОКОВТНУТЬ ..НЕ потягнете УБЛЮДКИ ..Палестини 2.0 НЕ буде сіоністи - ТЕРОРИСТИ і їх посіпаки БУДУТЬ нейтралізовані ..якщо вчасно НЕ здриснуть .... то як Вам Українці .. ще довго БУДЕТЕ терпіти цих "Слуг ... потроху ПРОЗРІВАЄ Нарід обдурений сіоністською МАФІЄЮ + паРаша ...що фактично одне і те ж .. Шановні і Дорогі .. Діяти Діяти з Розумом і Мудро Наснаги
показати весь коментар
27.05.2020 17:21 Відповісти
"25 кадру" - це даунізм для мавп. Людське око бачить около 200 кадрів а то і більше. Спитайся в геймерів вони тобі розкажуть про фпс і те що менше 60 це дуже мало. Та навіть на ютубі можеш подивитись які відрізняються ролики із дофіга фпс від звичайних.
А в загальному на рахунок того що Зе це зло я згідний.
показати весь коментар
27.05.2020 21:56 Відповісти
... ТЕХНОЛОГІЯ наз "25 - кадр" ВПЛИВУ на підсвідомість .. є ФІЗИКА ока ..і є ПСИХІКА Людини ... надіюсь зрозуміло ..
показати весь коментар
28.05.2020 00:32 Відповісти
І з Києва нахрін вислати усі міністерства офіси держслужб і держадміністрації
показати весь коментар
27.05.2020 17:41 Відповісти
Гада, що це рішення нині не на користь Львова і Садового. Скоріше - це для них добрячий геморой в такий час. В першу чергу від великих приєднаних громад.Почекаємо львівських коментарів.
показати весь коментар
27.05.2020 20:19 Відповісти
Централізація це децентралізація, а війна це мир. Все в стилі Зе.
Хоча якщо чесно, то Львів і так повинен був розширятися.
показати весь коментар
27.05.2020 21:50 Відповісти
Причина в його новій кільцевій дорозі.
показати весь коментар
27.05.2020 21:58 Відповісти
Адміністративно-територіальну реформу і "децентралізацію" придумав не Зе. Її нам навязали наші "західні партнери", а втілювати почали на "добровільних" засадах після майдану, в часи Порошенка. Ці реформи мають на меті спочатку ліквідувати села як явище, а потім ліквідувати і маленькі міста і загнати людей у великі супермегаполіси, яких має бути, згідно розробок Римського клубу, біля 600 на всю Землю. В одному з телеефірів депутат від СН заявив що Україна "недоурбанізована", і треба цю "урбанізацію" провести силою. Ще після помаранчевого майдану куратори помаранчевих хотіли ці реформи провести, навіть призначили Безсмертного віцепремєром з цих питань. Але при тодішніх настроях в суспільстві, при тодішньому складі ВР, з Кримом і Донбасом в складі України, цей номер у них не пройшов. Коли після "революції гідності" західні куратори з питань "адміністративно-територіальної реформи" приїздили в Україну, то в телевізійних інтервю відкритим текстом говорили, що в своїх країнах вони подібні реформи добровільно провести на змогли, і в Україні треба буде застосовувати примус. В часи Порошенка частину громад створили на "добровільній" основі десь застосувавши адмінресурс, десь підкуп місцевих "еліт", десь обіццянками бюдетних вливань. На другому етапі реформ ніхто з жителями сіл і маленьких містечок церемонитись не буде. Будуть примусово обєднані не тільки нас.пункти, де ще не утворені ОТГ, але будуть обєднювати і деякі існуючі ОТГ. Треба, що суспільство піднялося на захист не тільки своїх сіл і містечок, але і проти цих реформ в принципі, але нажаль воно на це не здатне.
показати весь коментар
27.05.2020 23:57 Відповісти
... аналітична частина реалістична .. підсумок маніпулятивне ЗОМБО ..
СТВЕРДЖУЮ -- Українці ВІДТАНОВЛЯТЬ інстинкт САМОЗБЕРЕЖЕННЯ - ОБ"ЄДНАЮТЬСЯ на 2-3 Програмах РОЗВИТКУ - партіях ... а НЕ 300 як сьогодні.. ВКЛЮЧАТЬ Розум і навчаться ІГНОРУВАТИ деформоване ЗОМБО-БРЕХНЕЮ інформаційне поле СТВОРЕНЕ олігархічною БАНДОЮ .. і цей ПРОЦЕС де-що поволі - але ІДЕ .. паРашна ПРОПАГАНДА фактично ІДЕНТИФІКОВАНА = ЗІК , Ньювс-ван, Інтер.. і ігнорується БІЛЬШІСТЮ Громадян .. так же БУДЕ і з ЗОМБО сіоністської БАНДИ злодійського племені - 1+1 , 5-й ... Наснаги
показати весь коментар
28.05.2020 09:31 Відповісти
 
 