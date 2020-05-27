Кабмін вирішив об'єднати Львів з навколишніми селами і містечками, - нардеп від "Голосу" Лозинський
Кабінет міністрів України на засіданні 27 травня затвердив перспективний план розвитку громад Львівської області та, зокрема, включив до складу Львова майже всі навколишні населені пункти.
Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільшою інтригою сьогоднішнього засідання Кабміну було питання, яким буде Львів після децентралізації: "великим" чи в нього заберуть довколишні села та містечка", - розповів Лозинський агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.
"Попри те, що міська влада не провела достатньо дискусій і не переконала довколишні населені пункти приєднатися до Львова добровільно, вони хотіли бути окремими (територіальними громадами, - ред.), сьогодні уряд затвердив Львів "великим", і всі населені пункти приєднано до нього, окрім Сокільників, які вже створені і подали свої документи як окрема громада. Львів буде "великим" - до нього приєднають усі сусідні населені пункти", - додав парламентар.
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2) Буде закрита справа "Рясне -2" щодо незаконного відводу Садовим с/г землі -бо тепер вона буде вся "міська".
3) Садовий Поки ,ще мер,оформить сотні,якщо не тисячі ділянок "під забудову" з подвійною тарифікацією -офіційною і "через потрібних людей". НУ а вчорашні сільради будуть закриті і народ звідти буде "..уй сосати"...
3)У селах є купа досі необлікованої землі,кора ж,звичайно буде облікована львівською міськрадою
4)У"планах" на 4- термін Садового -можливо,що всі землі колишніх "землегосподарств" "зависнуть" -і маючи сильний юридичний відділ з винятковою стервою на чолі (Пайонткевич) він ці землі рейдерськи відсудить..
https://site.ua/pavlo.dudra/28498-velikiy-lvivabo-shkurne-pitannya/ «Великий Львів»,або «шкурне питання».
за це "об'єднання" заплатять ВСІ.. або майже всі домогосподарства…Заплатить непередбачливий господар,що не приватизував землю. Тобто майже всі мешканці,котрі ,природньо,за роки свого життя збудували , не задумуючись про брання дозволу у райраді на добудовану кімнату чи навіть «собачу будку»..Вони ж тепер будуть «місто»..
А в загальному на рахунок того що Зе це зло я згідний.
Хоча якщо чесно, то Львів і так повинен був розширятися.
СТВЕРДЖУЮ -- Українці ВІДТАНОВЛЯТЬ інстинкт САМОЗБЕРЕЖЕННЯ - ОБ"ЄДНАЮТЬСЯ на 2-3 Програмах РОЗВИТКУ - партіях ... а НЕ 300 як сьогодні.. ВКЛЮЧАТЬ Розум і навчаться ІГНОРУВАТИ деформоване ЗОМБО-БРЕХНЕЮ інформаційне поле СТВОРЕНЕ олігархічною БАНДОЮ .. і цей ПРОЦЕС де-що поволі - але ІДЕ .. паРашна ПРОПАГАНДА фактично ІДЕНТИФІКОВАНА = ЗІК , Ньювс-ван, Інтер.. і ігнорується БІЛЬШІСТЮ Громадян .. так же БУДЕ і з ЗОМБО сіоністської БАНДИ злодійського племені - 1+1 , 5-й ... Наснаги