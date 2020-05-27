Кабмін вирішив об'єднати Львів з навколишніми селами і містечками, - нардеп від "Голосу" Лозинський

Кабінет міністрів України на засіданні 27 травня затвердив перспективний план розвитку громад Львівської області та, зокрема, включив до складу Львова майже всі навколишні населені пункти.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільшою інтригою сьогоднішнього засідання Кабміну було питання, яким буде Львів після децентралізації: "великим" чи в нього заберуть довколишні села та містечка", - розповів Лозинський агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Попри те, що міська влада не провела достатньо дискусій і не переконала довколишні населені пункти приєднатися до Львова добровільно, вони хотіли бути окремими (територіальними громадами, - ред.), сьогодні уряд затвердив Львів "великим", і всі населені пункти приєднано до нього, окрім Сокільників, які вже створені і подали свої документи як окрема громада. Львів буде "великим" - до нього приєднають усі сусідні населені пункти", - додав парламентар.

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