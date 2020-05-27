Німеччина передала спостерігачам ОБСЄ в Україні захисні костюми, маски, рукавички і відрядила лікаря для посилення медслужби

Посольство Німеччини в Україні передало Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) захисні костюми, респіратори, маски для обличчя, а також хірургічні рукавички.

"Для підтримки Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у виконанні свого мандату та убезпечення роботи спостерігачів і в період кризи Covid-19 Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен передала сьогодні головному спостерігачеві СММ ОБСЄ Яшару Халіту Чевіку вантаж із захисних костюмів, респіраторів, масок для обличчя, а також хірургічних рукавичок. Крім того, Німеччина підтримує СММ під час кризи шляхом тимчасового відрядження лікаря для посилення медичного відділу Місії", - йдеться в пресрелізі посольства, передає Цензор.НЕТ.

Посол Німеччини підкреслила, що робота СММ ОБСЄ повинна тривати ясаме і під час кризи, а також нагадала, що повинен бути забезпечений безперешкодний доступ спостерігачів до непідконтрольних уряду територій, а криза коронавірусу не має використовуватися як привід для перешкоджання виконанню мандата Місії, яка до того ж вжила широкі заходи безпеки.

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У посольстві зазначили, що ця передача засобів захисту є частиною всебічної багатосторонньої та двосторонньої реакції Німеччини на пандемію Covid-19. Німеччина бере активну участь у боротьбі проти Covid-19 також у співпраці з українськими партнерами, зокрема як член ЄС: 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги надається Україні в рамках Східного партнерства ЄС.

На двосторонньому рівні Німеччина вже надала у квітні підтримку Державній службі України з надзвичайних ситуацій у вигляді вантажу засобів захисту на суму 175 000 євро. У рамках проекту децентралізації U-LEAD, що підтримується ЄС та багатьма країнами ЄС, Анка Фельдгузен минулого тижня передала засоби захисту, призначені для особливо вразливих громад на Сході України.

Крім того, різні проекти, що фінансуються Німеччиною, співпрацюють з українськими громадами на місцях з метою активної підтримки боротьби проти вірусу, серед іншого, шляхом виготовлення захисних масок або оснащення лікарень.