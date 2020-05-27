Ціна струму штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до Андрія Геруса, - нардеп Кучеренко

Ціна електроенергії на ринку штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса.

Про це написав народний депутат Олексій Кучеренко на своїй сторінці у Facebook, реагуючи на звернення Андрія Геруса до СБУ з вимогою вжити заходів для зупинки зниження цін на струм для промисловості.



Депутат нагадав, що вперше ціна на оптовому ринку електроенергії впала до історичного мінімуму - 91 коп. за кВТ г - восени минулого року, коли завдяки поправці Геруса було відновлено імпорт струму з Росії.

"Великими імпортерами з Росії та Білорусі стають не байдужі йому компанії: Юнайтед Енерджи, яку пов’язують із Коломойським, та Нова енергетична компанія О. Притики, який є другом А. Геруса. На двох ці компанії імпортували до 300 млн кВт годин російської/білоруської електроенергії", - написав Кучеренко.



За словами депутата, наступного разу ціна на струм впала після запровадження оновлених правил ринку, які дозволили близьким до Геруса трейдерам "торгувати повітрям".

"Листопад. Оновлення в правила ринку, зроблені НКРЕКП, призводять до нового історичного падіння ціни до 89 коп. Але найголовніше, ці зміни публічно підтримані Герусом, відкрили можливість для маніпуляцій на ринку, до т.з. "торгівлі повітрям". Журналіст Головньов на сторінках Бізнес-Цензору публікує список найбільших торговців повітрям. Перше місце посідає "НЕК" Притики", - зазначив Кучеренко.



Він також звернув увагу, що попри розголос, жодних розслідувань цих маніпуляцій на ринку проведено не було, а трейдери, близькі до Геруса та до деяких членів НКРЕКП, продовжують торгувати.

Нагадаємо, раніше ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт енергетичних ринків Сергій Чех заявляв, що в Україні ціни на електроенергію для промисловості знизились настільки, що часом навіть не покривають собівартість її виробництва, а енергетика перебуває у кризовій ситуації.

Зі свого боку народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці була спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.