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Ціна струму штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до Андрія Геруса, - нардеп Кучеренко

Ціна струму штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до Андрія Геруса, - нардеп Кучеренко

Ціна електроенергії на ринку штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса.

Про це написав народний депутат Олексій Кучеренко на своїй сторінці у Facebook, реагуючи на звернення Андрія Геруса до СБУ з вимогою вжити заходів для зупинки зниження цін на струм для промисловості.

Депутат нагадав, що вперше ціна на оптовому ринку електроенергії впала до історичного мінімуму - 91 коп. за кВТ г - восени минулого року, коли завдяки поправці Геруса було відновлено імпорт струму з Росії.

"Великими імпортерами з Росії та Білорусі стають не байдужі йому компанії: Юнайтед Енерджи, яку пов’язують із Коломойським, та Нова енергетична компанія О. Притики, який є другом А. Геруса. На двох ці компанії імпортували до 300 млн кВт годин російської/білоруської електроенергії", - написав Кучеренко.

За словами депутата, наступного разу ціна на струм впала після запровадження оновлених правил ринку, які дозволили близьким до Геруса трейдерам "торгувати повітрям".

"Листопад. Оновлення в правила ринку, зроблені НКРЕКП, призводять до нового історичного падіння ціни до 89 коп. Але найголовніше, ці зміни публічно підтримані Герусом, відкрили можливість для маніпуляцій на ринку, до т.з. "торгівлі повітрям". Журналіст Головньов на сторінках Бізнес-Цензору публікує список найбільших торговців повітрям. Перше місце посідає "НЕК" Притики", - зазначив Кучеренко.

Він також звернув увагу, що попри розголос, жодних розслідувань цих маніпуляцій на ринку проведено не було, а трейдери, близькі до Геруса та до деяких членів НКРЕКП, продовжують торгувати.

Нагадаємо, раніше ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт енергетичних ринків Сергій Чех заявляв, що в Україні ціни на електроенергію для промисловості знизились настільки, що часом навіть не покривають собівартість її виробництва, а енергетика перебуває у кризовій ситуації.

Зі свого боку народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці була спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

Автор: 

Кучеренко (79) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+15
цена тока
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27.05.2020 15:52
+14
Та да...осталась не раскрытой тема цены напряжения и сопротивления...
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27.05.2020 15:56
+13
молодець,головне Зе лайну віритиЦіна струму штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до Андрія Геруса, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 2546
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27.05.2020 16:06
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я не знаю за Геруса, но верить этому старому пердуну из партии Йули, который был министром ЖКХ(!!!), это себя не уважать
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27.05.2020 15:49 Відповісти
молодець,головне Зе лайну віритиЦіна струму штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до Андрія Геруса, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 2546
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27.05.2020 16:06 Відповісти
Ціна струму штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до Андрія Геруса, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 8872
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27.05.2020 16:15 Відповісти
А за оборону ещё не отчеканили? .))
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27.05.2020 20:46 Відповісти
Поки в нас справжніх фахівців буде хто ні попадя обзивати пердунами, діла в цій країні не буде.
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27.05.2020 17:41 Відповісти
за якими такими критеріями Ви визначили що він фахівець ? В цому це проявилось коли він був на посаді міністра ЖКХ ? Факти, будь ласка! От язиком поплескати, як і його шефіня, він майстер
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27.05.2020 18:05 Відповісти
Фахівець, слідкую за коментами, аналітикою, пропозиціями. За тим, як регулярно спілкується з пересічними за місцем їх проживання. Тому він в курсі проблем і шляхів їх вирішення.
Шефиня також має здобутки і в цій царині. Ще на посаді віце-прем'єра по енергетиці 20 років тому за пару тижнів успішно подолала колапс в енергетиці, коли блекаути по всій Україні щодня були по пів-доби.
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27.05.2020 20:32 Відповісти
Гнида,ты много платил за коммуналку,когда Кучеренко был министром ЖКХ,а Юля премьером?
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29.05.2020 18:34 Відповісти
цена тока
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27.05.2020 15:52 Відповісти
Та да...осталась не раскрытой тема цены напряжения и сопротивления...
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27.05.2020 15:56 Відповісти
і реактивні втрати забули врахувати
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27.05.2020 16:08 Відповісти
Это все просто: цена тока = цена напряжения / цена сопротивления.
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27.05.2020 16:18 Відповісти
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27.05.2020 16:23 Відповісти
сразу видно проХвесиональный лексикон))
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27.05.2020 16:42 Відповісти
В Кучеренка на ФБ мова про імпорт і ціну електроенергії. Імпортують ток редактори новин Цензора.
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27.05.2020 17:48 Відповісти
https://censor.net/n3198364
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27.05.2020 17:50 Відповісти
Признать виновным в совершении административного правонарушения и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 тыс. (тридцать четыре тысячи) рублей", - говорится в постановлении Источник: https://censor.net/n3198364
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27.05.2020 17:51 Відповісти
Герус-барыга и марадер, не?
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27.05.2020 15:52 Відповісти
нє -зебобік у зе біла
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27.05.2020 16:09 Відповісти
Конечно, зачем ДТЭК и своре его гавно-лоббистов нужна дешёвая и конкурентная цена на электроэнергию, когда её можно втюхивать по 1.68 грн за кВт, правда ведь?
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27.05.2020 15:53 Відповісти
Электроэнергия (и т. п.) от рашистов обходится в десятки тысяч жизней украинцев, миллионы беженцев и оккупированные территории. Так что иди ты на! со своим путлером и его электричеством. А охметов пусть с тобой тоже идет.
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27.05.2020 16:10 Відповісти
Баран, а можно создать альтернативу в виде энергии с АЭС, без рашистов, путлера и охметова? НЕ ПРОБОВАЛ ДУМАТЬ СЛЕГКА?
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27.05.2020 17:04 Відповісти
Но не ниже же себестоимости. И не импорт же из РФ.
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28.05.2020 06:29 Відповісти
я против импорта. а вот по себестоимости надо разбираться! ахмет и прочие олигархи дерут в три шкуры с народа, рассказывая об убытках! а попробуй у них отобрать тот убыточный завод или предприятие? и посмотрите, какие они дивиденды себе выводят с этих убыточных фирм(((
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28.05.2020 09:46 Відповісти
"Цена тока" - это как??
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27.05.2020 15:53 Відповісти
Це в амперах.
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27.05.2020 15:57 Відповісти
Цена тока = напряжение народа / сопративление народа ))
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27.05.2020 15:59 Відповісти
Я думаю это так - в кВт напряжение есть постоянной величиной, а сила тока - переменной. Фактически мы платим за "ток".
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27.05.2020 16:03 Відповісти
Ампер зашел к брату Ермака и все порешал.
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27.05.2020 16:08 Відповісти
Только цена,а остальное по..
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27.05.2020 16:21 Відповісти
літри за сєкунду
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27.05.2020 17:53 Відповісти
Цена тока искусственно занижалась в пользу трейдеров, близких к Герусу, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 7141
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27.05.2020 15:54 Відповісти
А цена напряжения??😃
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27.05.2020 15:55 Відповісти
Не так треба. Яка ціна різниці потенціалів?
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27.05.2020 15:56 Відповісти
Может цена силы тока? ХЗ?
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27.05.2020 15:59 Відповісти
Сила тока измеряется в амперах...а не в деньгах...
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27.05.2020 16:01 Відповісти
Понятно. Тогда цена сопротивления в Омах получается... ))) Платёжки теперь в амперах и в омах будем получать )))))
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27.05.2020 16:05 Відповісти
От потребленной силы тока "нагрузки" - зависит кол-во кВт или денег.
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27.05.2020 16:05 Відповісти
Количество киловатт стоит денег только в момент покупки того или иного прибора...а то о чем шепчет этот товаришЧ это киловатт-часы...то бишь киловатты и время работы...
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27.05.2020 16:13 Відповісти
квт в час это не мощность --а работа выполенная за установленный промежуток времени вот так вы и за зе голосовали придурки
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27.05.2020 16:19 Відповісти
Если это ты мне...то ты ошибся адресом...я и без тебя об этом знал...и потому за осла не мог голосовать...
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27.05.2020 16:23 Відповісти
Где рынок на котором я, в Киеве, могу выбрать компанию-поставщика. Сколько таких поставщиков?
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27.05.2020 16:01 Відповісти
и так по всей стране и с газом тоже
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27.05.2020 16:09 Відповісти
если будет рынок, то ты будеш платить дороже чем сейчас. Потому что сейчас Энергоатом государство заставляет продавать тебе ток по себестоимости.
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27.05.2020 16:21 Відповісти
Это все досужая болтовня. Где цифры?
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27.05.2020 16:45 Відповісти
В Германии свободный рынок газа. Выбираешь поставщика и заключаешь контракт. Так же как и в Польше. Но цена при этом в несколько раз дороже чем в Украине где рынка нет. Цифры - май 2019 - 830 Евро/1000 куб., май 2020 - 540 Евро (Германия). Шота рынок никак не влияет на снижение цены.
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27.05.2020 19:04 Відповісти
для дилетантов --расчеты идут в киловаттах --ватт единица мощности причем она может быть одинакова при разных силах тока и разных напряжениях для тех кто поумнее существует закон ома
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27.05.2020 16:04 Відповісти
Да не Ома это закон, а Джоуля-Ленца.
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27.05.2020 16:08 Відповісти
опять для дилетантов связь между силой тока напряжением сопротивлением и мощностю описываеться с помощью законов ома а закон джоуля ленца это о количестве тепла выд в проводнике из за сопротивления цепи ---учите матчасть
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27.05.2020 16:16 Відповісти
Дорогой мой, закон Ома связывает силу тока и напряжение через сопротивление, а закон Джоуля-Ленца - энергию с силой тока и напряжением, и потребляем мы энергию, за которую и платим, так что учить матчасть нужно тебе.
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27.05.2020 16:52 Відповісти
Если проще - то за совершенную током работу. То есть мощность умноженное на время, за которую эта работа была совершена. Например стиральная машинка работала 2 часа. Ее мощность 2 квт/ч. 2х2=4 квт
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28.05.2020 06:39 Відповісти
Вумный... аж страшно!..
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27.05.2020 16:13 Відповісти
для нєділєтантов - ращоти ідут в Ватт*часах - мощность надо йєстьчьо пріложить шоп виполніть работу
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27.05.2020 17:57 Відповісти
В пользу кого цена занижалась, так вопрос даже не стоит.
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27.05.2020 16:06 Відповісти
а выражение "цена тока" имеет столько же смысла как выражение "квадратный килограм" тоисть нами правят придурки - но нечего на зеркало пенять коли рожа крива ---вы ж их и выбрали
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27.05.2020 16:08 Відповісти
_Гораздо важней что они грабители и бандиты, а не придурки. А придурки их терпят и думают что они к власти рвались чтобы придуркам жизнь улучшить. Буратины дубовые...
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27.05.2020 16:13 Відповісти
Кучеренко - грамотна та технічно освідчена людина з університетською освітою КНУ (Здаєтся, мехмат) . Він таку х*рню, апріорі сказати не може (ціна тока (струма)). Це неграмотний переказ Цензора. Можете упевнитись у його пості Фейсбука https://m.facebook.com/100003767320921/posts/1925483204253905/?d=n
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27.05.2020 16:21 Відповісти
Редактор новини його навмисно підставляє. Коментатори миттєво це підхоплюють - "https://censor.net/comments/locate/3198357/019214**-47f0-724a-8fe8-a99ca7e2263d"!
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27.05.2020 17:54 Відповісти
Во- первых - это устойчивое идиоматическое выражение, ведь все поняли, о чем речь. А во-вторых - по- моему они специально так написали.
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28.05.2020 06:49 Відповісти
ГБР и Венидиктовой совсем неинтересно как Герус с Коломойским грабят Украину. Вот музей Гончара - это совсем другое дело.
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27.05.2020 16:09 Відповісти
Они и сами грабят. И им очень интересно! Чтобы побольше. Так прибарахлиться, чтобы и внукам...
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27.05.2020 16:14 Відповісти
Плевать на то что комуто занижались тарифы. В украине 4 АЭС, 16 - ГЭС. плюс всягие ТЭС, ветровые электростанции. Минус Крым и кусок Донбасса. Хватит вешать лапшу на уши про необходимость повышения тарифов
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27.05.2020 16:09 Відповісти
тарифы повышать нужно обязательно!!! герусу нехватает на новую яхту
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27.05.2020 16:22 Відповісти
Они все эти АЭС,ГРЭС,ТЭС закроются, если цена будет ниже себестоимости. Элементарно.
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28.05.2020 07:39 Відповісти
Ціна струму штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до Андрія Геруса, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 9113
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27.05.2020 16:10 Відповісти
Ух, така нагода у Геруса була їдло шЛяшку набить , а він обісрався...
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27.05.2020 16:44 Відповісти
Патриот и торговый портнер ляшко топит за другого патриота и торгового портнера гудка👍
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27.05.2020 16:52 Відповісти
Цена электроэнергии звучит правильней, а расчеты ведутся от цены киловатта.
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27.05.2020 16:11 Відповісти
Розрахунки ідуть за кВт*год. (це внесистемна одиниця вимірювання енергії)
Ват чи кіловат - потужніть, ну як кінська сила
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27.05.2020 16:25 Відповісти
Разжевал для меня?
Какая сила тока в розетке?
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27.05.2020 16:31 Відповісти
16 А - должна быть по стандарту)
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27.05.2020 17:15 Відповісти
Не буду обидные слова говорить, сила тока в розетке зависит от прикладываемое нагрузки, чем выше нагрузка тем больше сила тока. Без нагрузки тока в розетке нет, есть только напряжение😀
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27.05.2020 17:19 Відповісти
Это конечно так, но стандартные розетки рассчитаны на 16А, и в случае если мощность будет выше 3.5 кВатт или 16А, автоматы в линии должны сработать на отключение, следовательно в розетке сила тока <=16 A, все что выше - отрубается ))))
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27.05.2020 18:30 Відповісти
😇😀
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27.05.2020 20:03 Відповісти
Старые счетчики, советские, расчитаны на 3,5 квт. Поэтому, когда люди начали покупать бойлеры, современные утюги, стиральные машинки, электрочайники и т.д. у которых мощность 1,5 - 2 квт/ч и выше, то естественно эти старые счетчики начали гореть. И сейчас ставят в квартирах и домах новые счетчики бесплатно, мощностью 6 квт. И когда мы ходили получать новый счетчик, то увидели целую гору старых. Просто лежат на полу. Их же забирают обязательно. И сказали - в советские времена был телевизор и свет. И 3,5 квт вполне хватало. В 100 квт в месяц вполне укладывались. А сейчас - нет. Но провода ведь тоже менять надо.
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28.05.2020 07:03 Відповісти
А скока-скока цена на "напряжение"??
Не пора ли закон Ома рехформировать??
🤗
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27.05.2020 16:13 Відповісти
боже какие там неучи в верховной раде. цена тока ))). может он еще думает что электро энергия на складе хранится???
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27.05.2020 16:15 Відповісти
На Цензорі неучі, пардон. Кучеренко такого не говорив
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27.05.2020 16:26 Відповісти
ви праві та надали посилання.., але він (Кучеренко) отримує зараз за клаповуху мишу тю, що не бреше- тільки, якщо хропить.
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27.05.2020 16:35 Відповісти
Я так думаю, що вимушено підтримує. Хоч мені це і не подобається.
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27.05.2020 20:53 Відповісти
думаєте, що в цьому списку його не має, мабуть є, а тому . https://censor.net/ua/news/3198369/53***************************************************************************************************
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27.05.2020 21:05 Відповісти
Интересно, на сколько больше цена активной составляющей тока от реактивной?
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27.05.2020 16:17 Відповісти
ты шо физику не учил? В корень квадратный из 2.
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27.05.2020 16:22 Відповісти
А в Трускавце говорят, что надо возводить в степень. И не ниже 10-ой!
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27.05.2020 16:56 Відповісти
Цена электроэнергии для промышленности в 2 раза выше, чем в среднем по Европе, Украина-51 евро за 1 МВт, в Европе-25 евро за 1 МВт.
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27.05.2020 16:18 Відповісти
Откуда ты это взял? Вот написано в статье- цена электроэнергии для промышленности - 90 копеек за 1 квт. Или это 9 грн за 1 Мвт. Это явно не 50 евро. Скорее это 30 центов. Или я что-то не так понимаю.
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28.05.2020 07:11 Відповісти
epravda.com.ua, interfax.com.ua
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28.05.2020 08:52 Відповісти
1 кВт-0.9 грв,10кВт-9грв.,100 кВт-90 грв., 1мВт-900 грв.+%НДС.
Считай считалка правильно!
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28.05.2020 08:57 Відповісти
Для промышленности 1 кВт-1,68 грв., 1 мВт-1680грв.
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28.05.2020 13:00 Відповісти
Ну ясно,треба ж ахметці оду поспівати саме він тобі напевно забашляв!!!
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27.05.2020 16:18 Відповісти
Все правильно. Геруса расстрелять. Импортр закрыть. Брать у патриота и торгового портнера гудка в тридорога. Кстати а сколько електроэнергии импортировали 0.01%?
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27.05.2020 16:51 Відповісти
Ну ты слишком кардинально хочешь решить. 😇 Обьем импорта хотели увеличить, но начали все возмущаться. Кстати украинские АЭС закрываются. Ты случайно не знаешь почему? А ведь это самая дешевая электронергия по себестоимости.
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28.05.2020 07:26 Відповісти
як 0.2% імпорту е/е вбили енергетику в Україні ?

а прибутки ахметки значно понизили ..
через це і плаче кучеренко
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27.05.2020 17:07 Відповісти
Ну братья мои, украинцы, вижу только один путь выжить рабочему человеку - возврат к плановой системе экономики в стратегических отраслях. Хрен с нереализованными амбициями богатых и сверхбогатых, надо чтобы основа нации выжила без продажи себя в рабство.
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27.05.2020 17:14 Відповісти
А кто будет эту цену устанавливать? Производитель или потребитель? Или с потолка чиновник? Вопрос тонкий!
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28.05.2020 07:13 Відповісти
Вы знакомы с концепцией техната? Если да, мне нет нужды ничего объяснять
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28.05.2020 17:49 Відповісти
глашатые раковой опухоли Украины запели))))нужно национализировать шахты заводы энергосистему.которая незаконно была приватизированна.хороший пример Приватбанк!!и пусть раковая опухоль продает дворцы!!
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27.05.2020 17:20 Відповісти
Герус- на побегушках у Большого Бени. Какую задачу ему босс нарежет- Герус выполняет.
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27.05.2020 21:38 Відповісти
Цена на электроэнергию, как и на любой продукт- это рычаг. Либо увеличивать производство данного продукта, либо уменьшать, если его перепроизводство. Цена имеет еще функцию регулирования производства. По-моему это так звучит. И насильно уменьшая цену, вы заставляете сокращать выработку электроэнергии в Украине. Или тока, как раньше говорили. И можете хоть током, хоть электронергией ее называть.
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28.05.2020 07:19 Відповісти
 
 