Суд Івано-Франківська оштрафував на 34 тис. грн священника УПЦ МП за порушення карантину
Івано-Франківський міськсуд визнав винним священника УПЦ МП у недотриманні карантинних заходів і зобов’язав його сплатити 34 тисячі гривень адмінштрафу.
Про це йдеться у постанові Івано-Франківського міського суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 №372239 від 21.04.2020, 21.04.2020 о 08 год 30 хв в м.Івано-Франківську по вул. Чорновола, 6Б, священник УПЦ Московського патріархату всупереч постанови Кабінету Міністрів України №255 від 02.04.2020 року, змін до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року, а саме підпункту 7 пункту 2, провів масові релігійні заходи без забезпечення учасників засобами індивідуального захисту та недотримання санітарних та протиепідемічних заходів, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 44-3 КУпАП. …Визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 тис. (тридцять чотири тисячі) гривень", - йдеться у постанові.
Літургію священник УПЦ МП проводив 21 квітня. На ній були присутні близько 20 осіб, з них до 8 парафіян знаходились у храмі, а решта – на його території. Під час хресної ходи половина вірян була без захисних масок попри те, що священник знав про вимоги карантинних заходів. Також під час освячення люди були без масок і не дотримувались безпечної дистанції.
"З цього приводу визнає свою провину у вчиненому, оскільки не забезпечив порядок дотримання антикарантинних заходів на території храму під час святкування пасхальних свят", - зазначається у документі.
Відомо, що на судове засідання священник не з’явився попри те, що був повідомлений належним чином.
Постанова Івано-Франківського міського суду може бути оскаржена упродовж 10 днів з дня її винесення.
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а ему сказали - Бл*дь,
ты чего тут, поп, гуляешь,
карантин наш нарушаешь?
Ты, попадло, обьясни,
штраф Украйне заплати!
И ступай себе назад,
в православный Масквабад.
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мона не платити - постановлєнійє нєдєйствітєльне, бо незаконне - руплі у нас не ходять
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таки, в орігіналі гривні. Це вже журналісти, шо за рублі продались, напутали
В оригіналі ГРИВЕНЬ
«Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 №372239 від 21.04.2020, 21.04.2020 о 08 год 30 хв в м.Івано-Франківську по вул. Чорновола, 6Б, священник УПЦ Московського патріархату всупереч постанови Кабінету Міністрів України №255 від 02.04.2020 року, змін до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року, а саме підпункту 7 пункту 2, провів масові релігійні заходи без забезпечення учасників засобами індивідуального захисту та недотримання санітарних та протиепідемічних заходів, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 44-3 КУпАП. …Визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить
34000 (тридцять чотири тисячі) гривень», - йдеться у постанові.
Читайте саму постанову.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/89365011
Правильно, значить, називають їх московським сатанатом.
Штрафовать священника глупейшее дело, в конечном итоге за нарушение будут расплачиваться прихожане. В равной степени это касается артистов, дантистов, проституток, президентов и прочих, кто живет с чужого труда. Для них видами ответственности (где они претерпевают неблагоприятные для себя последствия) могут быть лишь наказания, связанные с личностными ограничениями: общественные роботы, удары плетьми, ограничение свободы и прочие.
З таким прізвищем дійсно здаєшся собі недоторканим.