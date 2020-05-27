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Суд Івано-Франківська оштрафував на 34 тис. грн священника УПЦ МП за порушення карантину

Суд Івано-Франківська оштрафував на 34 тис. грн священника УПЦ МП за порушення карантину

Івано-Франківський міськсуд визнав винним священника УПЦ МП у недотриманні карантинних заходів і зобов’язав його сплатити 34 тисячі гривень адмінштрафу.

Про це йдеться у постанові Івано-Франківського міського суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 №372239 від 21.04.2020, 21.04.2020 о 08 год 30 хв в м.Івано-Франківську по вул. Чорновола, 6Б, священник УПЦ Московського патріархату всупереч постанови Кабінету Міністрів України №255 від 02.04.2020 року, змін до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року, а саме підпункту 7 пункту 2, провів масові релігійні заходи без забезпечення учасників засобами індивідуального захисту та недотримання санітарних та протиепідемічних заходів, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 44-3 КУпАП. …Визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 тис. (тридцять чотири тисячі) гривень", - йдеться у постанові.

Літургію священник УПЦ МП проводив 21 квітня. На ній були присутні близько 20 осіб, з них до 8 парафіян знаходились у храмі, а решта – на його території. Під час хресної ходи половина вірян була без захисних масок попри те, що священник знав про вимоги карантинних заходів. Також під час освячення люди були без масок і не дотримувались безпечної дистанції.

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"З цього приводу визнає свою провину у вчиненому, оскільки не забезпечив порядок дотримання антикарантинних заходів на території храму під час святкування пасхальних свят", - зазначається у документі.

Відомо, що на судове засідання священник не з’явився попри те, що був повідомлений належним чином.

Постанова Івано-Франківського міського суду може бути оскаржена упродовж 10 днів з дня її винесення.

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Автор: 

карантин (18172) священник (157) УПЦ МП (1205) юстиція (732) Івано-Франківська область (944) штраф (1851) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Це дуже добре, що "поголили" служника кацапсинської секти на 34 кіло.
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27.05.2020 16:13
+3
ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_987446/ed_2020_05_14/pravo1/KD0005.html?pravo=1#987446 ст.44-3 КУпАП , та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень.
------------
таки, в орігіналі гривні. Це вже журналісти, шо за рублі продались, напутали
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27.05.2020 16:24
+2
34 тыс. (тридцать четыре тысячи) рублей?! Источник: https://censor.net/n3198364
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27.05.2020 16:14
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Це дуже добре, що "поголили" служника кацапсинської секти на 34 кіло.
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27.05.2020 16:13 Відповісти
Вышел попик погулять,
а ему сказали - Бл*дь,
ты чего тут, поп, гуляешь,
карантин наш нарушаешь?
Ты, попадло, обьясни,
штраф Украйне заплати!
И ступай себе назад,
в православный Масквабад.
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27.05.2020 16:25 Відповісти
Иди в эпицентр , пиит, стишата свои читай.
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27.05.2020 16:31 Відповісти
Я лучше в Теско сбегаю, имбирного пива прикуплю на солнышке полежать да на лебедей поглядеть в отрыве от Цензорских сует.
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27.05.2020 16:42 Відповісти
Не факт, що він їх заплатить...
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27.05.2020 16:30 Відповісти
34 тыс. (тридцать четыре тысячи) рублей?! Источник: https://censor.net/n3198364
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27.05.2020 16:14 Відповісти
Признать виновным в совершении административного правонарушения и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 тыс. (тридцать четыре тысячи) рублей", - говорится в постановлении. Источник: https://censor.net/n3198364
-----------------------------------
мона не платити - постановлєнійє нєдєйствітєльне, бо незаконне - руплі у нас не ходять
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27.05.2020 16:17 Відповісти
ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_987446/ed_2020_05_14/pravo1/KD0005.html?pravo=1#987446 ст.44-3 КУпАП , та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень.
------------
таки, в орігіналі гривні. Це вже журналісти, шо за рублі продались, напутали
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27.05.2020 16:24 Відповісти
яндекс перекладач 100%
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27.05.2020 16:34 Відповісти
в українській версії статті гривні. то цензоровські як многостончники клепають статті через гугл перекладач.
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27.05.2020 21:18 Відповісти
Це так переклали .
В оригіналі ГРИВЕНЬ

«Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 №372239 від 21.04.2020, 21.04.2020 о 08 год 30 хв в м.Івано-Франківську по вул. Чорновола, 6Б, священник УПЦ Московського патріархату всупереч постанови Кабінету Міністрів України №255 від 02.04.2020 року, змін до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року, а саме підпункту 7 пункту 2, провів масові релігійні заходи без забезпечення учасників засобами індивідуального захисту та недотримання санітарних та протиепідемічних заходів, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 44-3 КУпАП. …Визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить
34000 (тридцять чотири тисячі) гривень», - йдеться у постанові.
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27.05.2020 16:21 Відповісти
ага, журналісти продались за руплі от і теліпають йєзиком - видають кремльовські сікрєти
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27.05.2020 16:25 Відповісти
Я вам нижче дала посилання на реєстр судових рішень.
Читайте саму постанову.
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27.05.2020 16:27 Відповісти
Рішення суду для боха - нє трамвай! ви тепер попробуйте ті 34 куска видерти в нього
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27.05.2020 16:15 Відповісти
Накладуть арешт на рахунки...
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27.05.2020 16:39 Відповісти
він порішає.
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27.05.2020 21:20 Відповісти
Держись, брат. Сейчас набегут сатанисты с улюлюканием. Но нормальные люди на твоей стороне. Полицаи числом больше десятка пловца тесной толпой окружили, , не соблдая дистанции, и спросу с них нет.Адово племя.
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27.05.2020 16:16 Відповісти
суд сдєлал батюшкє подарок - в постановлєнії ашипка (іль апіська) - 34 тисячі рубльов
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27.05.2020 16:19 Відповісти
Суд зробив все правильно, у нього в постанові ГРИВНІ

http://reyestr.court.gov.ua/Review/89365011
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27.05.2020 16:22 Відповісти
так, йа вже побачив. Це журналісти вже привикли за руплі работать
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27.05.2020 16:27 Відповісти
то гугль перекладач. а журналісти не бачать.
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27.05.2020 21:21 Відповісти
Братья и сестры из МП, вас будут гнобить, чтобы заставить на проповедях агитировать за вакцинацию против коронавируса. Не ведитесь, не предавайте в угоду сатанинским силам Христа.
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27.05.2020 16:28 Відповісти
Сатанінскіє сіли Хріста?
Правильно, значить, називають їх московським сатанатом.
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27.05.2020 16:33 Відповісти
Ты уже записал на вакцинацию сатанинским силам своего ребенка? Вот молодец, и всю семью свою провакцинируй, и себя , любимого , не обдели.
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27.05.2020 16:37 Відповісти
А в вакцинах хоч будуть мікрочіпи від Біла Гейтса?
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27.05.2020 16:43 Відповісти
Будут. И геном поменяется.
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27.05.2020 17:41 Відповісти
Не вживай таких слів, як геном. Для справжнього православного геноми, ДНК і тд - це все єресь!
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27.05.2020 17:55 Відповісти
расстрелять!
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27.05.2020 16:21 Відповісти
Нічого... На Трійцю збере бабок, розповість про "гонєнія Антіхрістови", і вони йому компенсують...
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27.05.2020 16:23 Відповісти
та ніхто в того попа нічого не видере - воно ж ніще як церковна миш
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27.05.2020 16:28 Відповісти
Церква - юридична особа. Піп теж, не сумніваюсь, має власні вклади та грошові рахунки у банках... Ви ж не думаєте, що піп комуналку за церкву сплачує "живими грошима"? Накладуть арешт і все...
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27.05.2020 17:16 Відповісти
так постанова на особу 1 - релігійна община тут нє вінаватая, а він свої збереження зараз же переведе в нал чи на "довєрєнне ліцо".
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27.05.2020 17:47 Відповісти
Та й "мать його за ногу...". Мене менше всього "чіпляють" попи... Хай швидше їх паства перехворіє та передохне... Сатану треба не з церкви гнать, а з їх голів... Однак, деякі хвороби епідемічного характеру зникають лише з носіями... Це як чума в Середні віки, коли її лікувать не вміли.
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27.05.2020 18:39 Відповісти

Штрафовать священника глупейшее дело, в конечном итоге за нарушение будут расплачиваться прихожане. В равной степени это касается артистов, дантистов, проституток, президентов и прочих, кто живет с чужого труда. Для них видами ответственности (где они претерпевают неблагоприятные для себя последствия) могут быть лишь наказания, связанные с личностными ограничениями: общественные роботы, удары плетьми, ограничение свободы и прочие.
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27.05.2020 16:30 Відповісти
Правильно , пусть расплачиваются прихожане МП ...
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27.05.2020 16:35 Відповісти
+вислать на родину в кацапстан
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27.05.2020 16:41 Відповісти
назад впускать только по предъявлении мешка скальпов с оковиденных единоверцев ПЦ МП.
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27.05.2020 16:45 Відповісти
Аж дивно, виявляється для усіх карантин незаконний,а для судді О.Зеленко виявляється Конституція не закон,та й https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_375/ стаття 375 КК -судді явно по боку!
З таким прізвищем дійсно здаєшся собі недоторканим.
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27.05.2020 17:10 Відповісти
упцмп то якейсь держпідпрємство? Скільки ще разів можна це впарювать? Є в інформполі лише рпц!!!
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27.05.2020 17:37 Відповісти
Суд і суддя - молодці! Призивайте до порядку цю сатану у рясі священників.
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27.05.2020 17:38 Відповісти
Анатолий , рога спили. И копыта лаком покрой. Хвост можешь в брючину заправить, он у тебя короткий.
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27.05.2020 17:44 Відповісти
Лігво порохоботів.Ну нічьо,Зєля з Єрмачком злопам'ятні,знайдуть як помститись.(На Кривий Ріг -рейс намбер ван).
Суд Івано-Франківська оштрафував на 34 тис. грн священника УПЦ МП за порушення карантину - Цензор.НЕТ 2522
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27.05.2020 20:53 Відповісти
Приятно..но ***** возместит...А вот если бы налоговая, сбу. прокуратура на 34 дня заблокировала деятельность спонсоров с последующим намеком на 64...то мне кажется это было более эффективно...
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27.05.2020 20:55 Відповісти
Єдина руска церква в нас, в Івано-Франківську. Закрите вже нафіг її.
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27.05.2020 22:06 Відповісти
 
 