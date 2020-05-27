4 555 39
В Україні вже провели 1 355 тестів на антитіла до коронавірусу, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні станом на 27 травня провели 1 355 ІФА-тестів.
Про це повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ), передає Цензор.НЕТ.
Зараз ІФА-тестування проводиться у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській областях та Києві.
В цілому діагностування COVID-19 в Україні проводять щонайменше 62 лабораторії, включаючи 15 приватних. Станом на 27 травня, вивчені 312 532 зразки методом ПЛР і ІФА.
Найбільша кількість ПЛР-досліджень провели Київський міський лабораторний центр - 25 714, Вінницький обласний лабцентр - 19 234, Чернівецька обласна лабцентр - 17 237, Черкаський обласний лабцентр - 14 621 і Запорізький обласний лабцентр - 13 846 досліджень.
Топ коментарі
+2 Егор Матвеевич
показати весь коментар27.05.2020 18:01
+2 юра Лонг
показати весь коментар27.05.2020 18:01
+2 Олександр Лукашенко #469246
показати весь коментар27.05.2020 18:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Позволяет понять, сколько людей бессимптомно переболели и получили естественный иммунитет.
В масштабах Украины достаточно будет 10000.
В Германии был подобный тест на 1000 человек, но в эпицентре эпидемии (есть такой городок Heinsberg). Результаты были такими: 2% знали, что они больны. К ним добавились 13% тех, кто не знал, что они больны.
Для чего оно. Что могут результаты показать.
Офигеть сенсация!
"В ходе экологической трансформации нашей экономики, нашей фундаментальной смены парадигмы в сторону устойчивости, нам, безусловно, нужно государство, которое запрещает, вмешивается, устанавливает четкие границы, контингентирует. И люди очевидно, по крайней мере, так говорят либералы и многие другие, не готовы к этому. Теперь мы столкнулись с чем-то сравнительно безвредным, на одном уровне с гриппом со смертностью 0,3 % от числа пострадавших, и внезапно все меняется. Государство вмешивается, вводит карантин и правила, события отменяются, люди меньше летают. Внезапно все возможно, хотя это небольшая угроза. Но, когда речь заходит об угрозе существованию человечества, все это кажется невозможным. Это наводит на мысли."
"Корона не является вирусом убийцей. Проблема в паникерстве!
https://www.litres.ru/karin-melling/virusy-skoree-druzya-chem-vragi/ Книга "Вирусы. Скорее друзья, чем враги" : Грипп, ВИЧ, Эбола - мы привыкли думать, что вирусы несут нам только угрозу. Но на самом деле большинство вирусов безвредны; более того, они наши незаменимые помощники. Вирусы есть повсюду: в воздухе, растениях и животных, внутри нас самих и даже на нашей коже. Они борются с бактериями, влияют на погоду, наше самочувствие и настроение, могут способствовать ожирению или лечить от него. Вирусы - часть нашего генома! Они помогли нам стать теми, кто мы есть. "
Нахрен мне читать российские помойки. Они свирусом борются так
https://censor.net/news/3198433/pri_otsutstvii_jalob_zabolevshih_covid19_rossiyan_ne_budut_vklyuchat_v_statistiku_rekomendatsii_minzdrava
Вирусы. Скорее друзья, чем враги
Viruses: More Friends Than Foesрік видання 2018.
https://www.yakaboo.ua/ua/virusy-skoree-druz-ja-chem-vragi.html#tab-attributes
Viruses: More Friends Than Foes
https://doi.org/10.1142/10230 | October 2016
https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10230
Неделю назад я написал пост «Скажите, а медики, которым вы собираете деньги, и медики, которые заперли вашего шамана в психушку - это одни и те же медики?» Естественно, это вызвало шквал «врачей не любишь, падла!»
Ок, переформулирую вопрос.
Скажите, а медики, которым вы собираете деньги, и медики, которые подделывают статистику по ковиду - это одни и те же медики?
Очередное откровение в Запоребрике. Какая-то огненноволосая дама сделала фильм про то, как мужественные медики борются с ковидом, не имея ничего, а Родина их бросила. Я на этот фильм наткнулся на его самом кульминационном отрывке. Десять секунд. Где огненноволосая дама говорит - мы пообщались с сотнями медиков, и все, как один, говорят о катастрофической ситуации. Но только шепотом. На камеру этого не согласился сказать никто.
Открыто сказать правду на камеру не согласился сказать никто…
Вопросов больше не имею, госопда присяжные заседатели.
Россия, это страна, которая состоит исключительно из несчастных жертв. И им надо помогать.
Но в которой никто ни в чем не виноват.
Никто и ни в чем.
Никогда.
Доктор в травмпункте, к которому я пришел после избиения меня ментами шестого мая на Манежной, где мы пытались устроить Майдан - «ушиб левой челюсти, множественные гематомы» - шипел, что мы мутим воду против Путина, а на мой вопрос, будет ли он отправлять запрос об избиении в полицию, что врачи в травмунктах обязаны делать, просто захлебнулся ядом.
Когда на одной акции в Подмосковье местный командир местного ФСБ, мразь с лицом карася и выпученными глазами, начал сажать мою знакомую, отбирать её машину, пытаться обвинять нас в её же угоне, потащил в отделение и у неё начался криз с давлением в двести шестьдесят, врачи стояли рядом, смотрели на неё, лежащую на асфальте, и только потом, спросив фсбшника «она вам больше не нужна?» начали что-то делать.
Про врачей в колониях я уже промолчу.
Про сотку в карман как обычное дело после приезда скорой.
Про то, что «ни один не согласился говорить на камеру».
Ну.. собственно, все тот же вопрос - это те же медики, или какие-то другие?
Теперь расскажите мне, что коронавирус придумали.
В 10 больнице на входе меряют температуру- это вообще ничто!