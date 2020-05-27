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Новини
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СБУ в трьох областях вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими акцизними марками. ФОТО

СБУ в трьох областях вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими акцизними марками. ФОТО

Служба безпеки України виявила у Черкаській, Полтавській та Житомирській областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес топменеджмент одного з легальних виробників алкоголю. На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди. Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції.

Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень. Наразі встановлюється масштаб збитків державного бюджету через дії зловмисників. Триває досудове слідство.

Операція проводилась управліннями СБУ в Черкаській та Волинській областях за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області".

Читайте також: Виробників алкоголю не забезпечено акцизними марками нового зразка, - "слуга народу" Гетманцев. ДОКУМЕНТ

СБУ в трьох областях вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими акцизними марками 01
СБУ в трьох областях вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими акцизними марками 02
СБУ в трьох областях вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими акцизними марками 03
СБУ в трьох областях вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими акцизними марками 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

акциз (436) контрафакт (225) СБУ (12758)


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СБУ в трех областях изъяла 60 тонн алкоголя с поддельными акцизными марками - Цензор.НЕТ 8667СБУ в трех областях изъяла 60 тонн алкоголя с поддельными акцизными марками - Цензор.НЕТ 7997
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27.05.2020 17:16 Відповісти
Шестидесятью тоннами суррогата можно лугандон выкупить
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27.05.2020 17:18 Відповісти
Многие подзабыли---так напомню. Как шапкокрад допался до власти с января 10 года, ох и попёрло паленое фуфло с Донбалласта составами и по киоскам круглосуточно на 40% дешевле гудело года три запросто. Таксюки ночные багажники дневному сменщику полно-загруженым передавали. И знали, и видели, и кто тоже знали и крыша чья, она же и сегодня же! Сколько миллиардов в бюджет мимо пролетело прямиком в офшоры---мама дорогая! И сегодня половина этих тварей нам часами с тв каналов говорят какие были у нас успехи!
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27.05.2020 17:19 Відповісти
У нас в любом магазинчике есть палёная водка - 35 грн. Левых сигарет тоже валом .
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27.05.2020 23:47 Відповісти
А не пора ли отменить акцизы и монополию в табачной и спиртовой отраслях ?
Где же хвалённая конкуренция ?
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27.05.2020 17:40 Відповісти
Отправить на Дамбас позорный в качестве гумпомощи
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27.05.2020 17:54 Відповісти
А чего этикетки зарисовывают? Мы типа не должны знать каких торговых марок нам впаривают говно в магазинах?
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27.05.2020 17:55 Відповісти
 
 