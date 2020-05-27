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Адвокат Головань подав низку заяв про злочини співробітників ДБР у музеї Гончара: Під час обшуку були грубі порушення закону

Адвокат Головань подав низку заяв про злочини співробітників ДБР у музеї Гончара: Під час обшуку були грубі порушення закону

Співробітники ДБР, які вчора штурмували приміщення музею Гончара у Києві, свідомо скоїли правопорушення. Адвокат п’ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань подав заяви про злочин стосовно порушення цілої низки статей Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Ми подали відповідні заяви про злочин стосовно перевищення прав і повноважень працівника правоохоронного органу, стосовно посадового підроблення, стосовно фальсифікації так званого протоколу обшуку, стосовно перешкоджання законній діяльності журналістів, стосовно перешкоджання діяльності народних депутатів, стосовно перешкоджання діяльності адвоката і ще ціла низка статей ККУ, які ті люди, які мали б захищати суспільство від злочинів, які вони скоювали самі тут, відкрито, перед камерами ЗМІ", – повідомив Головань.

За словами адвоката, обшук проводився приблизно три години.

"Я весь час як адвокат Петра Порошенка був присутній всередині в залі. Був присутній при обшуці. Неодноразово звертав увагу слідчих оперативних працівників ДБР і понятих на численні грубі порушення законодавства, які вони скоювали. Це викликало у слідчих істерику – вони кричали на мене, погрожували мені, погрожували, що виведуть мене з приміщення, де вони проводили цей незаконний обшук. І всі ці їхні дії зафіксовані на технічному записі, який вони самі і проводили. Якщо вони його знищать чи загублять – то є інші технічні записи, які доведуть всі ці факти, про які я веду мову", – зауважив Головань.

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Головань зазначив, що після того, як обшук було доведено до кінця, слідчі ДБР втекли, відтіснивши його силою.

"І наскільки я тепер знаю, протокол було фальсифіковано. В протоколі було зазначено, що я не був присутній під час обшуку, що ніхто жодних заяв при обшуку начебто не зробив, а, згідно із законом, всім присутнім під час обшуку має бути надана можливість їхні заяви і зауваження внести до протоколу. Тобто протокол було сфальсифіковано, були порушені мої права як адвоката Петра Порошенка, були порушені права інших осіб, які були присутні при обшуку, які не були зазначені і яким не було надано можливості подати свої зауваження стосовно перебігу обшуку і законності", – заявив він.

Також дивіться: Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, - Герасимов. ФОТО

Головань підкреслив, що якщо правоохоронці, які проводили обшук, не будуть серйозно покарані відповідно до тяжкості скоєних ними правопорушень, то це означатиме, що оселі українців більше не захищені, що кожна людина в формі може "вибити двері, як вони вибили їх у музеї, увірватися і вчинити обшук і забрати все, що їм сподобається".

Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка. ВIДЕО

Автор: 

Порошенко (15154) ДБР (3464) Головань Ігор (113)


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Топ коментарі
+40
Адвокат Головань подал ряд заявлений о преступлении сотрудников ГБР в музее Гончара: При обыске были грубые нарушения закона - Цензор.НЕТ 2455
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27.05.2020 17:51
+39
Адвокат Головань подал ряд заявлений о преступлении сотрудников ГБР в музее Гончара: При обыске были грубые нарушения закона - Цензор.НЕТ 6989
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27.05.2020 17:50
+34
Адвокат Головань подал ряд заявлений о преступлении сотрудников ГБР в музее Гончара: При обыске были грубые нарушения закона - Цензор.НЕТ 8908
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27.05.2020 17:51
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Обіжають Петрушку, сволочі. Але чомусь коли Саакашвілі незаконно депортували з мішком на голові, Петя шось не сильно переймався порушеннями законодавства.
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27.05.2020 19:00 Відповісти
а, як потяг до України не пускали з Сакашвілі з Польщі з цілою гурбою нардепів, так то можна було.
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27.05.2020 19:05 Відповісти
це ті моменти, які відвернули від Пороха багато людей.
Та можливо так Пороха підставили... Впевнений шо підставили. Не міг Порох так топорно робити...
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27.05.2020 19:13 Відповісти
Порох сам кого хочеш підставить, - ще той жучара.
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27.05.2020 19:22 Відповісти
"Барига" шось крутив, підставлял і крав - і наповнювався бюджет, була відновлена і озброєна армія.
Аби зараз керував жучара - паРаша вже б здохла.
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27.05.2020 19:56 Відповісти
жучара ще й податки справно паРаші платив - все встигав
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27.05.2020 20:52 Відповісти
Останній аргумент-ліпєцкая фабріка?
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28.05.2020 01:22 Відповісти
Па-ч"їму "астаньєй"? А то,шьто Вальйменом работав?А то,шьто брата сваїво убіл і скушял?Бєс солє!
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28.05.2020 03:11 Відповісти
А почему не законно? Его же "лишили" гражданства, поэтому и депортировали
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27.05.2020 19:56 Відповісти
"Адвокат Головань подав низку заяв про злочини співробітників ДБР..." - ну наконец то делом занялись.

А то, пля, ходят ноют, призывают к совести и т.п.
Набирайте юристов - деньги у вас есть, если на правое дело то и волонтёры помогут - и открывайте и ведите уголовные дела!


Почему ещё не открыты уголовные дела по делу Шеремета - злоупотребление властью должностным лицом "президент" Украины. Незаконное удержание, фальсификация доказательств и т.п.

Для заставы деньги собрали за 3 часа. Для благого дела и оппозиция сбросится и люид помогут.

надеюсь прочтёт кто нормальный.
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27.05.2020 19:11 Відповісти
Галлаванавь-їшь чьйо той фашізт!
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28.05.2020 03:13 Відповісти
Друзі,ви всі помиляєтесь! У лукавого паяца ми ще затанцюмо сім-сорок! Тренуйтесь!
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27.05.2020 19:17 Відповісти
Кого ти маєш на увазі?..
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27.05.2020 19:58 Відповісти
ПОРОХА,))))
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27.05.2020 20:06 Відповісти
Если пороха, то да - пусть дрожат враги Украины - Порох своё ещё покажет...
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27.05.2020 20:21 Відповісти
нема там що показувати
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27.05.2020 21:02 Відповісти
за путена тянешь? русський мир?
жопа твоему путену - ему считанные дни остались...
или за зе-агента?
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27.05.2020 22:29 Відповісти
Ти примітивний як інфузорія. Всі хто проти петрушки - агенти кремля? Яке ж ти дурненьке виросло.
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27.05.2020 22:46 Відповісти
Я не був прибічником Порошенко - здогадувався але не розумів його величі.
А наразі я бачу шо він єдиний хто здатен витягти Україну. Якщо ще не пізно...

Отже, працюючи проти Пороха - працюєш на руку ворогам України.
Це однозначно.
І або ти дурне, що не розумієш цього, або навмисне дурнем прикидаєшся щоб не дуже совість мучила працювати проти власного народу...
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27.05.2020 22:56 Відповісти
Чому ти так вирішив?
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27.05.2020 22:59 Відповісти
Є Медведчук, Рабінович, Бойко, Шуфрич, Єрмак, Зеленський, Венедіктова.
Є Вакарчук, Тимошенко, Порошенко.

Що тут незрозумілого? Які сили ти підтримуєш чи проти яких сил ти виступаєш?
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27.05.2020 23:05 Відповісти
Я за Україну без шоколадного хряка
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28.05.2020 07:02 Відповісти
путінський прихвостень?
тягнеш русській мір на Україну?
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28.05.2020 07:12 Відповісти
Ні, таких дурників як ти до купи збираю. Далеко не відходь.
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28.05.2020 07:35 Відповісти
ти або брешеш, або тупий. Не выдповыдаэш на питання, а жопою крутиш. Хитрозроблений.
Тим що працюєш синхронно з ворогами України - ти ворог України.
Якщо володієш українською - не кацап - отже зрадник, манкрут.
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28.05.2020 07:43 Відповісти
бачу ти з секти свідків Святого Петра
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28.05.2020 07:51 Відповісти
Писюн на пол шестого))))
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27.05.2020 23:29 Відповісти
У тебя же рот - помойка,типично для ,как ты говоришь, лаптеногих.Самый настоящий ПРОВОКАТОР!!!!!
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28.05.2020 15:49 Відповісти
ябольшенибуду...
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28.05.2020 18:29 Відповісти
Умница,выздоравливаешь👍👍👍
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28.05.2020 18:49 Відповісти
Пєтро Лексеевич пошел бы на допрос, как законно послушный гражданин и не ..... бы не было. он плюет на созданные им установы, только видит нарушения на стороне и это был гарант законов. Ему, даже не место в парламенте, прячется, как новобранец от повесток. Стыдно за такого.
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27.05.2020 19:58 Відповісти
То піди вдавись з горя на паРаші на радість людям...
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27.05.2020 20:23 Відповісти
Только больные на голову могут его порочить в президенты. Ты, один из них, это твое горе.
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27.05.2020 20:47 Відповісти
деякі особливо обдаровані ******* ступати двічі в одне і те саме гівно
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27.05.2020 21:05 Відповісти
дурнику, послухай трохи - там начитка декілька хвилин:
https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=27s Путин в ауте: Порошенко показал силу .
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27.05.2020 23:09 Відповісти
За 5 років Порох так і не звільнив Крим і Донбас. Про яку ти силу лепечеш?
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28.05.2020 07:04 Відповісти
Та знаю я,що вам дах знесло-ваш 8%-ий неофеодал у вишиванці кращий за 73% український народ.
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28.05.2020 04:48 Відповісти
зебіл, провокатор з касапії, ти що, свій попередній логін https://censor.net/user/317817 - ти вже не використовуєш?
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28.05.2020 22:35 Відповісти
Не хизуйся,провокатор,що переходиш на персоналії і стукаєш модерам,спамлячи,та плачучи,аби банили.Я й без тебе знаю,що бути бабами базарними та стукачами-у всіх українофобів- прихильників цукрового феодала в крові.ua Ан Мур-до Адміна 23.05.2020 22:33.Зараз кнопкою спам доказуй,що я правий .
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28.05.2020 23:48 Відповісти
ага, значить, - працюєш з двома логінами. Многостаночник, стахановец...
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29.05.2020 02:38 Відповісти
А звідки вони знають,що нарушили закон, якщо більшість з них закінчили навчання в університеті за гроші.Дипломи мають,а знань немає
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27.05.2020 20:45 Відповісти
Обіжають Петрушку, сволочі. Але чомусь коли Саакашвілі незаконно депортували з мішком на голові, Петя шось не сильно переймався порушеннями законодавства.
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27.05.2020 20:46 Відповісти
Адвокат Головань подав низку заяв про злочини співробітників ДБР у музеї Гончара: Під час обшуку були грубі порушення закону - Цензор.НЕТ 5486
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27.05.2020 20:54 Відповісти
******* *******!!!!!!
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27.05.2020 22:02 Відповісти
Але чому з такою наполегливістю учора влада не штурмувала «Центренерго», щоб втілити багатомісячне рішення Кабінету Міністрів по зміні там керівництва лояльного Коломойському?
Адвокат Головань подав низку заяв про злочини співробітників ДБР у музеї Гончара: Під час обшуку були грубі порушення закону - Цензор.НЕТ 5496
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27.05.2020 23:30 Відповісти
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