Адвокат Головань подав низку заяв про злочини співробітників ДБР у музеї Гончара: Під час обшуку були грубі порушення закону

Співробітники ДБР, які вчора штурмували приміщення музею Гончара у Києві, свідомо скоїли правопорушення. Адвокат п’ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань подав заяви про злочин стосовно порушення цілої низки статей Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Ми подали відповідні заяви про злочин стосовно перевищення прав і повноважень працівника правоохоронного органу, стосовно посадового підроблення, стосовно фальсифікації так званого протоколу обшуку, стосовно перешкоджання законній діяльності журналістів, стосовно перешкоджання діяльності народних депутатів, стосовно перешкоджання діяльності адвоката і ще ціла низка статей ККУ, які ті люди, які мали б захищати суспільство від злочинів, які вони скоювали самі тут, відкрито, перед камерами ЗМІ", – повідомив Головань.

За словами адвоката, обшук проводився приблизно три години.

"Я весь час як адвокат Петра Порошенка був присутній всередині в залі. Був присутній при обшуці. Неодноразово звертав увагу слідчих оперативних працівників ДБР і понятих на численні грубі порушення законодавства, які вони скоювали. Це викликало у слідчих істерику – вони кричали на мене, погрожували мені, погрожували, що виведуть мене з приміщення, де вони проводили цей незаконний обшук. І всі ці їхні дії зафіксовані на технічному записі, який вони самі і проводили. Якщо вони його знищать чи загублять – то є інші технічні записи, які доведуть всі ці факти, про які я веду мову", – зауважив Головань.

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Головань зазначив, що після того, як обшук було доведено до кінця, слідчі ДБР втекли, відтіснивши його силою.

"І наскільки я тепер знаю, протокол було фальсифіковано. В протоколі було зазначено, що я не був присутній під час обшуку, що ніхто жодних заяв при обшуку начебто не зробив, а, згідно із законом, всім присутнім під час обшуку має бути надана можливість їхні заяви і зауваження внести до протоколу. Тобто протокол було сфальсифіковано, були порушені мої права як адвоката Петра Порошенка, були порушені права інших осіб, які були присутні при обшуку, які не були зазначені і яким не було надано можливості подати свої зауваження стосовно перебігу обшуку і законності", – заявив він.

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Головань підкреслив, що якщо правоохоронці, які проводили обшук, не будуть серйозно покарані відповідно до тяжкості скоєних ними правопорушень, то це означатиме, що оселі українців більше не захищені, що кожна людина в формі може "вибити двері, як вони вибили їх у музеї, увірватися і вчинити обшук і забрати все, що їм сподобається".

Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

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